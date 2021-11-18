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вакцина (3528) ВР (11728) виплати (484) держбюджет (900) Зеленський (17415) Підласа Роксолана (30)

На виплату тисячі Зеленського може знадобитися 15 млрд грн: поки що плануємо виділити 6 млрд грн, - "слуга народу" Підласа

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

На виплату тисячі Зеленського може знадобитися 15 млрд грн: поки що плануємо виділити 6 млрд грн, -

Монобільшість максимально скорочує строки розгляду змін до бюджету, які необхідні для виплати вакцинованим громадянам обіцяної президентом тисячі гривень.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу", заступник голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

За її словами, парламент планує виділити три мільярди гривень в цьому році, і таку ж суму в наступному році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тисяча гривень за вакцинацію буде виплачена на віртуальні платіжні картки через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО

Підласа наголосила, що президент і уряд наполягають на тому, щоб було виділено стільки коштів, скільки буде потрібно.

"Ми розуміємо, що це буде не шість мільярдів, тому що уже зараз близько 8 мільйонів людей мають щеплення двома дозами. Тобто це вже мінімум вісім мільярдів. Але якщо ми хочемо стимулювати більше щеплень двома дозами, то за моїми оцінками може йтися і про 10-15 мільярдів, якщо буде відповідне фінансування", - пояснила нардеп.

Вона зізналася, що вакцинована двома дозами, але не планує отримувати цю тисячу гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінфін про виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим: "Очікуємо ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до держбюджету-2021"

"Нехай вона краще піде тим, кому більше потрібна", - додала "слуга народу"
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Топ коментарі
+19
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18.11.2021 11:34
+18
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18.11.2021 11:36
+17



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18.11.2021 11:36
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Еще одна "чаривна красуня".....Разводли отвлекают от ВагнерГейта Зе и Ермака!
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18.11.2021 11:31 Відповісти
От винегрета ничего не отвлекает, а от Парашенковских бредней можно и отвлечся.
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18.11.2021 11:37 Відповісти
Зелеблевотным быть мерзко.
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18.11.2021 11:39 Відповісти
Так не будь, если не нравится!
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18.11.2021 11:42 Відповісти
отрыгивай в Квартал 95.....не забудь вылизать анус Коломойше.
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18.11.2021 11:47 Відповісти
Не буду лишать тебя удовольствия....
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18.11.2021 12:12 Відповісти
Ну тогда расскажите мне, почему власть считает, что у нас, нужно вакцинировать только 15 млн человек (15млрд грн/1000грн = 15млн. человек). Все остальные уже вакцинированы????
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18.11.2021 11:48 Відповісти
PS И так между прочим замечу, что вакцинация действует на полгода, а посему от количества вакцинированных на текущий момент, нужно отнять, количество вакцинированных полгода назад! Так от 9 млн на начало ноября нужно отнять 700 тыс на начало мая..... А апреле 2022 отнимать уже нужно будет 9млн!!!!!
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18.11.2021 11:58 Відповісти
Не смотря на кажущуюся вам "глупость" нынешней власти, она прекрасно понинимает, что больше 15млн Уколотых не будет... Ну разве что заставят как на паРаше. Тогда придётся покупать справки и получать "тысчу"!
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18.11.2021 12:22 Відповісти
Пох на тебе, але не лікувати тебе, як залетиш в лікарню за рахунок бюджету . Щоб за свій рахунок, окей? Якщо здохнеш, твої проблеми.
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18.11.2021 14:29 Відповісти
Тогда тебя на..зачем бесплатно лечить? За вакцину заплатили, теперь ещё и за лечение...
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18.11.2021 14:37 Відповісти
Краски для печатного станка не хватило ,подвезете и добавите ещё?
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18.11.2021 11:31 Відповісти
А слабо звернутися до товарища Петра, щоб фантики від цукерок "підкинув"?
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18.11.2021 11:34 Відповісти
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18.11.2021 11:36 Відповісти
Не с начала там попаслись свынарчуки с кананенками.
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18.11.2021 11:39 Відповісти
Так со Свинарчуков официально сняты все обвинения в коррупции или в присвоении мифических миллиардов. Машины Богдана оказались самыми лучшими и недорогими в своем сегменте. Жуков вообще теперь близкий партнер зеленой власти. Так-что высер холостой.
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18.11.2021 11:59 Відповісти
Это коррупция.
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18.11.2021 11:41 Відповісти
..... і почали висловлювати до Порошенка претензії, чого це корито раптом стало пусте, а вони ще навіть не наїлися.
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18.11.2021 11:48 Відповісти
А на уголь и электричество- ноль.
Скоро лето.
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18.11.2021 11:32 Відповісти
А заборгованість військовослужбовцям погашена? Втім, якщо планують виділити ці кошти на 2030 рік, то питання знімаю.
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18.11.2021 11:32 Відповісти
Через Ощадбанк будуть видавати. Отже десь до 2050-го виплата буде тривати.
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18.11.2021 11:45 Відповісти
Хіба що вже тільки спадкоємцям, як по заощадненням в колишньому Ощадбанку СРСР.
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18.11.2021 11:53 Відповісти
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18.11.2021 11:34 Відповісти
У нас дыра в бюджете в 180 миллиардов. Откуда деньги Зен? Печатный станок и так жужит на пределе. Снова в долг возьмете под дурные проценты?

