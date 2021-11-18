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Новини Політика України
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ВР (11728) відставка (1203) Соболєв Сергій (101) Батьківщина (547) Разумков Дмитро (1449)

Соболєв про те, чому "Батьківщина" підтримала відставку Разумкова: Не можна було далі тримати його "в лабетах" Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Соболєв про те, чому

Після того, як Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова з посади спікера, він має можливість ідентифікувати себе, як особистість зі своєю власною програмою.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв.

"Я звертався до "слуг народу", у яких пан Разумков на виборах йшов першим номером у списку. Не у нас же він був! Так, на посаді він з нас трошки знущався, коли не ставив у порядок денний наші питання, коли проводили так звані режими спецголосувань, що уже стало практикою. Так от я у своєму зверненні говорив: "Він реально додав вам шалений відсоток. Можливо, більшість із вас взагалі б зараз не були в парламенті. А ви голосуєте за його відставку", - зазначив нардеп. 

Він також пояснив, чому більшість депутатів "Батьківщини" голосували за відставку Разумкова з посади спікера ВР.

"На наш погляд, не можна вже було далі тримати Разумкова "в лабетах" Зеленського. Треба було "обірвати", як я сказав, ту "пуповину", яка не давала змогу Разумкову проявити себе. Він повинен нам за це дякувати!" - додав Соболєв.

Також він детально зупинився на тому, яку розмову мав з Разумковим зранку того дня, коли ухвалювалось рішення щодо відставки спікера.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дивуюся тим, хто йде працювати в Кабмін. Ці міністри – "хлопчики для биття", на яких списують падіння рейтингу, - нардеп "Батьківщини" Соболєв

"Зранку перед голосуванням за дорученням фракції (і це була моя принципова позиція) зайшов до пана Дмитра і сказав: "Подайте у відставку. Ви ж бачите, яка ситуація. 100 відсотків, що є 270 голосів "за". Ми проголосуємо, вибачте, бо не ви – наш перший номер списку. Але як бути головам комітетів чи заступникам голів, які вас підтримують? Вони ж стають під загрозою звільнення з цих посад. Якщо ви йдете на власний політичний проєкт, то уже зараз його оголошуйте і давайте "хитати" ситуацію з дострокових парламентських виборів", - згадує нардеп.

Соболєв також вважає, що зараз треба робити усе можливе, щоб наблизити дострокові вибори. 

"Відставка Разумкова це робить і дає йому гарний шанс проявити себе, як окрема політична фігура, а не й надалі знаходитися в тіні Зеленського", - ствержує він.

"Хто б що не казав, для нас це було голосування, яке дає можливість вирішити одразу декілька питань. Перше, запустити новий проєкт Разумкова, що і сталося. Друге, це дало йому нагоду ідентифікувати себе, як особистість зі своєю власною програмою. Можливо, це та, із якою він йшов минулого разу на вибори. Зеленський та більшість "слуг" її зрадили. А тепер це буде програма Разумкова. Третє, це дає йому можливість проводити нормальну політичну діяльність. Яку б він міг вести з посади спікера?! Ніяку! Тому нас тут обвинувачувати ні в чому. Ми відкрито йому сказали, що голосуватимемо. Більше того, радили подати у відставку, щоб зберегти якомога більше людей. Однак він вирішив інакше та йти до кінця. Так і зробив. На мій погляд, це була помилка. Але час покаже", - резюмував Соболєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подав звернення про створення об’єднання "Розумна політика": у списку 25 нардепів. ДОКУМЕНТ

