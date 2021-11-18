"Слуга народу" ініціювала виключення ресурсного законопроєкту з сьогоднішнього порядку денного Ради

За пропозицією депутатської фракції "Слуга народу" знято з розгляду сьогодні проєкт Закону №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ініціював зняття з розгляду цього законопроєкту упродовж сьогоднішнього пленарного дня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець. Це рішення підтримали 314 народних депутатів.

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