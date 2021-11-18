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У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19. Україна все ще у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19. Україна все ще у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 листопада у світі зареєстрували 595 685 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 426 (вчора 7 530) оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 255 767 656 випадки інфікування, з них 595 685 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 139 781 людина, з них 8 426 за минулу добу.

У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19. Україна все ще у трійці лідерів за добовою смертністю 01

Побороли хворобу та вилікувалися 231,1 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель: Четверта хвиля COVID-19 накрила Німеччину з усією силою. Щоденна кількість загиблих лякає

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19. Україна все ще у трійці лідерів за добовою смертністю 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 3-тю у світі і 2-гу у Європі.

У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19. Україна все ще у трійці лідерів за добовою смертністю 03
У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19. Україна все ще у трійці лідерів за добовою смертністю 04
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Топ коментарі
+12
В какой-такой трiйцi? Если брать на душу населения, то кацапы и амеры с нами и рядом не валялись. Мы их уже на круг обошли.
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18.11.2021 09:07
+8
Число вакцинированных растет - число летальных случаев тоже. Нас обманывали?
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18.11.2021 09:13
+7
На здобуття імунітету природним шляхом... Це, доречі, показує на рівень тупості дорослих людей... Дістав диплом, атестат.... Мізків не дістав... Зате ковід дістав...
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18.11.2021 09:15
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Треба було освіту перевести на дистанційне навчання. Тоді б було менше смертей від короновірусу
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18.11.2021 09:02 Відповісти
Вирусологи говорят, что если каждый месяц колоть вакцину, то через буквально 5-7 лет количество смертей будет смешным.
Если вы за учащение вакцинации ставте лайк!
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18.11.2021 09:35 Відповісти
А кто будет смеяться ? Вирусологи не уточняют ?
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18.11.2021 11:23 Відповісти
Новое - хорошо забытое старое -
1963 год..
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18.11.2021 18:49 Відповісти
Новое - хорошо забытое старое -
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18.11.2021 18:51 Відповісти
В какой-такой трiйцi? Если брать на душу населения, то кацапы и амеры с нами и рядом не валялись. Мы их уже на круг обошли.
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18.11.2021 09:07 Відповісти
Україною ж керують майстри спорту по коронавірусу.
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18.11.2021 10:07 Відповісти
Тут можно в сотый раз повторить:"вакцинируйтесь пожалуйста, лекарства нет, есть лишь профилактика пока что... И это вакцина"
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18.11.2021 09:10 Відповісти
Чомусь я впевнена, що ВСІ померлі сподівалися на диво - на легку форму.
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18.11.2021 09:11 Відповісти
На здобуття імунітету природним шляхом... Це, доречі, показує на рівень тупості дорослих людей... Дістав диплом, атестат.... Мізків не дістав... Зате ковід дістав...
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18.11.2021 09:15 Відповісти
мизги на трассе редко валяются, если нету мизга - мизгов не купить, мизги то дорогие, надо знать где мизг продается, как и Эйнштейн.
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18.11.2021 09:33 Відповісти
Опа, читать всем!
Мастурбологи и иммунологи пришли к конценцусу, что мастурбация так же полезна для иммунитета как и вакцина!
И если во время вакцинации как бы не заметно в кармане мастурбировать, то это броня против коронавируса.
Если же врач подозрительно спросит "что вы делаете?" Скажите, что - практически то же, что и вы, укрепляю иммунитет!
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18.11.2021 10:15 Відповісти
Ви вже кремушком запаслись ? Щоб пальці не постирати..
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18.11.2021 10:17 Відповісти
Пєчально...Але зебілам і досі не дійшло, яку помилку вони зробили у 2019.
Тепер от змагаємось з американцями і москалями за першість по трупах.
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18.11.2021 09:10 Відповісти
"пєчально"
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18.11.2021 09:14 Відповісти
sum.in.ua/s/pechaljno
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18.11.2021 09:58 Відповісти
Ковід виправить. Зебілів меншає щодня.
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18.11.2021 09:54 Відповісти
Давай статистику. Побачимо скільки помирає щеплених і дурачків.
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18.11.2021 10:03 Відповісти
да, у соевой ботвы одна задача, пройтись по зебилам. Вот был бы сейчас порох, никто бы о ковиде и не слышал. Правда, Ксюха
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18.11.2021 10:27 Відповісти
Ваш зеленський підготував армію до нових котлів.
Взагалі, дивно, що знищена януковищем армія, яку ми, як держава, виставили проти роіські, змогла шось зробити. Але у підсумку, ви зуміли перекинути власну відповідальність на Порошенка. Не так командував. Ви би зуміли краще, так, так..
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18.11.2021 10:38 Відповісти
Число вакцинированных растет - число летальных случаев тоже. Нас обманывали?
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18.11.2021 09:13 Відповісти
нет говорили правду - Дельта гораздо летальнее, и пропетлять не получится, как год-полтора назад.
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18.11.2021 09:16 Відповісти
конечно - если есть возможность заделать триллион евро, то буржуи фармамафия выдумает тебе не то шо Дельту, а таки весь арамейский алфавит, товарищ.(залазит на бронепоезд, поправляет картуз, вешает буржуя)
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18.11.2021 09:35 Відповісти
100% это Дельта.

