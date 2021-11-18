УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14498 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
19 934 77
Facebook (217) Житомирщина (1040) суд (8036) Цукерберг (30)

Цукерберга викликали в Коростенський міськрайонний суд у справі щодо коментарів у фейсбуці

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Цукерберга викликали в Коростенський міськрайонний суд у справі щодо коментарів у фейсбуці

19 жовтня 2021 року Коростенський міськрайонний суд Житомирської області виніс ухвалу у справі про захист репутації у Facebook. Один із її пунктів: призначити відповідачем у справі засновника соціальної мережі Марка Цукерберга.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ain.ua.

Позов, який розглядається у Коростенському міськрайонному суді, — про захист честі та ділової репутації, він пов'язаний із коментарями у Facebook. У нових судових рішеннях у цій справі, яку розглядають уже кілька років, ім'я позивача та відповідача приховані.

Але в ранніх рішеннях можна знайти, що позов подав Овруцький міський голова Іван Коруд, з приводу коментарів про себе та свою діяльність в Facebook, у судових документах цитують і текст цих коментарів.

Коруд звернувся до суду ще у липні 2019 року з вимогою визнати інформацію в коментарях недостовірною, яка принижує честь та гідність, а також зобов'язати відповідача видалити ці коментарі та спростувати інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook змінює бренд компанії на Meta, - Цукерберг

Як повідомляє sud.ua, позивач також подав клопотання про залучення до справи як відповідача власника сайту Facebook. І суд це клопотання задовольнив. Тож тепер Цукербергу доведеться відволіктися від створення метавсесвіту та з'їздити на засідання суду до Житомирської області.

Цукерберга викликали в Коростенський міськрайонний суд у справі щодо коментарів у фейсбуці 01

