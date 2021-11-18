Реформа фізпідготовки ЗСУ: вводиться 13 нових відомостей, 7 нових журналів обліку та 9 нових наказів у військових частинах
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З 1 січня 2022 року Збройні Сили України керуватимуться новою Інструкцією з фізичної підготовки, зокрема по-новому проводитимуть й оцінювання — відтепер щокварталу.
Документ затверджено наказом Міноборони № 225 від 5 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform.
Зазначається, що інструкція передбачає ведення щодо кожного військовослужбовця картки обліку фізичної підготовки, а також 15 різних відомостей, журналів та облікових форм. Крім того, для організації фізпідготовки, у кожній військовій частині має бути видано дев'ять наказів.
"У новій Інструкції, ми унормували порядок перевірки фізичної підготовленості — всі військовослужбовці з 2022 року перевірятимуться щокварталу. До цього перевіряли і раз на місяць, і двічі на рік, по-різному було. Загальна фізична підготовленість перевірятиметься за допомогою тесту", — розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Управління фізичної культури і спорту Міноборони полковник Григорій Сухорада.
Для чоловіків тест включатиме підтягування на перекладині, біг на 100 метрів і на 3 кілометри — для вікових груп до 40 років. Для груп 40-49 років біг на 100 метрів уже не перевірятиметься, буде біг на 2 кілометри, дві силові вправи (підтягування, згинання та розгинання тулуба), для військових 45-49 років підтягування може бути замінене на згинання та розгинання рук в упорі лежачи. І для вікових груп понад 50 років буде біг на 1 кілометр і дві силові вправи.
Для жінок віком до 30 років так само передбачено біг на 3 кілометри, дві силові вправи — згинання та розгинання рук в упорі лежачи, згинання та розгинання тулуба. Для жінок 30-39 років — ті ж самі дві силові вправи та біг на 2 кілометри. І для тих, кому більше ніж 40 років, — ідентичні силові вправи та біг уже на 1 кілометр.
"Також у нову Інструкцію введено перевірку фізичної готовності добойової діяльності. Вона перевірятиметься двічі на рік — у спеціальних та основних військах. Для цього розроблені тести фізичної готовності, які передбачають спеціальні вправи, і вони, звісно, відрізняються від тестів загальної фізичної підготовленості", — додав офіцер.
Для організації фізичної підготовки та її оцінювання всі військовослужбовці, як і раніше, поділяються на категорії та вікові групи.
Вікові групи для військовослужбовців:
- перша — до 25 років;
- друга — 25-29 років;
- третя — 30-34 років;
- четверта — 35-39 років;
- п'ята — 40-44 років;
- шоста — 45-49 років;
- сьома — 50-54 років;
- восьма — 55-59 років;
- дев'ята — 60 років і старші.
Будь ласка, зачекайте...
А физподготовка есть? не бежать в полной выкладке 5 км каждое утро и носиться по полосе препятствий.
А тренажерные залы, тренеры по физподготовке, выделенное на тренировке время 2-3 часа в день?
что-то типа такого
Забыл перелогиниться, ботофема?
Я ж не виноват, что ты обосралося.
Бойцы накачают руки, заполняя журналы и ведомости. А, если вприсядку будут заполнять, то и ноги.
Отож..
Знаю приклад сьогодення - спеціфічний підрозділ, бійці якого начебто повинні мати класну підготовку для виконання бойових задач, але коли дивишся на цих "пінгвінів", то розумієш, що вони не здатні у повній пробігти 500 м, не то що 6 км і більше
нужны тренировочные базы. Тренеры. Правильное питание.
ВРЕМЯ на физподготовку 2-3 часа в день. и многое другое.
а не сдавать полосу препятствий раз в квартал.
и Белое море тоже брать - где подготовка на задержку курения на 100500 минут?
как и догонять Шойгу - где бег за оленями 100500 км. Вообще ничего из того что надо, а 10 раз подтянуться даже твой кот сможет, даже Калдыров, даже аллах)
Так шо гордиться своим заключением на 2-3 годика .... ну, как минимум не следует.
Ну да, со слов - каждый рассказывающий был исключительно образцовым и ничего такого не делал, ах да, дедов гонял шваброй в .... в форточку, вот так вот.
но мы не о НАТО щас, не?
и потом - в совковой "армии" прямо говорили что по расчетам - кто и сколько в бою продержиться.
и да - я сказал про седьмую дивизию - ты и не знаешь, "литвин", что она у "вас" там базировалась, в Каунасе....
так что сомневаюсь насчет твоего "ника". я бы например ответил шо то оккупанты были и т.д.
1. Строевая подготовка- ежедневно по 2 часа.
2. 12 журналов учёта.
3. 14 Форм отчётности.
4. 17 ведомостей.
5. Ежедневный приказ на проведение занятий по строевой подготовке.
6. 1 час на подведение итогов проведения занятий по строевой подготовке.
Есть управление по физкультуре?
Оно должно КАЖДЫЙ МЕСЯЦ что-то запузырить?
Или они будут зарплату получать, выдав одну инструкцию на весь год?