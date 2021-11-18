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Дії РФ у космосі підривають стратегічну стабільність, - глава Пентагону Остін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дії РФ у космосі підривають стратегічну стабільність, - глава Пентагону Остін

Безвідповідальне застосування Росією протисупутникової зброї в космосі підриває стратегічну стабільність та створює загрозу для всієї міжнародної спільноти.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Що стосується випробування (Росією. - Ред.) протисупутникової зброї, найбільше бентежить небезпека, яка виникла для міжнародної спільноти. Це (поведінка Росії. - Ред.) підриває стратегічну стабільність", - зазначив Остін.

Крім того, за його словами, викликає занепокоєння нарощування збройних можливостей у космосі, до якого вдається РФ.

"Ми закликаємо Росію та всі країни діяти у відповідальний спосіб. ... Жодна із цих дій (зосередження сил РФ, а також випробування в космосі. - Ред.) не сприяє безпеці й викликає у нас глибоке занепокоєння", - наголосив міністр оборони США.

Раніше міністерство оборони РФ визнало факт випробувань нової зброї, в результаті якої був знищений реальний супутник на космічній орбіті.

Державний департамент США і Пентагон звинуватили Росію у створенні загрози для екіпажу Міжнародної космічної станції. Ці випробування засудили також в NASA.

Вранці 15 листопада МКС двічі ухилилася від зіткнення з космічним сміттям. Екіпажу станції довелося перейти в кораблі "Союз" і Crew Dragon.

Також читайте: НАТО занепокоєне тим, що Росія випробовує космічну зброю, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Вже немає ніде місцини де лапатніки не насерли,космічні серуни...
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18.11.2021 09:22
+4
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18.11.2021 09:45
+3
Ну, кацапы не смогли изобрести оружие, которое представляло бы просто маневровый двигатель, который пристыковывался бы и уводил бы спутник с орбиты, вместо этого они применили тактику "давить муравьёв танками"
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18.11.2021 09:26
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Вже немає ніде місцини де лапатніки не насерли,космічні серуни...
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18.11.2021 09:22 Відповісти
Можу собі лише уявити, що зараз відбувається у MCC ISS, у департаменті балістики Г'юстоні

...Я зазвичай стриманий і спокійний, але те, що утнуло російське керівництво і зокрема командуючий космічними військами РФ генерал-полковник Александр Головко, родом з Дніпра, це, ну я не знаю, як увірватись у бібліотеку і насрати посередині читальної зали.

Ніби космос, розвинені технології, але методи старі - ****** чимось так, щоб розлетілось.

На цьому фоні заява Лаврова виглядає цинічно, але дуже по-російські: «Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, - это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет».

«Фактов нікакіх нєт».

«Ударіть, жахнуть, ******* і *********! Главноє, штоби без фактов». - Дорж Бату
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18.11.2021 10:00 Відповісти
Ну, кацапы не смогли изобрести оружие, которое представляло бы просто маневровый двигатель, который пристыковывался бы и уводил бы спутник с орбиты, вместо этого они применили тактику "давить муравьёв танками"
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18.11.2021 09:26 Відповісти
Ну то есть в первом случае это уменьшает космический мусор... А во втором резко увеличивает
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18.11.2021 09:27 Відповісти
Так цель же не в том что бы у себя было чисто, цель чтобы у других было нагажено
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18.11.2021 09:47 Відповісти
Насколько я знаю кацапов, то они для уничтожения спутника скорее всего виведут на ту же орбиту и встречный курс ведро с гвоздями. А возможные последствия их никогда не волновали.
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18.11.2021 10:15 Відповісти
Отличная тактика... А если кто и погибнет, бабы новых нарожают
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18.11.2021 10:19 Відповісти
Ух какая грозная озабоченность. Может после неё ЕС откажется от совместной с Роскосмосом экспедиции на Марс в следующем году? Или британский OneWeb перестанет закупать старты "Союзов" для своих спутников? Или американские Антаресы" откажутся от кацапских РД-181?
Не думаю. (c)
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18.11.2021 09:26 Відповісти
Не хвилюйся кацап, швабр висточить на вас усіх, прийде час будете седіти рівненько на...
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18.11.2021 09:36 Відповісти
Единственньій положительньій момент "испьітаний" - российские космонавтьі на МКС реально обосрались , узнав о них.
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18.11.2021 09:39 Відповісти
Какой там МКС. Сидят где-то в студии "космонавты-артисты",создают там им невесомость за счет спецэффектов,а они нам какие то дурацкие эксперементы демонстрируют.
Даже американцы критикуют МКС-толку мол 0.01% от вложеных бабок.А бабки немалые-100 МИЛЛИАРДОВ $.
Кто то пилит нехилые бабки.
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18.11.2021 10:43 Відповісти
Скрєпи. Можєм повторіть. Вже у космосі нагадили. Гівнюки вселенського маштабу
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18.11.2021 09:43 Відповісти
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18.11.2021 09:45 Відповісти
не ,кацапстан еще те утырки, но если быть уж обьективным - то подобную хрень делали и сша и китай и еще пару раз.Кацапы не основоположники этой движухи. пиндосы как всегда лукавят.
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18.11.2021 09:48 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 7 ч. ·

І тут я вперше повірила, що Чорнобиль вони теж гепнули навмисне (а що, профіт же - атомну енергетику прикрутили, газ надовго зробивсь поза конкуренцією! - а що по ходу ще й Україна стала дибки і СРСР від того рухнув, то вони в це всерйоз не вірили, і досі цього факту не прийняли - як казав у 1992 р. Леоніду Бородіну його слідчий, "ничего, Леонид Иванович, как разрушили, так и соберем!" - ну а що там ще й люди погинули, природа якась - то це взагалі пху, коли в Росії на це зважали...)

Просто, тоді, в 1986-му, ми все ще слабо уявляли собі, на що вони здатні.

А решта людства й досі не сповна це усвідомила - всю міру загрози від божевільного в квартирі.

https://www.facebook.com/dorjebatuu/posts/6662672733750774
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18.11.2021 09:59 Відповісти
Когда США сбивали спутники это это было нормально.
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18.11.2021 10:00 Відповісти
Еще Рейган в 80-х. "СОИ" пугал.
А оказалось все это фэйк.
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18.11.2021 10:32 Відповісти
Кацяпи космос підірвали, і новічок там розпилюють, зомбовані тварі йдуть до своєї погибелі.
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18.11.2021 10:17 Відповісти
"..МКС дважды уклонились..."-не представляю, как это?
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18.11.2021 10:30 Відповісти
козлины загаживают космос.
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18.11.2021 11:19 Відповісти
 
 