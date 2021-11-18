УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14516 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
23 337 177
Меркель (1027) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Меркель: Четверта хвиля COVID-19 накрила Німеччину з усією силою. Щоденна кількість загиблих лякає

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Меркель: Четверта хвиля COVID-19 накрила Німеччину з усією силою. Щоденна кількість загиблих лякає

Упродовж минулої доби у Німеччині виявили понад 52 тисячі нових випадків інфікування COVID-19, що є новим сумним рекордом від початку пандемії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Guardian.

"Четверта хвиля накрила нашу країну з усією силою. Число нових випадків зараження щодня вище, ніж будь-коли раніше... і щоденна кількість загиблих також лякає. Ще не пізно зважитися на першу вакцинацію. Якщо буде вакцинована достатня кількість людей, це вихід із пандемії", - наголосила вона.

Відтак зазначається, що в середу в Німеччині було виявлено 52 826 нових випадків інфікування COVID-19 та зареєстровано 294 смерті від недуги, що теж стало антирекордом. Загальна кількість загиблих від COVID-19 від початку пандемії сягнула 98 274 осіб.

За словами Меркель, на місцевому та федеральному рівнях необхідно запровадити більш суворі обмеження, аби стримати поширення хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вийшла на плато захворюваності на коронавірус, про вихід всіх регіонів з "червоної" зони говорити зарано, - Шмигаль

Серед іншого вона запропонувала запровадити обов’язкову перевірку сертифікатів вакцинації або COVID-тестів при використанні громадського транспорту та перебування в офісах, а також посилити обмежень на відпочинок.

