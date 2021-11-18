В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україні зафіксовано 20 591 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 18 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 17 листопада в Україні:
зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 478, медпрацівників – 377);
297 832 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 108 754 людини, повністю імунізовані – 189 078 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 907 осіб;
летальних випадків – 752;
одужало – 19 633 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 284 008 осіб;
одужало – 2 704 217 осіб;
летальних випадків – 79 506;
проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей. Загалом проведено 21 811 652 щеплення.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
уже неделю.
Заболевших последние 2 недели было 25-28 тысяч в день.
Так что да - третий день подряд 18-20 тыс - это плато. И количество погибших от 500 до 800 в день - стабильно.
Стабильно много, конечно. Но уж это - результат атаки антиваксеров.
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, пришло к выводу, что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
От же виродки.
Але нарід все влаштовує, бо керує нами "найВЭличніший лідОр світу"...
.. Ці результати вказують на те, що імунітет проти дельта-варіанта SARS-CoV-2 знизився у всіх вікових групах через кілька місяців після отримання другої дози вакцини.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114228
Я вам больше скажу - вы с каждой секундой на секунду ближе к смерти, так чего ж ждать то неизбежного! Ваша же логика.
"Вакцина потрібна, щоб з'явились антитіла до спайк-білку, які виробляються нашими клітинами після вакцинації і після перенесеної хвороби.
Але ці антитіла не захищають вас від важкого повторного ковіду, якщо вони утворились після хвороби, бо націлені на інші штами і їх кількість для захисту невідома, а от антитіла, які утворились після вакцини таки захищають від зараження усіма штамами включно з новими, дозволяють менше розповсюджувати вірус, хоча ми знаємо, що їх рівень зменшується кожні 6 місяців, тому потрібна бустерна доза вакцини, щоб їх рівень збільшився, але їх рівень достатній для захисту ми не знаємо, але він має бути достатнім, хоча на розповсюдження нових штамів вірусу це не впливає.
Якщо ви у цьому розібрались,
ви отримаєте ще 1000 в Дію!"