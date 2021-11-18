Реформа фізпідготовки ЗСУ: вводиться 13 нових відомостей, 7 нових журналів обліку та 9 нових наказів у військових частинах

З 1 січня 2022 року Збройні Сили України керуватимуться новою Інструкцією з фізичної підготовки, зокрема по-новому проводитимуть й оцінювання — відтепер щокварталу.

Документ затверджено наказом Міноборони № 225 від 5 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform.

Зазначається, що інструкція передбачає ведення щодо кожного військовослужбовця картки обліку фізичної підготовки, а також 15 різних відомостей, журналів та облікових форм. Крім того, для організації фізпідготовки, у кожній військовій частині має бути видано дев'ять наказів.

"У новій Інструкції, ми унормували порядок перевірки фізичної підготовленості — всі військовослужбовці з 2022 року перевірятимуться щокварталу. До цього перевіряли і раз на місяць, і двічі на рік, по-різному було. Загальна фізична підготовленість перевірятиметься за допомогою тесту", — розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Управління фізичної культури і спорту Міноборони полковник Григорій Сухорада.

Для чоловіків тест включатиме підтягування на перекладині, біг на 100 метрів і на 3 кілометри — для вікових груп до 40 років. Для груп 40-49 років біг на 100 метрів уже не перевірятиметься, буде біг на 2 кілометри, дві силові вправи (підтягування, згинання та розгинання тулуба), для військових 45-49 років підтягування може бути замінене на згинання та розгинання рук в упорі лежачи. І для вікових груп понад 50 років буде біг на 1 кілометр і дві силові вправи.

Для жінок віком до 30 років так само передбачено біг на 3 кілометри, дві силові вправи — згинання та розгинання рук в упорі лежачи, згинання та розгинання тулуба. Для жінок 30-39 років — ті ж самі дві силові вправи та біг на 2 кілометри. І для тих, кому більше ніж 40 років, — ідентичні силові вправи та біг уже на 1 кілометр.

"Також у нову Інструкцію введено перевірку фізичної готовності добойової діяльності. Вона перевірятиметься двічі на рік — у спеціальних та основних військах. Для цього розроблені тести фізичної готовності, які передбачають спеціальні вправи, і вони, звісно, відрізняються від тестів загальної фізичної підготовленості", — додав офіцер.

Для організації фізичної підготовки та її оцінювання всі військовослужбовці, як і раніше, поділяються на категорії та вікові групи.

Вікові групи для військовослужбовців: