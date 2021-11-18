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Новини Політика України
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ВР (11728) податки (1493) Забуранна (7)

"Слуга народу" Забуранна про зняття з розгляду Ради ресурсного законопроєкту 5600: Там більше 10 тис. правок, тому його перенесли

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат "Слуги народу", член бюджетного комітету Леся Забуранна вважає, що парламент може розглянути ресурсний законопроєкт 5600 наступного пленарного тижня.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

За словами нардепа, Погоджувальна Рада ВР має визначити, коли саме тепер законопроєкт буде винесений до сесійної зали.

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Пояснюючи те, чому сьогодні ресурсний законопроєкт був знятий з розгляду Забуранна розповіла: "Ми перенесли його розгляд, тому що наразі ми розглядаємо важливі законопроєкти, зокрема 6297, який стосується реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського і виділяє у 2021 році три мільярди гривень для того, щоб вже почати виплати з 19 грудня тим українцям, які вакцинувалися двома дозами. Також є ще ряд важливих соціальних ініціатив. Ми знаємо, що до законопроєкту 5600 є більше 10 тисяч поправок, тому було прийнято рішення про перенесення його розгляду".
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Та то помилки в словах повиправляли.
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18.11.2021 12:36 Відповісти
Только переВыборы спасут Украину от Зе плесени! Пока что в Раду.
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18.11.2021 12:55 Відповісти
Забурана, Безуглая..
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18.11.2021 12:57 Відповісти
Хвора країна

Обрала шефом раз країна Злодієнта.
Умившись кров'ю, піднесла Презеледента.
За що б не взявся він - покража та руїна.
Ментально хвора ти, бідахо Україна!
Шануєш ти бандитів, блазнів, шахраїв,
Людина ж чесна виклика підозру й гнів,
Бо: ,,Як, не краде?? не такий, як ми... скотина!"
Ментально хвора ти, бідахо Україна!
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18.11.2021 13:07 Відповісти
Экономика валится,рабочие места сокращаются,цены на все взлетают,а нашим чинушкам взбрело в голову выкачать ещё больше ресурсов из карманов нищих избирателей,пора гетьмановича тащить на скамейку за вредительство.
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18.11.2021 13:14 Відповісти
ТА ТЫ ШО???? ЦЕЛЫХ 10 ТЫСЯЧ???? КОГДА ЭТО ИХ ОСТАНАВЛИВАЛО ...ТО ЧТО НАДО ОНИ ПРОТЯНУТ В РЕЖИМЕ СПЕЦПРОЦЕДУРЫ ОБСУЖДЕНИЯ ...ТАКИ НАВЕРНОЕ ПЛОХАЯ МОРДА ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ ????? УБЛЮДКИ- ПОРОЖДЕНИЕ 73 % ДОЛБО..ОВ КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ ЭТУ МРАЗЬ К ВЛАСТИ..
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18.11.2021 13:21 Відповісти
Согласен с мнением, что такие как :Забуранна, безмозглая Безугла..бездельник Корниенко , пус тослов и пустомеля Арахамия, и неадекват качура это великие горе- реформаторы зеленского!! Как говорится : какой поп . такой и приход!!
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18.11.2021 13:29 Відповісти
 
 