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Білорусь (5966) війна (56290) Лукашенко (2308) мігранти (673) Польща (5151) Путін (21432) Моравецький Матеуш (358)

Моравецький про міграційну кризу: Можливо, вона створена лише для того, щоб відволікти від нової збройної агресії, яку Путін планує проти України

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Моравецький про міграційну кризу: Можливо, вона створена лише для того, щоб відволікти від нової збройної агресії, яку Путін планує проти України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що у питанні штучної міграційної кризи на кордонах ЄС Білорусь і Росія діють спільно, і їхньою метою може бути, у тому числі, відволікати увагу від підготовки нової атаки проти України. Він закликав до жорсткої позиції перед тиском Лукашенка, застерігши, що інакше цим маршрутом до Європи можуть рушити "мільйони" мігрантів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв’ю німецькому Bild.

На запитання, чи побоюється він, що ситуація може перерости у воєнний конфлікт, Моравецький відповів, що "не можна виключати нічого".

"Ми не можемо виключати нічого. Лукашенко й Путін явно реалізують стратегію, що має на меті дестабілізувати Захід. Ми не знаємо, що ще вони планують. Можливо, що криза на кордоні створена тільки для того, щоб відволікти від нової збройної агресії, яку Путін планує проти України", - сказав прем’єр.

Він висловив сподівання, що міжнародний тиск все ж спрацює і ситуація закінчиться тими 20 000 мігрантами, які вже встигли потрапити в Білорусь, а якщо спинити процес їхнього прибуття - ЄС може допомогти повернути цих людей у рідні країни.

Моравецький наголосив також, що ЄС повинен зайняти жорстку позицію, щоб за деякий час не зіткнутися з ще більшим потоком мігрантів через Білорусь.

"Якщо зараз не стримати ці тисячі мігрантів, то скоро ми побачимо сотні тисяч і мільйонів тих, хто намагається потрапити до Європи. Якщо рішуче не захищати наші європейські кордони, сотні мільйонів з Африки чи Близького Сходу спробують дістатися до Європи, зокрема до Німеччини. У Німеччині вже проживає 80 млн людей - чи готова вона впустити ще 50 мільйонів?", - заявив Матеуш Моравецький.

Щодо розмов Ангели Меркель з Лукашенком він відповів, що для Польщі важливо, аби "жодних рішень не приймали у неї за спиною", але якщо розмова йшла про те, як відправити мігрантів з Білорусі назад додому - тоді будь-яка ініціатива є в інтересах Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща - суверенна країна і не визнаватиме жодних домовленостей між Меркель та Лукашенком, - Дуда

Моравецький також негативно оцінив політику Ангели Меркель під час міграційної кризи 2015 року. "Я думаю, що ця політика 5-6 років тому була неадекватною. Це поставило під загрозу суверенітет багатьох країн і створило штучний мультикультуралізм. Це небезпечно для Європи та світу", - зазначив прем’єр.

Моравецький торкнувся також питання "Північного потоку-2", зазначивши, що закликатиме і нового канцлера Німеччини зупинити проєкт.

"Давайте не давати Путіну додаткові гроші, сплачуючи за енергоресурси, щоб він міг і далі нарощувати озброєння", - сказав він.

Нагадаємо, вдень 16 листопада на КПП "Брузги-Кузниця" на кордоні між Білоруссю й Польщею сталися масштабні сутички між мігрантами й польськими службовцями, які не давали їм перетнути кордон.

Вдень 17 листопада з’явились повідомлення, що велика кількість мігрантів з табору біля КПП зібрали свої речі та рушили кудись у супроводі білоруських службовців. Білоруська сторона заявила, що їх переселяють в опалювані приміщення.

Також 17 листопада відбулася друга розмова Ангели Меркель з Александром Лукашенком щодо ситуації на кордоні ЄС.

