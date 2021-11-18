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Ексмера Києва Омельченка госпіталізовано зі значним ураженням легень через коронавірус. Він у непростому стані, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ексмера Києва Омельченка госпіталізовано зі значним ураженням легень через коронавірус. Він у непростому стані, - Кличко

Депутата Київської міської ради, ексмера Києва Олександра Омельченка госпіталізовано внаслідок захворювання на COVID-19.

Про це повідомив сьогодні,відкриваючи пленарне засідання Київради, київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні один із депутатів Київради… Олександр Олександрович Омельченко перебуває у лікарні, в такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень. Побажаємо йому одужання якнайшвидшого та очікуємо знову у нашій залі", - сказав Кличко,  у четвер.

Одночасно він закликав депутатів дотримуватися чинних правил карантину.

"І ситуація – трохи поменшала кількість захворювань (у Києві. – Ред.), але, проте, ситуація залишається досить складною", - додав Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу від COVID-19 в Києві померли 47 людей, виявили 1 483 нових випадки, - Кличко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
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18.11.2021 12:53
+15
Как жалко бедняжку! Кстати, а шо там с многочисленными смертельными ДТП по вине бедолаги?
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18.11.2021 12:50
+13
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18.11.2021 12:54
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83 года... У него и без ковида состояние не простое.
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18.11.2021 12:46 Відповісти
Дарма, про таких кажуть "його і довбнею не доб*єш".
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18.11.2021 12:49 Відповісти
Чогось думається, що без належного медичного лікування він не залишиться, в коридорі не лежатиме, апарат ШВЛ знайдеться як і кисень до нього, родичі не бігатимуть в пошуках грошей на лікування.
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18.11.2021 12:47 Відповісти
А просто вакцини йому не вистачило?
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18.11.2021 12:51 Відповісти
Ти його вакцинувала? що так впевнено говориш. може він тоже антивакс?
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18.11.2021 12:54 Відповісти
У людей старше 60 лет вакцина не всегда действует.
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18.11.2021 13:10 Відповісти
)))) так це перша і єдина група для якої вакцину і виробляли ..і вона не діє? ))) браво!!
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18.11.2021 14:02 Відповісти
В ~80% випадках вакцина діє й на літніх, проти Дельти.
Пропонуєте не вакцинуватись, бо 20% все рівно тяжко захворіють?
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18.11.2021 15:36 Відповісти
Как жалко бедняжку! Кстати, а шо там с многочисленными смертельными ДТП по вине бедолаги?
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18.11.2021 12:50 Відповісти
Те що зараз зі слугами-алконаркоманами за кермом, тобто і тоді і зараз автіки їхали без водіїв - на автопілотах. Автопілотів арештовано, вони сидять в тюрмі.))
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18.11.2021 12:55 Відповісти
ти така смердюча язва і по житю?
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18.11.2021 12:56 Відповісти
так, тебе це турбує?
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18.11.2021 13:01 Відповісти
я радий, що така "язва" покинула Україну.
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18.11.2021 13:07 Відповісти
Після результатів виборів 2019р. ваша радість - це бальзам на мою душу. В будь якому випадку, мені на вас начхати. Нижче фрагмент з wikipedia:

