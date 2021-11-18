Нардеп "Голосу" Железняк про розслідування Bellingcat щодо "вагнерівців": Все зрозуміло - багато заяв влади не підтвердилося

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк читав російськомовну версію розслідування Bellingcat щодо "вагнерівців".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Все зрозуміло: була українська операція, багато речей, про які говорила влада, не підтвердилися, а навпаки є багато фактів, які уже ніхто не заперечує. Повторюся операція була, вона була українська і була відкладена, що призвело до того, що білоруські спецслужби затримали "вагнерівців". Це факти, з якими ніхто не сперечається. Є декілька питань. Чи після відкладення операції був витік інформації? Чи створило це відкладення можливість для білоруських спецслужб щодо затримання "вагнерівців"? І хто дав розпорядження про це відкладення? У розслідуванні вказується на керівника Офісу Президента. Є також позиція Офісу Президента, що він (Єрмак. – Ред.) не мав таких повноважень. Зараз було б дуже правильно навести різкість, поставити крапки над "і", і зрозуміти була така команда чи ні", - зауважив Железняк.

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За словами нардепа, саме правоохоронні органи тепер мають проводити розслідування.

"На жаль, ТСК, як я вже багато разів говорив, втратила довіру суспільства до парламенту", - додав політик.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.