Нардеп "Голосу" Железняк про розслідування Bellingcat щодо "вагнерівців": Все зрозуміло - багато заяв влади не підтвердилося
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Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк читав російськомовну версію розслідування Bellingcat щодо "вагнерівців".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
"Все зрозуміло: була українська операція, багато речей, про які говорила влада, не підтвердилися, а навпаки є багато фактів, які уже ніхто не заперечує. Повторюся операція була, вона була українська і була відкладена, що призвело до того, що білоруські спецслужби затримали "вагнерівців". Це факти, з якими ніхто не сперечається. Є декілька питань. Чи після відкладення операції був витік інформації? Чи створило це відкладення можливість для білоруських спецслужб щодо затримання "вагнерівців"? І хто дав розпорядження про це відкладення? У розслідуванні вказується на керівника Офісу Президента. Є також позиція Офісу Президента, що він (Єрмак. – Ред.) не мав таких повноважень. Зараз було б дуже правильно навести різкість, поставити крапки над "і", і зрозуміти була така команда чи ні", - зауважив Железняк.
За словами нардепа, саме правоохоронні органи тепер мають проводити розслідування.
"На жаль, ТСК, як я вже багато разів говорив, втратила довіру суспільства до парламенту", - додав політик.
Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.
15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".
17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.
Будь ласка, зачекайте...
И только на следующих выборах он избавится от это напасти.
ЗРАДА не відбулася, але усе ніяк не заспокоєтесь.
Достатньо цитати з тексту розслідування Белінгкету.
Вважати ЦЕ ЗЛИВОМ ну то таке..
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский лично лоббировал экстрадицию этих людей в Украину в ходе телефонного разговора с Лукашенко 5 августа 2020 года.
дословно слова вазелина оманского
"Последний раз мы общались с ним по телефону. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: "Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь".
ни "после задержания", ни для "отдайте нам"
а именно "когда были на территории"
Оце НОВИНА.
при чем тут билинкет? я тебе говорю зебзик САМ в интервью признался что про секретную операцию рассказал (не важно. хрен с тобой - после) луке
что тут бл. не понятно?
еще раз для сделаных из говна!
зеля сам рассказал в интервью что он позвонил луке и рассказал ему про вагнеровцев!!!!
опарыш ты понял? САМ РАССКАЗАЛ!!!!
ты прочитай о чем идет речь. я ответил на вопрос "кто рассказал про секретную операцию?"
-"эту хрень подоляковскую будешь тереть между такими же дебилами"
Як же ви не любите прямі запитання, з яких відразу з'їзжаєте на особисті образи співрозмовника.
"Їх затримали 28 липня дзвінок був 5 серпня.
Вважати ЦЕ ЗЛИВОМ ну то таке.."
а теперь найди мне их в расследовании! давай - я жду!
Один из наемников, опрошенных Bellingcat, рассказал, что примерно в 7:00 28 июля он и его товарищи заметили необычный микроавтобус, припаркованный возле санатория «Беларусочка». Они немедленно узнали в нем автомобиль для слежки КГБ. Они не придали этому большого значения, решив, что белорусские спецслужбы просто приглядывают за наемниками, чтобы удостовериться, что те покинут страну, не устроив никаких проблем. В конце концов, как сказал нам собеседник, «учитывая повсеместное присутствие КГБ в Беларуси, они точно должны были знать, что нам заказали вылет через два дня, 30 июля».
Однако вечером того же дня произошли события, ставшие для 32 наемников крайне неприятным сюрпризом. Перед рассветом, в 4:30 утра, санаторий взяла штурмом команда спецназа «Альфа» КГБ Беларуси. В номера наемников через балконы выстрелили светошумовыми гранатами. Члены штурмовой группы, одетые в балаклавы, наставили на россиян оружие и заковали их в наручники. Затем они заставили их лечь на кровати лицом вниз и закрыли их головы подушками, пока (по словам по крайней мере одного наемника, который в интервью RT заявлял, что видел, что происходит, из-под подушки) они рылись в багаже и одежде россиян в поисках оружия.
В день арестов белорусское государственное телевидение опубликовало нашумевшие кадры задержания. Лукашенко сделал публичное заявление, обвинив российских наемников в том, что они прибыли для вмешательства в предстоящие выборы, и собрал Совет безопасности на экстренное заседание. В течение следующих дней он использовал 33 задержанных наемников как разменную монету в переговорах и с украинскими властями, и с Кремлем, намекая, что ему все равно, какой стране они в итоге достанутся, и пригласив каждую сторону обосновать просьбу передать им задержанных.
