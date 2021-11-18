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Миколаїв (1336) Нацполіція (13918) стрілянина (1678) вбивство (2874)

У центрі Миколаєва біля під'їзду застрелили бізнесмена, ще одна людина дістала поранення. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Миколаєві, внаслідок якої один чоловік загинув, другий поранений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Миколаївської області у фейсбуці.

Про те, що у дворі будинку по вул. Сінній чути постріли, до поліції повідомили місцеві мешканці сьогодні, 17 листопада, близько 20:15.

На місці події біля одного з під’їздів поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також поранення отримав ще один громадянин.

Також повідомляється, що в одному з дворів багатоповерхівок за декілька кварталів від місця злочину була виявлена мисливська рушниця з плямами, схожими на кров. Наразі встановлюється чи саме з цієї зброї стріляли у потерпілих. Рушниця вилучена та направлена на експертизу.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ "Умисне вбивство".

На місці працювали слідчі, криміналісти, кінологи, оперативники та експерти.

Зазначається, що правоохоронці вживають заходів задля встановлення усіх обставин стрілянини та затримання причетних до злочину осіб.

У місті введена в дію спеціальна поліцейська операція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Києво-Святошинського суду сталася стрілянина, є постраждалий. ФОТО

Водночас, за інформацією місцевого видання "Новини N", чоловік разом з дівчиною на автомобілі "Ауді" заїхав у двір будинку на вул.Сінній. Тут на них чекав вбивця. У чоловіка вистрілили з мисливської рушниці, він спробував втекти, проте вбивця наздогнав його біля під'їзду і добив. Дівчину, за попередніми даними, він не чіпав.

Також видання повідомляє, що особа вбитого вже встановлена: ним є житель Миколаєва, 51-літній Ігор Пліндик. За наявною інформацією, він має стосунок  до будівельного бізнесу.

У центрі Миколаєва біля підїзду застрелили бізнесмена, ще одна людина дістала поранення 01
У центрі Миколаєва біля підїзду застрелили бізнесмена, ще одна людина дістала поранення 02
У центрі Миколаєва біля підїзду застрелили бізнесмена, ще одна людина дістала поранення 03
У центрі Миколаєва біля підїзду застрелили бізнесмена, ще одна людина дістала поранення 04
У центрі Миколаєва біля підїзду застрелили бізнесмена, ще одна людина дістала поранення 05
Фото: поліція / фейсбук

