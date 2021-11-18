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війна (56290) ВР (11728) ТСК (343) Зеленський (17415) Bellingcat (128) ПВК "Вагнер" (1476) Єрмак Андрій (1228) Європейська Солідарність (1021)

Брехня і ганебна поведінка Зеленського підриває основи національної безпеки України та руйнує довіру міжнародних партнерів, - "ЄС"

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Брехня і ганебна поведінка Зеленського підриває основи національної безпеки України та руйнує довіру міжнародних партнерів, -

Вся влада Зеленського збудована на брехні. Президент Зеленський брехав українцям і всьому світу, що ніякої операції спецслужб по затриманню "вагнерівців" не було, і що ніхто не зривав арешт цих злочинців.

"Цю брехню Зеленського переконливо викрили розслідувачі авторитетної міжнародної організації Bellingcat", - йдеться у заяві партії "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Матеріали Bellingcat засвідчують як сам факт можливої наявної державної зради на найвищому рівні української влади, так і вимагають невідкладно вживати заходи. Відповідні правоохоронні органи мають терміново розпочати розслідування фактів, викладених у публікації Bellingcat.

У Bellingcat заявили, що від самого початку президент Зеленський був у курсі проведення операції спецслужб по затриманню "вагнерівців" та всіх етапів її проведення. Він знав про деталі операції, хоча неодноразово публічно заперечував, що йому відома така інформація.

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У Bellingcat також виявили, що вказівку про відтермінування операції дав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Сам Єрмак також неодноразово заявляв, що цього не було і не могло бути.

Такі дії з боку Офісу Президента призвели до зриву спецоперації по затриманню "вагнерівців". Через це злочинці, причетні до окупації частини території України, які вбивали українських військових та мирних жителів на Донбасі, можуть уникнути відповідальності за свої злочини та справедливого покарання.

При цьому президентська більшість в парламенті створила свою кишенькову слідчу комісію для відбілювання репутації влади.

Ця ганебна поведінка команди Зеленського підриває основи національної безпеки країни та руйнує довіру до України міжнародних партнерів.

Фракція "Європейської Солідарності" вимагає створення справжньої тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді України, яка проведе професійне та об’єктивне розслідування всіх обставин зриву спецоперації по затриманню бойовиків ПВК "Вагнер". Ми закликаємо представників всіх фракцій парламенту увійти в склад цієї слідчої комісії. Встановлення істини у цьому питанні – це справа державної ваги", - заявили в політсилі.
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Топ коментарі
+28
Для вас хто авторитет? Абрахамія, яка вважає, що військові таємниці не можна розкривати громадянам України, але можна зливати пуйловському бульбофюреру?
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18.11.2021 11:06
+22
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18.11.2021 11:16
+21
Ви в прострації?
Я вже питала вас "Чому ж тобі Безмозгла та її преЗедент підтвердили, що операція була?"
Ви не відповіли.
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18.11.2021 11:09
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Такое можно сказать о всех наших президентах. Молчали бы.
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18.11.2021 11:55 Відповісти
You have no name.
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18.11.2021 11:57 Відповісти
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18.11.2021 11:56 Відповісти
Молодец Зеленский,правильной дорогой ведёт страну.Вы только гланьте сколько довольных тут собралось.Здорово,Вова, продолжай и дальше дело Порошенко.
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18.11.2021 11:58 Відповісти
ШТА!?
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18.11.2021 12:02 Відповісти
Наполеону Зеленському довіра не потрібна. Він сам собі довіра...)))

