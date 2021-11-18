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дефолт (107) кредит (587) Dragon Capital (8)

Ризик дефолту в Україні підскочив на 20% через ситуацію щодо "зеленого" кредиту ЄС

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ризик дефолту в Україні підскочив на 20% через ситуацію щодо

П'ятирічні CDS (Credit Default Swap) України, або кредитно-дефолтні свопи, зросли на 20% до 504,24 пункту після рішення уряду втрутитися в механізм виплати "зелених" єврооблігацій і заблокувати платіж на адресу компанії "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова.

Про це свідчать дані звіту Dragon Capital.

Кредитний дефолтний своп (CDS) - фінансовий інструмент, за яким купуються/продаються ризики несплати зобов'язань. По суті - це страховка від дефолту держави. Чим вище вартість дефолтних свопів, тим вище ризик дефолту.

Якщо 11 листопада індекс CDS становив 422 пункти, то після скандалу з невиплатою облігацій - зріс до 504 пункту (станом на 16 листопада).

Для порівняння 5-річні CDS Росії котируються на рівні 100 пунктів. Відповідно ймовірність дефолту України міжнародні інвестори тепер оцінюють в 5 разів вище, ніж ймовірність дефолту Росії.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами з коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

Кошти були виплачені всім юридичним особам, за винятком компаній групи ДТЕК, який керівництво ДП і Держбанку в ручному режимі видалили з платіжних доручень.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до Уряду України і призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

Котирування єврооблігацій українського уряду відреагували обвалом на дії уряду з блокування виплат.
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Топ коментарі
+14
А помните, как Коломойский говорил про полезность дефолта в 2019-м?
Ну вот его цуцык ЗЕ все четко исполнил.

В том же 2019-м Коломойский говорил про продажу Украины ***** за 100 ярдов баксов.
Это следующий пункт программы ЗЕ.
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18.11.2021 12:27
+13
Так Володя і придумав, бо до нього все йшло нормально і ніяких проблем, тільки ми ще продавали і отримували мільярдні прибутки.
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18.11.2021 12:31
+11
Він каже правду. Зелений кагал при владі знищив ядерну енергетику, яка врівноважували ціни на зелену електроенергію. Але це не влаштовує олігархів особливо хазяїна Буратінки, тому палити будемо вугілля, яке завезе Ахметов по своїм цінам - це вам не Роттердам+.
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18.11.2021 12:48
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18.11.2021 12:23 Відповісти
Головне, що шавки ахметова своїми платіжками за публікації підтримують незалежні ЗМІ.
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18.11.2021 12:26 Відповісти
Де і що зе "зелень" не завалила?
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18.11.2021 12:24 Відповісти
Всі відповіді на Прямому.
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18.11.2021 12:27 Відповісти
там нічого не кажуть про кінець епохи бідності і нічого не кажуть за ціни на все, які ростуть як гриби після дощу. По "1+1" обіцяли і казали, що все вже позаду і ми будемо жити краще ніж європейці. Що *********** мала на увазі? А по якій ціні сбогодні борщовий набір, бо щось *********** нічого не говорить, мабуть перейшла на мівіну?
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18.11.2021 12:34 Відповісти
Тому жабуриння і хоче його прикрити. Нарід повинен слухати тільки хуцпу інакше щось запідозрить.
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18.11.2021 12:44 Відповісти
А помните, как Коломойский говорил про полезность дефолта в 2019-м?
Ну вот его цуцык ЗЕ все четко исполнил.

