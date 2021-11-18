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Білорусь (5966) Лукашенко (2308) Меркель (1027) мігранти (673) нелегали (362)

Анонсовані "технічні переговори" з Білоруссю стосовно мігрантів - це не перемовини з режимом Лукашенка, - речник Єврокомісії Мамер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Анонсовані

У Єврокомісії заявили, що анонсовані технічні перемовини з представниками влади Білорусі щодо повернення мігрантів додому і надання гуманітарної допомоги не означають перемовин з режимом Лукашенка, а позиція щодо санкцій залишається незмінною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це на брифінгу сказав головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, відповідаючи на запитання литовського журналіста.

"Не стоїть питання про перемовини з режимом Лукашенка. Ми вчора оголосили, що будемо вести технічні перемовини з міжнародними агенствами і білоруською стороною, щоб сприяти поверненню додому людей, які перебувають на кордоні. Це буде предметом цих перемовин, як і, звісно, сприяння наданню гуманітарної допомоги мігрантам, які перебувають у Білорусі. Тож не йдеться про будь-які перемовини з режимом Лукашенка", - заявив Ерік Мамер.

Він додав, що щодо санкцій позиція залишається такою ж, як раніше.

Ерік Мамер прокоментував також запитання естонського журналіста про те, чи ЄС "надавав мандат" Ангелі Меркель для телефонних розмов з Лукашенком.

"Країни-члени, звісно, можуть мати двосторонні контакти, з ким забажають, це абсолютно нормально. Але, звісно, є і тісні контакти між Єврокомісією і країнами-членами", - відповів він.

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Як відомо, напередодні Ерік Мамер повідомив, що ЄК буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

У свою чергу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 17 листопада мала телефонні розмови щодо ситуації на білоруському кордоні з прем’єр-міністрами Латвії, Естонії і Литви, також президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом України Володимиром Зеленським, у розмові з останнім йшлося також про енергетичні питання.

Також напередодні Єврокомісія оголосила про надання 700 тисяч євро початкового гуманітарного фінансування для допомоги мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі.
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Путло посадил ЕС на болезненный шпагат . Nord Stream 2 - мигранты .
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18.11.2021 13:49 Відповісти
какого хрена ???!!!!

пусть хло за вонючие газо-евро назад возит цыган Аэрофлотом !!!
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18.11.2021 13:52 Відповісти
Это другое!
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18.11.2021 13:56 Відповісти
"на пол шишечки - не считается"
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18.11.2021 13:58 Відповісти
Ага, "один раз - не тридвараз"
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18.11.2021 14:04 Відповісти
Схоже,що у Європи теж зʼявилась "інша сторона конфлікту".
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18.11.2021 14:05 Відповісти
Переговори - це не переговори.
Вопроси єсть? Вопросов нєт!
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18.11.2021 14:32 Відповісти
У Єврокомісії заявили, що анонсовані технічні перемовини з представниками влади Білорусі. Тож не йдеться про будь-які перемовини з режимом Лукашенка", - заявив Ерік Мамер.

А с кем же это, интересно? Шота от фамилии Мамер мацой попахивает
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18.11.2021 14:36 Відповісти
Никаких переговоров, просто бизнес, ЕС с картофельным фюрером во всю торгует, это нормально)))
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18.11.2021 15:56 Відповісти
 
 