2009 год - вечером 25 ноября 2009 года на Столичном шоссе в Киеве Омельченко сбил насмерть пешехода (Александра Карпинского). По словам Омельченко, он не превышал ограничение скорости, а пешеход переходил дорогу в неустановленном для перехода месте. Однако свидетели утверждают, что машина ехала с превышением скоростного ограничения, а мужчина переходил дорогую в специально отведённом для этого месте по зебре[17]. В июле 2010 года прокуратура подтвердила выводы милиции о том, что пешеход был сбит в 12 метрах от пешеходного перехода и оправдала Омельченко[18].
2011 год - в 2011 году автомобиль Александра Омельченко сбил насмерть 48-летнего мужчину.
2015 год - 20 декабря 2015 года автомобиль депутата Киевского городского совета, председателя фракции «Єдність» Александра Омельченко совершил наезд на пешехода на Столичном шоссе в Киеве. Машина скрылась с места дорожно-транспортного происшествия. Вследствие инцидента женщина была госпитализирована в реанимацию. Через два часа водитель Омельченко за рулём данного автомобиля вернулся на место ДТП, объяснив, что скрылся с места происшествия, потому что испугался. 21 декабря сотрудники Главного управления Национальной полиции в Киеве задержали водителя Александра Омельченко за совершение ДТП. 23 декабря женщина, пострадавшая в результате ДТП, умерла в реанимации.
2016 год - в июне 2016 года автомобиль Toyota, которым управлял бывший городской голова Киева, столкнулся с «фурой», обошлось без жертв[19].
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18.11.2021 13:16 Відповісти
Кияни обрали його депутатом. Відтак вони схвалили всі ці ДТП. Що поробиш. Народ тут дуже хворий. І це не змінити. А ти реально в Австралії? Що там реально з ковідними обмеженями. Бо тут страхи розповідають про австралійські порядки.
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18.11.2021 13:30 Відповісти
За всю Австралію не скажу, бо кожний штат - це окрема держава. В New South Wales були дуже жорстки обмеження с дуже великими штрафами. Не маєш маски на вулиці - 200 доларів. Без поважної причини від'їхав від свого дому більше ніж на 5км - 2000 доларів. Поїхав за межи міста - 5000. Місяць тому майже всі обмеження зняли, бо більше 90% населення штату старше 16 років повністю вакціновано. Від 12 до 16 також дуже великий відсоток повністю вакцінованих - щось близько 80%. Це тількі в Україні чіпи розпилюють самольотами. В розвинених країнах рептілоїди всіх давно захопили. Сам двічі вакцінований - в грудні, або в січні пойду за бустером.
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18.11.2021 13:46 Відповісти
По поводу таких ДТП рекомендую жеский рашен фильм Майор, режиссера Юрия Быкова. Там как раз подобное дтп ментом вонючего райцентра и так вся эта действительностть показана красочно
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18.11.2021 13:58 Відповісти
А Вам сколько лет? Мне 50. я переболел недавно. І всі мої родичі і мама. Все ок. Ковід це не грип, йде по іншому, але на мою думку його небезпека дуже перебільшена. Я чомусь не вірю жодним державам. офіцйним всіляким закликам. Пам"ятаю, що телевізор завжди брехав. При чому всюди. А реально в автстралії є противники вакцинації серед політиків? чи всі політики мають одну позицію?
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18.11.2021 18:18 Відповісти
Відверто кажучи, не цікавлюсь політикою в Австралії. Публічних політиків-антивакцерів не бачив. Взагалі до антиваксів відношусь як до людей, що дуже сильно страждають психічними розладами: їх, звичайно, трохи жалко - це не їх провина, що у них такі вади мозку - але краще їх ізолювати.
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18.11.2021 21:34 Відповісти
Цікаво, чому ви так вважаєте. Адже кожен має право на те, щоб проти його волі йому не кололи якусь "вакцину". тим більше, що згідно навіть офіційних даних 95 людей переносять хворобу або безсимптомно або легко і не птребують жодного лікування. Є групи ризику, і вони відомі. Чому їх не щепити, а здорових людей лишити в спокої? До речі в мене жоден знайомий , на щастя, не загинув від ковіду. Жоден. А знаю я багатенько людей. Є такі що важко хворіли, але вони були в групах ризику.
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18.11.2021 22:00 Відповісти
По-перше, проти волі ніхто нічого не коле, хоч я і не згоден з такою толерантністю. Поліомієліт та туберкульоз - чудові приклади хибності такого підходу.
По-друге, я не знаю, яку статистику Ви використовуєте, я бачив зовсім іншу картину. Так, наприклад, лише тиждень тому у Сіднеї відновили планові хірургічні операції - до цього всі місця у шпиталях були зайняті ковідними. І смертність від Дельти десь у 10 разів вища. Спираюся на щоденні звіти МОЗ по штату NSW.
По-третє, поки ви "легко" переносите ковід, ви в той же час заражаєте тих, хто, можливо, перенесе не так легко. І в той же час ви ще сприяєте мутації вірусу - більш смертельна та небезпечна Дельта саме так і виникла. "Якась "вакцина" проте все ще працює. Так, вона вже не така ефективна від зараження, але переважна більшість госпіталізацій - це нещеплені, або щеплені лише однією дозою. І в районі 99% смертей - теж невакциновані.
І останнє, я чудово розумію, що сперечатися з антивакцерами - справа невдячна. Тому що все одно все зведеться до того, що ваші докази - не докази. Тож і не буду.
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19.11.2021 00:06 Відповісти
Подивимось, як воно буде. Я вам бажаю здоров"я.
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19.11.2021 00:47 Відповісти
Вам того ж бажаю
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19.11.2021 02:18 Відповісти
Ну на Столичному шосе дійсно НЕМАЄ пішохідних переходів. Якби ти був киянином, ти б це знав! Там мостові переходи набудовані і один підземний чи два...
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18.11.2021 13:49 Відповісти
І шо? Якби то був не Олександр Омельченко, а, скажимо, Іван Ізяславович Пупкін, щоб з ним було? Бо в українських ПДР (щонайменш 10 річної давнини) максимум відповідальності несе саме водій транспортного засобу. Пупкін в цьому випадку сидів би. А Омельченко - ні.
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18.11.2021 13:58 Відповісти
Дениско, ты в Австралии работаешь ночным сторожем, что есть время среди ночи комменты на Цензоре строчить?
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18.11.2021 14:21 Відповісти
Ой, извини, Олежанчик, забыл перед тобой отчитаться, где я живу, кем работаю и чем занимаюсь в свободное время. А вообще поражают доверчивость и тупость таких, как ты. Тебе не приходило в голову, что твой собеседник может быть кем угодно и откуда угодно? А значок флажка рядом с именем может быть совершенно любым, если ты используешь vpn, например? А, нет, погоди, все в порядке, вы же и президента выбрали после просмотра сериала.
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18.11.2021 21:29 Відповісти
ну т пашел ты нах!!! продовжуй чхати від чахотки і перди дальші в калюжу.
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18.11.2021 15:53 Відповісти
да ниче , все ок... судимости получили другие, максимум на хорошем поселении, да и думаю что все уже давно на свободе, гуляют и ждут очередной высокооплачиваемой "командировки"...
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18.11.2021 13:31 Відповісти
Ничего. Убил дважды и был бодр и весел.
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18.11.2021 14:36 Відповісти
Кличко должен был сказать, что он из антиваксов.
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18.11.2021 12:50 Відповісти
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18.11.2021 12:53 Відповісти
Ксения, я захожу на цензор дважды или трижды в день. Практически под каждой публикацией ваши комментарии про вакцину

