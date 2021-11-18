Війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля селища Нью-Йорк і Мар’їнки, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони
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Впродовж поточної доби, 18 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В бік Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
"Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - повідомили в Міноборони.
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Але, "Вояки ЗСУ рятують жителів Нью Йорка від московських орків", - це звучить.