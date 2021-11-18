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Четверо дітей та двоє дорослих загинули, ймовірно, внаслідок отруєння чадним газом на Вінниччині, - ДСНС. ФОТО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

Шестеро людей серед яких четверо дітей загинули на Вінниччині, ймовірно, внаслідок отруєння чадним газом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Вже сьогодні у Вінницькій області, ймовірно через отруєння чадним газом, загинуло знов четверо дітей та двоє дорослих", - йдеться в повідомленні.

Населений пункт, в якому сталася трагедія, та її обставини не вказуються

Однак ратяувальники закликають батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду та змалечку навчати їх основам безпеки.

В Департаменті комунікації Нацполіціїї повідомили, що до правоохоронців 18 листопада звернулася староста села Мар’янівка про те, що в приватному будинку виявлено мертвими двоє дорослих та четверо малолітніх дітей. 

На місці події слідчо-оперативна група поліції та криміналісти проводять першочергові слідчі дії. За попередньою інформацією, загибель родини могло спричинити тління несправної проводки у будинку.

В результаті загинули 44-річний чоловік, його 34-річна дружина та їх діти віком 6, 8, 9 та 11 років.

Усі обставини з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за п. 1,2, ч. 2, ст. 115 Кримінального Кодексу України з відміткою "нещасний випадок".

Читайте: Четверо дітей дошкільного віку загинули внаслідок пожежі у житловому будинку на Хмельниччині, - ДСНС

Четверо дітей та двоє дорослих загинули, ймовірно, внаслідок отруєння чадним газом на Вінниччині, - ДСНС 01
Четверо дітей та двоє дорослих загинули, ймовірно, внаслідок отруєння чадним газом на Вінниччині, - ДСНС 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Ужас. Бедные люди. Мягких облачков ангелочкам.
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18.11.2021 10:01
+1
Что будет когда веерные отключения введут и люди будут греться подручными средствами, страшно и представить...
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18.11.2021 09:51
+1
Участились пожары, и отравления угарным газом - люди греются кто чем может, потому что не в состоянии платить кабальные цены за газ, спасибо всем причастным к этому геноциду.
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18.11.2021 10:11
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Что будет когда веерные отключения введут и люди будут греться подручными средствами, страшно и представить...
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18.11.2021 09:51 Відповісти
Євровікна не дають надходити свіжому повітрю.
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18.11.2021 09:58 Відповісти
Если работает естественная вентиляция, есть тяга в дымоходе, пластиковые окна вопрос десятый. Если нет, жди беды. Не зря в СССР на колонках рисовали "Проверь тягу"
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18.11.2021 10:18 Відповісти
Щоб була тяга потрібно щоб був протяг, а ці вікна закриваються герметично. Звідки візьметься тяга?
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18.11.2021 10:40 Відповісти
ну бо має бути вентиляція для котла чи печі. Планувати вентиляцію на дірах у вікнах то верх ідіотизму.
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18.11.2021 11:24 Відповісти
Абсолютный дилетант . А еще учитель Учите мат. часть, Сеня. "ППБ в Украине", "ПБ систем газоснабжения". Найдешь хоть слово про материал оконных рам - получишь пирожок. Если нет, выбросишь свой "диплом" педагога на помойку
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18.11.2021 11:25 Відповісти
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18.11.2021 11:28 Відповісти
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18.11.2021 11:33 Відповісти
современные окна имеют режим микропроветривания. На старые можно врезать вентиляционный клапан, стоит недорого. Было бы желание
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18.11.2021 11:48 Відповісти
Ужас. Бедные люди. Мягких облачков ангелочкам.
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18.11.2021 10:01 Відповісти
Участились пожары, и отравления угарным газом - люди греются кто чем может, потому что не в состоянии платить кабальные цены за газ, спасибо всем причастным к этому геноциду.
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18.11.2021 10:11 Відповісти
Від газу, на жаль, теж труяться та гинуть. Датчик угарного газу, але не всі його можуть собі дозволити.
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18.11.2021 10:37 Відповісти
130грн за простой датчик СО2 или 330грн за продвинутое устройство. 2 баклажки пива - стоимость жизни 4 детей
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18.11.2021 11:36 Відповісти
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18.11.2021 11:29 Відповісти
В один миг от чадного газа умрело в 4 раза больше детей чем за месяц от коронавируса в целой стране. Предлагаю запретить чадный газ а всех кто против отправить на карантин!!!
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18.11.2021 10:56 Відповісти
газ дорогой, топить дровами - это понятно. Но за 300грн купить датчик СО2 - западло? На пивасик не хватит ?
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18.11.2021 11:28 Відповісти
Не СО2 (углекислый газ), а СО (угарный газ)!
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18.11.2021 12:13 Відповісти
какой пивасик, какой датчик СО? шо ты мелешь, четверо детей в хате, посмотри на эту хату, я думаю у нех денег не хватоло на еду, не то что на датчик СО и писавик
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18.11.2021 19:20 Відповісти
 
 