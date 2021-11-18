У центрі Миколаєва біля під'їзду застрелили бізнесмена, ще одна людина дістала поранення. ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Миколаєві, внаслідок якої один чоловік загинув, другий поранений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Миколаївської області у фейсбуці.

Про те, що у дворі будинку по вул. Сінній чути постріли, до поліції повідомили місцеві мешканці сьогодні, 17 листопада, близько 20:15.

На місці події біля одного з під’їздів поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також поранення отримав ще один громадянин.

Також повідомляється, що в одному з дворів багатоповерхівок за декілька кварталів від місця злочину була виявлена мисливська рушниця з плямами, схожими на кров. Наразі встановлюється чи саме з цієї зброї стріляли у потерпілих. Рушниця вилучена та направлена на експертизу.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ "Умисне вбивство".

На місці працювали слідчі, криміналісти, кінологи, оперативники та експерти.

Зазначається, що правоохоронці вживають заходів задля встановлення усіх обставин стрілянини та затримання причетних до злочину осіб.

У місті введена в дію спеціальна поліцейська операція.

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Водночас, за інформацією місцевого видання "Новини N", чоловік разом з дівчиною на автомобілі "Ауді" заїхав у двір будинку на вул.Сінній. Тут на них чекав вбивця. У чоловіка вистрілили з мисливської рушниці, він спробував втекти, проте вбивця наздогнав його біля під'їзду і добив. Дівчину, за попередніми даними, він не чіпав.

Також видання повідомляє, що особа вбитого вже встановлена: ним є житель Миколаєва, 51-літній Ігор Пліндик. За наявною інформацією, він має стосунок до будівельного бізнесу.











Фото: поліція / фейсбук





Фото: сайт Novosti-N