Уже даже решили тесты для нее специально разработать.
Может даже будут проверять, то Дельта или нет - хотя зачем?
И так ясно, раз летальность больше - то она и виновата, Дельта.
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18.11.2021 10:05 Відповісти
В Украине 70% не вакцинировано. Философствовать про обман начнешь, когда юудет хотя бы 70 как в Германии и умерших почти в три раза меньше чем у нас
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18.11.2021 09:22 Відповісти
Так речь не об Украине сейчас, а об общемировой тенденции
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18.11.2021 10:16 Відповісти
Так расскажи нам про мировые тенденции. Заоодно сколько тебе на ботоферме за ком. башляют
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18.11.2021 10:24 Відповісти
За идею работаю))
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18.11.2021 11:52 Відповісти
Самому не смешно? Хотя ответ значения не имеет, Один хрен соврешь. Ходи не привитый. А еще лучше в рулетку сыграй. В русскую. И так чтоб пять маслят в барабане. Адреналин гарантирую . А теперь ко мне пришли гости. Прощавай, "бессеребренник"
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18.11.2021 12:04 Відповісти
общемировая тенденция: Индия и Китай, где народ дисциплинирован при помощи палок, давно вакцинированы и умирает у них... фиг и ни фига.
В Индии где живет МИЛЛИАРД человек- умирает сколько там 200 в день?
а у нас на 35 миллионов жителей - 700-800 смертей.
кол-во населения в Индии - 1 398 643
Количество вакцини­рованных в Индии - 756 052 687 54,06 %
смертей - 380 за последнюю НЕДЕЛЮ
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18.11.2021 11:35 Відповісти
Китай:

Текущая статистика по коронавирусу на 18.11.2021 (Китай)
Население
1 439 324 тыс.

Всего зара­жений
98 403
0,0 %
Смер­тельные случаи
4 636
4,7 %
Выздоро­вевшие
92 534
94,0 %
Сейчас болеют
1 233
1,3 %
из них серье­зные
и крити­ческие случаи
16