В том же 2019-м Коломойский говорил про продажу Украины ***** за 100 ярдов баксов.
Это следующий пункт программы ЗЕ.
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18.11.2021 12:27 Відповісти
А кто придумал заоблачные цены на зелёную элэнергию?
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18.11.2021 12:28 Відповісти
Так Володя і придумав, бо до нього все йшло нормально і ніяких проблем, тільки ми ще продавали і отримували мільярдні прибутки.
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18.11.2021 12:31 Відповісти
А от тут ты бэшишь, дядя!
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18.11.2021 12:38 Відповісти
Він каже правду. Зелений кагал при владі знищив ядерну енергетику, яка врівноважували ціни на зелену електроенергію. Але це не влаштовує олігархів особливо хазяїна Буратінки, тому палити будемо вугілля, яке завезе Ахметов по своїм цінам - це вам не Роттердам+.
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18.11.2021 12:48 Відповісти
це чибучите Ви разом зі своїм зеленим відкоскником.
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18.11.2021 13:02 Відповісти
А почему до 19 года все было нормально и с газом,и углём,и зелёной энергетикой?
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18.11.2021 12:38 Відповісти
А почему в 19 газ в Европе не стоил больше 1000евриков?
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18.11.2021 12:45 Відповісти
Тому що не було СП-2, який про*бали зеленомозгі політики на радість своїм кураторам з Кремля.
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18.11.2021 12:51 Відповісти
Это дА! шЫколадные бы конфетами трубу заткнули....
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18.11.2021 12:59 Відповісти
не мямлить, дуня. на дрезине с серлещом покатайся
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18.11.2021 13:07 Відповісти
"шиколадні" би закачали газ влітку, коли вони це робили раніше і коли це роблять всі нормальні люди, коли влітку низькі ціни і немає великої потреби у використані газу, а газове родовище не закриєш. Але Володька всі гроші пер на "велике крадівництво". Ви подивіться які гарні машини і устаткування купили його друзі і робочі тестя. Душа у Вовки не нарадується. Процибавши влітку, як безтурботна бабка, то приходиться купувати дорогий газ і вугілля. Але й тут немає проблеми, хіба він купує все це за свої гроші? Ні, він це все купує вам за ваші гроші. Я на 100% впевнений, що якби Ви особисто мали забезпечувати себе самі, то точно все купили б влітку.
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18.11.2021 13:09 Відповісти
Гражданин Израиля -военного союзника Путина-Коломойский два года назад указал слугам куда вести Украину: воровство, продажа заводов, земли, продажа всего ещё не проданного и Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский.

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18.11.2021 12:31 Відповісти
За цю спецоперацію Беня має отримати від пуйла 100 мільярдів доларів США і ярлик на управління Україною.
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18.11.2021 12:37 Відповісти
Очередная попытка разведения лохов на деньги. Но народ вроде бы поумнел.
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18.11.2021 12:34 Відповісти
Віддайте гроші Ах-какому інвестору!!!

З усіма зеленщикамі ВЖЕ розрахувалися, а сиротинушці з Донецька, яка купує палац з ботанічним садом на Лазурному березі за 120 млн євро, зажалі 3,5 лярда гривень.
Тепер йому за комуналку у палаці платити НІЧИМ!
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18.11.2021 12:44 Відповісти
Сначала Ахметов с Клюевыми постановами кабмину заблокировали строительство зелёной энергетики простым людям и СТАЛИ В УКРАИНЕ МОНОПОЛИСТАМИ
ТЕПЕРЬ ОНИ ШАНТАЖИРУЮТ И ДОЯТ УКРАИНУ
СБУ когда нибудь разберётся с плохой работой антимонопольного комитета ?
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18.11.2021 13:03 Відповісти
И тут у зекрыс задница)Мочите этих земразей-вы далеко теперь не одни!
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18.11.2021 13:04 Відповісти
зато дороги! абьірвалг! лудший призидент! зазе!
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18.11.2021 13:06 Відповісти
Сколько единиц (сотен) нужно для дефолта?
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18.11.2021 13:08 Відповісти
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18.11.2021 13:09 Відповісти
Догосподарювалися сукини сини!...
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18.11.2021 13:11 Відповісти
Там просто лічильники треба державні поставити і контролювати взлом, і вся Зелена енергетика здується сама, зараз це просто відмивання бабла рижий продає державі звичайну енергію по ціні зеленої.... Не може СЕС давати максимум або навіть 50% в хмарну погоду а ВЕС в безвітряну...

Ппц знайшли інвестора, ця схема похлєще ПДВ....
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18.11.2021 13:13 Відповісти
странно не то что президент наркот и бездарь...странно то,что не смотря на то,что "ВОВОЧКА",герой анекдотов последних лет 50-ти,его выбирают в презы и там и тут...
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18.11.2021 13:18 Відповісти
Тю, та мудрий нарід побіжить здавати Вові золото і ніякого дехволту не буде, ну, як в кіно це було з Голобородьком, чи нє?
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18.11.2021 13:23 Відповісти
"Спостерігається прискорений ріст темпів падіння..." (с)
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18.11.2021 13:43 Відповісти
Неужели Ахметов купил всю Европу.
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18.11.2021 14:25 Відповісти
То есть риск дефолта 120%
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18.11.2021 15:58 Відповісти
 
 