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+31
В Коростенский не кошерно, нужно было в Бердичевский
показати весь коментар
18.11.2021 13:06
+24
Де беруть таких суддів ідіотів? Навіщо цей суддя отримує зарплату з державного бюджету? Щоб виносити ідіотські рішення? Думаю цей суддя має бути звільнений без пенсії і звання, як повний дилетант і просто дурень.
показати весь коментар
18.11.2021 13:22
+18
показати весь коментар
18.11.2021 13:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Феєрично.
показати весь коментар
18.11.2021 13:04 Відповісти
В Коростенский не кошерно, нужно было в Бердичевский
показати весь коментар
18.11.2021 13:06 Відповісти
І не в Бердичівський, а Бегдичівський!
показати весь коментар
18.11.2021 13:12 Відповісти
Де беруть таких суддів ідіотів? Навіщо цей суддя отримує зарплату з державного бюджету? Щоб виносити ідіотські рішення? Думаю цей суддя має бути звільнений без пенсії і звання, як повний дилетант і просто дурень.
показати весь коментар
18.11.2021 13:22 Відповісти
Так інших давно немає.
показати весь коментар
18.11.2021 13:30 Відповісти
Это родственник Депутата Кивирмана
показати весь коментар
18.11.2021 13:42 Відповісти
Ну, якщо міський голова платить більше, то і замовляє рішення.
показати весь коментар
18.11.2021 14:01 Відповісти
Звільнити суддю разом з міським головою... В трудовій записати- тому що ДЄБІЛ
показати весь коментар
18.11.2021 18:56 Відповісти
А адвокатом у няво будет сам ЗЕбил (реально - ДЕрьмак).
Это будет вдвойне кошерно!!!
показати весь коментар
18.11.2021 13:30 Відповісти
давно пора посадити Цукермана до Коростеньського СІЗО із правом застави у 300 миліардів у.є. !
показати весь коментар
18.11.2021 16:22 Відповісти
Пора Цукербергу открывать представительство ФБ в Украине 😀😀
показати весь коментар
18.11.2021 13:05 Відповісти
Або терміново звернутись за допомогою до інвестняні.
показати весь коментар
18.11.2021 13:07 Відповісти
Как Вы думаете - какой идиот придумал для солидных мужчин это название ? Позорище
ИНВЕСТ няня 😀😀😀
показати весь коментар
18.11.2021 13:14 Відповісти
Видно не простой, а какой-то эпический и возможно даже "обдолбаный".
показати весь коментар
18.11.2021 14:47 Відповісти
Идиоты!!!!
показати весь коментар
18.11.2021 13:05 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2021 13:05 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2021 13:48 Відповісти
Шас он только штиблеты почистит!
показати весь коментар
18.11.2021 13:06 Відповісти
папался сукерман!
показати весь коментар
18.11.2021 13:06 Відповісти
Та не, откупится
показати весь коментар
18.11.2021 13:35 Відповісти
І що робити Марку Едвардовичу? Збиратися на суд у якості свідка?
показати весь коментар
18.11.2021 13:07 Відповісти
Ну шо, приедет..
показати весь коментар
18.11.2021 14:29 Відповісти
Що я тільки що прочитав?
показати весь коментар
18.11.2021 13:10 Відповісти
Феерические д@лбоебы
показати весь коментар
18.11.2021 13:11 Відповісти
Кто-то кого-то в Фейсбуке обозвал "соской" и "давалкой" и от этого пострадала деловая репутация соски и давалки.
Цукерберг во всём виноват.
показати весь коментар
18.11.2021 13:11 Відповісти
за логікою цих суддів, якщо мудак проїхав на червоне світло, то світлофор теж є відповідачем?
показати весь коментар
18.11.2021 13:15 Відповісти
Ты про Пояркова?
показати весь коментар
18.11.2021 13:17 Відповісти
Або якщо хтось влаштував ДТП по синьці, а винен автовиробник...
показати весь коментар
18.11.2021 13:17 Відповісти
ще Ейнштейн - він же нобелівку за червону межу отримав
показати весь коментар
18.11.2021 13:36 Відповісти
Більше немає чим зайнятися, чи включили руського Івана?
показати весь коментар
18.11.2021 13:15 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2021 13:17 Відповісти
Тобто, власник паркану, на якому хтось написав "Лєнка - курва", теж має відповідати?
показати весь коментар
18.11.2021 13:18 Відповісти
От Ви смієтеся, а Дарницьке управління поліції Києва розсилало вимоги управителям багатоквартирних будинків, щоб вони самостійно боролися із розповсюджувачами наркоти, які малюють на стінах будинків інтернет-адреси наркодилерів.
показати весь коментар
18.11.2021 13:25 Відповісти
Бляха, країна чудес...
показати весь коментар
18.11.2021 13:28 Відповісти
Тю... так вабще не вапрос - дают нам оружие епікіровку и бабло - с наших же налогов и ми самі усьо поборим.
показати весь коментар
18.11.2021 15:12 Відповісти
Тю, а за надпись на заборе "Зеля Х@йло", вообще уголовное дело завели на владельца забора)))
показати весь коментар
18.11.2021 14:07 Відповісти
На днях виповнилось 2 роки, як відійшов від нас Юрій Олександрович Василенко, суддя найвищого світового рівня. Але жив-здоров юрист такого ж класу Віктор Іванович Шишкін. Не знаю, чи заходить Він на грішний "Цензорнет" (просто грішний, бо хвалені агенства "Неукраїнська правда", "Неукраїнська свобода"... та інші прислужники олігархів не заслуговують і на такий епітет)... Якщо ж заходить, хай оцінить цю ситуацію. Мені здається, що свідомі українці повинні згуртуватись і захистити Марка Цукерберга. Бо ми добре знаємо, що таке українські суди та судді.
показати весь коментар
18.11.2021 13:22 Відповісти
Ага, Цукерберг уже билеты на авиарейс заказал. Встречайте
показати весь коментар
18.11.2021 13:23 Відповісти
В Коростене нет аэропорта, но можно сесть на электричку в Святошине и доехать часа за 3
показати весь коментар
18.11.2021 13:34 Відповісти
Аэропорт в Бородянке есть. Можно до Бородянки, а от туда маршруткой до Коростышев. Ну или попуткой
показати весь коментар
18.11.2021 13:39 Відповісти
Так ближе получается
показати весь коментар
18.11.2021 13:40 Відповісти
Пусть немножечко заплатит Омеляну, и тот персональный гиперлуп соорудит.
показати весь коментар
18.11.2021 15:19 Відповісти
Раді такої справи можна і побудувати, вкючити в велике крадівництов
показати весь коментар
19.11.2021 12:40 Відповісти
Он на космической Тесле прилетит...
показати весь коментар
18.11.2021 14:47 Відповісти
и как, приедет? кони не сомневаюсь что там все по нормам и регламентам кодексов законов и постанов про изменения - ни один юрист в мире не оспорит-ни в США ни в Японии, ни в Швейцарии,.....
показати весь коментар
18.11.2021 13:25 Відповісти
Це антисемітизм! Суддя буде відповідати.
показати весь коментар
18.11.2021 13:26 Відповісти
Феєрія судового ідіотизму! А ми колись з кацапів сміялись, з їх Басманного суду...
показати весь коментар
18.11.2021 13:33 Відповісти
И эта постанова вынесена от имени Украины? Чего же ожидать теперь в решении суда по сути?
показати весь коментар
18.11.2021 13:35 Відповісти
Та ясно чего. Закрыть нах этот Фейсбук.
показати весь коментар
18.11.2021 13:43 Відповісти
Уже закрыли! читайте новости. Цукерберг ликвидирует Facebook, рет уже такого названия.
показати весь коментар
18.11.2021 13:54 Відповісти
Я в дичайшем ах....е от этого произвола! Предлагаю взять Цукерберга на поруки! Ведь засудят же!
показати весь коментар
18.11.2021 13:37 Відповісти
Откупится
показати весь коментар
18.11.2021 13:44 Відповісти
вот . решение о легализации канабиса еще не принято а судьи уже накурились
показати весь коментар
18.11.2021 13:39 Відповісти
Представляете, шо щас на биржах с акциями Фейсбука творится?
показати весь коментар
18.11.2021 13:39 Відповісти
Если не явится на суд - отобрать у него Фейсбук в пользу позывача.
показати весь коментар
18.11.2021 13:42 Відповісти
Смешно, сомневаюсь что даже его адвокат приедет.
показати весь коментар
18.11.2021 13:43 Відповісти
Хороший троллинг)
показати весь коментар
18.11.2021 13:44 Відповісти
Із часів Василя Стуса суди не змінились ні на крихту. Навіть вбивці В.С.Стуса (адвокатюги, поножовці...) ходять і нині по світу. А зовсім недавній факт, коли суддя-вбивця Валерія Марченка був обласканий одним з найулюбленіших "презиків", хіба не свідчить про це ж?
показати весь коментар
18.11.2021 13:46 Відповісти
Пархатый однозначно сядет после прихода новой республиканской администрации.
Хорошо, если на электрический стул.
показати весь коментар
18.11.2021 13:47 Відповісти
судейская реформа в деле.
показати весь коментар
18.11.2021 13:52 Відповісти
догрався, Цукер.
ну, нарешті, віділлються кішці мишачі сльози..
показати весь коментар
18.11.2021 13:59 Відповісти
Мордовия 2.0
показати весь коментар
18.11.2021 14:01 Відповісти
🤦🤦🤦
показати весь коментар
18.11.2021 14:02 Відповісти
Я уже давно говорил, что надо всем фейсбуком забанить цукера. Вот-результат.
показати весь коментар
18.11.2021 14:43 Відповісти
Та что ж там за "достоинство" такое, что его два года "защищают"!
показати весь коментар
18.11.2021 14:50 Відповісти
Суддя дегенерат!!!! От хто цього виплятка поставив суддею?
показати весь коментар
18.11.2021 15:14 Відповісти
А про примусову доставку у разі неявки в постанові нічого не сказано?
показати весь коментар
18.11.2021 15:16 Відповісти
Судья, похоже, по привычке ждет от Марка немножко хабаря...