Зауважимо, що наразі лише 68% німців отримали два щеплення від COVID-19. Це нижче середнього показника у порівнянні із рештою країн ЄС. Водночас 5% населення країни вже встигло зробити тертю бустерну дозу щеплення.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Тобто, привито 68% а така епідемія? Ця вакцина допомагає, як мертвому кадило.
показати весь коментар
18.11.2021 07:40
+17
Тобі мабуть на лобі треба написати що б ти зрозумів - ВАКЦИНА ЗМЕНШУЄ ЙМОВІРНІСТЬ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ , У РАЗІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗНАЧНО ЛЕГЧЕ ПЕРЕНЕСТИ ЙОГО НАСЛІДКИ. Від ковіда гинуть одиниці щепленних, абсолютна більшість померлих - антиваксери або власники куплених сертифікатів. У Німеччині населення у два рази більше (83 млн), захворюваннь теж у два рази більше, а смертність у чотири рази нижча, аніж в Україні.
https://www.youtube.com/watch?v=5XSCwjGKY24
показати весь коментар
18.11.2021 08:01
+13
Наш през не лякається.
Оре на футболі під півасік.
показати весь коментар
18.11.2021 07:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
По заявлению Министра здравоохранения Украины, из реанимации выходят живыми 1 из 10 (и все не привитые).
По заявлению Германии (апрель 2021) из реанимации выходят 8 из 10.
Такой уровень медицины.
Почему наши богатые лечатся в Германии или Израиле?
показати весь коментар
18.11.2021 09:14 Відповісти
работали бы как немцы - и у нас медицина была бы получше.
показати весь коментар
18.11.2021 09:16 Відповісти
Наши в Германии работают не хуже немцев.
У нас не принято честно работать.
показати весь коментар
18.11.2021 09:18 Відповісти
Треба протоколи порівняти.
показати весь коментар
18.11.2021 13:51 Відповісти
Хворих просто звозять в лікарні помирать. І обібрать.
показати весь коментар
18.11.2021 08:19 Відповісти
Так чтобы не болеть в больнице нужно вакцинироваться. У меня ковид был ровно три дня и обошелся в 70 грн на лекарства
показати весь коментар
18.11.2021 08:27 Відповісти
Добра отмазка. Ми тебе привезли в больницю але лікувати не будем. Ти не вакцинований.
показати весь коментар
18.11.2021 08:31 Відповісти
А в мене за два дні температури, та теж 70 гривень на вітаміни. Проте, до чого тут вакцина, якщо я не уколотий?
показати весь коментар
18.11.2021 08:33 Відповісти
Щодня помирає по 700-800 людей. Не тема для іржання.
Вам просто пощастило. ПОКИ ЩО.
показати весь коментар
18.11.2021 08:35 Відповісти
Чучело, хватит бздеть. Ты насколько тупое, что даже что-то правдоподобное не в состоянии придумать
показати весь коментар
18.11.2021 09:16 Відповісти
А у відповідь лише агресія... Ніжкою ще топни.
показати весь коментар
18.11.2021 09:27 Відповісти
А моего знакомого товарища два раза ширнули.
Сейчас лежит в госпитале с ковидом
показати весь коментар
18.11.2021 08:45 Відповісти
Ймовірно, що якби не ширнули, то лежав би не в госпіталі
показати весь коментар
18.11.2021 09:07 Відповісти
Меня не ширяли и я обошелся госпиталем и то, потому что.
Поржение легких в 15% лечится дома. Но из-за ковида пришлось две надели отдохнуть.
показати весь коментар
18.11.2021 09:15 Відповісти
не бреши, поражение легких за 2 недели не лечится. Неделя нужна чтобы развилось такое осложнение, 2 недели активной фазы, еще минимум неделя - отходняк.
показати весь коментар
18.11.2021 09:18 Відповісти
Иди ослу между ног массаж сделай
показати весь коментар
18.11.2021 10:02 Відповісти
Це новий діагноз. Ураження чим чи яке ніхто не уточнює. Тобі теж по "матовому склу" на КТ його намалювали?
показати весь коментар
18.11.2021 10:13 Відповісти
Ні, мені робили флюорографію. Перед цими лікар слухав легені. Призначив ліки. Через три дні знов послухав, сказав що зона ураження начебто збільшилась і повіз в шпиталь. Там зробили тест, флюорографію та... замуровали демони на два тижні.
При виписці написали що двостороння пневмонія з ураженням 15 відсотків легенів, спричинена sars-cov2 середньої важкості
показати весь коментар
18.11.2021 10:48 Відповісти
Цирк. При пневмонії флюра може показати таке, шо і в тубдиспансер пошлють, а вони якісь відсотки незрозуміло чого, вважай, на око і слух малюють.
показати весь коментар
18.11.2021 11:05 Відповісти
Ти в цирку клоуном підпрацьовуєш? Ні?
Може ти пульмонолог?
Теж ні?
То сиди собі на сидницях рівно та не дригайся.
В мене все.
показати весь коментар
18.11.2021 12:07 Відповісти
Ага, ага - прощавай.
показати весь коментар
18.11.2021 12:14 Відповісти
какая вакцина?
показати весь коментар
18.11.2021 23:58 Відповісти
Первая - индийское дерьмо, вторая вроде китайский короновак
показати весь коментар
19.11.2021 02:35 Відповісти
Чего же пишут что Украина на 3-м месте в мире, а в Германии в сутки в 2,5 раза больше чем у нас??? Сами виноваты-нечего было наводнять страну мигрантами-арабами.
показати весь коментар
18.11.2021 08:27 Відповісти
бубу, по смертности(!) в абсолютных числах, а вот на млн. населения - мы и рашку обошли уже
показати весь коментар
18.11.2021 08:53 Відповісти
Билл Гейтс сказал в середине 2022г.Все закончится.Он все знает
показати весь коментар
18.11.2021 08:30 Відповісти
В казахстане, вообще ничего никогда не закончится... Пока назарбаев не запретит ковид
показати весь коментар
18.11.2021 08:45 Відповісти
Для того чтобы спрогнозировать дальнейшие события с болезнью, нужно смотреть не в статистику заболеваемости и смертности, а в бизнес-планы и бизнес-отчёты.
А в них написано, что производители самых известных сейчас в мире препаратов планируют в будущем году удвоить количество проданных доз и, соответственно, объемы выручки по сравнению с нынешним.
И из этого следует однозначный вывод:
В БУДУЩЕМ ГОДУ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ.
И совершенно неважно, какие у кого планы и ожидания...
показати весь коментар
18.11.2021 11:02 Відповісти
У них вакцинація почалася набагато раніше, чим у нас. У багатьох пройшли ці півроку, після яких антитіл недостатньо для захисту. Ось і мають підвищення захворюванності. І плюс недостатня кількість вакцинованих. Процент смертності набагато нижчий, ніж в Україні.
показати весь коментар
18.11.2021 08:31 Відповісти
Ты шо, доктор, про антитела объяснять?
показати весь коментар
18.11.2021 09:17 Відповісти
нет, он просто читать умеет. в отличие от тебя.
показати весь коментар
18.11.2021 09:19 Відповісти
твое дело - собачье, сиди и не гавкай, чмо.
показати весь коментар
18.11.2021 10:08 Відповісти
Так говорят что антитела ничего не значат. Надо чаще колотся
показати весь коментар
18.11.2021 11:06 Відповісти
Пусть не пугаются . Бабы ещё нарожают - не прокатит . Зато есть большие перспективы с импортом . Будет исламская германская республика .
показати весь коментар
18.11.2021 08:32 Відповісти
Гейтс предполагает, что "при отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу".

