На виплату тисячі Зеленського може знадобитися 15 млрд грн: поки що плануємо виділити 6 млрд грн, - "слуга народу" Підласа

Монобільшість максимально скорочує строки розгляду змін до бюджету, які необхідні для виплати вакцинованим громадянам обіцяної президентом тисячі гривень.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу", заступник голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

За її словами, парламент планує виділити три мільярди гривень в цьому році, і таку ж суму в наступному році.

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Підласа наголосила, що президент і уряд наполягають на тому, щоб було виділено стільки коштів, скільки буде потрібно.

"Ми розуміємо, що це буде не шість мільярдів, тому що уже зараз близько 8 мільйонів людей мають щеплення двома дозами. Тобто це вже мінімум вісім мільярдів. Але якщо ми хочемо стимулювати більше щеплень двома дозами, то за моїми оцінками може йтися і про 10-15 мільярдів, якщо буде відповідне фінансування", - пояснила нардеп.

Вона зізналася, що вакцинована двома дозами, але не планує отримувати цю тисячу гривень.

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"Нехай вона краще піде тим, кому більше потрібна", - додала "слуга народу"