У центрі Миколаєва біля підїзду застрелили бізнесмена, ще одна людина дістала поранення 06
У центрі Миколаєва біля підїзду застрелили бізнесмена, ще одна людина дістала поранення 07
Фото: сайт Novosti-N
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Топ коментарі
+11
Не ходи в казино. Зараз все перейшло у цифровий формат.
А от наркоманів просто тьма.
Як при януковищу.
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18.11.2021 08:19
+10
Квітне бандитизм при зеленському...
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18.11.2021 08:09
+10
Не існує більш ефективної зброї на дистанціях до 100 метрів.
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18.11.2021 08:22
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Кілер з мисливською рушницею?...
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18.11.2021 08:08 Відповісти
Не існує більш ефективної зброї на дистанціях до 100 метрів.
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18.11.2021 08:22 Відповісти
100 метрів? Жартуєте. 10, максимум 20. Це якщо картеч. Куля - ну до 50, якщо людина непогано стріляє. Кажу як власник помпи. Але до 10-15 метрів - зброя справді ідеальна. Особливо якщо, скажімо, картеч 8ка з додатковим навішуванням. Оце капець людині просто, якщо в його напрямку пальнути.
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18.11.2021 09:50 Відповісти
Не, вы нормальные люди? Нахрена комментировать, если не в теме? У меня из гладкого 2 хатсана (аемгард и п/а MPA) и горизонталка ИЖ-54. Уж что-что, а эффективную дальность знаю.
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18.11.2021 09:55 Відповісти
отето я рукожопый, люди со ста метров с гладкоствола идеально куда-то попадают, а радуюсь як дурак если лежа с СКС в ростовую фигуру три с пяти попал.
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18.11.2021 10:11 Відповісти
До 10, ты хотел сказать?
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18.11.2021 09:50 Відповісти
Не, вы нормальные люди? Нахрена комментировать, если не в теме? У меня из гладкого 2 хатсана (аемгард и п/а MPA) и горизонталка ИЖ-54. Уж что-что, а эффективную дальность знаю.
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18.11.2021 09:56 Відповісти
ну конечно нормальный килер будет стрелять с гладкого оппонента со 100 метров... ну так что бы наверняка и с такого же расстояния контрольный в голову
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18.11.2021 10:10 Відповісти
Ты, мил человек, не путай прицельную, и эффективную. Далее, попасть в ростовую, не равно убить. Далее, пулевые патроны для гладкого, дают сильный разброс.
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18.11.2021 10:15 Відповісти
Со 100 метров даже гуся не вальнеш магнумом, а ты о человеке говоришь..
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18.11.2021 13:35 Відповісти
лень сейчас гугглить, но припоминаю, мировой рекорд по пулевой стрельбе из 12-го был метров 200 с гаком.
Да в любом случае дульная энергия 2600 против 1400 дж у 5,45х39.
Делаешь навеску, ибо хрень таки тяжелая ))
********
Не люблю пули. Предпочитаю картечь или 0000.
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18.11.2021 14:03 Відповісти
Идеальное оружие для убийства - надежно, эффективно, не оставляет следов.
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18.11.2021 08:25 Відповісти
Бізнесмен можливо й заробив. Жаль, що звичайна людина поранена.
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18.11.2021 08:47 Відповісти
І чим вам бізнесмени не подобаються? В усіх нормальних країнах- це приклад для інших та опора демократії
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18.11.2021 10:14 Відповісти
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18.11.2021 09:52 Відповісти
явно особиста помста
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18.11.2021 11:20 Відповісти
Квітне бандитизм при зеленському...
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18.11.2021 08:09 Відповісти
Не ходи в казино. Зараз все перейшло у цифровий формат.
А от наркоманів просто тьма.
Як при януковищу.
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18.11.2021 08:19 Відповісти
точно. все зрады во вселенной только при нём.
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18.11.2021 10:37 Відповісти
Как мило , убогие манкурты подолячки и авиа ***** , как обычно мечтают о говне. Доешь уже свои какахи, ни в чем себе не отказывай, копрофилушка
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18.11.2021 08:38 Відповісти
Ніт. Не правильно.
Тролі, ви читати не вмієте ? Чи думати ?
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18.11.2021 08:21 Відповісти
Подобное искривленное восприятие информации свойствено избирателям Голобородько. Не переживайте - для вас это нормально.
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18.11.2021 08:22 Відповісти
просто болгарин набивал цену, а Го*дон ему поддакивал, стращая ермачков - Вот вот ща будет фильмец и "васснесут"))
а кто ермачкам компенсирует потери и купит новые штаны? - правильно дорогой товарищ - Вы (один из них, да и мы тоже )
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18.11.2021 08:25 Відповісти
А ты вообще можешь что-либо понимать? Вопрос риторический, в общем.
ПЫСЫ: если бы это было так, тебя бы здесь не было.
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18.11.2021 08:28 Відповісти
Не пий зранку зеленку, тобі це шкодить
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18.11.2021 08:32 Відповісти
а попробуй пойти, сразу окажешься или в ментовке или в дурке, ты не знал, что майдан делают олигархи, чтобы взять власть и финансовые потоки?
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18.11.2021 08:51 Відповісти
Да, мы в курсе, нам руснявые свинопсы и синежопые рыги ето объяснили, спасибо шо напоминаете!
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18.11.2021 10:08 Відповісти
Загальновідомо, що милиция/полиция выполняет заказные убийства и вербует граждан против Украины
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18.11.2021 08:22 Відповісти
Любой бизнес заканчивается на кладбище ..
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18.11.2021 08:23 Відповісти
судя по тому, как "рулит" страной зеленский, скоро и за не оплаченную комуналку будут отстреливать
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18.11.2021 08:36 Відповісти
Не будут ,отстеливают только тех у кого есть что отстрелить а нищих чего отсртеливать
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18.11.2021 11:48 Відповісти
А інші живуть вічно?
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18.11.2021 10:15 Відповісти
Та я тебе так скажу ,бабулька моя всю жизнь бутылочки собирала ,ещё когда они по 20 копеек были ,в бизнесы не лезла ,политикой не интересовалась ,101 годик прожила и этот дурачок мог бы жить а так сейчас в морге отдыхает и никакие бизнесы и денюжки ему бедолаге уже не нужны ... а так это ворьё просто тянет на Советскую в сталинки ,зачем оно им надо хрен его знает ...
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18.11.2021 11:47 Відповісти
Аналогічно,але по12 копійок і 104роки.
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18.11.2021 12:04 Відповісти
Все просто. Не переступай через людей. Не живи так, чтобы твоя свобода нарушала свободу окружающих.

