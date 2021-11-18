Вчора війська РФ із важкої артилерії прицільно стріляли в район потужної телевежі в Комишувасі, що транслює українські канали на окуповану територію, - ООС

Черговий злочин російських окупаційних військ проти суверенної України та мирних мешканців прифронтової зони стався вчора вдень. 17 листопада, близько 15.30-16.00, противник здійснив три обстріли важкою артилерією по населеному пункту Комишуваха, що на Луганщині.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обстріл вівся прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі, з якої здійснюється віщання українських телеканалів на тимчасово окуповану РФ територію.

"З огляду на те, що напередодні вся новинна стрічка з боку окупантів рясніла фейковими повідомленнями про нібито обстріл українськими військами різних населених пунктів саме з Комишувахи, стає очевидним, що обстріл телевежі був запланований російськими артилеристами заздалегідь, і в медіапросторі противник провів інформаційну підготовку своїх дій", - акцентують увагу в штабі ООС.

Українські військовослужбовці тримають ситуацію під контролем, готові до відбиття будь-яких незаконних дій ворога.

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