Єврокомісія оголосила, що надає 700 тисяч євро початкового гуманітарного фінансування для допомоги мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі.
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Топ коментарі
+6
Теж може бути.
Зеленський вже підготував армію до поразки.
Та **** створить нам іловайськ по всій країні.
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18.11.2021 09:39
+5
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18.11.2021 10:02
+3
А какая **** нам створила Иловайский расстрел в 2014 г.
Имя , сестра , имя ! Но не надо только назьівать открьітого врага Украиньі , ему подсобил скрьітьій враг .
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18.11.2021 09:52
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Теж може бути.
Зеленський вже підготував армію до поразки.
Та **** створить нам іловайськ по всій країні.
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18.11.2021 09:39 Відповісти
ни одна армия мира не смола выиграть партизанскую войну у отдельного народа
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18.11.2021 09:47 Відповісти
В Крыму никакой партизанской борьбы выигрывать не пришлось, ибо не там и нет
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18.11.2021 09:55 Відповісти
откуда ей там взяться - среди военных совковых пенсов и их офицерских дочерей ?
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18.11.2021 10:12 Відповісти
Думаете в Харькове или в Мариуполе кто то партизанить ьудет
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18.11.2021 10:02 Відповісти
думаю,будет
ответки будут приходить в таких местах,"що Данія здригнеться" (с),так что вряд ли получится кацапам посмотреть войнушку исключительно по ТВ,как что-то далёкое..
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18.11.2021 10:15 Відповісти
Я думаю что россия сделает ставку на местную пятую колонну, которая ненавидит украинство. И таких людей достаточно. Им помогут всем и в итоге будем воевать друг с другом. Русские не дураки чтобы самим воевать там, где можно воевать чужими руками. По аналогии с ордло.
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18.11.2021 10:32 Відповісти
дыра и Украина ментально - разные галактики,какие аналогии ?
еще раз повторю - прогулки тут уже не получится,а пятая колонна будет выбита в ноль самым жестким образом в самом начале..
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18.11.2021 12:25 Відповісти
выигрывает тот,на чьей стороне поддержка народа,или вы всерьёз думаете,что все подождут,пока кива со своими полудурками получат вооружение из мордора и пойдут партизанить под триколором ?
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18.11.2021 12:28 Відповісти
"Чем дальше в лес- тем толще партизаны."
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18.11.2021 10:23 Відповісти
А какая **** нам створила Иловайский расстрел в 2014 г.
Имя , сестра , имя ! Но не надо только назьівать открьітого врага Украиньі , ему подсобил скрьітьій враг .
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18.11.2021 09:52 Відповісти
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18.11.2021 10:02 Відповісти
кацап, а что ты так покрываешь своих.
и вообще - почему трёшься здесь? пшлонах на паРаша.сру
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18.11.2021 10:03 Відповісти
Это наше чмо, здешнее. Коллаборационист - по французски.
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18.11.2021 11:50 Відповісти
кацапи.
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18.11.2021 10:04 Відповісти
Коломойский? Хомчак? Костя Гришин (он же сливал потом план выхода из-под Дебальцево) ?
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18.11.2021 11:34 Відповісти
Иловайскую операцию планировали в Днепропетровской ОГА, которой тогда руководил Коломойский. Он хотел захватить Зугрэс, послал для этого свои добробыты. Но а когда вошли россияне, пришлось уже вмешиваться и генштабу, чтобы как-то попытаться вывести добробаты из окружения.
Непосредственно выводом войск командовал Хомчак. Но что-то у него пошло не так, хотя сам он сумел оттуда убежать,.
Это же всё описано еще несколько лет назад.
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18.11.2021 12:02 Відповісти
По вашей логике , Иловайск не нужно бьіло вообще освобождать ? Да и окружение осуществляли российские БТГ , внезапно перешедшие границу , т.е. изначально россиян под Иловайском не бьіло и туда зашли ВСУ вместе с батальоном "Донбасс" и "Правьім Сектором". Кстати , основная масса расстреляньіх - бойцьі ВСУ , и сожженная техника - тоже ВСУ. А Хомчак чудом вьіжил , вьійдя из окружения , так , что повесить на него всех собак не получилось у Порошенко с Муженко , и не получится ! Обтекайте , защитники предателей и двурушников !
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18.11.2021 14:57 Відповісти
Винні більш за все продажні політики як в Європі так і в України.
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18.11.2021 09:40 Відповісти
Более 400 иракских мигрантов, находящихся в районе польско-белорусской границы, готовы вылететь из Белоруссии домой, заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф в интервью телеканалу Al Sumaria. Все желающие могут спокойно вернуться в тёплый Ирак. Остаются мазохисты - которым в удовольствие сидеть зимой жопой в сугробе в белорусском лесу без еды.

