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Реформа фізпідготовки ЗСУ: вводиться 13 нових відомостей, 7 нових журналів обліку та 9 нових наказів у військових частинах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Реформа фізпідготовки ЗСУ: вводиться 13 нових відомостей, 7 нових журналів обліку та 9 нових наказів у військових частинах

З 1 січня 2022 року Збройні Сили України керуватимуться новою Інструкцією з фізичної підготовки, зокрема по-новому проводитимуть й оцінювання — відтепер щокварталу.

Документ затверджено наказом Міноборони № 225 від 5 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform.

Зазначається, що інструкція передбачає ведення щодо кожного військовослужбовця картки обліку фізичної підготовки, а також 15 різних відомостей, журналів та облікових форм. Крім того, для організації фізпідготовки, у кожній військовій частині має бути видано дев'ять наказів.

"У новій Інструкції, ми унормували порядок перевірки фізичної підготовленості — всі військовослужбовці з 2022 року перевірятимуться щокварталу. До цього перевіряли і раз на місяць, і двічі на рік, по-різному було. Загальна фізична підготовленість перевірятиметься за допомогою тесту", — розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Управління фізичної культури і спорту Міноборони полковник Григорій Сухорада.

Для чоловіків тест включатиме підтягування на перекладині, біг на 100 метрів і на 3 кілометри — для вікових груп до 40 років. Для груп 40-49 років біг на 100 метрів уже не перевірятиметься, буде біг на 2 кілометри, дві силові вправи (підтягування, згинання та розгинання тулуба), для військових 45-49 років підтягування може бути замінене на згинання та розгинання рук в упорі лежачи. І для вікових груп понад 50 років буде біг на 1 кілометр і дві силові вправи.

Для жінок віком до 30 років так само передбачено біг на 3 кілометри, дві силові вправи — згинання та розгинання рук в упорі лежачи, згинання та розгинання тулуба. Для жінок 30-39 років — ті ж самі дві силові вправи та біг на 2 кілометри. І для тих, кому більше ніж 40 років, — ідентичні силові вправи та біг уже на 1 кілометр.

"Також у нову Інструкцію введено перевірку фізичної готовності добойової діяльності. Вона перевірятиметься двічі на рік — у спеціальних та основних військах. Для цього розроблені тести фізичної готовності, які передбачають спеціальні вправи, і вони, звісно, відрізняються від тестів загальної фізичної підготовленості", — додав офіцер.

Для організації фізичної підготовки та її оцінювання всі військовослужбовці, як і раніше, поділяються на категорії та вікові групи.

Вікові групи для військовослужбовців:

  • перша — до 25 років;
  • друга — 25-29 років;
  • третя — 30-34 років;
  • четверта — 35-39 років;
  • п'ята — 40-44 років;
  • шоста — 45-49 років;
  • сьома — 50-54 років;
  • восьма — 55-59 років;
  • дев'ята — 60 років і старші.

Реформа фізпідготовки ЗСУ: вводиться 13 нових відомостей, 7 нових журналів обліку та 9 нових наказів у військових частинах 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Вот это блин ЗЕ-реформа!!!