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18.11.2021 11:58 Відповісти
Порохоботу, который мастерил эту картинку, скажи, что это не премьер-министр. Не Шмыгаль. Это глава Еврокомиссии Мишель. Много туповатых людей в среде порохоботов. Рыбалка, домино, холостяк по телику… нет же политикой угораздило заинтересоваццо!))
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18.11.2021 13:21 Відповісти
Від порохозебота чую.
Мені якось по барабану, хто це. Я знаю, що це Шарль Мішель і подумав, що Прем'єр Франції. Зараз подивився, він Голова Європейської ради. А не Єврокомісії, як ви наполягаєте....то ви також лоханулися, пане порохозебот...)))
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18.11.2021 15:40 Відповісти
Перепутать слова евросовет и еврокомиссия это невнимательность, а тратить своё время на фотошоп, что бы выставиться себя идиотом , слепив откровенную хрень- это тупость.
Тому, кто постит порохоботскую хрень ума тоже не добавляется. Завязывайте, панэ! Можно не питать к Зеленскому тёплых чувств, но срать на него на форумах плечём к плечу с порохоботами это плохой симптом. Никакой зеленский не нагадит Украине столько, сколько нагадит Порошенко.
В принципе я закончил.)
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18.11.2021 15:55 Відповісти
Якраз переплутати Європейську Раду(а не "совет", ви ще і рашист, пане порохобот....що власне не дивно), з Єврокомісією це і є ідіотизм....порохоботського та зеботського розливу...))) А контекст в цій фотожабі зовсім інший, не в посаді Мішеля, а в шизофренії дурака Зеленського...)))
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18.11.2021 16:03 Відповісти
зелесос, тебе кто закончить решил? хйло(как бубе) или серлещ?
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19.11.2021 03:39 Відповісти
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18.11.2021 12:00 Відповісти
Вот раздули из мухи слона.
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18.11.2021 12:00 Відповісти
Ну да, обыкновенное предательство. Для зебилов норм.
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18.11.2021 13:49 Відповісти
Та не було ні якої зради... була політична доцільність і недооцінення ситуаціїї ... ОП не маючи відповідного досвіду в розвідці ...думали що це як відкриття дитячої площадки з перірізанням стрічки і що це можне підстроїти пі політичну доцільність До речі операція зірвалась би все одно... Бо білоруське КГБ самостійно вело і перевіряло найманців бо така велика група найманціві людей з військовою виправкою і організацією в столицідержави яка перед виборами...це паливо. Їх би можливо взялиб ще до аеропорту...до перенесення... Операція шикарна але чому через Білорусь де аторитарний режим з КГБ слідкування за всіма... перший ризик для операції..група велика другий ризик для операції.. не врахувуання ситуації передвиборчого стану третій ризик для операціїї.

