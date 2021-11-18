За інформацією країн-партнерів, є висока ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими, - заступниця міністра оборони Маляр
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На тлі активного пересування армії РФ здовж українського кордону, західні партнери попереджають Україну про високий ризик дестабілізації з боку Росії. Припускається, що це може статися цієї зими.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Як розповіла виданню заступниця міністра оборони Анна Маляр, зараз повідомлення української розвідки збігаються з даними західних партнерів.
За її словами, їхні висновки базуються не тільки на інформації про чисельність російських військ уздовж українського кордону.
"Ризик більш глибокого російського вторгнення існує постійно, різниться лише ступінь ймовірності такого вторгнення. Російська Федерація веде проти України війну без правил, підриваючи як зовні, так і зсередини. Тому практично завжди зберігається високий рівень внутрішньої дестабілізації і підривної активності з боку Російської Федерації. Зокрема, зараз інформація нашого головного управління розвідки збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими", - зазначила Маляр.
Будь ласка, зачекайте...
Посадив у тюрми атовців, генерала. Почав запрошувати в країну росіску наволоч. ТОЩО.
Все воно йде до одного.
А країну захищати плануєш ? Чи так і сидиш ховаєшся , як останнє трусло, за спинами тих хто на фронті ?
Надовго вистачить українського гонору ? Чи зебіли, випрадовуючись своїми стражданнями, дадуть зеленському зелене світло на домовленості з хутіном ? Швидко все в моцкві оформлять -вам газ, а нам ваша незалежність. І ВСЕ.
Почему ты его фамилию не упоминаешь?
Всё ясно.
Не путай свои штаны с моими.
Это ваши штаны и ваш кипяток.
Первая премия по говноаналитике - ваша!
это не про валодю
Американська преса давно пише про скупчення росіских військ під нашим кордоном.
А шо зелена влада ? Назвала їх брехунами та провокаторами. І лише нещодавно призпізденту відкрились очі ! І він розгледів коцапів під кордонами !
Речь идёт об обмене данными между разведками.
Ця ж Маляр ще не так давно заявляла про інформаційні провокації.
"Дані про стягування російських військ до кордону - інформаційні провокації", - заступник міністра оборони Маляр. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v3297081
Смертность от короновируса
Инфляция
Возможный энергетический коллапс
Псевдоправосудие и т.д.
Голодна армія кремлівських ворів буде лазити по домівках в пошуках сала.
Не рассказывали бы все время охлосу о необходимости поста президента, проценте мажоритарщиков, импичменте, отзыве\лишении мандата депутата, открытых списках... разные нечистые на руку люди, была бы в принципе ликвидирована схема - вложил деньги и на 5 лет никакой ответственности, все можно вернуть сторицей.
Вот чего надо требовать\добиваться на Майданах, и финансово это себя тоже окупит, учитывая тот вред, что за 5 лет приносят избранники.