Бойцы накачают руки, заполняя журналы и ведомости. А, если вприсядку будут заполнять, то и ноги.
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18.11.2021 12:24
+17
Забули про журнал обліку журналів. Перереформуйте негайно.
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18.11.2021 12:26
+15
Більше журналів! Так переможем.
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18.11.2021 12:22
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18.11.2021 12:22 Відповісти
от есть теперь надо будет, как и раньше, СДАВАТЬ НОРМАТИВЫ,
А физподготовка есть? не бежать в полной выкладке 5 км каждое утро и носиться по полосе препятствий.
А тренажерные залы, тренеры по физподготовке, выделенное на тренировке время 2-3 часа в день?
что-то типа такого
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18.11.2021 12:52 Відповісти
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18.11.2021 12:53 Відповісти
Я считаю, что лучше сдавать нормативы, подтверждая свою высокую форму, чем чифирить, бухать, колоться и ходить с огромным пузом и автоматом наперевес.
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18.11.2021 13:00 Відповісти
"Что-то типа такого" никакой бюджет не потянет и это становится очевидно, после элементарного подсчёта стоимости строительства и оборудования средненького спортзала во всех ВЧ по всей стране. Спортивного питания тоже не будет, а будет самое обычное, тоже по своим деньгам. 2-3 часа в день на спорт за счёт рабочего дня тоже никто и никогда не даст. А реалии сегодня таковы, для сбрасывания своих пивных пузиков и морды лица не помещающейся в кадр : турники, брусья, иногда штанга и гирьки, беговая поверхность и самый замечательный в мире тренажёр для военных - полоса препятствий. Поддержание индивидуальной спортивной формы для каждого военного это не принудиловка, а необходимость и прежде всего для самого себя, а не для отсчётов и командиров. А то у нас сейчас входит в моду только дай,обеспечь, подари, заплати, а вот что ты сам отдаёшь, как-то скромненько уходит в тень
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18.11.2021 15:23 Відповісти
Замість реформи харчування Зе-схематоз а тепер вимагають фізичні нормативи.
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18.11.2021 13:06 Відповісти
Ты против поддержания хорошей формы в нашей армии?
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18.11.2021 13:07 Відповісти
Я против тупой подмены понятий и тупой демагогии от Максим Максимович b5166c8f . Никакая физподготрвка не заменит отсутствия , обмундирования, ГСМ, боекомплекта и современных видов вооружения.
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18.11.2021 13:33 Відповісти
Я так и знал, что у тебя здесь несколько аккаунтов.
Забыл перелогиниться, ботофема?
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18.11.2021 14:13 Відповісти
Высралось, убогое? Полегчало? Придумай отмазку еще потупее, дебил.
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18.11.2021 15:25 Відповісти
Обиделось?
Я ж не виноват, что ты обосралося.
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18.11.2021 15:33 Відповісти
А еще боле тупее можешь? Давай.
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18.11.2021 15:53 Відповісти
Більше журналів! Так переможем.
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18.11.2021 12:22 Відповісти
а в штабах?
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18.11.2021 12:23 Відповісти
Вот это блин ЗЕ-реформа!!!