Сделано тестов
160 000 000

тестов на 1 млн.
111 163
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18.11.2021 11:36 Відповісти
Китай Вакцинация на 15.11.2021
Население 1 439 324 тыс.
Количество вакцини­рованных 1 185 237 000 82,35 %
Полностью вакцини­ровано 1 073 845 000 74,61 %
Всего вакцинаций 2 396 045 000
болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.
антивиаксы, ау!
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18.11.2021 11:39 Відповісти
В Индии используют Ивермектин, если я не ошибаюсь, оттого и смертность низкая.
Китай - страшная диктатура с концлагерями. Ты точно хочешь как в Китае?
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18.11.2021 11:51 Відповісти
Была бы такая лживая статистика в Германии,как в Украине, там бы и умерших было поболее.
Когда за три года правления зеленых клоунов скрывать естественную убыль населения стало невозможно (низкие зарплаты, разваленная медицина, фальсифицированные продукты...), то эти ребята уцепились за ковид-19, як воші до кожуха. ВСЕ теперь ковид!!!
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18.11.2021 18:33 Відповісти
У вас антивакеров мозги-то вообще есть? Похоже их еще в роддоме отбили. Ты реально считаешь, что зе-команда увеличивает число умерших? чтобы скрыть свои делишки. Клоуны могут списать естественную или неестественную убыль на что угодно. На мигрантов, пришельцев, войну, но только не на ковид. Потому что к этой шобле и так много вопросов и по маскам проданным в Китай, и по закупке вакцин, и по покупкам барахла без тендеров и т. и т.п. Здесь они явно в заднице
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18.11.2021 19:08 Відповісти
Да,считаю! Идет накручивание и нагнетание паники и искажение статистики.Идет уничтожение собственного народа. В угоду кому и чему? Не знаю. Но знаю одно. За три года, многое можно было сделать, но когда при нищенских зарплатах, цены на лекарства, сахар, подсолнечное масло..., выше мировых,когда люди умирают, потому, что лишний раз не могут позволить себе пройти медицинское обследование,а врачи превратились в рвачей. Если бы было изначальное желание сделать Украину великой страной, где каждый украинец гордился бы тем, что живет в Украине, уже бы с провели необходимые реформы. Сейчас, уже многие врачи бьют в набат и не понимают, что происходит, когда раньше, спокойно, без паники лечили то, что сейчас называют КОВИДОМ и пневмонии, и люди выздоравливали, то сейчас ВОЗ навязала свои протоколы, и человек приходит в больницу, там попадает в реанимацию, и от туда не выходит. Чиновникам от медицины такая ситуация очень выгодна, больше ковидных денег можно выделить и стырить, врачам и медработникам достаються сущие крохи.
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18.11.2021 19:48 Відповісти
Если много текста, значит не о чем. Сосед работает в БСМ. Ковидных денег кукиш с маком, штат сократили. Врачи сами уходят. Этого достаточно чтобы считать все изложенное вами очередной бредятиной РПЦшных антивакеров.
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18.11.2021 19:54 Відповісти
Сами и ответили. При серьезных эпидемиях штаты не сокращают, а деньги достаются только чиновникам, которые требуют от врачей все списывать на ковид. Чем выше статистика по ковиду, тем больше денег выделяется.
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18.11.2021 20:03 Відповісти
Ты считаешь, что Украина на третьем месте в мире по степени вакцинации?
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18.11.2021 10:00 Відповісти
К чему ты это написал? Речь о мировой статистике. Так или иначе количество вакцинированных в мире все больше, а летальность не только не падает, но еще и растет.
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18.11.2021 10:17 Відповісти
Ты полагаешь, что если есь ЕС, США и Китай вакцинируются, то в Африке заболеваемость упадет? Сейчас одна недовакцинированные Украина и Россия показатели Европы тянут вниз.
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18.11.2021 10:41 Відповісти
в мире заболеваемость и смертность от ковида ПАДАЕТ. Только в Европе растет. Изъяны демократии и апдение уровня образования.
Китай Вакцинация на 15.11.2021
Население 1 439 324 тыс.
Количество вакцини­рованных 1 185 237 000 82,35 %
Полностью вакцини­ровано 1 073 845 000 74,61 %
Всего вакцинаций 2 396 045 000
болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.
антивиаксы, ау!
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18.11.2021 11:40 Відповісти
Парад зомби накануне праздника Хэллоуин прошел в центре Киева Источник: https://censor.net/ru/p3296745

