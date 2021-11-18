Ексмера Києва Омельченка госпіталізовано зі значним ураженням легень через коронавірус. Він у непростому стані, - Кличко
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Депутата Київської міської ради, ексмера Києва Олександра Омельченка госпіталізовано внаслідок захворювання на COVID-19.
Про це повідомив сьогодні,відкриваючи пленарне засідання Київради, київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні один із депутатів Київради… Олександр Олександрович Омельченко перебуває у лікарні, в такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень. Побажаємо йому одужання якнайшвидшого та очікуємо знову у нашій залі", - сказав Кличко, у четвер.
Одночасно він закликав депутатів дотримуватися чинних правил карантину.
"І ситуація – трохи поменшала кількість захворювань (у Києві. – Ред.), але, проте, ситуація залишається досить складною", - додав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Пропонуєте не вакцинуватись, бо 20% все рівно тяжко захворіють?
2009 год - вечером 25 ноября 2009 года на Столичном шоссе в Киеве Омельченко сбил насмерть пешехода (Александра Карпинского). По словам Омельченко, он не превышал ограничение скорости, а пешеход переходил дорогу в неустановленном для перехода месте. Однако свидетели утверждают, что машина ехала с превышением скоростного ограничения, а мужчина переходил дорогую в специально отведённом для этого месте по зебре[17]. В июле 2010 года прокуратура подтвердила выводы милиции о том, что пешеход был сбит в 12 метрах от пешеходного перехода и оправдала Омельченко[18].
2011 год - в 2011 году автомобиль Александра Омельченко сбил насмерть 48-летнего мужчину.
2015 год - 20 декабря 2015 года автомобиль депутата Киевского городского совета, председателя фракции «Єдність» Александра Омельченко совершил наезд на пешехода на Столичном шоссе в Киеве. Машина скрылась с места дорожно-транспортного происшествия. Вследствие инцидента женщина была госпитализирована в реанимацию. Через два часа водитель Омельченко за рулём данного автомобиля вернулся на место ДТП, объяснив, что скрылся с места происшествия, потому что испугался. 21 декабря сотрудники Главного управления Национальной полиции в Киеве задержали водителя Александра Омельченко за совершение ДТП. 23 декабря женщина, пострадавшая в результате ДТП, умерла в реанимации.
2016 год - в июне 2016 года автомобиль Toyota, которым управлял бывший городской голова Киева, столкнулся с «фурой», обошлось без жертв[19].
По-друге, я не знаю, яку статистику Ви використовуєте, я бачив зовсім іншу картину. Так, наприклад, лише тиждень тому у Сіднеї відновили планові хірургічні операції - до цього всі місця у шпиталях були зайняті ковідними. І смертність від Дельти десь у 10 разів вища. Спираюся на щоденні звіти МОЗ по штату NSW.
По-третє, поки ви "легко" переносите ковід, ви в той же час заражаєте тих, хто, можливо, перенесе не так легко. І в той же час ви ще сприяєте мутації вірусу - більш смертельна та небезпечна Дельта саме так і виникла. "Якась "вакцина" проте все ще працює. Так, вона вже не така ефективна від зараження, але переважна більшість госпіталізацій - це нещеплені, або щеплені лише однією дозою. І в районі 99% смертей - теж невакциновані.
І останнє, я чудово розумію, що сперечатися з антивакцерами - справа невдячна. Тому що все одно все зведеться до того, що ваші докази - не докази. Тож і не буду.
Вы так активно топите за вакцинацию, что создается впечатление, что вам за это отдельно доплачивают или же выдали грант на сие действо Ни в коем мере не унижаю, не высмеиваю вашу точку зрения, она имеет место быть и существовать, как и мнения других людей. Уважаю и не доказываю обратное (хотя имею практически полностью противоположное мнение, отличное от вашего)
Не поймите меня не правильно, но заходя читать новости, я ловлю себя на мысли, что ищу в комментариях именно вас)
Всем здоровья и положительного настроя. Все будет хорошо
чорти його давно втомилися чекати!!!
