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війна (56290) Міноборони (5264) розвідка (3615) Росія (47164) Маляр Ганна (518)

За інформацією країн-партнерів, є висока ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими, - заступниця міністра оборони Маляр

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За інформацією країн-партнерів, є висока ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими, - заступниця міністра оборони Маляр

На тлі активного пересування армії РФ здовж українського кордону, західні партнери попереджають Україну про високий ризик дестабілізації з боку Росії. Припускається, що це може статися цієї зими.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіла виданню заступниця міністра оборони Анна Маляр, зараз повідомлення української розвідки збігаються з даними західних партнерів.

За її словами, їхні висновки базуються не тільки на інформації про чисельність російських військ уздовж українського кордону.

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"Ризик більш глибокого російського вторгнення існує постійно, різниться лише ступінь ймовірності такого вторгнення. Російська Федерація веде проти України війну без правил, підриваючи як зовні, так і зсередини. Тому практично завжди зберігається високий рівень внутрішньої дестабілізації і підривної активності з боку Російської Федерації. Зокрема, зараз інформація нашого головного управління розвідки збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими", - зазначила Маляр.
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Топ коментарі
+15
Так це і є програма зеленського. Спершу він почав принижувати армію, зменшувати фінансування.. Потім здав всі спецоперації ГУР. Ще і організував замах на нашого легендарного розвідника.
Посадив у тюрми атовців, генерала. Почав запрошувати в країну росіску наволоч. ТОЩО.
Все воно йде до одного.
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18.11.2021 09:57
+10
Конечно стран "партнеров"...Своих то генералов, разведчиков увольняете! И Академию Разведки расформировываете!
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18.11.2021 09:59
+8
началось со всех щелей....Знают Зе ублюдки что граждане будут протестовать получмв платежки, отключения, холод в квартирах, повышение цен на продукты и товары.....Уже начинают на упреждение. И путлер нападет...Так что сидите и не рыпайтесь лохи!
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18.11.2021 09:57
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18.11.2021 09:57 Відповісти
Так це і є програма зеленського. Спершу він почав принижувати армію, зменшувати фінансування.. Потім здав всі спецоперації ГУР. Ще і організував замах на нашого легендарного розвідника.
Посадив у тюрми атовців, генерала. Почав запрошувати в країну росіску наволоч. ТОЩО.
Все воно йде до одного.
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18.11.2021 09:57 Відповісти
началось со всех щелей....Знают Зе ублюдки что граждане будут протестовать получмв платежки, отключения, холод в квартирах, повышение цен на продукты и товары.....Уже начинают на упреждение. И путлер нападет...Так что сидите и не рыпайтесь лохи!
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18.11.2021 09:57 Відповісти
Сидіть тихо атопутіннападьот. Десь я вже чув таке.
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18.11.2021 10:02 Відповісти
Барига постійно страхи наганяв, і до сих пір не на нарах соєве лайно.
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18.11.2021 10:10 Відповісти
Дурнику, війна вже триває з 2014. Ти й досі не боїшся ?
А країну захищати плануєш ? Чи так і сидиш ховаєшся , як останнє трусло, за спинами тих хто на фронті ?
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18.11.2021 10:13 Відповісти
Уявімо вимкнуть нам газ та світло.
Надовго вистачить українського гонору ? Чи зебіли, випрадовуючись своїми стражданнями, дадуть зеленському зелене світло на домовленості з хутіном ? Швидко все в моцкві оформлять -вам газ, а нам ваша незалежність. І ВСЕ.
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18.11.2021 10:12 Відповісти
Ви підете на протест щодо ваших платіжок?
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18.11.2021 10:50 Відповісти
Конечно стран "партнеров"...Своих то генералов, разведчиков увольняете! И Академию Разведки расформировываете!
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18.11.2021 09:59 Відповісти
Якби не країни-партнери , вже здав би все з патрохами.
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18.11.2021 10:07 Відповісти
"Кто предупрежден , тот вооружен." - не зря говорили в Риме ! Союзникам Украиньі респект !
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18.11.2021 09:59 Відповісти
Ваву попереджали що відтермінування спецоперації приведе до її провалу. І шо, допомогло?
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18.11.2021 10:04 Відповісти
просто Ахметов, Фирташ и лилиПутин, могут ситуативно объединиться и снемти команду Зеломойского.. а народ в заложниках..
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18.11.2021 10:01 Відповісти
Больше всех зелю хочет снести Петя.
Почему ты его фамилию не упоминаешь?
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18.11.2021 10:11 Відповісти
вижу, у вас Максим, штаны не просыхают от Порошенко..
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18.11.2021 10:16 Відповісти
Спасибо за ответ.
Всё ясно.
Не путай свои штаны с моими.
Это ваши штаны и ваш кипяток.
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18.11.2021 10:19 Відповісти
Спасибо, Максим, за Вашу позицию - врезали этому..этому..вот этому... негодяю, по щам. Уточню только, токмо ради истину установить, что штанцы то мокрые, допустим, у нево, а вот вам жиденького шоколада, у ваши штанцы, точно барыга- свинарчук щедро отгрузил давеча и сегодня утром вот опять. Надо б вызвать известных всем патриотически настроенных и небайдужих, шоб его в этот раз не поросенками розовыми, а какахамиями настояшщими закидали, аспида таково.
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18.11.2021 10:49 Відповісти
Вы прекрасный аналитик по экскрементам.
Первая премия по говноаналитике - ваша!
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18.11.2021 10:52 Відповісти
Благодарю за высокую оценку! Ради вас, срачечемпионов, стараемся! Причем, Максим, вдвойне приятно знать, что и Вы знаете и даже уверены, что Ваше то - не смердит, даже портки можно не стирать. Так держать!
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18.11.2021 12:47 Відповісти
Поки що народ в заложниках у Ж2 , так що можна сдавати це зебидло на ліквідацію.
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18.11.2021 10:13 Відповісти
"Чем больше здадим-тем лучше. Тьху."
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18.11.2021 11:18 Відповісти
Если Зеленский уйдет в отставку, то никакой дестабилизации не будет! А "страны партнеры" который раз обломятся с проектом "СССР 2.0"
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18.11.2021 10:05 Відповісти
чтобы добровольно уйти в отставку нужно иметь ум,волю и ответственность за судьбы твоей страны..
это не про валодю
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18.11.2021 10:24 Відповісти
А здесь говорят, что с нами никто ничем не делится...
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18.11.2021 10:09 Відповісти
Через пресу діляться. Але це не таємна інформація, а очевидна.
Американська преса давно пише про скупчення росіских військ під нашим кордоном.
А шо зелена влада ? Назвала їх брехунами та провокаторами. І лише нещодавно призпізденту відкрились очі ! І він розгледів коцапів під кордонами !
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18.11.2021 10:15 Відповісти
Через какую прессу?
Речь идёт об обмене данными между разведками.
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18.11.2021 10:21 Відповісти
Тиждень тому та сама Маляр казала протилежне. Тобто не ділились.
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18.11.2021 10:41 Відповісти
путін - це не просто подарунок для влади, а вже захисник мародерів. Єслі вам шось не подобається шо - то путін нападьоть.
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18.11.2021 10:15 Відповісти
Перевзування у стрибку найзвичніша вправа всіх, хто при владі при найвеличнішому брехуну.
Ця ж Маляр ще не так давно заявляла про інформаційні провокації.

