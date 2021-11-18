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Росія продовжує бити рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 1 251 пацієнт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Росія продовжує бити рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 1 251 пацієнт

Станом на ранок 18 листопада в Росії підтвердили 37 374 нові випадки коронавірусної інфекції та 1 251 смерть серед пацієнтів із COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".

Сьогоднішній показник смертності став рекордним для країни від початку пандемії. 

Добова захворюваність коронавірусом зросла у Москві: у столиці РФ зареєстровано 4062 випадки зараження, тоді як у середу їх було 2966. У Санкт-Петербурзі виявили 2645 нових випадків, в Самарській області - 1781.

Найбільше смертей у Москві – 94, у Петербурзі – 79, у Краснодарському краї – 65.

До статистики країни у РФ також додають показники з окупованого українського півострова Крим. Там захворіли 878 осіб.

Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 9 млн 219 тис. 912 випадків коронавірусної інфекції, 260 335 померлих і 7 млн ​​919 тис. 250 виписаних, у тому числі 36 414 виписано за останню добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19. Україна все ще у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+9
Нажаль, у перерахунку на мільйон населення, Україна далеко попереду за *********...
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18.11.2021 10:42
+5
за год выйдут на минус миллион ватников..
кстати, вчера агент "КОВИД" уничтожил Щедринова Дмитрия Васильевича, "Амид"
(Старый Оскол, 29/06/67) умер в РФ от ковида 17/11/21), Начальник управления специальных операций т.н. «Генпрокуратуры ДНР».. земля стекловатой русскамирской мрази!!!
https://myrotvorets.center/criminal/shhedrinov-dmitrij-vasilevich/
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18.11.2021 10:40
+3
в процентах, Украина эпохи безбедности прездобола Зебильского побеждает...(((
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18.11.2021 10:40
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Не зупиняйтесь, пігдоги.
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18.11.2021 10:37 Відповісти
за год выйдут на минус миллион ватников..
кстати, вчера агент "КОВИД" уничтожил Щедринова Дмитрия Васильевича, "Амид"
(Старый Оскол, 29/06/67) умер в РФ от ковида 17/11/21), Начальник управления специальных операций т.н. «Генпрокуратуры ДНР».. земля стекловатой русскамирской мрази!!!
https://myrotvorets.center/criminal/shhedrinov-dmitrij-vasilevich/
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18.11.2021 10:40 Відповісти
в процентах, Украина эпохи безбедности прездобола Зебильского побеждает...(((
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18.11.2021 10:40 Відповісти
Десь так. У нас 750/40=18,75. У братьйов 1250/140=8,93. Цифри оціночні, але тим не менше
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18.11.2021 10:45 Відповісти
у нас это реальные 750, а у русни 1250 это звиздеж от правильственных организаций. По чрезмерной смертности там должно быть дето 2000-2500 в день...
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18.11.2021 10:55 Відповісти
Пане Сердюк, поділіть ваші цифри на 140 і подивіться на результат
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18.11.2021 11:06 Відповісти
Не зупиняйтеся! лише перші місця тримайте! Чим більше нелюдів здохне тим менше понтів на смердливих болотах московії!
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18.11.2021 10:41 Відповісти
Нажаль, у перерахунку на мільйон населення, Україна далеко попереду за *********...
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18.11.2021 10:42 Відповісти
В Україні сьогодні в середньому 20к захворювань ті відповідно 700 померлих за добу, в Росії 37к. хворих та 1200 смертей. Враховуючи співвідношення до кількості населення України в районі 40 млн, РФ 144 млн, можна зробити висновок, що в них загалом ситуація с ковідом таки дещо краща, а співвідношення хворих до померлих приблизно таке саме.
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18.11.2021 10:45 Відповісти
Доречі це навело мене на певні роздуми щодо ефективності вакцин. З результатів можна зробити висновок, що або Спутнік таки не шмурдяк та працює на рівні з Пфайзером, або всі вакцини - однаковий шмурдяк.
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18.11.2021 10:48 Відповісти
З навeдeних цифр такий висновок зробити нe можна, оскільки вакциновані нe всі.
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18.11.2021 11:44 Відповісти
Процент невакцинированных-дураков чрезвычайно высокий и в Украине , и в РФ. В РФ - 100% занижается статистика. Умершим от ковида могут написать в заключении о смерти , что причина смерти неизвестна. И это человеку умершему от ковида в их же инфекционке. И это в Москве.
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18.11.2021 12:00 Відповісти
У нас больше в проценте.
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18.11.2021 10:45 Відповісти
Короче, мы - чемпионы, а кацапы - вице-чемпионы !
Гунявый клоун и ботоксный кэгэбэшник - лучшие тренеры для быдла !
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18.11.2021 11:09 Відповісти
Такие комментарии стидно читать
Радуютесь смерти людей /не все там плохие есть и нормальные///
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18.11.2021 11:14 Відповісти
А яких більшe?
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18.11.2021 11:47 Відповісти
Ти ж на цензорі.
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18.11.2021 12:57 Відповісти
Я предполагаю, что это ...реально ДВА! полка в сутки. Т.е. официальная статистика очень сильно занижена под инсультами, инфарктами и гриппами. Это действительно так.
И в таких условиях, когда идут такие масштабные потери надо быть только идиотско - обкуреным кремлевским окурком из зеленого говна, чтобы начинать ....какие то??? боевые действия,.....пауза......причем теплой зимой!!???......
Вы можете себе представить Македонского или Ганнибала, который в сутки терял половину фаланги и все равно шел в атаку???
Я.....таких ....стратегов не знаю......это только в мокшанских болотах искать.
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18.11.2021 11:57 Відповісти
 
 