Бойцы накачают руки, заполняя журналы и ведомости. А, если вприсядку будут заполнять, то и ноги.
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18.11.2021 12:24 Відповісти
Тото зрозуміло чого найвеличніший із спортзалу не вилазить, готовиться пройти курс "молодого бійця".
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18.11.2021 12:29 Відповісти
Це така боротьба з "паперовою армією"?
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18.11.2021 12:24 Відповісти
Забули про журнал обліку журналів. Перереформуйте негайно.
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18.11.2021 12:26 Відповісти
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18.11.2021 12:27 Відповісти
Топят армию в бумагах. Совдепией отдает!
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18.11.2021 12:27 Відповісти
Такої паперотворчості і в совдепії не було.
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18.11.2021 12:38 Відповісти
При Кучме как то тоже такие зае..бы были но тогда все понимали , что это просто ещё один способ как содрать дополнительно денег . Что бы кого то уволили и не слышал даже из тех кто турники гнули своим весом а вот деньги собирались регулярно - для успешного зачёта
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18.11.2021 13:28 Відповісти
Мозолі повинні бути від турніка, а не від ручки.
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18.11.2021 12:28 Відповісти
вот таки примерно
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18.11.2021 12:57 Відповісти
кабинетным чинушам из минобороны, живого солдата в глаза не видевшим, заполнение кучи журналов важнее реальной обороноспособности страны...
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18.11.2021 12:28 Відповісти
Боротьба з бюрократією вийшла на фінішну пряму!
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18.11.2021 12:30 Відповісти
Невже це є стандартами НАТО?
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18.11.2021 12:31 Відповісти
"В цьому плані стоять цифри у пошані, а із них як із бика не наїшь молока." Нова кормушка для відділів підготовки. Тепер спортсменка "Магучих" і ще там один закоханий у росіян будуть кожний квартал прийматиу бійців стрибки у висоту і джау джицу. По факту мало чому навчать, а бійцям потів в окопи. Влітку в зиму і дощі. Оті інструктора дослужаться так непримітно аж до ей полковників, а хлопці.... Пропишіть у наказі, що коли боець не здав залік то покаранню відлягає відділ підготовки у повному складі.
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18.11.2021 12:31 Відповісти
згоден, що нові журнали не додадуть показників у фізо. Але, відверто кажучи, хто з дописувачів в курсі, який насправді зараз рівень підготовки по цьому фізо, особливо коли бригада знаходится у ППД?
Отож..
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18.11.2021 12:34 Відповісти
Вмієш влучно стріляти, вмієш наводити гармату, вмієш керувати танчиком чи бехою - і на хрен тобі те фізо. Якщо буде мирний час і куча претендентів на контракт - згідний, але тепер, при нехватці в бойових частинах (без тилових служб) в 30-40% - ідіотизм.
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18.11.2021 12:43 Відповісти
і згоден, і ні.
Знаю приклад сьогодення - спеціфічний підрозділ, бійці якого начебто повинні мати класну підготовку для виконання бойових задач, але коли дивишся на цих "пінгвінів", то розумієш, що вони не здатні у повній пробігти 500 м, не то що 6 км і більше
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18.11.2021 12:51 Відповісти
а у них есть на это время, тренер и тренировочная база?
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18.11.2021 12:59 Відповісти
спортзал є, командир - теж є, але їх у ппд займають усілякою другорядною фігнею..
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18.11.2021 13:03 Відповісти
чтобы была хорошая физподготовка, нужны не журналы- в них что хочешь можно написать.
нужны тренировочные базы. Тренеры. Правильное питание.
ВРЕМЯ на физподготовку 2-3 часа в день. и многое другое.
а не сдавать полосу препятствий раз в квартал.
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18.11.2021 12:59 Відповісти
100% згоден, це дійсно так
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18.11.2021 13:02 Відповісти
Цю бодягу замутив якийсь відділ фізпідготовки кадрового департаменту ГШ для того, щоб показати свою необхідність і не потрапити під скорочення.
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18.11.2021 12:37 Відповісти
Усик з Ломаченко, я думаю, пройдуть тести по всім категоріям, але в випадку мобілізації, воювати знову будуть такі "старі пердуни", "аватари", "рагулі" і "селюки" як я.
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18.11.2021 12:37 Відповісти
Аватарам в нас називали тих хто бухав, "старим пердуном" хіба що хтось сам себе, а от "рагулями" та "селюками" не називали взагалі нікого, бо за таке одразу отрумали б в пику.
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18.11.2021 12:49 Відповісти
Ти лапки не замічаєш? Свою ціну і ціну тих хто зі зброєю в руках захищав і захищає Україну я знаю. А хто нас так називає? - ну так спитай ті 73%, які голосували за Клоуна, ходять на різні там басти і моргенштерни, марувів, лораків і іншу лободу, ходять в фсбешну московську церкву, спитай єрмаків, демченків, Клоунів і інших гондонів. Я, взагалі-то, тут пишу не для українців, а для "болота", яке ще не визначилося до якого берега пристати -українського чи малороського.
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18.11.2021 13:07 Відповісти
навіщо так образливо про себе. Я от тоже вже старий, і маю певні продлеми зі здоров'ям, але якщо свинособаки полізуть у повномаштабну. то знову піду..
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18.11.2021 12:52 Відповісти
Відповів трохи вище.
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18.11.2021 13:09 Відповісти
+
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18.11.2021 13:13 Відповісти
сколько бездельников было задействовано для подготовки форм для заполнения? пока заполнятся формы- служба подойдет к концу...