И никто не захочет тебя убить.
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18.11.2021 08:25 Відповісти
Расскажи это грабителям .
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18.11.2021 08:36 Відповісти
Бьюсь об заклад, с разбойниками, так чтобы по серьезному, ты пока не встречался (если что, на мне хватает ножевых шрамов)
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18.11.2021 09:00 Відповісти
Ну и как ты им перешел дорогу что они тебя стыкали?
Я лежал несколько раз в реанимации , потому что сопротивлялся.
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18.11.2021 17:08 Відповісти
Да и не обязательно даже разбой . Ты можешь просто идти мимо пьяных разъярённых молодчиков и они с тебя вообще ничего не хотят кроме как самоутвердиться перед собой , так тоже бывает.
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18.11.2021 17:13 Відповісти
Блин, это долго. И не нужно. Здесь по крайней мере. Есть, что рассказать, но здесь - не формат.
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18.11.2021 18:33 Відповісти
Грабители не убивают, а грабят.
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18.11.2021 13:38 Відповісти
Грабеж это когда ты видишь и ничего не делаешь , а когда ты начинаешь отбиваться, это уже разбой, сорян что не так сказал , но разбойники могут и убить . По крайней мере я точно могу сказать что буду свое имущество защищать от всего , потому что оно для меня дороже чем их души.
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18.11.2021 17:10 Відповісти
Основні причини в таких випадках: партнери, конкуренти. Щодо не переступати через людей, то видно погано ви знайомі з людською натурою. Заздрість, ревнощі,лінь притаманні майже всім представникам роду людського
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18.11.2021 10:21 Відповісти
Может инсценировка?
гораздо "более лучше" тихонько вдарить молотком сзади, а бабе прописать леща и спокойно уйти, а не доводить жителей до аффекта пальбой и воплями во дворе.
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18.11.2021 08:27 Відповісти
Тихонько молотком сзади можно вдарить проходчика Гришу возле банкомата шахтоуправления.
А от строительного бизнесмена низя, он в Ауди сидит, к нему сзади подкрасться сложно.
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18.11.2021 10:06 Відповісти
статью читал? они вышли и шли в ..... подъезд.
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18.11.2021 10:13 Відповісти
Видимо кому то из заказчиков потолок покрасил пятнами или плитку криво положил.
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18.11.2021 08:28 Відповісти
Вряд ли на таких машинах ездят те кто красит потолки. Скорее всего кого то кинул на деньги или на квартиру.
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18.11.2021 09:20 Відповісти
90е вернулись - радуйтесь, зебилы. Бандитизм, а скоро и веерные отключения с гиперинфляцией.
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18.11.2021 08:29 Відповісти
Реально, такого разючого повернення в 90-ті не було років з 15...
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18.11.2021 08:31 Відповісти
А що було в 90-х? А то я ще маленький, не знаю ))
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18.11.2021 09:01 Відповісти
громадянська війна
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18.11.2021 09:30 Відповісти
Сурьезно? Не в курсі, що таке громадянська війна, що була на росії. А от російсько-українську війну пам'ятаю. Муравйова та інших упирів.
А по 90-м, частенько заїзжав на Патент до авдишевських.
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18.11.2021 09:39 Відповісти
Да. була громадянська війна, де "наші" бізнесмени програли "не нашим", яких підтримувала РФ
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18.11.2021 16:39 Відповісти
ни дня без убийства....

дайте ему ещё 100 дней!!
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18.11.2021 08:34 Відповісти
Соболезную. Но хорошо, что не Каломойского застрелили...
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18.11.2021 08:41 Відповісти
точно, главное чтобы коломойского, фирташа, ахметова и парашенку не стрелили
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18.11.2021 08:52 Відповісти
Какие же 90-е без этого? Все как положено, осталось инфляцию в 300 процентов заделать и норм.
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18.11.2021 09:08 Відповісти
С охотничьим ружьём?
100% киллер международного класса.
Наверное трахнул чью то жену или отобрал дом.
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18.11.2021 09:08 Відповісти
Бизнесмен видимо очень посредственный и не богатый. Жить в многоэтажке это явно нищеброд. У нормального бизнесмена дом за городом, охрана, видеонблюдение всех подходов и прилегающих улиц. И разведка работает в среде и бандитов и силовиков.
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18.11.2021 09:27 Відповісти
И даже это может не спасити. А среди города, многоэтажек, где устроить засаду можно на любой лавочке и куча путей отхода и можно пару квартир заранее заготовить в разные стороны отхода.
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18.11.2021 09:28 Відповісти
може коханку вів на конспиративну квартиру?
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18.11.2021 09:31 Відповісти
Всякое может быть, следствие раскопает. Но тут явно чувствуется бытовуха. Ружье охотничье, баба. Может, конечно це Данилко Багровенко його прибрав
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18.11.2021 10:13 Відповісти
Розбірки по "великому крадівництву"? Вова завалив поліцію, прокуратуру і СБУ, а відновив бандитизм і рекет на рівні початку 90-х.
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18.11.2021 09:35 Відповісти
Наче багатосерійний, кримінальний серіал на реальних подіях у нас.
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18.11.2021 10:27 Відповісти
"Дівчину не чіпав". Може мотив в "шерше ля фам"?
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18.11.2021 10:39 Відповісти
Битва за лоно Серсеи ? (с) Игра престолов
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18.11.2021 10:49 Відповісти
явно помста, щось особисте
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18.11.2021 11:21 Відповісти
 
 