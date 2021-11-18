Меркель: Четверта хвиля COVID-19 накрила Німеччину з усією силою. Щоденна кількість загиблих лякає

Упродовж минулої доби у Німеччині виявили понад 52 тисячі нових випадків інфікування COVID-19, що є новим сумним рекордом від початку пандемії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Guardian.

"Четверта хвиля накрила нашу країну з усією силою. Число нових випадків зараження щодня вище, ніж будь-коли раніше... і щоденна кількість загиблих також лякає. Ще не пізно зважитися на першу вакцинацію. Якщо буде вакцинована достатня кількість людей, це вихід із пандемії", - наголосила вона.

Відтак зазначається, що в середу в Німеччині було виявлено 52 826 нових випадків інфікування COVID-19 та зареєстровано 294 смерті від недуги, що теж стало антирекордом. Загальна кількість загиблих від COVID-19 від початку пандемії сягнула 98 274 осіб.

За словами Меркель, на місцевому та федеральному рівнях необхідно запровадити більш суворі обмеження, аби стримати поширення хвороби.

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Серед іншого вона запропонувала запровадити обов’язкову перевірку сертифікатів вакцинації або COVID-тестів при використанні громадського транспорту та перебування в офісах, а також посилити обмежень на відпочинок.

Зауважимо, що наразі лише 68% німців отримали два щеплення від COVID-19. Це нижче середнього показника у порівнянні із рештою країн ЄС. Водночас 5% населення країни вже встигло зробити тертю бустерну дозу щеплення.