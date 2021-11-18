Росія продовжує бити рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 1 251 пацієнт

Станом на ранок 18 листопада в Росії підтвердили 37 374 нові випадки коронавірусної інфекції та 1 251 смерть серед пацієнтів із COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".

Сьогоднішній показник смертності став рекордним для країни від початку пандемії.

Добова захворюваність коронавірусом зросла у Москві: у столиці РФ зареєстровано 4062 випадки зараження, тоді як у середу їх було 2966. У Санкт-Петербурзі виявили 2645 нових випадків, в Самарській області - 1781.

Найбільше смертей у Москві – 94, у Петербурзі – 79, у Краснодарському краї – 65.

До статистики країни у РФ також додають показники з окупованого українського півострова Крим. Там захворіли 878 осіб.

Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 9 млн 219 тис. 912 випадків коронавірусної інфекції, 260 335 померлих і 7 млн ​​919 тис. 250 виписаних, у тому числі 36 414 виписано за останню добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19. Україна все ще у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА