Меркель: Четверта хвиля COVID-19 накрила Німеччину з усією силою. Щоденна кількість загиблих лякає
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Упродовж минулої доби у Німеччині виявили понад 52 тисячі нових випадків інфікування COVID-19, що є новим сумним рекордом від початку пандемії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Guardian.
"Четверта хвиля накрила нашу країну з усією силою. Число нових випадків зараження щодня вище, ніж будь-коли раніше... і щоденна кількість загиблих також лякає. Ще не пізно зважитися на першу вакцинацію. Якщо буде вакцинована достатня кількість людей, це вихід із пандемії", - наголосила вона.
Відтак зазначається, що в середу в Німеччині було виявлено 52 826 нових випадків інфікування COVID-19 та зареєстровано 294 смерті від недуги, що теж стало антирекордом. Загальна кількість загиблих від COVID-19 від початку пандемії сягнула 98 274 осіб.
За словами Меркель, на місцевому та федеральному рівнях необхідно запровадити більш суворі обмеження, аби стримати поширення хвороби.
Серед іншого вона запропонувала запровадити обов’язкову перевірку сертифікатів вакцинації або COVID-тестів при використанні громадського транспорту та перебування в офісах, а також посилити обмежень на відпочинок.
Зауважимо, що наразі лише 68% німців отримали два щеплення від COVID-19. Це нижче середнього показника у порівнянні із рештою країн ЄС. Водночас 5% населення країни вже встигло зробити тертю бустерну дозу щеплення.
Будь ласка, зачекайте...
По заявлению Германии (апрель 2021) из реанимации выходят 8 из 10.
Такой уровень медицины.
Почему наши богатые лечатся в Германии или Израиле?
У нас не принято честно работать.
Вам просто пощастило. ПОКИ ЩО.
Сейчас лежит в госпитале с ковидом
Поржение легких в 15% лечится дома. Но из-за ковида пришлось две надели отдохнуть.
При виписці написали що двостороння пневмонія з ураженням 15 відсотків легенів, спричинена sars-cov2 середньої важкості
Може ти пульмонолог?
Теж ні?
То сиди собі на сидницях рівно та не дригайся.
В мене все.
А в них написано, что производители самых известных сейчас в мире препаратов планируют в будущем году удвоить количество проданных доз и, соответственно, объемы выручки по сравнению с нынешним.
И из этого следует однозначный вывод:
В БУДУЩЕМ ГОДУ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ.
И совершенно неважно, какие у кого планы и ожидания...
Также миллиардер считает, что в 2022 году проблем с поставками COVID-вакцин уже не будет.
И остаётся привычка жить с постоянной сезонной вакцинацией.
И с постоянным отрицательным отбором через уколы.
Зачем тратить время и деньги на наружку и прослушку, если можно
позаботиться об оппозиции посредством насильной вакцинации.
И остаётся привычка жить с постоянной сезонной вакцинацией.
И с постоянным отрицательным отбором через уколы.
Зачем тратить время и деньги на наружку и прослушку, если можно
позаботиться об оппозиции посредством насильной вакцинации.
и который не отличается от сезонного гриппа. Она - про "заражения", которые не пахнут и не определяются никак. Ковид - идеальная штука для продажи страха и утилизации непокорных. Меркель хочет быть образцовым сотрудниковм штази - до последнего вздоха.
и который не отличается от сезонного гриппа. Она - про "заражения", которые не пахнут, и не определяются никак. Ковид - идеальная штука для продажи страха и утилизации непокорных. Меркель хочет быть образцовым сотрудниковм штази - до последнего вздоха.
https://youtu.be/lGT1WpqUiqA
ковид!
Меньше количесто чихов ?
И это стоит гарантированного тромбоза ?
Человек сам решает, что ему лучше.
Короче ковидобесы ...На вакцинацию...Бегоом (руки сгибаются в локтях) марш!
поднажать решили
чтоб задумались
о быстром запуске СП
100 %
И потом, через годы, возможно будет достигнут коллективный иммунитет.
Ну а если коллективный иммунитет не будет достигнут, то по крайней мере бенефициары компаний производителей вакцин получат коллективную радость от рекордных прибылей.
Німеччина - 2020-11-17
Випадки (бо тест не означає - хворий через великий % хибних результатів): 26 231
Померлі: 305
2020-11-18
Випадки: 23 727
Померлі: 252
2020-11-16
Випадки: 14 580
Померлі: 260
Збільшення випадків (вдвічі і втричі) - однозначне, смертність не зменшується, щоб не сказати - збільшується.
То який смисл цього дійства: примусової, масової і поголовної "вакцинації" ? неконституційних, незаконних обмежень та порушень прав людей + мільярдні вливання бабок ???
А от сезонність на графіках простежуться.
Який сенс у твоїх антиваксерних коментарях на Цензорі?
Це в тебе така мета, щоб усі нещеплені українці померли, а залишилась лише ти втихушку вакцинована.
"Когда мы следим за деньгами, вложенными правительствами, продовольственными компаниями, крупными фармацевтическими компаниями, СМИ и операторами здравоохранения, легко понять, почему все пять групп хотят, чтобы мы были толстыми и больными.
Никто не зарабатывает деньги, когда люди здоровы.
Современное общество тратит на здравоохранение больше, чем любое предыдущее поколение. Расходы на здравоохранение стремительно растут.
Расходы на здравоохранение составляют почти 18% экономики США. По оценкам, в ближайшие семь лет она вырастет до 20% экономики.
Эти цифры ясно показывают, что экономика США полностью зависит от системы здравоохранения. Если бы потребность в здравоохранении прекратилась или резко сократилась, экономика США оказалась бы в кризисе беспрецедентных масштабов..."
https://ingad0rn.livejournal.com/2811.html