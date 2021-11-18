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Чотирьох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойового травмування на Донбасі. За добу - 14 обстрілів з боку військ РФ, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Чотирьох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойового травмування на Донбасі. За добу - 14 обстрілів з боку військ РФ, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 9 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Новоолександрівки окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли позиції ЗСУ двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Кряківки ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

Біля Причепилівки противник три рази відкривав вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Наші позиції біля Мар’їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

В районі Шумів окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

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Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій четверо військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 18 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили в пресцентрі ОС.
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Топ коментарі
+12
Выздоровления хлопцам………
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18.11.2021 07:53
+10
Іде знущання над українцями взагалі та вояками персонально. То з боку кацапні, то з боку нинішньої влади.
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18.11.2021 08:33
+10
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18.11.2021 11:05
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Выздоровления хлопцам………
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18.11.2021 07:53 Відповісти
Для Ішака це не його війна....У нього справжня "війна" з Порохом і саме вона для нього найголовніша... А Ковід, війна з Росією, обвал економіки - це все пох... , бо для його хазяїна Бєні це все просто не цікаво....
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18.11.2021 08:22 Відповісти
Ні перемир'я, ні "вагнерівців" - результат маланської політики зазирання у вовчі очі
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18.11.2021 08:26 Відповісти
І світло з газом теж під великим питанням.
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18.11.2021 08:28 Відповісти
Как я и предполагал кроме волны восторгов,про "байрактар"-далее НИЧЕГО не будет.Продолжаем подставляться?
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18.11.2021 08:31 Відповісти
Іде знущання над українцями взагалі та вояками персонально. То з боку кацапні, то з боку нинішньої влади.
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18.11.2021 08:33 Відповісти
Одужання пораненим.
Нехай би чмо зелене вже зустрілось з путіним, заглянуло в дупу йому і побачило нарешті що миру там немає. І почав би нарешті щось робити для оборони Держави, хоча б виконали ДОЗ
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18.11.2021 08:53 Відповісти
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18.11.2021 11:05 Відповісти
Боженька, бережи кожного і всіх !!!
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18.11.2021 13:04 Відповісти
Где Bayraktar ???
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18.11.2021 20:30 Відповісти
Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Джерело: https://censor.net/ua/n3300131

Жесть.
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18.11.2021 21:52 Відповісти
Если и палка раз в год стреляет, то судя по поговорке, до следующей ответки Байрактарами осталось 343дня!!!...........
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18.11.2021 23:15 Відповісти
Яке потужне перемир'я. І так щодня. Це заради такого миру вагнерівців злили?
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19.11.2021 09:13 Відповісти
 
 