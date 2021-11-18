Цукерберга викликали в Коростенський міськрайонний суд у справі щодо коментарів у фейсбуці
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
19 жовтня 2021 року Коростенський міськрайонний суд Житомирської області виніс ухвалу у справі про захист репутації у Facebook. Один із її пунктів: призначити відповідачем у справі засновника соціальної мережі Марка Цукерберга.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ain.ua.
Позов, який розглядається у Коростенському міськрайонному суді, — про захист честі та ділової репутації, він пов'язаний із коментарями у Facebook. У нових судових рішеннях у цій справі, яку розглядають уже кілька років, ім'я позивача та відповідача приховані.
Але в ранніх рішеннях можна знайти, що позов подав Овруцький міський голова Іван Коруд, з приводу коментарів про себе та свою діяльність в Facebook, у судових документах цитують і текст цих коментарів.
Коруд звернувся до суду ще у липні 2019 року з вимогою визнати інформацію в коментарях недостовірною, яка принижує честь та гідність, а також зобов'язати відповідача видалити ці коментарі та спростувати інформацію.
Як повідомляє sud.ua, позивач також подав клопотання про залучення до справи як відповідача власника сайту Facebook. І суд це клопотання задовольнив. Тож тепер Цукербергу доведеться відволіктися від створення метавсесвіту та з'їздити на засідання суду до Житомирської області.
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Это будет вдвойне кошерно!!!
ИНВЕСТ няня 😀😀😀
Цукерберг во всём виноват.
Хорошо, если на электрический стул.
ну, нарешті, віділлються кішці мишачі сльози..
ПС. Вот вам и причина почему Фейсбук Инк. закрыли.
Теперь судье прийдется проводить еще одно лишнее заседание и переписывать целую страницу.
Хто його на нари запроторить- стане людиною року і захисником Свободи слова №1.
Да а а..350 років окупації залишив тяжкий слід.