За добу від COVID-19 в Києві померли 47 людей, виявили 1 483 нових випадки, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві виявили за минулу добу 1483 хворих на коронавірус. 47 людей померли.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"1483 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 47 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 7055 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 283880", - йдеться в повідомленні.
Захворіли минулої доби: 804 жінки віком від 18 до 99 років та 588 чоловіків віком від 18 до 94 років. А також 47 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 44 хлопчики від 1 до 17 років.
Серед тих, хто померли: 26 жінок від 36 до 85 років і 21 чоловік від 59 до 92 років.
До лікарень столиці госпіталізували 141 хворого на коронавірус та 161 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 829 людей. Загалом коронавірус подолали 242386 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 250, у Дарницькому – 198 та в Деснянському районі – 173 випадки", – зазначив Віталій Кличко.
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