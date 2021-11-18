За інформацією країн-партнерів, є висока ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими, - заступниця міністра оборони Маляр

На тлі активного пересування армії РФ здовж українського кордону, західні партнери попереджають Україну про високий ризик дестабілізації з боку Росії. Припускається, що це може статися цієї зими.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіла виданню заступниця міністра оборони Анна Маляр, зараз повідомлення української розвідки збігаються з даними західних партнерів.

За її словами, їхні висновки базуються не тільки на інформації про чисельність російських військ уздовж українського кордону.

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"Ризик більш глибокого російського вторгнення існує постійно, різниться лише ступінь ймовірності такого вторгнення. Російська Федерація веде проти України війну без правил, підриваючи як зовні, так і зсередини. Тому практично завжди зберігається високий рівень внутрішньої дестабілізації і підривної активності з боку Російської Федерації. Зокрема, зараз інформація нашого головного управління розвідки збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими", - зазначила Маляр.