"Дані про стягування російських військ до кордону - інформаційні провокації", - заступник міністра оборони Маляр. ВIДЕО

Джерело: https://censor.net/ua/v3297081
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18.11.2021 10:18 Відповісти
Маляр є заступником міністра з комунікації, але, вочевидь, не вона приймає рішення про суть такого повідомлення. Між цими двома заявами змінився міністр оборони. Тож це, можливо, є головною причиною.
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18.11.2021 12:31 Відповісти
Что значит дестабилизация внутри страны? Вы МОУ ваша задача внешний агрессор.А про дестабилизацию внутри пусть полиция и баклановы коментируют.Такое ощущение ,что ставленница от зедебилов не знает что она там делает.
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18.11.2021 10:22 Відповісти
Сама велика дестабілізація в Україні пройшла в 2019 році в період виборів президента і Верховної Ради. Всі події після того і навіть ця, про яку кажуть пані Маляр - це наслідки прийнятих рішень мудрого-премудрого наріду в 2019 році.
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18.11.2021 10:26 Відповісти
в 2014-ом нужно было сразу отключать Гейропе газ и нефтепровод дружба, и закрывать любое отношение с парашей.
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18.11.2021 10:30 Відповісти
заступник ,котрий зранку говорить на весь світ ,що скупчення російських війск біля границь України немає і інформація американців не є достовірною ,а ввечері говорить зовсім протилежне, працює на ворога України
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18.11.2021 10:30 Відповісти
Передвижение войск Рашки, самая малая причина для дестабилизации обстановки в Украине. Враг он и есть враг. Может на дестабилизацию больше влияет внутренняя политико-экономическая ситуация в Украине?
Смертность от короновируса
Инфляция
Возможный энергетический коллапс
Псевдоправосудие и т.д.
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18.11.2021 10:31 Відповісти
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18.11.2021 10:34 Відповісти
Приблизно так виглядатиме кремлівська орда.
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18.11.2021 10:36 Відповісти
Хоча вони і так зараз виглядають на навчаннях...
Голодна армія кремлівських ворів буде лазити по домівках в пошуках сала.
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18.11.2021 10:40 Відповісти
"Війна без правил" - нонсенс. Кацапську "на войнє всє срєдства хороши" - тому підтвердження. Комплекс заходів у війні спрямований на досягнення результату. Досягнення результату - це і є перемога. Іноді результатом не є повне захоплення території, а лише розбалансування державного механізму противника, яке веде до розпаду державних інституцій і повній, чи частковій капітуляції. Ця мета досягається не обов'язково суто військовими операціями. Тут засобом може бути агентурна і диверсійні робота, яка значно удешевлює перемогу. Якщо в Україні причиною дестабілізації є дії її вищого керівництва, то логічно припустити, що саме у вищому керівництві і є оті агенти і диверсанти. Пані за міністра мала б знати елементарну теорію війни. Якщо лише вона має військову освіту, а не скажімо прийшла на посаду з найближчої перукарні.
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18.11.2021 10:40 Відповісти
Ок, де план дій на випадок вторгнення?
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18.11.2021 11:22 Відповісти
Запад каждый год дует на воду. Теоретически все возможно.
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18.11.2021 11:29 Відповісти
Просто задумайтесь о вероятности дестабилизации сейчас, о вероятности Майданов в прошлом, если бы нормальные, очередные выборы в Украине проводились не раз в 5 лет, а раз в год.
Не рассказывали бы все время охлосу о необходимости поста президента, проценте мажоритарщиков, импичменте, отзыве\лишении мандата депутата, открытых списках... разные нечистые на руку люди, была бы в принципе ликвидирована схема - вложил деньги и на 5 лет никакой ответственности, все можно вернуть сторицей.
Вот чего надо требовать\добиваться на Майданах, и финансово это себя тоже окупит, учитывая тот вред, что за 5 лет приносят избранники.
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18.11.2021 11:37 Відповісти
так они неделю назад вещали что все ок, ничего не грозит...
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18.11.2021 12:35 Відповісти
 
 