Также миллиардер считает, что в 2022 году проблем с поставками COVID-вакцин уже не будет.
показати весь коментар
18.11.2021 08:32 Відповісти
Остаётся только платить за каждый укол нужды в котором нет.
И остаётся привычка жить с постоянной сезонной вакцинацией.
И с постоянным отрицательным отбором через уколы.
Зачем тратить время и деньги на наружку и прослушку, если можно
позаботиться об оппозиции посредством насильной вакцинации.
показати весь коментар
18.11.2021 08:39 Відповісти
Остаётся только платить за каждый укол, нужды в котором нет.
И остаётся привычка жить с постоянной сезонной вакцинацией.
И с постоянным отрицательным отбором через уколы.
Зачем тратить время и деньги на наружку и прослушку, если можно
позаботиться об оппозиции посредством насильной вакцинации.
показати весь коментар
18.11.2021 09:57 Відповісти
Осталось только задать себе вопрос «какого фуя программист Гейтс лезет не в свое дело дело,не будучи вирусологом от слова совсем»
показати весь коментар
19.11.2021 02:36 Відповісти
Она сказала не про рост смертности, который можно физически посчитать,
и который не отличается от сезонного гриппа. Она - про "заражения", которые не пахнут и не определяются никак. Ковид - идеальная штука для продажи страха и утилизации непокорных. Меркель хочет быть образцовым сотрудниковм штази - до последнего вздоха.
показати весь коментар
18.11.2021 08:34 Відповісти
Она сказала не про рост смертности, который можно физически посчитать,
и который не отличается от сезонного гриппа. Она - про "заражения", которые не пахнут, и не определяются никак. Ковид - идеальная штука для продажи страха и утилизации непокорных. Меркель хочет быть образцовым сотрудниковм штази - до последнего вздоха.
показати весь коментар
18.11.2021 09:58 Відповісти
Цікава інформація про дослідження, яке проводили в Ізраїлі
https://youtu.be/lGT1WpqUiqA
показати весь коментар
18.11.2021 08:39 Відповісти
Интересно, какой еще болезнью человеческой так интересуются миллиардеры и политики? Так для них самые опасные болячки - заболевания сердечно-сосудистой системы, что неудивительно при их "нервной" работе! А они - ковид,
ковид!
показати весь коментар
18.11.2021 08:54 Відповісти
Немцы не просят Меркель считать сколько болеет и умерло. Зачем она озабочена так? Летом куда вирус делся никто не знает. К зиме похолодало. Сезонные простуды. Так всегда было и будет. В южных странах такого нет. В США во Флориде например тепло и болеют меньше. Планета такая.
показати весь коментар
18.11.2021 08:55 Відповісти
Их 200 человек умерших пугает, а у нас 800 это норм.
показати весь коментар
18.11.2021 08:59 Відповісти
Почекайте 2 тижні і там видно буде.
показати весь коментар
18.11.2021 09:22 Відповісти
Это так считают
показати весь коментар
18.11.2021 09:32 Відповісти
Из умерших там 90% те что просочились через границу с Бульбастаном осенью и не привиты, я так понимаю.
показати весь коментар
18.11.2021 09:04 Відповісти
В Германии 70% привиты!
показати весь коментар
18.11.2021 09:11 Відповісти
Это вам, суки, за Северный поток 2.
показати весь коментар
18.11.2021 09:16 Відповісти
Захворівший вакцинований і захворівший невкацинований - це велика різниця. Вакцина вже не дає повної гарантії захисту, але перебіг хвороби легший.
показати весь коментар
18.11.2021 09:21 Відповісти
А что значит - "перебіг хвороби легший" ?
Меньше количесто чихов ?
И это стоит гарантированного тромбоза ?
Человек сам решает, что ему лучше.
показати весь коментар
18.11.2021 09:55 Відповісти
А гарантований тромобоз це ви самі видумали чи є якісь факти?
показати весь коментар
18.11.2021 13:54 Відповісти
У изначально здорового человека он и так легший.
показати весь коментар
18.11.2021 11:20 Відповісти
не всегда
показати весь коментар
19.11.2021 00:01 Відповісти
Зато все вакцинированные....это германия...
Короче ковидобесы ...На вакцинацию...Бегоом (руки сгибаются в локтях) марш!
показати весь коментар
18.11.2021 09:26 Відповісти
А после укольчика - в музей или на балет.
показати весь коментар
18.11.2021 21:15 Відповісти
автор плохо подготовился к "пугалке" - за сутки в Германии всего 15 тыс. "больных"
показати весь коментар
18.11.2021 09:53 Відповісти
Ты прав, плохо подготовился. Потому что за вчерашний день, 17 ноября, в Германии 65. 371 заболевший и 264 умерших https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/fallzahlen-coronavirus-1738210. На ссылке есть графика, если не понятно.
показати весь коментар
18.11.2021 11:53 Відповісти
шпили вилли у немцев
поднажать решили
чтоб задумались
о быстром запуске СП
100 %
показати весь коментар
18.11.2021 10:00 Відповісти
Вакцинація не дає 100 відсотків гарантії не захворіти. Але на своєму досвіді переконався, що вакцинація дієва міра. В родині 5 людей, всі вакциновані. Захворів я один. Із симптомів - втрата обоняння, невеликі головна біль та температура. На 10тий день як нічого не бувало. Всі члени родини не захворіли. Робіть висновки самі.
показати весь коментар
18.11.2021 10:04 Відповісти
Смертность сравнивать это бред! В Германии есть медицина, а у нас только "врачи", вот и вся причина....
показати весь коментар
18.11.2021 10:13 Відповісти
Как же это так? Кол-во вакцинированных увеличивается, но вместе с ними и кол-во заболевших и умерших? Все это проделки клятых антиваксеров.
показати весь коментар
18.11.2021 10:23 Відповісти
Если 70% вакцинировано, а заболеваемость продолжает расти, значит срочно нужно всем колоть 3 дозу, а через полгода 4-ю, потом 5-ю и так далее, чтобы постоянно поддерживать в организме уровень антител.
И потом, через годы, возможно будет достигнут коллективный иммунитет.
Ну а если коллективный иммунитет не будет достигнут, то по крайней мере бенефициары компаний производителей вакцин получат коллективную радость от рекордных прибылей.
показати весь коментар
18.11.2021 12:45 Відповісти
Цифри з JHU CSSE COVID-19 Data