ПС. Вот вам и причина почему Фейсбук Инк. закрыли.
Теперь судье прийдется проводить еще одно лишнее заседание и переписывать целую страницу.
показати весь коментар
18.11.2021 15:45 Відповісти
За сукенбрехом тюрма давно скучила.
Хто його на нари запроторить- стане людиною року і захисником Свободи слова №1.
показати весь коментар
18.11.2021 15:55 Відповісти
А не проще теле конференцию организовать? Карантин же
показати весь коментар
18.11.2021 15:57 Відповісти
через Фейсбук із коментарями
показати весь коментар
18.11.2021 16:23 Відповісти
Як на московських болтах! Там якийсь пень подав на GOOGLE. Відомо, що очікує небесні суми відшкодувань згідно рішенню якогось болотного суду. Мешканці боліт в захваті -от так ми даже гугль вделалі!
Да а а..350 років окупації залишив тяжкий слід.
показати весь коментар
18.11.2021 16:13 Відповісти
будет скрываться, как пить дать.
показати весь коментар
18.11.2021 16:53 Відповісти
Дочка суді захотіла побачити цукенберга.
показати весь коментар
18.11.2021 18:19 Відповісти
Ну от тепер зрозуміло чого Фейсбук перейменували на Мету - сліди замітає гад, шифрується. 😉😂😂😂
показати весь коментар
19.11.2021 08:18 Відповісти
 
 