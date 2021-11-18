"Слуга народу" Забуранна про зняття з розгляду Ради ресурсного законопроєкту 5600: Там більше 10 тис. правок, тому його перенесли
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Народний депутат "Слуги народу", член бюджетного комітету Леся Забуранна вважає, що парламент може розглянути ресурсний законопроєкт 5600 наступного пленарного тижня.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
За словами нардепа, Погоджувальна Рада ВР має визначити, коли саме тепер законопроєкт буде винесений до сесійної зали.
Пояснюючи те, чому сьогодні ресурсний законопроєкт був знятий з розгляду Забуранна розповіла: "Ми перенесли його розгляд, тому що наразі ми розглядаємо важливі законопроєкти, зокрема 6297, який стосується реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського і виділяє у 2021 році три мільярди гривень для того, щоб вже почати виплати з 19 грудня тим українцям, які вакцинувалися двома дозами. Також є ще ряд важливих соціальних ініціатив. Ми знаємо, що до законопроєкту 5600 є більше 10 тисяч поправок, тому було прийнято рішення про перенесення його розгляду".
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Обрала шефом раз країна Злодієнта.
Умившись кров'ю, піднесла Презеледента.
За що б не взявся він - покража та руїна.
Ментально хвора ти, бідахо Україна!
Шануєш ти бандитів, блазнів, шахраїв,
Людина ж чесна виклика підозру й гнів,
Бо: ,,Як, не краде?? не такий, як ми... скотина!"
Ментально хвора ти, бідахо Україна!