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Новини Політика України
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Німеччина (4521) МЗС РФ (913) Франція (1965) лист (138) нормандська четвірка (1523)

Росія своїми діями добиває Нормандський формат, - Кулеба про публікацію МЗС РФ листування з Францією та ФРН. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Оприлюднення МЗС РФ дипломатичних листів з Франції та Німеччини стосовно Нормандського формату вочевидь має на меті "добити" формат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що хотів би "саркастично пожартувати та потролити" з цього приводу, але "нічого доброго в цьому немає".

"Росія своїми діями просто добиває Нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку. І, безумовно. підриває залишки довіри до себе. Тому, можу сказати одне: ми домовилися з німецьким і французьким колегами, що не подаруємо Росії розкіш знищити Нормандський формат чужими руками. Ми будемо працювати над залученням РФ до переговорного процесу, до дипломатичних зусиль з урегулювання цього конфлікту. Те, що Росії після такої публікації не можуть довіряти навіть дипломати, безумовно ускладнює цю роботу, але вона продовжиться", - сказав Кулеба.

Він додав, що Україна зацікавлена в мирі, справедливих рішеннях і безпеці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Росії опублікувало листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки зустрічі в нормандському форматі

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Як зазначили в російському відомстві, рішення про публікацію дипломатичного листування було прийнято для "уникнення подальших спекуляцій". Крім того, заявили в міністерстві, оприлюднення першоджерел має виключити "спотворення позиції і ролі Росії" у врегулюванні конфлікту на Донбасі і підходу до проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС.
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Топ коментарі
+5
Росія влізла на Донбас і в Крим для того, щоб потім мирно розбиратися в цьому? Серйозно?
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18.11.2021 12:44
+4
Так Вова розчарувався і вже не хоче дивитися в очі ху@лу?
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18.11.2021 12:30
+4
ПАНЕ МІНІСТР КУЛЕБА , як може країною правити президент, котрий антиконстуційно віддав свої повноваження рашистському шпигуну , як ви пане міністр можете служити цй владі, імітуючи роль міністра ? Ну добре ЗЕвлада акторів-клоунів ,професійно звиклиа прикидатися граючи ролі, А ВИ????
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18.11.2021 13:16
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Так Вова розчарувався і вже не хоче дивитися в очі ху@лу?
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18.11.2021 12:30 Відповісти
Твоєму босу також вже ніхто не довіряє.
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18.11.2021 12:34 Відповісти
Йому ваша особиста довіра потрібна як щуці акволанг.
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18.11.2021 12:39 Відповісти
Іди НХЙ, свиня.
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18.11.2021 13:00 Відповісти
Дякую, ваша думка дуже важлива
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18.11.2021 13:03 Відповісти
Пшел нах, подоляцька курва на платні.
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18.11.2021 13:06 Відповісти
Дякую, я Вас вже почув
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18.11.2021 13:07 Відповісти
Вау! Подобається коли посилають?
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18.11.2021 13:09 Відповісти
Я на хворих людей не ображаюся, я їм співчуваю
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18.11.2021 13:15 Відповісти
Іди геть, дурнику. Ти продажна курва на платні в ОП. Публічно видизуєш дупу зрадникам. Бхе, гидота(
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18.11.2021 17:52 Відповісти
Головне слухайся лікаря і пий заспокійливі, усі хвороби від нервів
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18.11.2021 21:08 Відповісти
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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18.11.2021 13:26 Відповісти
Росія влізла на Донбас і в Крим для того, щоб потім мирно розбиратися в цьому? Серйозно?
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18.11.2021 12:44 Відповісти
Як тільки збираються хмарки над шефом Кулеби Козирем - він одразу прявляє свою типу незалежну міністерську активність... Поводок попускає Єрмак , чи пил у очі ?
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18.11.2021 13:13 Відповісти
ПАНЕ МІНІСТР КУЛЕБА , як може країною правити президент, котрий антиконстуційно віддав свої повноваження рашистському шпигуну , як ви пане міністр можете служити цй владі, імітуючи роль міністра ? Ну добре ЗЕвлада акторів-клоунів ,професійно звиклиа прикидатися граючи ролі, А ВИ????
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18.11.2021 13:16 Відповісти
МИНУТОЧКУ! Кулеба, ведь твои босс он же шеф он же чиф он же членограй он же Вислюк Оманский, он же Зеленский визжал, что нормандский формат это плохо. так ты должен радоваться а не скулить, что московиты его добивают. А то, как то не хороша получается, при Порохе это плохо, а при ваЗелине хорошо?
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18.11.2021 13:19 Відповісти
якщо не буде нормандського формату, то як же бубочка дивитиметься в дупу путєна?
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18.11.2021 13:20 Відповісти
Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования смерти народного депутата от группы "За Майбутнє" Антона Полякова. За проголосовали 322 народных депутата,

ЗНАТНО СЛУГИ УСРАЛИСЯ
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18.11.2021 13:21 Відповісти
А Безуглую назначить главой комиссии
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18.11.2021 14:19 Відповісти
Хватит разговоры разговаривать с кацапскими мразями. Они воюют по всем направлениям,а их уговаривают. Блевать охота.
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18.11.2021 13:28 Відповісти
Зачем спасать варварскую орду, которая ведет тысячелетнюю войну на уничтожение цивилизации? Спасать нужно цивилизованный мир от варваров. Человечество спасет только упреждающий смертельный удар по орде. Возможно пакетом летальных санкций. А верней будет как 1945-м году, Япония, Хиросима..
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18.11.2021 13:31 Відповісти
Нормандский формат и прочая тряхомудия придумана политиками для разводки лохов. Даже ежу понятно, что никакого чуда не произойдет, что все позиции останутся неизменными. Нормальное правительство уже давно бы собрало "грязную" атомную бомбу и шантажировало весь мир.
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18.11.2021 13:33 Відповісти
Нужно проводить все переговоры в прямом эфире!
Тогда никакое ***** не сможет спекулировать.
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18.11.2021 13:46 Відповісти
Лично у меня эта кулеба уже рвотный рефлекс вызывает
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18.11.2021 13:56 Відповісти
Путину конкретно прижали хвост в данньіх переговорах , поєтому в Кремле решили похоронить Нормандский формат . Не стоит подьігрьівать кремлядям , наоборот , сделать все , чтобьі саммит в Берлине состоялся как можно скорее. Позиция у украинской дипломатии должна бьіть наступательной .
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18.11.2021 15:11 Відповісти
 
 