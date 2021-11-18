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Глави МЗС країн G7 засуджують міграційну кризу та закликають Білорусь припинити агресивну кампанію, - заява

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глави МЗС країн G7 засуджують міграційну кризу та закликають Білорусь припинити агресивну кампанію, - заява

Міністри закордонних справ країн G7 та голова європейської дипломатії засуджують міграційну кризу на білорусько-польському кордоні та закликають Білорусь негайно припинити свою агресивну кампанію.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у четвер на сайті уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми, глави МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також верховний представник ЄС, засуджуємо організацію білоруським режимом незаконної міграції через свої кордони. Ці жорстокі дії наражають на небезпеку життя людей. Ми єдині в нашій солідарності з Польщею, а також Литвою і Латвією, які стали мішенню цього провокаційного використання незаконної міграції як гібридної тактики", - йдеться у заяві.

Глави МЗС закликають Білорусь припинити свою агресивну кампанію, щоб уникнути можливих жертв, а також надати змогу міжнародним організаціям доставити на кордон гуманітарну допомогу.

У заяві зазначено, що "дії білоруського режиму є спробою відвернути увагу від тривалого ігнорування міжнародного права, основних свобод і прав людини".

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Автор: Ірина Дашківська
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Європа: закликаєм! негодуєм!
бульбенфюрер разом із ******: в ус не дуєм!
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18.11.2021 13:25 Відповісти
Та "усбогойтесь" вже - Меркель позвонила Таракану. Вони з ****** вже свого досягли - Лука легалізований. От тепер готуйтесь до ще чогось набагато гіршого - бульбаш з кацапом зрозуміли, що шантаж проходить.
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18.11.2021 13:28 Відповісти
Размечтались вьі с Лукой , никакой легитимизации режима в Минске не произошло. Даже с террористами допустимо вести переговорьі , если єто касается жизней заложников.
Таракан , кстати , обиделся , что Меркель не обращалась к нему , как к президенту.
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18.11.2021 15:17 Відповісти
Зразу замітно "русского либерала".
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18.11.2021 16:48 Відповісти
Как только рейтинг начинает ползти вниз, так Зюзя активизируется.
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18.11.2021 13:44 Відповісти
 
 