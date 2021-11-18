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Україна в ОБСЄ: Росія перетворює Азовське море на "внутрішнє озеро"

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Україна в ОБСЄ: Росія перетворює Азовське море на

Росія продовжує використовувати свою військову присутність у тимчасово окупованому Криму для обмеження свободи судноплавства через Керченську протоку та поступового перетворення Азовського моря на своє "внутрішнє озеро".

Про це заявила місія України в ОБСЄ під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у середу у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська Федерація продовжує блокувати величезні морські райони у Чорному морі під приводом військових навчань, що порушує міжнародну торгівлю та навігацію. Використовуючи військову присутність у тимчасово окупованому Криму, РФ поступово перетворює Азовське море на своє "внутрішнє озеро", - наголосили в українській делегації.

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Її члени поінформували присутніх дипломатів країн-учасниць ОБСЄ про продовження обмежень свободи судноплавства через Керченську протоку, введених Росією.

"За інформацією з відкритих джерел, у жовтні 2021 року середня тривалість штучних затримок суден з Чорного моря до українських портів в Азовському морі, Маріуполі та Бердянську з боку РФ становила 34,5 години. Судна, що перевозили експортні товари у зворотному напрямку, затримувалися на виході з Азовського моря Російською Федерацією в середньому на 37,9 години", - повідомили українські дипломати.

Вони вказали на те, що у період з грудня 2018 року по грудень 2020 року через загрозу "азовського пакета" міжнародних санкцій проти російських портів на Азовському морі відбулося незначне зменшення середньої тривалості довільних затримок суден перед виходом з Азовського моря у Чорне море: якщо у 2018 р. ця затримка складала 79,5 год. на одне судно, то у 2019 р. − до 37,4 год., а у 2020 р. − 29,6 год. Однак за 9 місяців 2021 року цей показник "значно зріс до 39,7 годин на судно".

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В місії України при ОБСЄ закликали Російську Федерацію припинити агресію проти України та незаконну окупацію АРК та м.Севастополь, звільнити окремі райони Донецької та Луганської областей та відновити свободу судноплавства в Чорному морі, через Керченську протоку та в Азовському морі.
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Так Володя говорив, що не можна кацапів провокувати і навіть на Порошенко справу ДБР склепали.
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18.11.2021 13:11 Відповісти
Буде повідомлено про чергову "глибоку стурбованність"?
Насправді така реакція ОБСЕ надає агресору ще більшего нахабства
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18.11.2021 13:12 Відповісти
А чьо так? Коли "Барига" послав українські військові кораблі з одного українського порту в інший, щоб нагадати, що Крим і прилеглі води - це Україна, то Клоун верещав, що Порох провокує кацапів. А тепер: "В місії України при ОБСЄ закликали ... відновити свободу судноплавства в Чорному морі, через Керченську протоку та в Азовському морі." Якщо ви, козли трускавецькі, самі відмовилися від боротьби за Азовське море, то яке ОБСЄ вам допоможе?
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18.11.2021 13:22 Відповісти
так разорвите договоров с *********** об Азовском море и провозгласите его воды Международными.

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18.11.2021 13:47 Відповісти
Спросите совет у израильтян . У них тоже есть Галилейское Море . В десять раз меньше Азовского . Но как они его ценят !
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18.11.2021 13:34 Відповісти
що Ви мали на увазі про ізраільтян? Володя також цінує ізраїльське море, але тут річ йде про українське. А воно йому потрібне?
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18.11.2021 14:00 Відповісти
Напевне на часі зробити з півострова острів..
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18.11.2021 14:14 Відповісти
краще - атол з діркою всередині...
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18.11.2021 14:34 Відповісти
Разве уже не превратил Пукин.
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18.11.2021 14:17 Відповісти
Флагман "Москва" захватите с ядерными боеголовками и война закончится с Московией.
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18.11.2021 14:25 Відповісти
Есть много и других вариантов. украинцы столетиями были изобретательны в военных делах
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18.11.2021 14:27 Відповісти
Нет на "Москве" никакого ядерного вооружения и не было никогда.
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18.11.2021 14:36 Відповісти
а что может помешать американским и британским судам зайти с дружественным визитом на военно-морскую базу ВМС Украины, скажем, в Бердянске?...
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18.11.2021 14:36 Відповісти
3. Военные корабли и другие государственные суда третьих государств, эксплуатируемые в некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из Сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой Стороной.
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18.11.2021 14:44 Відповісти
Ну которые угодны Кремлю и которые могут отстегнуть дань хозяину водного пространства в лице оккупанта Московии
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18.11.2021 15:35 Відповісти
Ну и где пресловутое международное право. Да нет его. А нужно только ввести ответные меры и превратить для Раши в закрытые для выхода водоемы Балтику ( закрыв датские проливы), и Черного моря ( закрыв турецкие проливы) При этом это две страны НАТО. И это всего то была бы ответная адекватная реакция на совершенные Рашей преступные агрессивные незаконные действия.Но нет у мира методов против "плешивого из питерских подворотен".
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18.11.2021 15:40 Відповісти
Украина в ОБСЕ: Россия превращает Азовское море во "внутреннее озеро, поэтому мы завели дело на Порошенко, за нарушение этих границ" Источник: https://censor.net/ru/n3300217
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18.11.2021 17:10 Відповісти
Все до чого каснеться русьге мір- занепадає
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18.11.2021 20:18 Відповісти
 
 