Одним словом треба почитати це розлідування і праналізувати, стати місце кожного з персонажей цієї операці... Ну а гвалт і зрада кричать є кому ми те ж іх всіх знаєм.. Тому люди читайте розслідування а не перекручені статейки
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18.11.2021 12:02 Відповісти
Сьогодні о 19;45 на "Прямому" - відеоверсія розслідування журналістів Bellingcat по "вагнергейту".
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18.11.2021 12:02 Відповісти
Зверніть увагу га провладних курв на гілці)))
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18.11.2021 12:03 Відповісти
Это как надо было ухитриться, чтобы наисекретнейшая спецоперация наших спецслужб стала главной темой на всех ток-шоу?
Разве можно это вот так прилюдно обсуждать, поимённо указывая всех наших спецагентов?
Почему Бурба эту спецоперацию пришёл обсуждать туда, где было много непосвященных в это людей, аж пять человек?
Зачем он потом всем журналистам рассказывал, что операцию сорвали?
Я помню, как гордон и ещё одна журналистка хвастались, что у каждого из них, журналистов, есть свои источники в ГРУ, СБУ и тд.. Что это у нас за спецслужбы такие? Тогда не удивляйтесь, что и у россиян есть тоже источники.
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18.11.2021 12:04 Відповісти
Наташа, что ві єсчо дєлаєтє за дєньгі? Я заплачу большє чим Лєсчєнка.
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18.11.2021 12:06 Відповісти
Не суди по себе, пригожинскому троллю
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18.11.2021 12:15 Відповісти
на швабре не ерзай. серлещ заругает, она УЗД принадлежит
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18.11.2021 12:45 Відповісти
Пані ..так всаме головне і радісне в розлідуванні те що ні кацапське ФСб ні КГБ Білорусі ні хріна не розімили ні хто ті найманці ні для чогоі тільки через місяць коли самі допитали тих вбивць допетрали що це крута спец операція Українських розвідників. А на кацапа Храбовського не звертайте уваги він все одно вже не для цього світу.
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18.11.2021 12:12 Відповісти
Я читала расследование полностью и все это уже знаю.
Но с такими спецагентами - болтунами, как бурба, о каких секретных операциях может идти речь?
Он и секретарше рассказал, и ещё нескольким человекам. Что это за агент такой?
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18.11.2021 12:19 Відповісти
Ні пані він розказав все з дозволу керівництва...а не зливав все у ЗМІ... а от хто злив у ЗМІ те що операція зупинена а потім всім відомо хто підняв бучу ...Ви ще над ціп поміркуйте... І перечитайті останні статейки по цьому поводу ..там так тупо все перевернуто що навіть сліпому видно брехню
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18.11.2021 12:24 Відповісти
Ты имеешь в виду завхоза?
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18.11.2021 13:51 Відповісти
Раз есть факт госизмены и предательства, то иди и арестуй предателя! Бездействие есть соучастие в госизмене.
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18.11.2021 12:05 Відповісти
Why are you here?
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18.11.2021 12:06 Відповісти
У Запада свои интересы в поддержке Украины. Доверие тут никакой роли не играет. Это пресловутая Большая игра.
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18.11.2021 12:06 Відповісти
Вах-вах какіє ві фсє каварніє в сваєй Франції!
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18.11.2021 12:09 Відповісти
В Украине банальная борьба за власть. Западу на это абсолютно наплевать.
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18.11.2021 12:14 Відповісти
дуня, на тебя в твоей рашке всем плевать, здесь и подавно. а раз на тебя, то и на мнение... сам понимаешь
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18.11.2021 12:47 Відповісти
В общем Запад нас хочет нае...(обмануть).
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18.11.2021 12:23 Відповісти
От особисто тебе кацап "запад хочет вие...ать" ти не зрозумів...
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18.11.2021 12:28 Відповісти
Вы, зебилы, и сами справляетесь
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18.11.2021 13:53 Відповісти
А самое главное, могу себе представить, что в гражданском самолёте с мирными гражданами чужой страны, где просто не могли находиться наши агенты, сидели бы 28 головорезов, которые вдруг бы узнали, что самолёт садят в Украине.
Им терять нечего, ведь так?
Сколько жертв было бы? Сколько заложников, сколько людей со свернутыми шеями?
А потом эти же люди, которые сейчас кричат о зраде, кричали бы, что во всем этом виноват зеленский
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18.11.2021 12:12 Відповісти
О добре і ви замітили що остання частина цієї операції топорна ...?? Там ще є питання .. але не Боги горшики ліплять а люди...
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18.11.2021 12:15 Відповісти
Вы о какой операции?
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18.11.2021 13:54 Відповісти
А самое главное, вовремя предать - кредо зебуинов
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18.11.2021 13:54 Відповісти
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18.11.2021 12:19 Відповісти
А самое главное, могу себе представить, что в гражданском самолёте с мирными гражданами чужой страны, где просто не могли находиться наши агенты, сидели бы 28 головорезов, которые вдруг бы узнали, что самолёт садят в Украине.
Им терять нечего, ведь так?
Сколько жертв было бы? Сколько заложников, сколько людей со свернутыми шеями?
А потом эти же люди, которые сейчас кричат о зраде, кричали бы, что во всем этом виноват зеленский
Казалось, что здесь я написала не так?
Но уже спамят
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18.11.2021 12:22 Відповісти
Защищай Ермака до последней капли совести.
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18.11.2021 13:57 Відповісти
Так сливать секретную информацию врагу это не преступление и не предательство?
Эх ты...
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18.11.2021 12:49 Відповісти
Никакой операции не было. Не врите. Бубашка мамой Риммой клялся
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18.11.2021 13:56 Відповісти
сцарь Зеля должен сидеть не на Банковой, а в тюрьме
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18.11.2021 12:24 Відповісти
Разом із дЄрмаком і всією зеленою мафією 😡
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18.11.2021 12:28 Відповісти
І усіма 73% вибоців..))))

Вперед "орли самогубці"
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18.11.2021 12:43 Відповісти
считать научись математик не 73% избирателей а 73% от тех кто пришел голосовать во втором туре
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18.11.2021 13:20 Відповісти
..не болтай ерундой
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18.11.2021 14:06 Відповісти
Після оприлюднення розслідування, ЗРАДА накрилася мідним тазом, тепер почали піднімати гівно на вила, про те, що спецоперації не транслюються назагал у прямому ефірі.

