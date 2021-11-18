У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19. Україна все ще у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 18 листопада у світі зареєстрували 595 685 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 426 (вчора 7 530) оcіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 255 767 656 випадки інфікування, з них 595 685 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 139 781 людина, з них 8 426 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 231,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 3-тю у світі і 2-гу у Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Если вы за учащение вакцинации ставте лайк!
1963 год..
Мастурбологи и иммунологи пришли к конценцусу, что мастурбация так же полезна для иммунитета как и вакцина!
И если во время вакцинации как бы не заметно в кармане мастурбировать, то это броня против коронавируса.
Если же врач подозрительно спросит "что вы делаете?" Скажите, что - практически то же, что и вы, укрепляю иммунитет!
Тепер от змагаємось з американцями і москалями за першість по трупах.
Взагалі, дивно, що знищена януковищем армія, яку ми, як держава, виставили проти роіські, змогла шось зробити. Але у підсумку, ви зуміли перекинути власну відповідальність на Порошенка. Не так командував. Ви би зуміли краще, так, так..
буржуифармамафия выдумает тебе не то шо Дельту, а таки весь арамейский алфавит, товарищ.(залазит на бронепоезд, поправляет картуз, вешает буржуя)
Уже даже решили тесты для нее специально разработать.
Может даже будут проверять, то Дельта или нет - хотя зачем?
И так ясно, раз летальность больше - то она и виновата, Дельта.
В Индии где живет МИЛЛИАРД человек- умирает сколько там 200 в день?
а у нас на 35 миллионов жителей - 700-800 смертей.
кол-во населения в Индии - 1 398 643
Количество вакцинированных в Индии - 756 052 687 54,06 %
смертей - 380 за последнюю НЕДЕЛЮ
Текущая статистика по коронавирусу на 18.11.2021 (Китай)
Население
1 439 324 тыс.
Всего заражений
98 403
0,0 %
Смертельные случаи
4 636
4,7 %
Выздоровевшие
92 534
94,0 %
Сейчас болеют
1 233
1,3 %
из них серьезные
и критические случаи
16
Сделано тестов
160 000 000
тестов на 1 млн.
111 163
Население 1 439 324 тыс.
Количество вакцинированных 1 185 237 000 82,35 %
Полностью вакцинировано 1 073 845 000 74,61 %
Всего вакцинаций 2 396 045 000
болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.
антивиаксы, ау!
Китай - страшная диктатура с концлагерями. Ты точно хочешь как в Китае?
Когда за три года правления зеленых клоунов скрывать естественную убыль населения стало невозможно (низкие зарплаты, разваленная медицина, фальсифицированные продукты...), то эти ребята уцепились за ковид-19, як воші до кожуха. ВСЕ теперь ковид!!!
Китай Вакцинация на 15.11.2021
Население 1 439 324 тыс.
Количество вакцинированных 1 185 237 000 82,35 %
Полностью вакцинировано 1 073 845 000 74,61 %
Всего вакцинаций 2 396 045 000
болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.
антивиаксы, ау!
БОльшая часть ответов была - да вас убить мало, без 50 гривень и не пошевелитесь... Огромное количество "врачей" и с 50-ю, и со 100, и с 1000 не сильно рвались даже принять пациента, не то что лечить...
Супрун это немножко исправила, а многие, уволившиеся тогда, в связи с неумением\нежеланием работать, до сих пор гонят волну на уважаемую Супрун.
Прошу, закликаю і рекомендую- ВАКЦИНУЙТЕСЯ!
14.08.2020 Пандемія COVID-19 закінчиться до кінця 2021 року - Гейтс
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Україна відстає від світу. Навесні 2021 року МОЗ анонсував прибуття закуплених ліків від COVID-19 "Корабель з закупленими ліками вже пливе..." Але поки корабель доплив, ВООЗ визнала, що ці "ліки" не лікують COVID-19. Так само і з існуючими вакцинами. Весь світ починає здогадуватись, а апологети вакцинації визнавати марність сподівання на існуючи вакцини в зупинці пандемії, а в Україні продовжують освоювати вакцинні кошти.
Идет
второй год Первой Мировой Бактериологической Войны !
Поэтому необходимо Правительству Украины раздать брошюры
по защите Граждан от последствий -
Вирусов -
Вирус " Омега"
Вирус "Дельта"