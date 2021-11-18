Ризик дефолту в Україні підскочив на 20% через ситуацію щодо "зеленого" кредиту ЄС
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П'ятирічні CDS (Credit Default Swap) України, або кредитно-дефолтні свопи, зросли на 20% до 504,24 пункту після рішення уряду втрутитися в механізм виплати "зелених" єврооблігацій і заблокувати платіж на адресу компанії "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова.
Про це свідчать дані звіту Dragon Capital.
Кредитний дефолтний своп (CDS) - фінансовий інструмент, за яким купуються/продаються ризики несплати зобов'язань. По суті - це страховка від дефолту держави. Чим вище вартість дефолтних свопів, тим вище ризик дефолту.
Якщо 11 листопада індекс CDS становив 422 пункти, то після скандалу з невиплатою облігацій - зріс до 504 пункту (станом на 16 листопада).
Для порівняння 5-річні CDS Росії котируються на рівні 100 пунктів. Відповідно ймовірність дефолту України міжнародні інвестори тепер оцінюють в 5 разів вище, ніж ймовірність дефолту Росії.
Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами з коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
Кошти були виплачені всім юридичним особам, за винятком компаній групи ДТЕК, який керівництво ДП і Держбанку в ручному режимі видалили з платіжних доручень.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до Уряду України і призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.
Котирування єврооблігацій українського уряду відреагували обвалом на дії уряду з блокування виплат.
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Ну вот его цуцык ЗЕ все четко исполнил.
В том же 2019-м Коломойский говорил про продажу Украины ***** за 100 ярдов баксов.
Это следующий пункт программы ЗЕ.
З усіма зеленщикамі ВЖЕ розрахувалися, а сиротинушці з Донецька, яка купує палац з ботанічним садом на Лазурному березі за 120 млн євро, зажалі 3,5 лярда гривень.
Тепер йому за комуналку у палаці платити НІЧИМ!
ТЕПЕРЬ ОНИ ШАНТАЖИРУЮТ И ДОЯТ УКРАИНУ
СБУ когда нибудь разберётся с плохой работой антимонопольного комитета ?
Ппц знайшли інвестора, ця схема похлєще ПДВ....