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18.11.2021 19:01 Відповісти
Вакцина не лечит, а лишь на некоторое время (от 3 до 6 месяцев) снижает риск помереть от этой заразы.
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18.11.2021 09:19 Відповісти
А это мало?
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18.11.2021 09:23 Відповісти
мало. Т.к. у нас пока по истечении этого срока бустер колоть не собираются. И что делать будем??
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18.11.2021 23:52 Відповісти
Тільки мутує вірус швидше,що вакциновані,що нє, однаково хворіють.То що менше реанімація світить вакцинованим,але не ясно як далі буде.Чому б не вкладати в зміцнення свого імунітету і здоров'я?
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18.11.2021 09:43 Відповісти
Передова супердержава США, медичну реформу за взірцем якої провела супершикса Супрун.
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18.11.2021 09:56 Відповісти
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18.11.2021 10:04 Відповісти
Году эдак в 2011, на одном из форумов, медсестра пожаловалась, мол поймали тогдашние правоохранители с 50 гривнями в кармане, дело шьют...
БОльшая часть ответов была - да вас убить мало, без 50 гривень и не пошевелитесь... Огромное количество "врачей" и с 50-ю, и со 100, и с 1000 не сильно рвались даже принять пациента, не то что лечить...
Супрун это немножко исправила, а многие, уволившиеся тогда, в связи с неумением\нежеланием работать, до сих пор гонят волну на уважаемую Супрун.
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18.11.2021 10:34 Відповісти
В 11 році за 500-1000 бездарі робили операції на серці і мозку. Зараз до банкомату Ротшильдів без 10 тис. не підходь навіть з виразкою шлунку. Якби їй дали розвернутись на всю широту ліберастичних помислів, то не вистачило б і 50 тис.
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18.11.2021 11:08 Відповісти
Без 10тыщ дадут умереть? Раньше бы точно дали.
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18.11.2021 12:15 Відповісти
Фельдшерів на селах ліквідувала, кваліфіковану швидку допомогу на дому ліквідувала, місць у стаціонарах не додалося, кількість і кваліфікація лікарів зменшилися, санітарно-епідеміологічна служба ліквідована.
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18.11.2021 13:01 Відповісти
Про фельдшеров не знаю, скорая работает, имхо, лучше. Места в стационарах - нужна была полная ревизия их необходимости, вон, как его, рыга, забыл, кардиохирург безосновательно "лечил" в ВИП палате насирова, если не ошибаюсь, или от ковида такую же гниду, за мои - налогоплательщика - деньги. И да, тех, вышеописанных "врачей" надо было гнать поганой метлой, одобряю.
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18.11.2021 13:37 Відповісти
ЗЫ.СЭС до нее разложилась, ьолько брала взятки, точно знаю.
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18.11.2021 13:38 Відповісти
Швидка допомога вже не допомога, а транспортування. Раніше кваліфікований лікар міг здійснити допомогу на місці і вирішити що доцільніше, госпіталазація чи домашнє лікування. А зараз або кантуйся до приймального відділення у хворому стані, на туберкульозні матраци, або плати штраф за фальшивий виклик. Ну так, навіщо віп-палати взагалі, якщо перерозподілом соціалки від бридких бідних можна набудувати віп-клінік для чесних і багатих, а критерієм перерозподілу призначити банкомат Ротшильдів. Вся суть реформи Супрун це перенаправлення грошей "на кишеню" лікарю у банкомат Ротшильдів з відлученням від банкомату бідноти, яка краде у Ротшильдів кисень.
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18.11.2021 21:06 Відповісти
Україна у трійці лідерів офіційно. А не офіційно ми вже мабуть перші.
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18.11.2021 10:06 Відповісти
А якщо порахувати відносно кількості населення то Україна на першому місці за смертністю. Вітаю вас, українські громадяни, з вашим зЄленим вибором. Тепер "хоть поржали"?
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18.11.2021 10:13 Відповісти
Просте питання!!! Коли востаннє ви були на щорічному медогляді? Може у вас цукровий діабет, чи гіпертонія? Ви про це знаєте? А помрете від Ковіду? Думайте!!! Тому смертність сама висока в країнах пострадянських!!!! Люди хворі!!!! При чому тут останній вибір?
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18.11.2021 10:47 Відповісти
Якщо ви про мене питали, відповім. Я лікар, працюю з радіоактивними речовинами, медкомісію проходжу щороку. Маю вагу 120кг, зріст 193, тому і гіпертонію маю, за якою слідкую. Цукрового діабета немає. Вакцинований Астра-Зенекою двічі. Робив свідомо, бо на жаль мав співробітників, які померли внаслідок ускладнень від Ковіду.
Прошу, закликаю і рекомендую- ВАКЦИНУЙТЕСЯ!
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19.11.2021 12:02 Відповісти
Ворлдометр - это крутой источник. Политический, самый надежный))
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18.11.2021 11:04 Відповісти
Ось що казав про пандемію фінансовий спонсор створення вакцин від COVID-19:

14.08.2020 Пандемія COVID-19 закінчиться до кінця 2021 року - Гейтс
20.11.2020 Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю"
09.11.2021 Створені вакцини не здатні зупинити зараження і припинити пандемію... Нам потрібен новий спосіб

Україна відстає від світу. Навесні 2021 року МОЗ анонсував прибуття закуплених ліків від COVID-19 "Корабель з закупленими ліками вже пливе..." Але поки корабель доплив, ВООЗ визнала, що ці "ліки" не лікують COVID-19. Так само і з існуючими вакцинами. Весь світ починає здогадуватись, а апологети вакцинації визнавати марність сподівання на існуючи вакцини в зупинці пандемії, а в Україні продовжують освоювати вакцинні кошти.
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18.11.2021 15:02 Відповісти
О чем разговор ( вопрос)...
Идет
второй год Первой Мировой Бактериологической Войны !
Поэтому необходимо Правительству Украины раздать брошюры
по защите Граждан от последствий -
Вирусов -
Вирус " Омега"
Вирус "Дельта"
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18.11.2021 18:47 Відповісти
 
 