Хворі люди.
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18.11.2021 12:36 Відповісти
Врунишка.
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18.11.2021 14:08 Відповісти
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його , а ПОРОХУ з подачі путлеровської пропаганди закидають надумані обвинувачення . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! А борцуни Лещенко , Наєм , Шабунін та всі свободівці мовчать собі в тряпочку.Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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18.11.2021 12:43 Відповісти
Шановний крикун.. розуміїте ситуацію вона проста от тільки для вас дурня все ще простіше - ну так як ви хочете.)) ДЄрмак не міг віддати наказ він не мав повноважень, Зеленський був зайнятий і не міг його віддати.. виходить що Бурба сам це зробив... так що ви звинуватите героїчного розвідника умну людину яка служить на благоУкраїни в зраді...? Я ні коли.. А тещо вагнеровців взяли КГБ білорусів так це так і повинно було статись бо вони просто виконували свою роботу і вони б ні коли не допустили таку величезну группу підозрілих людей з військовою виправкою до аеропорту щоб не мати проблем з заложниками серед населення.
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18.11.2021 12:50 Відповісти
Врунишка. Никакой операции не было. А Зе просто интересовался урожаем картофеля у Луки
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18.11.2021 14:09 Відповісти
За Зе голосували в основі проросійські регіони ,де прихильників рюзького миру повно,тому вони не лохи, ті кто виправдовують зрадництво Зе або проплачені простітутки Подоляка,або такі ж самі зрадники і сепаратюги як і зешобло.
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18.11.2021 13:34 Відповісти
Шановна я сам з проросійських регіонів і у нас 80% голосували за Бойка або дебільних шаховів іабо вілкулів.. тому не триндіть як що далекі від суті
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18.11.2021 13:44 Відповісти
Я живу у Одесі,і мені не треба багато розповідати,я все бачила на власні очі.І не пиши мені,я не бажаю спілкуватися з тобою
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18.11.2021 14:07 Відповісти
Про колишнього канцлера ФРН Гельмута Коля жартували, що його вага - державна таємниця. Здається, та ж історія з IQ Зеленського. Тільки не жарт.
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18.11.2021 12:48 Відповісти
)))))как визжит зескот-песня!
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18.11.2021 12:57 Відповісти
Прикрывай Ермака до последнего! Держись, ДНР с тобой!
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18.11.2021 14:12 Відповісти
Цікаво, чи то серйозно, коли під спецоперацією розуміють терористичний акт. Зєля зробив багато помилок . Не сперечаюсь. Одна з них те, що не посадив Порошенка. І Коломойського з Ахметовим до нього в камеру можна було би підсадити. А тепер Зєлю вони зжеруть.
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18.11.2021 12:58 Відповісти
Печально, что предательство страны и спецслужб, оправдывают под моим флагом
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18.11.2021 14:24 Відповісти
Зрада? То правда. як би люди, які брали участь в готуванні терористичного акту із захоплення цивільного літака дійсно були би офіцерами , то про таку підготовку ніхто би не дізнався. А оскільки це все готувалось з кремля, то матеріали в інтернеті гігабайтами.
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18.11.2021 19:17 Відповісти
Обращает на себя внимание то, что любую тему, связанную с "зе", его поклонники пытаются перевести на "По". И после этого скулят, что их банят за комментарии-провокации не по теме новости. Может секте упоротый зебилов за это деньги платят? Или они просто сцыкуны, что не могут ничего путного сказать в защиту своего кумира-дегенераты, привычно переводя стрелки" на папередника"? 😂🤣😂
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18.11.2021 14:28 Відповісти
Трус и дезертир, лжец и паяц, неплательщик налогов и украинофоб, а теперь ещё и предатель-изменник Родины...
А если одним словом - Зеленский.
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18.11.2021 14:36 Відповісти
это кто там квакает про "ложь" и "позорное поведение"???????
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18.11.2021 16:13 Відповісти
Vad Gross 16efe2c7
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18.11.2021 16:52 Відповісти
???
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18.11.2021 17:23 Відповісти
зрада - это раскрытие и публикация секретнейших документов разведки и обсуждение операции в прессе.
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18.11.2021 16:58 Відповісти
Зрада - это покрывать изменников-украинофобов
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18.11.2021 17:27 Відповісти
Бинго! Приплел Пороха😂🤣😂
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18.11.2021 17:44 Відповісти
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