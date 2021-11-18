УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13613 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
1 741 4
ВР (11728) Податковий кодекс (213) Мотовиловець (42)

"Слуга народу" ініціювала виключення ресурсного законопроєкту з сьогоднішнього порядку денного Ради

Новини Цензор.НЕТ Економіка

За пропозицією депутатської фракції "Слуга народу" знято з розгляду сьогодні проєкт Закону №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ініціював зняття з розгляду цього законопроєкту упродовж сьогоднішнього пленарного дня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець. Це рішення підтримали 314 народних депутатів.

Читайте також: Гетманцев про податковий законопроєкт 5600: В залі буде гаряче, але є достатньо голосів для його прийняття

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таки нехватает голосов. Пепец монокоалиции.
показати весь коментар
18.11.2021 12:07 Відповісти
Що, ще мало "плюшок" для ахметова і інших олігархів включили в цей законопроєкт? Треба ще додати бідним олігархам...
показати весь коментар
18.11.2021 12:33 Відповісти
Животворящий рейтинг? Ач! Що витворяє! 😁 А що алкогольнозалежний Гєтманцев? Не істерив?
показати весь коментар
18.11.2021 14:28 Відповісти
Боятся, гады!
показати весь коментар
18.11.2021 15:24 Відповісти
 
 