Выходит, только четыреста человек оказались обманутыми зверушками, остальные - члены диверсионных групп, преступники, получившие задание уничтожить Европу.
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18.11.2021 09:42 Відповісти
Не можливо, а так воно і є. Терорист № 1 у світі все продумав, мав на меті запустити "біженців" по всій території Європи, і в цей час напасти своїми гібрідними військами на нас, хоч корпусами "ДНР" і "ЛНР", а можливо і провокацією на іншій ділянці. А в цей час європейці мали займатися своєю проблемою - біженцями, яких би терорист № 1 ху@ло і самопроголошений диктатор(правда визнаний вже комсомолкою меркель) поставляли би їх тисячами кожного дня. А таК, поляки нас просто врятували від цієї спецоперації ворога.
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18.11.2021 09:45 Відповісти
У Німеччині вже проживає 80 млн людей - чи готова вона впустити ще 50 мільйонів?"

...со средневековым менталитетом..
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18.11.2021 10:00 Відповісти
на це було і розраховано, бо "біженці", яких привезли літаками білоруси і кацапи на кордон до Польщі, мали розбредатися по всій Європі і тупо гадити, а фюрер і терорист № 1 через свої пропагандканати в Європі запустив би призиви до невдолонення владою, яка приймала "біженців". Він показав би як сірійці насилують якусь білу бельгійку, чи як сірійці ріжуть якогось вчителя... Кацапи на цьому зуби з'їли. Спровокував би масові заворушення і дав би зброю "біженцям", щоб вони відбивалися від недовольних європейців. І приїхав би володя фюрер ху@ло на білих танках боронити європейців від сірійців, а сірійців від європейців.
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18.11.2021 10:34 Відповісти
\\\\\\\\\\Если мы не будем решительно защищать наши европейские границы, сотни миллионов из Африки или Ближнего Востока попытаются добраться до Европы, в частности, в Германию. Источник: https://censor.net/ru/n3300153\\\\\\

мало.вато будет - триллионы давай.
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18.11.2021 10:05 Відповісти
Чего эти эмигранты не едут на земли Расеи, там колониях Московии столько неосвоенной земли, могли бы вместе с китайцами ,которые там обосновались, строить своё будущее
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18.11.2021 10:40 Відповісти
того шо у них интернет есть и они знают о Дупардье. ну если бы квартиры как ему давали, то еще мона ехать - продать квартиру ватникам и помахать ручкой, или карандашом.
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18.11.2021 10:44 Відповісти
И не надоедает же пургу нести...
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18.11.2021 10:37 Відповісти
малороси і іудеї
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18.11.2021 10:51 Відповісти
прийшли до влади з метою побудувати вільну незалежну Україну?
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18.11.2021 10:52 Відповісти
Як на мене то у ботокса с тараканом план дуже простий .Вони хочуть прикрити всі наземні пункти пропуску з ЄС живим щитом В даному випадку це мігранти .Щоб в разі наступу расеї Європа не змогла би допомогти Україні нічим , на суходолі. В цей час наростити військову міць на кордоні з Україною , і сунутись до нас. Крім цього ботокс з тараканом намагаються втягнути в військовий конфлікт рф-Україна, треті країни..
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18.11.2021 11:30 Відповісти
 
 