"Слуга народу" Забуранна про зняття з розгляду Ради ресурсного законопроєкту 5600: Там більше 10 тис. правок, тому його перенесли

Народний депутат "Слуги народу", член бюджетного комітету Леся Забуранна вважає, що парламент може розглянути ресурсний законопроєкт 5600 наступного пленарного тижня.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

За словами нардепа, Погоджувальна Рада ВР має визначити, коли саме тепер законопроєкт буде винесений до сесійної зали.

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Пояснюючи те, чому сьогодні ресурсний законопроєкт був знятий з розгляду Забуранна розповіла: "Ми перенесли його розгляд, тому що наразі ми розглядаємо важливі законопроєкти, зокрема 6297, який стосується реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського і виділяє у 2021 році три мільярди гривень для того, щоб вже почати виплати з 19 грудня тим українцям, які вакцинувалися двома дозами. Також є ще ряд важливих соціальних ініціатив. Ми знаємо, що до законопроєкту 5600 є більше 10 тисяч поправок, тому було прийнято рішення про перенесення його розгляду".