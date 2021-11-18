Арахамія про справу "вагнерівців": Головна помилка ОПУ - дали втягнути себе в політичну провокацію. Треба було одразу сказати, що такі операції не коментуються
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Найвище керівництво України взагалі не мало коментувати операцію із захоплення бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Головна помилка вищого керівництва країни - що їх втягнули в цю суто політичну провокацію. Це не про зраду і так далі. Коли тільки почали розгойдувати цю ситуацію і питати була операція чи ні все, що вони (влада. - Ред) повинні були сказати - такі операції не коментуються. Все. І закрили б на цьому весь ефір. А далі б пішли, як належить - згідно із законом", - сказав Арахамія.
При цьому політик додав, що Україна виглядає смішно в очах партнерів, коли спецоперації обговорюються в ефірах на телебаченні.
"Зараз нам офіційно НАТО каже: є загроза військової агресії, ЦРУ каже: "Росія накопичує війська". НАТОвські партнери нам передають секретні розвіддані. І вони нам ставлять просте запитання: "Хлопці, у вас "дах поїхав"? Вам можна взагалі дані давати? У вас тут через день про спецоперації передачі показують", - сказав Давид Арахамія.
Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.
15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".
17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців".
Будь ласка, зачекайте...
Так що не майте надії, що все зійде з рук!
маймун зальотний, безродний, український світ ловитиме тебе, та-таки спіймає....
понавибирали лайна...(((
1. Замовити білети зі Львову на авіаперевезення = скоріше там був штаб по спецоперації від ПЕС
2. Вивезти з Росії в Білорусь, де йдуть вибори + мітинги проти Лукашенка - чому саме туди? Можливо це країна-партнер України?
3. Забезпечити проживання 50 чоловіків в державній здравниці Білорусії на неділю!
4. Перевезти літаком із Мінська в Туреччину бойовиків і перехопити літак... - а ці 50 головорізів будуть чемно летіти?)))
Це сценарій дешевих малобюджетнних бойовиків 90х...
Ви точно впевнені, що цю спецоперацію розробляли? Вища освіта у розробників є? Гетьман усі кроки погодив чи сам сценарій написав?
Ви маєте совість ЦЕ обговорювати і так довго... серіал "Свати" проти цієї спецоперації просто збірник законів)))
Смешно то что арахимия напирает, что с нами не работают на западе ибо тут передачи по вагнеровцам по тв показывают (очевидно намекая на Прямый). А медийность белингкет не комментирует) Это все стало медийно лишь потому что операция провалилась, все прикрытие разведки завалено скорее всего, руские и так все вкурсе из ОП уже. Нет смысла чтото там "не комментировать" если об этом вмире уже только ленивый не говорит.... ну и руские, эти балалайники понятно, что сделали из своих убий снова простых шпилеведов-любителей.
Жид - по нашему быдло, тупое и завистливое животное. В 2019 году, быдло избрало жидов для уничтожения Украины. В Украине оказалось слишком много падали... а ещё есть поклонники "урюскага миру". Наши предки, падаль типа янелоха, на кол сажали.
Бурба ......... ответил, что отложить операцию на неделю невозможно, поскольку это приведет либо к утрате доверия со стороны наемников, либо к подозрениям со стороны белорусских или российских спецслужб, либо к тому и другому сразу.
..........представители Офиса президента, пытаясь найти компромисс с командой ГУР МОУ, предложили сократить задержку операции до четырех дней.
- А давайте отложим на неделю
- Но операция может сорваться!
- Ок отложите на 4 дня
операция срывается.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав злочином, якщо колишній начальник Головного управління розвідки Василь Бурба виконувавав накази керівника Офіса президента Андрія Єрмака з відтермінування операції затримання російських бойовиків.
это как изнасилование барышни в короткой юбке
"а чиво ана так аделась"
родной - у каждого своя мера ответственности, но если президент поставил дела так что руководитель спецслужбы слушает завхоза то дело катится в пропасть.
у ермака - превышение слудебных полномочий
у зеленского - служебная халатность и уклонение от исполнение служебных обязанностей
оба - уголовные преступления
у бурбы - несоблюдение субординации. неполное служебное с занесение в личное дело
нащупываете отмазки?
- Вы предатель?
- Без комментариев ...
Просто факт: Операція з захоплення "вагнерівців" відпрацьовувалася в тому числі і по особах, які збили Іл-76.
Ці тварюки вбили 49 українських воїнів, і мали за це відповісти, але Зеленський просто зрадив їх пам'ять, і попередив вбивць.
Так само, як і раніше віддав росії Цемаха...
та ні, АРА ХАМ ІЯ, вони не питають, вони кажуть : « у вас дах тече»
Чайную ложечку было бы достаточно.
Резонансне розслідування, на яке чекали майже рік: телеканал "Прямий" покаже відеоверсію роботи Bellingcat про "Вагнергейт". Дивіться у четвер, 18 листопада, о 19:45 на "Прямому"
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному призеденті.
во-первых, для амеров это была проверка зеленой Опы на вшивость; проверка показала : операция из Опы была слита в кремль по двум каналам.
во-вторых, разведданные вам амеры уже давно не дают--не верят клоунам, бениным шестеркам--очень много о вас знают)))
в-третьих, секретность операции снята предательством зевлады и сливом этой операции ( как и других).