Весь текст інтерв'ю Соболєва читайте за посиланням.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
розводняк почався)) це виявляється хороший зебіл, а то погані.
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18.11.2021 10:19
+3
Яка в нього особистість...
Це ж він збудував політика зеленського.
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18.11.2021 10:19
+2
У чому "підлість"? Якби Разумков у 2019р. не став політтехнологом Зелі, у другому турі виборів були б Тимошенко і Порошенко
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18.11.2021 10:31
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Юлі поїзд уже пішов, як і Петра...підігрівайте чи не підігрівайте навколо них, а виберуть уже нових людей
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18.11.2021 10:17 Відповісти
Их подогрев им только вредит.
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18.11.2021 10:23 Відповісти
Так уже ж выбрали новых)))))
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18.11.2021 10:34 Відповісти
Вы уже выбрали новых людей
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18.11.2021 10:45 Відповісти
Яких ще більш нових зебіли виберуть? Хіба що пальчевського?
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18.11.2021 11:06 Відповісти
Кто девушке бабушке платит, тот ее и ....

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18.11.2021 10:18 Відповісти
в сій час Жулія добряче накапала газом на бенін рахунок.
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18.11.2021 10:20 Відповісти
розводняк почався)) це виявляється хороший зебіл, а то погані.
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18.11.2021 10:19 Відповісти
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18.11.2021 10:34 Відповісти
Яка в нього особистість...
Це ж він збудував політика зеленського.
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18.11.2021 10:19 Відповісти
Юлі варто заснувати партію прогресивних феміністок, взяти до лав Федину, Фаріон, Савченко, Ясько...свої 5-6% вони завжди візьмуть
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18.11.2021 10:19 Відповісти
Не можна, особливо коли Ахметов дає більше за торгівлю Україною чим Беня
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18.11.2021 10:20 Відповісти
Гуманно, щоб не "мучився в зашморгу" допомогли "вибити з-під ніг табуретку".
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18.11.2021 10:20 Відповісти
Разумков здається живий поки-що. І непогано почувається. Йому допомогли прийти до тями.

Фракція "Батьківщини" вирішила, що відставка Разумкова їм вигідна. Це крок у бік розвалу монобільшості. А далі або дострокові, або нова коаліція. В обох варіанта це певний шанс.
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18.11.2021 10:29 Відповісти
Інтрижки вони властиві жіночому характеру, завжди переслідують якусь ціль.
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18.11.2021 10:57 Відповісти
От на чому "Батьківщина" собаку з"їла - то на поясненні причин власної підлості...Зняли Разумкова заради його добра,заради його незалежності - таке і в голову прийти не могло нікому...Нікому,а от "Батьківщина" додумалась і копнула Разумкова з посади...
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18.11.2021 10:25 Відповісти
У чому "підлість"? Якби Разумков у 2019р. не став політтехнологом Зелі, у другому турі виборів були б Тимошенко і Порошенко
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18.11.2021 10:31 Відповісти
"Разумка ми хороші... ми тебе спасали... у нас тільки благі наміри... Може донас?"
Яка примітивна гра... НЕ ВІРЮ...
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18.11.2021 10:27 Відповісти
Разумков - це колишній політтехнолог Тігіпка на виборах 2010р. Після першого туру Тігіпкові було обіцяно посаду прем"єра. Тігіпко під впливом Разумкова не сказав ні "так", ні "ні", а потім пійшов в уряд Азірова разом засновником ПР Петею П. Ну, і де тепер політик Тігіпко?
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18.11.2021 10:28 Відповісти
Вот шестерка.Я зашел и сказал ,что мы проголосуем. Соболев дешевый продажный жлоб,у человека да же нет трудовой книжки ,всю жизнь депутат.Два дома в конче миллионное состояние,всех детей устроил судьями.И все это на зарплату депутата от 5000 в девяностых годах и 35000 гривен сейчас.
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18.11.2021 10:28 Відповісти
73% снова сделают себя сами, в этом нет сомнений.
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18.11.2021 10:40 Відповісти
О, то це Разумков попросивсяувідставку, а не зЕ його "попросив" за "відхід від лінії партії"?
ТЮкнуті - такі ТЮкнуті...
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18.11.2021 10:46 Відповісти
 
 