Согласно интервью и слитым документам, как только пришли новости об аресте, украинские власти сменили тактику. Они решили убедить белорусские власти передать задержанных Украине. Это требовало как официальной линии - подготовки всех юридически необходимых обвинений и документов по экстрадиции - так и неформального диалога с Минском в попытке убедить Лукашенко передать всех или хотя бы некоторых задержанных.
Официальный подход предполагал предъявление задержанным обвинений и последующее информирование Беларуси по официальным каналам, что эти люди разыскиваются за совершение тяжких преступлений на территории Украины. Были также направлены запросы об экстрадиции. Согласно интервью с членами группы наемников, некоторые из 33 (но не все) получили уведомления о предъявлении обвинений в Украине по зарегистрированной почте на их домашний адрес. Эти обвинения были датированы 29 июля 2020 года - днем арестов в Минске.
30 июля 2020 года министр иностранных дел Беларуси вызвал украинского временного поверенного в Минск, проинформировал его об арестах и запросил информацию о возможных преступлениях, которые эти люди совершили на территории Украины.
3 августа Генеральный прокурор Украины подал Беларуси запрос на временное задержание 28 из 33 наемников до получения официального запроса об экстрадиции. Этот запрос был подан восемь дней спустя, 11 августа 2020 года.
Тем временем украинские власти начали неформальное взаимодействие с Беларусью по крайней мере по двум фронтам. По словам одного из опрошенных членов команды ГУР МОУ, Служба безопасности Украины передала своим белорусским коллегам информацию о наемничьем прошлом 33 человек, а также других людей, «нанятых» ЧВК «МАР». Вероятно, что эта информация стала источником заявлений минских властей 30 июля, что они разыскивают еще до 200 человек, по их словам, из «ЧВК Вагнера», на территории Беларуси.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский лично лоббировал экстрадицию этих людей в Украину в ходе телефонного разговора с Лукашенко 5 августа 2020 года.
На посилання на сайт, може спочатку прочитаєшь оригінал, а потім будеш щось казати
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2021/11/17/inside-wagnergate-ukraines-brazen-sting-operation-to-snare-russian-mercenaries-ru/
мне нужен черный текст КОНКРЕТНОЙ ПРЯМОЙ ЦИТАТЫ а не простыня на полтора экрана
Арешт:
Незадолго до полуночи 29 июля им зачитали документы об аресте и предъявили обвинения.
Дзвінок:
президент Украины Владимир Зеленский лично лоббировал экстрадицию этих людей в Украину в ходе телефонного разговора с Лукашенко 5 августа 2020 года.
я тебя спрашиваю - из чего следует что в промежуток между 27 июля и 5 августа зе не звонил луке? с чего следует что никто из ОПы не звонил кураторам из фсб?
Христо Грознєв не відповідає вашим очікуванням, то ваші проблеми.
Вашою істерікою задоволений, як визнанням вашої власної некчемності.
Я дав ПРЯМЕ ПОСИЛАННЯ на сайт Белінгкету, де опубліковане розслідування на двух мовах - англійській і російській.
Ви що не в змозі САМОМУ туди зайти і подивитися?!!!
Дитячий садок, ясельна група, і такіж самі відмазки
І як що про це не вказано у розслідуванні, тому можна вважати про те що його не було.
Вони ж, не ви проводили те розслідування!
бурба предупреждал - могут быть проблемы. дело к выборам и кгб роет землю
нет ***** "отложим"
а тут сразу всплывают ДВА преступления двух должностных лиц - президента и главы ОПы
скажи, если тебе не сказали что твой папа не твой папа значит ли это что твой папа твой?
2. отрицать участие запада в операции просто глупо.
Или сразу в ООН пиши
Они восстановили всю хронологию событий до мельчайших подробностей. А американцы, к примеру, ещё где-то два месяца назад утверждали, что участие не принимали.
задача расследования показать украинское участие в операции.
ок. допустим. с дураками спорить - себе дороже
а зачем было откладывать операцию подводя ее к выборам луки чтобы потом "пытаться воспользоваться ситуацией и выцыганить"? Бурба сразу предупреждал - операция может сорваться - ситуация в РБ нестабильна.
А сьогодні навіть укрозажопіст Рабінович у включенні до ********** ні слова про скандал навколо Єрмака - бо це прізвище табу на рашистських каналах,,, СЛУЧАЙНА? НЄ ДУМАЮ
А В АСТАЛЬНОМ УСЬО ХАРАШО ,
Резонансне розслідування, на яке чекали майже рік: телеканал "Прямий" покаже відеоверсію роботи Bellingcat про "Вагнергейт". Дивіться у четвер, 18 листопада, о 19:45 на "Прямому"