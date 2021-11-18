УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14902 відвідувача онлайн
Новини Політика України
577 13
Зеленський (17415) Росія (47164) санкції (6835) РНБО (1717)

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 28 співробітників спецслужб РФ, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 28 співробітників спецслужб РФ, - указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року, яке упроваджує санкції проти 28 співробітників розвідувальних та спеціальних служб Російської Федерації.

Про це йдеться в указі №584/2021, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в повідомленні.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

В додатку фігурують 28 громадян Росії та України.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання чи припинення ліцензій та інших дозволів, заборону на участь у приватизації та оренді держмайна.

До списку обмежень також внесено заборону входження іноземних невійськових та військових кораблів в українські води, заборону на видачу дозволів НБУ на здійснення інвестицій, припинення видачі дозволів на ввезення в Україну або вивезення з неї валютних цінностей, обмеження видачі готівки за платіжними картками, заборону на передання технологій та прав на об'єкти інтелектуальної власності й позбавлення всіх державних нагород України.

Можуть також застосовуватись інші санкції, які відповідають принципам їх застосування, встановленим чинним законом.

Раніше СБУ рекомендувала РНБО запровадити санкції проти 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях.

Також читайте: Наші партнери готові і на військову співпрацю з Україною, і на економічні заходи проти РФ, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
на ермака не хочет ввести санкции? под жопой враг сидит-
показати весь коментар
18.11.2021 13:26
+5
"Думаю, що б вам ще пообісцяти."(с)през. ВАЗеленський
показати весь коментар
18.11.2021 13:27
+4
Зе казав , що розробкою своєї вакцини займається, перші результати вже є
показати весь коментар
18.11.2021 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на ермака не хочет ввести санкции? под жопой враг сидит-
показати весь коментар
18.11.2021 13:26 Відповісти
Зе казав , що розробкою своєї вакцини займається, перші результати вже є
показати весь коментар
18.11.2021 13:31 Відповісти
«Директор» на Арахамію дуже схожий .
показати весь коментар
18.11.2021 14:08 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2021 13:31 Відповісти
в якому сенсі "під сракою"? зеленське саме - ворог.
показати весь коментар
18.11.2021 14:14 Відповісти
"Думаю, що б вам ще пообісцяти."(с)през. ВАЗеленський
показати весь коментар
18.11.2021 13:27 Відповісти
Как-то с очень большим запозданием .
показати весь коментар
18.11.2021 13:28 Відповісти
ПреЗЕдент дарма час не втрачає. Зараз як введуть санкції, буде мало місця!
показати весь коментар
18.11.2021 13:31 Відповісти
Очередной кум едет в Лифте Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=e2GGe6I2qZ8
показати весь коментар
18.11.2021 13:36 Відповісти
Как только рейтинг ползет вниз, Зюзя активизируется
показати весь коментар
18.11.2021 13:45 Відповісти
єрмак, демченко і татаров потрапили?
показати весь коментар
18.11.2021 13:58 Відповісти
Усі працівники спецслужб РФ працюють проти Украіни. А чому тільки проти 28 ???
показати весь коментар
18.11.2021 15:52 Відповісти
всё равно зрада.
показати весь коментар
18.11.2021 16:52 Відповісти
 
 