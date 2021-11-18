У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19. Україна все ще у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 листопада у світі зареєстрували 595 685 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 426 (вчора 7 530) оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 255 767 656 випадки інфікування, з них 595 685 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 139 781 людина, з них 8 426 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 231,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 3-тю у світі і 2-гу у Європі.



