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Вчора війська РФ із важкої артилерії прицільно стріляли в район потужної телевежі в Комишувасі, що транслює українські канали на окуповану територію, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора війська РФ із важкої артилерії прицільно стріляли в район потужної телевежі в Комишувасі, що транслює українські канали на окуповану територію, - ООС

Черговий злочин російських окупаційних військ проти суверенної України та мирних мешканців прифронтової зони стався вчора вдень. 17 листопада, близько 15.30-16.00, противник здійснив три обстріли важкою артилерією по населеному пункту Комишуваха, що на Луганщині.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обстріл вівся прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі, з якої здійснюється віщання українських телеканалів на тимчасово окуповану РФ територію.

"З огляду на те, що напередодні вся новинна стрічка з боку окупантів рясніла фейковими повідомленнями про нібито обстріл українськими військами різних населених пунктів саме з Комишувахи, стає очевидним, що обстріл телевежі був запланований російськими артилеристами заздалегідь, і в медіапросторі противник провів інформаційну підготовку своїх дій", - акцентують увагу в штабі ООС.

Українські військовослужбовці тримають ситуацію під контролем, готові до відбиття будь-яких незаконних дій ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 листопада війська РФ обстрілювали Муратове на Луганщині, застосовуючи 152-мм артилерію. Пошкоджено житловий будинок, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Байрактар раз стрельнул, командующие пять раз обосрались и не провокують... вот так и живем, когда Государство на желает защищать собственных граждан. Ермак перемирие ждет...
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18.11.2021 11:26
+13
Ну і де наші Байрактари?
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18.11.2021 11:07
+10
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18.11.2021 11:07
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18.11.2021 11:07 Відповісти
ответочка сподіваюсь була?
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18.11.2021 11:07 Відповісти
Так, з ПМа.
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18.11.2021 11:10 Відповісти
жаль. От згадую, як наприкінці14-го там стояли наші "квіточки" і добряче хєрячили по свинособаках
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18.11.2021 11:14 Відповісти
Просто на той момент клоун на сцені скакав....
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18.11.2021 11:25 Відповісти
так точно..
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18.11.2021 11:31 Відповісти
клоун був на своєму мiсцi
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19.11.2021 01:28 Відповісти
Ну і де наші Байрактари?
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18.11.2021 11:07 Відповісти
Варто б хоч один підняти, щоб з "тієї сторони" замість обстрілів лунало "Ахтунг! В небі Покришкін!"
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18.11.2021 11:14 Відповісти
Скорее, "Ахтунг! В небі Кожедуб!"....
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18.11.2021 12:10 Відповісти
Та можна і "Нам піпєц, в небі "Байрактар!". Варіантів багато, головне щоб піпєц.
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18.11.2021 12:17 Відповісти
С говнокомандующим пиво пьют.

Как же бесит эта "импотенция"!
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18.11.2021 11:15 Відповісти
и что "эрекция" вернется не предвидится(((
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18.11.2021 12:07 Відповісти
байкартар по русартилерии пли!
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18.11.2021 11:13 Відповісти
Бандеровдар, могильщик кацяпських свиношакалів.
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18.11.2021 11:17 Відповісти
Для использования байрактара у гамнокомандывателя яйца должны быть. А так, все стурбовани его применением.
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18.11.2021 11:29 Відповісти
Те відчуття коли прочитав заголовок, та подумав про Комишуваху в Запорізькій області.
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18.11.2021 11:19 Відповісти
ніт, на Луганщині теж є своя Комишуваха, на північ від Попаски. Місцевість чудова: величезни холми, густий ліс. І храм на горі. Але сам населений пункт невеликий, хатинки загалом старі
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18.11.2021 11:35 Відповісти
Байрактар раз стрельнул, командующие пять раз обосрались и не провокують... вот так и живем, когда Государство на желает защищать собственных граждан. Ермак перемирие ждет...
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18.11.2021 11:26 Відповісти
Дык, министра обороны уволили , за 1 раз использования камуфляжно-бутафрного снаряда с Байрактара .
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18.11.2021 12:18 Відповісти
Так большинство этих граждан за такую власть в государстве и проголосовали.
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18.11.2021 12:36 Відповісти
під яким контролем тримають ситуацію??? може під контролем "байрактарів"? чи під контролем словесної срачки?
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18.11.2021 12:09 Відповісти
Долг платежом красен!!!Зеленский- АУ!!!!.
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18.11.2021 12:10 Відповісти
Вы заметили такую тенденцию,как у власти начинает подгорать, так сразу с той стороны,с востока Украины,оккупированной,начинают стрелять интесивно, как будто договрённости по прямой линии,и так восемь лет подряд.Стоит задуматься
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18.11.2021 12:11 Відповісти
А когда у них не подгорает, припомните
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18.11.2021 12:16 Відповісти
постоянно,то план шатун,то не раскачивайте лодку,то ещё шось.Вот сейчас белинкет,а тогда то миномёты,то воровство на броневиах,Бигус, то строительство Керченского моста поставка песка, щебня,забыли?
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18.11.2021 12:20 Відповісти
Навід для трусливої ЗЕ влади є адекватний варіант відповіді- Байрактаром би накрили їм склад снарядів і все б закінчилось швидко
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18.11.2021 12:27 Відповісти
А где наши " Байрактары", или один раз для пиара использовали, а потом прекратили из за " озабоченности Франции и ФРГ"
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18.11.2021 12:39 Відповісти
Прицельно в район ...
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18.11.2021 13:12 Відповісти
Политически правильно было бы обломить конец телебашни в Останкино.
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18.11.2021 13:26 Відповісти
Позор! Гдей ответка Байрактарами?!....Через 243 дня судя по поговорке, что и палка раз в год стреляет!.........
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18.11.2021 23:28 Відповісти
 
 