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18.11.2021 11:35 Відповісти



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18.11.2021 11:36 Відповісти
6 млрд уже сперли, апетит повышается, решили уще 9 млрд замутить. Как говорил янук =а шо, так можна?=
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18.11.2021 11:37 Відповісти
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18.11.2021 11:38 Відповісти
Хотів було відмовись, але потім подумав і вирішив купити квитки на поїзд. Той чудовий випадок коли можна придбати квиток і піти пішки.
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18.11.2021 11:38 Відповісти
ця тварина наобіцяє а потім потрібно виплачувати наступній владі. . .. але всі будуть згадувати благодія Зе-уйобка . . . як і ту Юліну - тищу (1000 грн. за совецкі вклади). . .
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18.11.2021 11:39 Відповісти
Так Юліна тища майже втричи дорожча була та й видавалася живими грошима без усіляких податків.
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18.11.2021 12:51 Відповісти
Як там спецоперації по "вагнерівцях", по "паличу"? Хто і навіщо злив? Що за це отримала Україна? Як там Чаус, як там водій Кефіра? Як там сам Кефір, не чіпають і не погрожують? Як там Юзік? Добудував свій будинок і не стукнів новеньку машину? Кораблі з вугіллям Ахметова допливли? А вугілля Володі везуть підводними човнами і їх не видно?
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18.11.2021 11:39 Відповісти
Смотри ПРЯМОЙ. Там всё тебе расскажут.
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18.11.2021 11:43 Відповісти
А мені цікаво, що про нас кажуть англічани, американці. А як ***********, ще не здохла? Так і показує борщові здешевівші набори по гавноканалу?
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18.11.2021 12:00 Відповісти
См. выше.
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18.11.2021 12:04 Відповісти
Из бюджета выделяются миллиарды гривен, на которые по неизвестно каким ценам, неизвестно в каком количестве будут закуплены в том числе и билеты на 95 Квартал, которые раздадут тем кто вакцинировался.
Таким образом, отмывая средства через 95 квартал, можно легально доить бюджет.
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18.11.2021 11:41 Відповісти
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18.11.2021 11:44 Відповісти
Подвоюємо ставки.
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18.11.2021 11:45 Відповісти
Тыща от зеленского странный предмет... вроде она есть, но на самом то деле нет
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18.11.2021 11:51 Відповісти
Замість того щоб дати людям просто 1000 , це химерне створіння вирішило брехати і водити всіх за ніс, ж2 завжди так поступає, всіх в біробіджан, голосуємо за українців, очищаємо владу від хуцпи.
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18.11.2021 12:22 Відповісти
Очередная схема ВОРОВСТВА!!!!
15000000000/1000=15000000
т.е. 15 миллионов человек ринется в музеи и фитнес клубы. Как вы думаете, это реально???
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18.11.2021 12:05 Відповісти
Причем это самые отсталые слои населения, которые в музее последний раз были в далеком советском детстве принудительно с училкой.
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18.11.2021 12:07 Відповісти
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18.11.2021 12:06 Відповісти
Недавно по 2+2 шел документальный фильм, в котором на полном серьезе утверждали, что земля плоская, это инопланетяне визуально делают ее круглой. Я БЫЛ В ШОКЕ!!!!
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18.11.2021 12:14 Відповісти
Так не зря говорят, что сейчас антиваксеры затмили плоскоземельщиков...
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18.11.2021 12:15 Відповісти
Забули ви ще капсом добавити а так норм.
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18.11.2021 17:10 Відповісти
В первую очередь нужно прививать пенсионеров, а значит нужны сертификаты не в спортзалы а в аптеки, ну или коммуналка.
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18.11.2021 12:12 Відповісти
А давайте цю Іудину тисячу направимо волонтерам на допомогу армії.
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18.11.2021 12:14 Відповісти
Но правительство наше больше смахивает на того султанчика из того же мультика -- сначала всё прекрасно золотое, а потом -- говным говно...
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18.11.2021 12:27 Відповісти
короче, это просто пиар, практически бесплатный
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18.11.2021 12:18 Відповісти
В таком варианте это скорее антипиар.
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18.11.2021 12:53 Відповісти
Да напечатайте уже их, в конце концов, те деньги! Что мешает?
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18.11.2021 12:25 Відповісти
Ну чё, ща денег напечатают и будет инфляция, ахаха, как там беня говорил- дефолт это хорошо, жрите не обляпайтесь зелебобики
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18.11.2021 12:38 Відповісти
О какой тысяче идет речь? о виртуальной на виртуальном счете, которую можно отоварить только билетами в кино?
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18.11.2021 12:43 Відповісти
с весны 2019 у нас сплошные фейки, начиная с т.н. преЗЕка
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18.11.2021 13:03 Відповісти
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18.11.2021 13:13 Відповісти
От, пілять, рекордсмени виводу грошей з бюджету. Списуємо з бюджету спочатку 6, а потім ще на якісь міфічні віртуальні рахунки. Зрозуміло, що скористатись ними хрен хто зможе. Точніше, можна буде, але лише на їх рахунки, типу, концерт 95-го кварталу. І то ще в кращому випадку. А в реальності левова частка тих грошей просто десь зникне. Мало того, ті всі гроші то тупо емісія порожніх фантиків, які треба їм таким чином легалізувати. І це все при тому, що в нас катастрофічний спад виробництва, втрата робочих місць, провал в економіці. Та, суки ж зелені, інвестуйте в щось реальне, а не у фітнес клуби. От придурки.
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18.11.2021 13:21 Відповісти
Пiдласа утверждает, что выплатят не всем?
Или что это сыр, за который еще и доплачивают, и народ не поведется.
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18.11.2021 13:22 Відповісти
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18.11.2021 13:31 Відповісти
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18.11.2021 13:54 Відповісти
я вот не хочу "тысячу от вовочки" брать. лучше медикам деньги дайте.
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18.11.2021 15:07 Відповісти
1000 вам дадут, но потратить вы ее сможете, на кино, и только во время карантина
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18.11.2021 16:03 Відповісти
как тут в дуркаине дела? как всегда друг друга в гавно тыкают)
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18.11.2021 21:41 Відповісти
 
 