Німеччина - 2020-11-17

Випадки (бо тест не означає - хворий через великий % хибних результатів): 26 231
Померлі: 305

2020-11-18
Випадки: 23 727
Померлі: 252

2020-11-16
Випадки: 14 580
Померлі: 260

Збільшення випадків (вдвічі і втричі) - однозначне, смертність не зменшується, щоб не сказати - збільшується.

То який смисл цього дійства: примусової, масової і поголовної "вакцинації" ? неконституційних, незаконних обмежень та порушень прав людей + мільярдні вливання бабок ???

А от сезонність на графіках простежуться.
показати весь коментар
18.11.2021 12:54 Відповісти
«смысл» українською - сенс!

Який сенс у твоїх антиваксерних коментарях на Цензорі?
Це в тебе така мета, щоб усі нещеплені українці померли, а залишилась лише ти втихушку вакцинована.
показати весь коментар
18.11.2021 14:13 Відповісти
Английская газетенка пишет про немцев. Меркель испытала шок))) Бредятина.. мирок подхватил российско-геббелевские принципы пропаганды. И ложь отлично работает
показати весь коментар
18.11.2021 13:24 Відповісти
Фраза "следуй за деньгами" стала частью журналистских расследований в 1970-х годах.
"Когда мы следим за деньгами, вложенными правительствами, продовольственными компаниями, крупными фармацевтическими компаниями, СМИ и операторами здравоохранения, легко понять, почему все пять групп хотят, чтобы мы были толстыми и больными.

Никто не зарабатывает деньги, когда люди здоровы.

Современное общество тратит на здравоохранение больше, чем любое предыдущее поколение. Расходы на здравоохранение стремительно растут.
Расходы на здравоохранение составляют почти 18% экономики США. По оценкам, в ближайшие семь лет она вырастет до 20% экономики.
Эти цифры ясно показывают, что экономика США полностью зависит от системы здравоохранения. Если бы потребность в здравоохранении прекратилась или резко сократилась, экономика США оказалась бы в кризисе беспрецедентных масштабов..."
https://ingad0rn.livejournal.com/2811.html
показати весь коментар
18.11.2021 13:27 Відповісти
Брехуни
показати весь коментар
18.11.2021 23:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 