Так почему же миллиарды молодых отправились куда-то раньше чем такие омельченки?
Может это неправильные черти?
Или гораздо хуже - неправильный Яхве?
Или просто веруны - тупо лохи, разбрасывающиеся "чертями" и "богами"?
что за бред то? Сралина тоже "черти" ждали, да? тю, подумаешь, десятки миллионов рабов убил, войну развязал - пссс, пустяк, ах оставьте
Яхве(Иисус, по канонам) - настолько свирепо приказывал делать всякие вещи, в том числе через своиХ "пророков", что все палачи мира - тупо курят в углу.
и да - это тот "бог" которого вспоминают даже тут часто - это одно рыло.
ок, давай так - якщо би навіть Ісус не був тим же Яхве(канони), то - ти б досить сміливо вірив би синові Монстра?
не думаю.
а тут - всі три чуваки - Яхве, Ух, Ісусік = один бог, котрий так мучив, проклинав, вбивав шо Сталін просто ******* і .... скільки там храмиків та сект, славлять, бо типу Ісус той же Яхве, але же подобрів....
воно так виходить, воно так і є. так що..... христоїд не скаже тобі; я був лох, ні разу, так само як і наркоман не скаже, він то знає, але назвати себе дурнем - ну нєт уж. шо уж тут уж. от і "віра" тобі до копійки як кажуть "братья"
Перефразуючи японців - віра це не ціль (зрозуміти, досягти). Віра це шлях. Хіба ви зможете осягнути оком шлях яким один іде півжиття? Навіть з найвищої вершини ви побачите лише найближчі пройдені віхи. І ті що попереду. Але не початок і не майбутнє. Тому можна дискутувати догмати, але не особу. Ким вона себе вважає. Це якби монах, що десятиліттями практикує досягнення нірвани спробував пояснити свої відчуття новонаверненому. Найпросунутий би не зміг. Не тому що він не має слів. А тому що його співрозмовник їх ніколи не чув.
Згадалось - усвід. сон - дуже круто пишуть шо просто можна потренуватись, от і ви зроби це. мені може 5 разів вдалось "чуть-чуть"
давай, зроби, посилання не дам бо сам просто знайдеш одразу ту Мішу шо там говорить за це.
ну, якщо по чесному, то думаю вже знаєш це. судячи з репліки(вдіває картуз, запливає на бронеоднорога...)))
Якщо у Адама і Єви були сини, то як вони розмножились ?
які ж тупі віозаври, з одного боку "бог"(Сталін скривається), з іншого - "бог тебе пробачить" - тая вашого "бога" в гробу бачив. ви тупо логіку цвімкніть, Ауууу. брєд, якщо по нормальному, а по ще нормальнішому - ... ..... ....(тут не мона так базарити)
Серйозно. Я не жартую.
тобто Яхве або гермафродит, або ... жінку придумав? тоді яке в "Люцифера("Світлоносець")" "по подобі"? ах, так, ... мммм... дехто ж вірить шо планеті 7000 років...
б*же, які ж ви ... рідкісні
Викиньте каку з рота.. вона псує вашу адекватність.
вот именно это и смешно - двуличие веропитеков.
и да, вспоминая "бога", вы вспоминаешь Монстра, про "подвиги" коего прямо написано. Сталин просто школьник по сравнению с ним. И я ведь ни на один процент не вру и даже не лгу.
"Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя: Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей."
Первые люди вступали в брак со своими близкими родственниками. После потопа было то же самое первые несколько столетий.
Ну и? .....
ну и это говорит как о Боксе, так и о вас - радеть за упырька, а извините, вам любой киевожитель скажет что..... как бы не особо можно было бы так воровать шо аж до сих пор дороги в таком сосоянии как и Гепа... оЙ, он погиб? ну так тем более, дороги в худшем состоянии чем оно было.
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