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18.11.2021 12:42 Відповісти
Завалили новыми бумажками жопу подтирать. Реформа 100lvl 👍
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18.11.2021 12:52 Відповісти
Хм, отсутствует "подьем переворотом" и"выход силой". Нужные упражнения.
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18.11.2021 12:54 Відповісти
конечно, нам еще Кваказ штурмовать - а скалолазанья не предусмотрели(((
и Белое море тоже брать - где подготовка на задержку курения на 100500 минут?
как и догонять Шойгу - где бег за оленями 100500 км. Вообще ничего из того что надо, а 10 раз подтянуться даже твой кот сможет, даже Калдыров, даже аллах)
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18.11.2021 13:01 Відповісти
У нас еще брусья были и прыжки через"коня" по пути в столовую.
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18.11.2021 13:08 Відповісти
Ви вже "свою армію" в нормальні берці перевзули? чи досі бігають в кирзових черевиках?
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18.11.2021 13:15 Відповісти
Даже не в курсе. Однако на дачу кирзачи нигде не могу купить, а так надо.
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18.11.2021 13:20 Відповісти
Ну звичайно! Ти більше "в курсі" що відбувається у нас. Купи собі "на дачу" Талани, армійського зразка, відчуй різницю.
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18.11.2021 13:28 Відповісти
Да ну, возиться со шнурками, вытряхивать землю после пашки плугом. А так ноги всунул и пошел.
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18.11.2021 13:33 Відповісти
Земля скорше буде в твоїх кирзачах, перед "ногу всунув" на неї потрібно намотати онучу, а шнурки - то так! для тебе дійсно занадто складно.
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18.11.2021 16:11 Відповісти
Мне нет необходимости совершать дальние переходы, поэтому пользуюсь носками. В пределах дачи есть необходимость часто снимать и на девать обувь, так что шнурки не катят. Да и коты мои их сьедят.
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18.11.2021 16:28 Відповісти
Антиколорадос немного писал, ну, просто со смаком как у них было, в 7-ой дивизии кстати.
Так шо гордиться своим заключением на 2-3 годика .... ну, как минимум не следует.
Ну да, со слов - каждый рассказывающий был исключительно образцовым и ничего такого не делал, ах да, дедов гонял шваброй в .... в форточку, вот так вот.
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18.11.2021 13:38 Відповісти
Да я и не горжусь. Просто до армии я и подтянуться мог несколько раз только. А потом стал выполнять все нормативы и даже больше. Глядя, что деды на турниках выполняли, тоже хотелось научиться. Сейчас это конечно не нужно, спору нет , на войну привезут-отвезут с комфортом.
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18.11.2021 13:51 Відповісти
насчет комфорта даже тебе солдики НАТО сказали - инога потеть надо.
но мы не о НАТО щас, не?
и потом - в совковой "армии" прямо говорили что по расчетам - кто и сколько в бою продержиться.
и да - я сказал про седьмую дивизию - ты и не знаешь, "литвин", что она у "вас" там базировалась, в Каунасе....
так что сомневаюсь насчет твоего "ника". я бы например ответил шо то оккупанты были и т.д.
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18.11.2021 14:25 Відповісти
Тепер ми ворогів журналами закидаємо
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18.11.2021 12:54 Відповісти
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18.11.2021 13:02 Відповісти
Следующая реХформа от Говнокомандующего в сфере строевой подготовки.
1. Строевая подготовка- ежедневно по 2 часа.
2. 12 журналов учёта.
3. 14 Форм отчётности.
4. 17 ведомостей.
5. Ежедневный приказ на проведение занятий по строевой подготовке.
6. 1 час на подведение итогов проведения занятий по строевой подготовке.
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18.11.2021 13:08 Відповісти
Действительно " старый зольдат" помню в армии очень такую элитную учебку и план занятий : плавание 100 м.в экипировке , место проведения- плац
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18.11.2021 13:38 Відповісти
Необходимость заполнять 100 новых бумажек - это не физподготовка!
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18.11.2021 13:10 Відповісти
Еще какая. Кроме того, это такая психологическая закалка, ни один враг не устоит.
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18.11.2021 13:14 Відповісти
И об этом...В Украине разработали МИНЫ, которые взрываются при русской речи, их решили установить на российско - украинской границе, чтобы "подсадные" не шлялись
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18.11.2021 13:29 Відповісти
ПаРаша уже всралась. Скоко документив!!!!
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18.11.2021 13:31 Відповісти
Лишний раз убеждаешься в гениальности вопроса: Вам шашечки или ехать?
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18.11.2021 13:38 Відповісти
Забули завести "журнал реєстрації журналів реєстрації", а також окремий по в/ч наказ щодо реєстрації наказів стосовно фізичної підготовки та надання звітів про виконання.
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18.11.2021 13:44 Відповісти
Армію позбавляють непотрібного паперового обігу. УРА! Нате вам ще 15 відомостей, журналів і облікових форм... Зебільне реформаторство!
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18.11.2021 13:46 Відповісти
Когда москали попрут их можно загрузить чтением всей этой нормативки и пока они будут читать, порубать на куски. Верно, товарищи?
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18.11.2021 13:55 Відповісти
Ну вы как дети, чесслово!
Есть управление по физкультуре?
Оно должно КАЖДЫЙ МЕСЯЦ что-то запузырить?
Или они будут зарплату получать, выдав одну инструкцию на весь год?
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18.11.2021 15:04 Відповісти
Таваріщ Путєн пріказал до лєта армію разложіть
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18.11.2021 15:11 Відповісти
Опять макулатура....
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18.11.2021 16:06 Відповісти
 
 