Вы так активно топите за вакцинацию, что создается впечатление, что вам за это отдельно доплачивают или же выдали грант на сие действо Ни в коем мере не унижаю, не высмеиваю вашу точку зрения, она имеет место быть и существовать, как и мнения других людей. Уважаю и не доказываю обратное (хотя имею практически полностью противоположное мнение, отличное от вашего)

Не поймите меня не правильно, но заходя читать новости, я ловлю себя на мысли, что ищу в комментариях именно вас)

Всем здоровья и положительного настроя. Все будет хорошо
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18.11.2021 13:07 Відповісти
Читайте. На здоров'я.
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18.11.2021 13:14 Відповісти
Перший аргумент антивакцинаторів буде: давайте розберемося хто з них вакцинований 😂🤣😅
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18.11.2021 13:23 Відповісти
Шкелети точно не вакциновувались
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18.11.2021 14:19 Відповісти
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18.11.2021 12:54 Відповісти
Пожелаем выздоровления Омельченко
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18.11.2021 12:57 Відповісти
ви з його кримінальної банди?
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18.11.2021 13:17 Відповісти
А Вы из банды лени - космоса ?
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18.11.2021 13:18 Відповісти
и Ахметову с сыночком - еще 15 таких хатынок купить - всего 115млн евро - шкуру дерут с порядочного бизнеслоха, ой, с лохобизнеса.
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18.11.2021 13:28 Відповісти
А тем кого о убил будучи на рулём вы ни чего не пожелаете?
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18.11.2021 14:37 Відповісти
Піде на зустріч з дівчиною яку збив на зебрі.
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18.11.2021 13:00 Відповісти
давно пора...
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18.11.2021 13:13 Відповісти
Хай би хоч один гопник копита відкинув та показав туди дорогу решті братії з Київської горе-влади.
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18.11.2021 13:18 Відповісти
Омельченко из 90х.Віздоровления ему.
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18.11.2021 13:25 Відповісти
как и Кабыздону - прямо туда, к Яхве.
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18.11.2021 13:29 Відповісти
це той самий старий **дарас, що не одну людину вбив на дорозі і не отримав покарання?

чорти його давно втомилися чекати!!!
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18.11.2021 13:26 Відповісти
если есть "черти" = есть и Яхве.
Так почему же миллиарды молодых отправились куда-то раньше чем такие омельченки?
Может это неправильные черти?
Или гораздо хуже - неправильный Яхве?
Или просто веруны - тупо лохи, разбрасывающиеся "чертями" и "богами"?

