Нардеп "Голосу" Костенко про зрив спецоперації щодо "вагнерівців": "Ця справа не забудеться. Строку давності такі статті не мають"
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Депутат "Голосу", секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко вважає, що основну правду про спецоперацію стосовно затримання "вагнерівців" суспільство дізнається, коли зміниться влада в Україні.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
"Ця справа не забудеться. Її треба доводити до кінця. Строку давності такі статті не мають", - наголосив нардеп.
Костенко зізнався, що не був здивований інформацією щодо "вагнерівців", оприлюдненою Bellingcat, тому що знав, як відбувалась ця спецоперація.
Він впевнений, що зараз Офіс Президента намагається через усіх своїх спікерів "захистити те, що вони зробили".
"Вони заперечували спецоперацію і протягом півтора року брехали щодо того, чи була операція та її зриву після того, як вона була зупинена в Офісі Президента. Ще півтора року тому, коли тільки стало відомо, що була ця спецоперація і коли до мене звернулися безпосередньо учасники, я, голова фракції Ярослав Железняк, голова партії Кіра Рудик – відразу говорили про те, що потрібно створювати тимчасову слідчу комісію, саме опозиційну і саме ми повинні в ній головувати, тому що ТСК- це інструмент опозиції", - пояснив політик.
Говорячи про те, чому в розслідуванні Bellingcat немає позиції влади, Костенко заявив: "У звіті ТСК теж немає інформації, що були допитані безпосередні учасники наради в Офісі Президента. Це говорить про те, що влада не хоче давати коментарі і пролити світло на те, що тоді відбулося і чому була призупинена ця спецоперація".
Відповідаючи на запитання, чому ТСК не допитала Андрія Тарана, який тоді був на посаді міністра оборони, депутат сказав: "Він взагалі боявся телекамер і виконував все, що йому скаже Офіс Президента, як і багато хто із нинішніх міністрів. Чи можна його зараз допитати? Думаю, що це можна було б зробити і тоді. Було б бажання, але його немає".
Секретар комітету з питань нацбезпеки звернув увагу на те, що ТСК однобоко подала свій звіт, опитавши лише учасників операції.
"Ми не кажемо про те, щоб хтось допитував президента. Коли потрібно було допитати Бурбу, його взяли відвезли у Головне управління розвідки і там опитали. Тому так само комісія (нехай навіть без опозиційних фракцій) могла виїхати до Офісу Президента, сісти за столом в кабінеті і задати питання, а потім розказати всьому суспільству, що сталося", - додав Костенко.
Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.
15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".
17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.
Будь ласка, зачекайте...
1. Придбати білети для бойовиків зі Львову
2. Перевезти їх у максимально "дружню" країну, де йшли вибори і масові заворушення
3. Поселити 50 бойовиків у державний пансіонат під Мінськом
4. Забезпечити непомінте проживання бойовиків у державному пансіонаті 2 неділі
5. Перехопити літак набитий бойовиками в небі і посадити його в Києві
Нічого не плутаю?
БЛИСКУЧЕ. Краще, ніж замінити какао на соєвий порошок.
К тому же, как он говорил, он лично знаком со многими участниками этой операции.
Думаю, ваша ехидство по отношению к полковнику Костенко неуместно.
Может, вы просто не знали, кто это такой?
Головний редактор The Insider розповів, що 90% розслідування про спецоперацію із затримання «вагнерівців» - це робота Bellingcat.
Вихід розслідування затягнувся через очікування журналістами офіційної відповіді від президента Зеленського та Офісу президента. Розслідувачі пів року чекали на відповідь й зрештою вирішили опублікувати розслідування без позиції ОП.
Дослівно: «Одна з причин - ми дуже хотіли отримати якусь офіційну відповідь, роз'яснення від Офісу президента й від самого президента. Пів року тому всі запити вже були надіслані, перші спроби поспілкуватися були зроблені. І йшла якась дуже дивна тяганина: з нами то погоджувалися поговорити, то відмовлялися, то пропонували поговорити ще з кимось, той хтось казав ще одну версію, потім хтось ще приносив якусь іншу версію. Сам президент озвучував - це навіть не версії, це з десяток інтерпретацій. Наприклад, він казав, що Україну намагаються втягнути в цю операцію. Хто намагається? США, Росія, Білорусь? Тобто дуже незрозумілу, розпливчасту гіпотезу запропонували нам з того боку. Ми чекали, але скільки часу можна чекати?»
Що тут коментувати? В ОПУ навіть брехати з розумом не можуть - не те, що довести до кінця першокласну операцію.
Резонансне розслідування, на яке чекали майже рік: телеканал "Прямий" покаже відеоверсію роботи Bellingcat про "Вагнергейт". Дивіться у четвер, 18 листопада, о 19:45 на "Прямому"