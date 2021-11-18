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Волинь (650) контррозвідка (458) СБУ (10016) тероризм (2785) шахта (289)

Керівнику однієї з шахт "Волиньвугілля" повідомлено про підозру у фінансуванні терористів "ЛНР", - контррозвідка СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Керівнику однієї з шахт

Керівник однієї із шахт держпідприємства "Волиньвугілля" підозрюється у фінансування терористів так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що один із нинішніх керівників цієї шахти у минулому тісно співпрацював з представниками незаконних збройних формувань. А у 2018 році його призначили на керівну посаду однієї із шахт ДП "Волиньвугілля".

З словами силовиків, відтоді зловмисник вів подвійне життя: як український посадовець та як підприємець так званої "ЛНР". Зокрема, він налагодив канал торгівлі продуктами харчування в ОРДЛО. Як підприємець, зареєстрований на непідконтрольній Україні території, у період 2018-2019 років він сплатив майже 100 тис. грн "податків" до "бюджету" терористів.

Слідчі СБУ у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Посадовцю держпідприємства інкримінується фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом уже скеровано до суду.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Очищення України від гнид та зрадників буде довготривалою та болючою...
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18.11.2021 10:14 Відповісти
Де Луцьк, а де ЛНР
Як взагалі фізично можна було в ЛНР податки сплатити, якщо там банки на працюють і туди переводи не йдуть?
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18.11.2021 10:14 Відповісти
Глобализация.
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18.11.2021 10:16 Відповісти
диджитализация
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18.11.2021 10:19 Відповісти
Надо не только заголовки читать. В тексте статьи все написано ясно и понятно.
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18.11.2021 10:43 Відповісти
На Волині особливо сильні позиції у мацковських попів.
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18.11.2021 10:47 Відповісти
На Закарпатті ще сильніші.
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18.11.2021 16:14 Відповісти
Не Луцьк, а Нововолинськ
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18.11.2021 12:16 Відповісти
 
 