что за бред то? Сралина тоже "черти" ждали, да? тю, подумаешь, десятки миллионов рабов убил, войну развязал - пссс, пустяк, ах оставьте
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18.11.2021 13:33 Відповісти
Сталін сам чорт
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18.11.2021 17:05 Відповісти
Как недавно смачно Невзоров цитировал Писсанину... поверь, сталин тупо отдыхает и плачется архангелам за то что мелок и некровожаден.
Яхве(Иисус, по канонам) - настолько свирепо приказывал делать всякие вещи, в том числе через своиХ "пророков", что все палачи мира - тупо курят в углу.
и да - это тот "бог" которого вспоминают даже тут часто - это одно рыло.
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18.11.2021 17:38 Відповісти
Яхве - це не абстрактне ім'я, а поняття, що складається з назви особи і модальності. Що походить, мабуть, ще з ностратичної мови, якщо така була, і означає: Я є. Тобто, Я існую. Тим самим стверджує своє існування. Вже чорти - то похідна від Яхве, але не навпаки.
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18.11.2021 18:55 Відповісти
обоядно, якщо ви про т.з. "хрисиянство" говориш, то будь ласка - читай "старий заповіт", а він від нового відрізняєься лиш тим шо там божок(один, канони ж) не вбивав, а ...... став дуже добрим.

ок, давай так - якщо би навіть Ісус не був тим же Яхве(канони), то - ти б досить сміливо вірив би синові Монстра?
не думаю.
а тут - всі три чуваки - Яхве, Ух, Ісусік = один бог, котрий так мучив, проклинав, вбивав шо Сталін просто ******* і .... скільки там храмиків та сект, славлять, бо типу Ісус той же Яхве, але же подобрів....
воно так виходить, воно так і є. так що..... христоїд не скаже тобі; я був лох, ні разу, так само як і наркоман не скаже, він то знає, але назвати себе дурнем - ну нєт уж. шо уж тут уж. от і "віра" тобі до копійки як кажуть "братья"
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18.11.2021 19:18 Відповісти
Сприйняти віру це певний труд. Простими судженнями ви це не подужаєте. Це не всім під силу. І це не всім потрібно. Тож кожен має виходити із власної потреби.
Перефразуючи японців - віра це не ціль (зрозуміти, досягти). Віра це шлях. Хіба ви зможете осягнути оком шлях яким один іде півжиття? Навіть з найвищої вершини ви побачите лише найближчі пройдені віхи. І ті що попереду. Але не початок і не майбутнє. Тому можна дискутувати догмати, але не особу. Ким вона себе вважає. Це якби монах, що десятиліттями практикує досягнення нірвани спробував пояснити свої відчуття новонаверненому. Найпросунутий би не зміг. Не тому що він не має слів. А тому що його співрозмовник їх ніколи не чув.
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18.11.2021 20:06 Відповісти
ну зрозуміло шо то так, а ето не ето.....
Згадалось - усвід. сон - дуже круто пишуть шо просто можна потренуватись, от і ви зроби це. мені може 5 разів вдалось "чуть-чуть"
давай, зроби, посилання не дам бо сам просто знайдеш одразу ту Мішу шо там говорить за це.
ну, якщо по чесному, то думаю вже знаєш це. судячи з репліки(вдіває картуз, запливає на бронеоднорога...)))
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18.11.2021 20:14 Відповісти
Згадала що хотіла запитати.
Якщо у Адама і Єви були сини, то як вони розмножились ?
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18.11.2021 20:18 Відповісти
Це окрема історія.)
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18.11.2021 21:01 Відповісти
Набагато цікавіша, ніж ви обговорюєте.
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18.11.2021 21:18 Відповісти
Вже пізно. Іншима разом.
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18.11.2021 21:41 Відповісти
так ось - планеті 7000 років? - так, ні?
які ж тупі віозаври, з одного боку "бог"(Сталін скривається), з іншого - "бог тебе пробачить" - тая вашого "бога" в гробу бачив. ви тупо логіку цвімкніть, Ауууу. брєд, якщо по нормальному, а по ще нормальнішому - ... ..... ....(тут не мона так базарити)
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18.11.2021 21:47 Відповісти
Скажіть, а скільки буде 2+2?
Серйозно. Я не жартую.
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18.11.2021 22:12 Відповісти
при чем здесь Сталин? не понимаю ненависти столь свирепой как и Мефистофель.
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19.11.2021 10:05 Відповісти
ну встрягну, соррі... "бог" "створив" - Як?(не бика, а "по подобі")?
тобто Яхве або гермафродит, або ... жінку придумав? тоді яке в "Люцифера("Світлоносець")" "по подобі"? ах, так, ... мммм... дехто ж вірить шо планеті 7000 років...
б*же, які ж ви ... рідкісні
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18.11.2021 21:42 Відповісти
Та заспокойтесь вже. Планеті мільйони років. Що ви за дурню верзете. Які ще 7000 ??
Викиньте каку з рота.. вона псує вашу адекватність.
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18.11.2021 22:06 Відповісти
так смешно с верунцов - в капище им толстая мужчинка в платье вдалбливает про "сотворение мира" и "небесную твердь", а потом после шабаша, та же мужчинка и то же стадо спокойно могут поехать в музей палеонтологии и таращиться на кости динозавров, зная что им миллионы лет.
вот именно это и смешно - двуличие веропитеков.
и да, вспоминая "бога", вы вспоминаешь Монстра, про "подвиги" коего прямо написано. Сталин просто школьник по сравнению с ним. И я ведь ни на один процент не вру и даже не лгу.
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19.11.2021 10:09 Відповісти
Книга Бытия, 5 глава, стихи 3 и 4
"Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя: Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей."
Первые люди вступали в брак со своими близкими родственниками. После потопа было то же самое первые несколько столетий.
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25.11.2021 16:43 Відповісти
Деньги есть, вылечат. Это вам не простой работяга с пенсией три тысчи.
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18.11.2021 13:36 Відповісти
Прививаться надо.Миллардеру в ящик сыграть -раз плюнуть!Как теща Порошенко..
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18.11.2021 13:40 Відповісти
Кличко уважительно говорит о "папиреднике". В отличие от правящей Украиной мафии Коломойского. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский / Зеленский пообещал посадить Порошенко / Рябошапка подтвердил, что "дела Порошенко" обсуждали с Зеленским ./Венедиктова давала задание : "поймать"Порошенко!"/ По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58. Надрывается ФСБ, надрывается СБУ- а Порошенко предъявить нечего.
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18.11.2021 13:36 Відповісти
Иван, выше есть цитата, ну, выдержка - что наделал "герой" новости только на дорогах.....
Ну и? .....
ну и это говорит как о Боксе, так и о вас - радеть за упырька, а извините, вам любой киевожитель скажет что..... как бы не особо можно было бы так воровать шо аж до сих пор дороги в таком сосоянии как и Гепа... оЙ, он погиб? ну так тем более, дороги в худшем состоянии чем оно было.
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18.11.2021 13:42 Відповісти
ну и это говорит как о Боксе, так и о вас /Омельченко госпитализирован со значительным поражением легких .Украинец и христианин Кличко выразил своё сочувствие. Украинец и христианин Иван Петрович Сидоров к нему присоединился. / Если вы уверены что Омельченко преступник, а он не в тюрьме- это и ваше личное поражение.
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18.11.2021 14:10 Відповісти
как христианин, я выражаю сочувствие сталину о безвременной кончине(и мне пофиг шо он, например, заморил вашу семью голодом, я же христианин, а вы - чего же не жалеешь бедного сталина? )
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18.11.2021 14:19 Відповісти
а сфига кличко тянет мазу за бандита друга звягильского и кобзона
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18.11.2021 13:48 Відповісти
Коронавирус тяжело переносят только моральные уроды.
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18.11.2021 14:20 Відповісти
Ситуация сложная, но детей выпускаем)
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18.11.2021 14:31 Відповісти
А прививку Омельченко сделал? Что то. Меня терзают смутные сомнения...
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18.11.2021 15:00 Відповісти
Ось що казав про пандемію фінансовий спонсор створення вакцин від COVID-19:

