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В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали

В Україні зафіксовано 20 591 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 18 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 17 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 478, медпрацівників – 377);

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 297 832 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 108 754 людини, повністю імунізовані – 189 078 людей.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 госпіталізовано – 3 907 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 летальних випадків – 752;

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 одужало – 19 633 особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінздоров’я знайшло у соцмережах 210 тис. пропозицій купити фальшиві сертифікати про вакцинацію

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 захворіло – 3 284 008 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 одужало – 2 704 217 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 летальних випадків – 79 506;

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей. Загалом проведено 21 811 652 щеплення.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження, 19 633 особи одужали 13
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Топ коментарі
+5
Давайте долпоепы, пооткрывайте школы - еще большее "плато" будет, раз вам 800 трупов в день мало
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18.11.2021 08:28
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А шмыгаль с ляшко сказали что плато!
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18.11.2021 08:17 Відповісти
в их понимании - 20 тыс. это плато, а то что трупиков под 800, так они сами виноваты, как тут пишут, шо не колёлись...
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18.11.2021 08:28 Відповісти
у нас 800 ПОГИБШИХ (трупики - твои бабуля с дедулей)
уже неделю.
Заболевших последние 2 недели было 25-28 тысяч в день.
Так что да - третий день подряд 18-20 тыс - это плато. И количество погибших от 500 до 800 в день - стабильно.
Стабильно много, конечно. Но уж это - результат атаки антиваксеров.
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18.11.2021 08:47 Відповісти
Данные массовой вакцинации в Израиле показывают, что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, пришло к выводу, что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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18.11.2021 08:48 Відповісти
Название новости посмотри, пожалуйста - "752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження". Семьсот пятьдесят два человека умерло, двадцать с лишним тысяч заразилось (и это только те, кто официально сделал тест). Из этих двадцати тысяч минимум три тысячи очень скоро потребуют госпитализации, после чего минимум четыреста из них умрут. Эти смерти на совести антиваксеров, которые со смихуёчками и шутками-прибаутками распространяют в сети тонны лжи и мракобесия.
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18.11.2021 21:39 Відповісти
ПОГИБШИХ(?) ... смертью храбрых...
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18.11.2021 09:04 Відповісти
Так... По такому плато промчимось аж до березня.
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18.11.2021 08:32 Відповісти
это да...
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18.11.2021 09:20 Відповісти
Давайте долпоепы, пооткрывайте школы - еще большее "плато" будет, раз вам 800 трупов в день мало
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18.11.2021 08:28 Відповісти
Багато...а зеленські вже говорять про спад.
От же виродки.
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18.11.2021 08:31 Відповісти
А що може казати скурви син
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18.11.2021 08:32 Відповісти
Пік добової смертності зупинився на "плато", аби хоч не "перепочивав".
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18.11.2021 08:33 Відповісти
Таким чином зелені вирішують проблеми пенсійного фонду....
Але нарід все влаштовує, бо керує нами "найВЭличніший лідОр світу"...
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18.11.2021 08:37 Відповісти
Так пенсіонери самі його й вирішують надивившись усіляких савченок
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18.11.2021 08:40 Відповісти
Вот вам и обещанный спад, задолбала зеленая брехня. Ну если ты не знаешь точно так зачем языком болтать.
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18.11.2021 08:37 Відповісти
Що, дідько, у Дніпрі коїться з лікарнями та лікараями? Чому така захмарна смертність кожен день? Де усі великорозумні Риженки?
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18.11.2021 08:38 Відповісти
если на триллион населения, то мы вообще чемпионы мира.... по склеиванию тапочек от вируса. интересно - что было бы с ермачками например в ..... пофиг где?
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18.11.2021 08:38 Відповісти
На триллион?)))
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18.11.2021 08:42 Відповісти
Тестов делается меньше вот и упала чуток статистика, неделю назад делали 150 тыс в сутки а тут только 114 тыс. А по факту никаких улучшений нет.
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18.11.2021 08:41 Відповісти
паталогоанатом написав померлій в довідці "підозра на ковід", але причина смерті "двохстороння пневмонія"
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18.11.2021 08:48 Відповісти
Так ми чемпіони, чи ще ні?
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18.11.2021 08:44 Відповісти
здається що "виборці чемпіонів" відходять все частіше
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18.11.2021 08:49 Відповісти
Это плато если шо, вчерась ляшко зуб давал
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18.11.2021 08:59 Відповісти
Медичний журнал New England Journal: імунітет після вакцинації знижується проти вірусу COVID всього через 2 МІСЯЦІ

.. Ці результати вказують на те, що імунітет проти дельта-варіанта SARS-CoV-2 знизився у всіх вікових групах через кілька місяців після отримання другої дози вакцини.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114228
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18.11.2021 11:14 Відповісти
Так Снижается или Отсутствует? Нема разницы, правда капитан!
Я вам больше скажу - вы с каждой секундой на секунду ближе к смерти, так чего ж ждать то неизбежного! Ваша же логика.
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18.11.2021 11:50 Відповісти
Иммунитет отсутствует только у трупа ))
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18.11.2021 12:49 Відповісти
Уколотым дают зеленый паспорт на год, а людям переболевшим ковидом только на 3 месяца.
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18.11.2021 13:07 Відповісти
Для оленів:

"Вакцина потрібна, щоб з'явились антитіла до спайк-білку, які виробляються нашими клітинами після вакцинації і після перенесеної хвороби.

Але ці антитіла не захищають вас від важкого повторного ковіду, якщо вони утворились після хвороби, бо націлені на інші штами і їх кількість для захисту невідома, а от антитіла, які утворились після вакцини таки захищають від зараження усіма штамами включно з новими, дозволяють менше розповсюджувати вірус, хоча ми знаємо, що їх рівень зменшується кожні 6 місяців, тому потрібна бустерна доза вакцини, щоб їх рівень збільшився, але їх рівень достатній для захисту ми не знаємо, але він має бути достатнім, хоча на розповсюдження нових штамів вірусу це не впливає.

Якщо ви у цьому розібрались,
ви отримаєте ще 1000 в Дію!"
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18.11.2021 11:42 Відповісти
А вирусологи говорят совсем другое. Я им доверяю больше, чем политикам, которые рассказывают нам о КОВИДе.
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18.11.2021 17:29 Відповісти
МОЗ - великая фирма-считалка абышо пальцами в небо
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18.11.2021 13:17 Відповісти
Непонятно только! Зараженных или диагностированных с помощью ПРЦ-тестирования, которое то покажет, то не покажет, в зависимости от показателей, которые согласно квоте обязаны представлять медицинские учреждения. Нужен рост, покажут больше. Будет команда STOP, будет как летом, единичные случаи.
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18.11.2021 17:23 Відповісти
Устройся сейчас санитаром в ковидное отделение, а потом в лабораторию с ПЦР. Расскажешь нам потом как актёры снимают кино в мограх, а в лабах меняют показатели, сорвёшь куш на просмотрах.
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18.11.2021 21:42 Відповісти
 
 