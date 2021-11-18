Брехня і ганебна поведінка Зеленського підриває основи національної безпеки України та руйнує довіру міжнародних партнерів, - "ЄС"
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Вся влада Зеленського збудована на брехні. Президент Зеленський брехав українцям і всьому світу, що ніякої операції спецслужб по затриманню "вагнерівців" не було, і що ніхто не зривав арешт цих злочинців.
"Цю брехню Зеленського переконливо викрили розслідувачі авторитетної міжнародної організації Bellingcat", - йдеться у заяві партії "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"Матеріали Bellingcat засвідчують як сам факт можливої наявної державної зради на найвищому рівні української влади, так і вимагають невідкладно вживати заходи. Відповідні правоохоронні органи мають терміново розпочати розслідування фактів, викладених у публікації Bellingcat.
У Bellingcat заявили, що від самого початку президент Зеленський був у курсі проведення операції спецслужб по затриманню "вагнерівців" та всіх етапів її проведення. Він знав про деталі операції, хоча неодноразово публічно заперечував, що йому відома така інформація.
У Bellingcat також виявили, що вказівку про відтермінування операції дав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Сам Єрмак також неодноразово заявляв, що цього не було і не могло бути.
Такі дії з боку Офісу Президента призвели до зриву спецоперації по затриманню "вагнерівців". Через це злочинці, причетні до окупації частини території України, які вбивали українських військових та мирних жителів на Донбасі, можуть уникнути відповідальності за свої злочини та справедливого покарання.
При цьому президентська більшість в парламенті створила свою кишенькову слідчу комісію для відбілювання репутації влади.
Ця ганебна поведінка команди Зеленського підриває основи національної безпеки країни та руйнує довіру до України міжнародних партнерів.
Фракція "Європейської Солідарності" вимагає створення справжньої тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді України, яка проведе професійне та об’єктивне розслідування всіх обставин зриву спецоперації по затриманню бойовиків ПВК "Вагнер". Ми закликаємо представників всіх фракцій парламенту увійти в склад цієї слідчої комісії. Встановлення істини у цьому питанні – це справа державної ваги", - заявили в політсилі.
Будь ласка, зачекайте...
Мені якось по барабану, хто це. Я знаю, що це Шарль Мішель і подумав, що Прем'єр Франції. Зараз подивився, він Голова Європейської ради. А не Єврокомісії, як ви наполягаєте....то ви також лоханулися, пане порохозебот...)))
Тому, кто постит порохоботскую хрень ума тоже не добавляется. Завязывайте, панэ! Можно не питать к Зеленскому тёплых чувств, но срать на него на форумах плечём к плечу с порохоботами это плохой симптом. Никакой зеленский не нагадит Украине столько, сколько нагадит Порошенко.
В принципе я закончил.)
Одним словом треба почитати це розлідування і праналізувати, стати місце кожного з персонажей цієї операці... Ну а гвалт і зрада кричать є кому ми те ж іх всіх знаєм.. Тому люди читайте розслідування а не перекручені статейки
Разве можно это вот так прилюдно обсуждать, поимённо указывая всех наших спецагентов?
Почему Бурба эту спецоперацию пришёл обсуждать туда, где было много непосвященных в это людей, аж пять человек?
Зачем он потом всем журналистам рассказывал, что операцию сорвали?
Я помню, как гордон и ещё одна журналистка хвастались, что у каждого из них, журналистов, есть свои источники в ГРУ, СБУ и тд.. Что это у нас за спецслужбы такие? Тогда не удивляйтесь, что и у россиян есть тоже источники.
Но с такими спецагентами - болтунами, как бурба, о каких секретных операциях может идти речь?
Он и секретарше рассказал, и ещё нескольким человекам. Что это за агент такой?
Им терять нечего, ведь так?
Сколько жертв было бы? Сколько заложников, сколько людей со свернутыми шеями?
А потом эти же люди, которые сейчас кричат о зраде, кричали бы, что во всем этом виноват зеленский
Им терять нечего, ведь так?
Сколько жертв было бы? Сколько заложников, сколько людей со свернутыми шеями?
А потом эти же люди, которые сейчас кричат о зраде, кричали бы, что во всем этом виноват зеленский
Казалось, что здесь я написала не так?
Но уже спамят
Эх ты...
Вперед "орли самогубці"
Хворі люди.
Резонансне розслідування, на яке чекали майже рік: телеканал "Прямий" покаже відеоверсію роботи Bellingcat про "Вагнергейт". Дивіться у четвер, 18 листопада, о 19:45 на "Прямому"
А если одним словом - Зеленский.