14.08.2020 Пандемія COVID-19 закінчиться до кінця 2021 року - Гейтс
20.11.2020 Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю"
09.11.2021 Створені вакцини не здатні зупинити зараження і припинити пандемію... Нам потрібен новий спосіб

Україна відстає від світу. Навесні 2021 року МОЗ анонсував прибуття закуплених ліків від COVID-19 "Корабель з закупленими ліками вже пливе..." Але поки корабель доплив, ВООЗ визнала, що ці "ліки" не лікують COVID-19. Так само і з існуючими вакцинами. Весь світ починає здогадуватись, а апологети вакцинації визнавати марність сподівання на існуючи вакцини в зупинці пандемії, а в Україні продовжують освоювати вакцинні кошти.
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18.11.2021 15:06 Відповісти
Эта гнида ещё живая???
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18.11.2021 18:38 Відповісти
Теперь все зависит от того,как его будут лечить. Если на время забудут про КОВИД, и будут лечить как обычное ОРВИ и пневмонию, он выживет, но если только будут лечить согласно протоколу ВОЗ, вводя в убойных дозах препараты расслаляющие гладкую мускулатуру, в результате чего диафрагма перестанет работать, а затем подведут под кислород и искусственную вентиляцию, чем окончательно досушат легкие, то из реанимации он не выйдет.
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18.11.2021 20:19 Відповісти
 
 