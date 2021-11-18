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Війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля селища Нью-Йорк і Мар’їнки, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля селища Нью-Йорк і Мар’їнки, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони

Впродовж поточної доби, 18 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

"Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війну в Україні розв'язав і веде Путін, і Росії невигідно її припиняти, - заступниця глави Міноборони Маляр

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - повідомили в Міноборони.
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Топ коментарі
+5
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18.11.2021 12:47
+3
тримаємо кулаки
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18.11.2021 12:50
+3
Стріляти по "американському місту" це вже перебір. Світові ЗМІ можуть неправильно зрозуміти це, як початок війни між ОРДЛО і Америкою.
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18.11.2021 13:00
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18.11.2021 12:47 Відповісти
До кордону з Казакстаном це все етнічні українські землі.
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18.11.2021 12:50 Відповісти
А уральський клин? А зелений?
Сонце над Україно вперше сходить на Закитайщині.
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18.11.2021 13:59 Відповісти
Не КазаКстан,а КазаХстан)))))
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18.11.2021 14:54 Відповісти
тримаємо кулаки
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18.11.2021 12:50 Відповісти
Без надії, але таки надіюся почути як по всій Україні рвуться міхи баянів і гармошок. Навіть згоден на повтор сценки "Кварталу" гри на піаніно.
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18.11.2021 12:55 Відповісти
Якби цей вірус зробив такий вчинок і прикінчив вилупка, то можна було б вибачити йому певну частину жертв. Не всіх. Але усіх кацапів - то напевне.
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18.11.2021 13:30 Відповісти
Стріляти по "американському місту" це вже перебір. Світові ЗМІ можуть неправильно зрозуміти це, як початок війни між ОРДЛО і Америкою.
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18.11.2021 13:00 Відповісти
Москалі навпаки гатять туди чимдуж. З огляду на символізм російських обстрілів Нью Йорка, Пентагон явно не докладає достатньо зусиль, щоби захистити патріотів, які в часи війни спромоглися повернутися до історичної назви.
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18.11.2021 13:36 Відповісти
Отож пора підвищеним тоном запитати Байдена чому немає відповіді на ці обстріли.
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18.11.2021 15:01 Відповісти
Сам би мав здогадатись.
Але, "Вояки ЗСУ рятують жителів Нью Йорка від московських орків", - це звучить.
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18.11.2021 15:50 Відповісти
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18.11.2021 13:08 Відповісти
Ау, США. Кацапы Нью-Йорк обстреляли.
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18.11.2021 13:31 Відповісти
Nu vsjuo , Baiden , zapuskai TAMAGAVKU ...ruskij terorist NewYork bombit !
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18.11.2021 16:13 Відповісти
 
 