Тисяча Зеленського, закон про Київ, ринок деревини, ресурсний законопроєкт і стимулювання інвестицій: Рада сьогодні проведе два засідання

Народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер, 18 листопада, планують розглянути в першому читанні законопроєкт, який передбачає виділення тисячі гривень усім вакцинованим громадянам України.

Відповідний проєкт закону "Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)" (№6297) запропонований порядком денним, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Депутати також планують розглянути в другому читанні законопроєкти "Про внесення змін до Закону України "Про Державну прикордонну службу України" щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України" (№5232) та "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600).

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Водночас для розгляду в першому читанні запропоновано, зокрема, законодавчі ініціативи "Про ринок деревини" (№4197), "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (нова редакція) та інших законодавчих актів України" (№3663).

Окрім того, парламентарії мають намір ухвалити рішення про застосування особливої процедури (стаття 119-прим Регламенту ВР) щодо розгляду в другому читанні проєктів законів "Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні" (№4298) та "Про місто Київ - столицю України" (№2143-3).

Також парламентарі планують розглянути такі законопроєкти:

щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами (5289),

щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (6293),

про загальнодержавну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки (5723),

щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача з пропозиціями Президента України (4547),

про публічні електронні реєстри (2110),

О 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента України Володимира Зеленського. Передбачається розгляд шести питань порядку денного. Йдеться, зокрема, про законопроєкти "Про страхування" (№ 5315), "Про кредитні спілки" (№ 5125), "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб" (№ 5542-1), "Про фінансові послуги та фінансові компанії" (№ 5065), "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво" (№ 5688), "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво" (№ 5689).