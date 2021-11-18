Дії РФ у космосі підривають стратегічну стабільність, - глава Пентагону Остін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Безвідповідальне застосування Росією протисупутникової зброї в космосі підриває стратегічну стабільність та створює загрозу для всієї міжнародної спільноти.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Що стосується випробування (Росією. - Ред.) протисупутникової зброї, найбільше бентежить небезпека, яка виникла для міжнародної спільноти. Це (поведінка Росії. - Ред.) підриває стратегічну стабільність", - зазначив Остін.
Крім того, за його словами, викликає занепокоєння нарощування збройних можливостей у космосі, до якого вдається РФ.
"Ми закликаємо Росію та всі країни діяти у відповідальний спосіб. ... Жодна із цих дій (зосередження сил РФ, а також випробування в космосі. - Ред.) не сприяє безпеці й викликає у нас глибоке занепокоєння", - наголосив міністр оборони США.
Раніше міністерство оборони РФ визнало факт випробувань нової зброї, в результаті якої був знищений реальний супутник на космічній орбіті.
Державний департамент США і Пентагон звинуватили Росію у створенні загрози для екіпажу Міжнародної космічної станції. Ці випробування засудили також в NASA.
Вранці 15 листопада МКС двічі ухилилася від зіткнення з космічним сміттям. Екіпажу станції довелося перейти в кораблі "Союз" і Crew Dragon.
Будь ласка, зачекайте...
...Я зазвичай стриманий і спокійний, але те, що утнуло російське керівництво і зокрема командуючий космічними військами РФ генерал-полковник Александр Головко, родом з Дніпра, це, ну я не знаю, як увірватись у бібліотеку і насрати посередині читальної зали.
Ніби космос, розвинені технології, але методи старі - ****** чимось так, щоб розлетілось.
На цьому фоні заява Лаврова виглядає цинічно, але дуже по-російські: «Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, - это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет».
«Фактов нікакіх нєт».
«Ударіть, жахнуть, ******* і *********! Главноє, штоби без фактов». - Дорж Бату
Не думаю. (c)
Даже американцы критикуют МКС-толку мол 0.01% от вложеных бабок.А бабки немалые-100 МИЛЛИАРДОВ $.
Кто то пилит нехилые бабки.
І тут я вперше повірила, що Чорнобиль вони теж гепнули навмисне (а що, профіт же - атомну енергетику прикрутили, газ надовго зробивсь поза конкуренцією! - а що по ходу ще й Україна стала дибки і СРСР від того рухнув, то вони в це всерйоз не вірили, і досі цього факту не прийняли - як казав у 1992 р. Леоніду Бородіну його слідчий, "ничего, Леонид Иванович, как разрушили, так и соберем!" - ну а що там ще й люди погинули, природа якась - то це взагалі пху, коли в Росії на це зважали...)
Просто, тоді, в 1986-му, ми все ще слабо уявляли собі, на що вони здатні.
А решта людства й досі не сповна це усвідомила - всю міру загрози від божевільного в квартирі.
https://www.facebook.com/dorjebatuu/posts/6662672733750774
А оказалось все это фэйк.