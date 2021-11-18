Корупційні ризики в Укроборонпромі є гальмом реформи ОПК, - експерти

Закон про реформування "Укроборонпрому" (№1630-IX) містить корупційні ризики, зокрема вони стосуються управління підприємствами та формування наглядових рад.

Про це вчора заявили експерти під час круглого столу"Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу", що відбувся в Інституті Горшеніна. А акціонер ВАТ "Меридіан" вже звернувся до Президента з проханням створити у Верховній Раді України Тимчасову слідчу комісію з розслідування корупції в Укроборонпромі".

"Не треба приховувати, що Закон (№1630-IX) містить корупційні ризики, тому що він дає дуже широкі повноваження дискреційні керівництву нового акціонерного товариства, Наглядовій раді, виконавчому директору по перетворенню, по руху майна", - заявила вчора Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії (НАКО ) під час час круглого столу "Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу" , що відбувся в Інституті Горшеніна. На її думку, "громадянське суспільство має бути більш включене на етапі формування Наглядової ради. Зараз ні Закон (№1630-IX), ні проект статуту нового АТ, який ми зараз аналізуємо, вони не передбачають, яким чином громадські організації можуть бути залучені або під час відбору членів Наглядової ради або просто мати доступ до інформації, наприклад, які кандидати подались, надати думку перед тим, як буде засідати комітет з призначень при КМУ, який буде відбирати половину незалежних членів".

Про наявність значних корупційних ризиків в реалізації реформи ОПК зазначив і Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch: "Закон (№1630-IX) не визначає деталей статуту Укроборонпрому, бо саме в деталі, на превеликий жаль, містять великі ризики: організаційні, корупційні, які несуть потенційні втрати для держави, які треба, ще раз наголошую, виявляти і попереджати до початку реформи. Точно не мають призначатись політично-залежні члени в Наглядову раду, які не мають власної позиції, не мають власного бачення і будуть виконувати чиюсь приховану від суспільства політичну чи бізнес-волю".

Як вважає Канєвський, "не може бути домінування одного органу влади в Наглядовій раді, тому що, як ви вже могли переконатись, реформа Укроборонпрому, в ній мають приймати участь ряд органів влади. Це Мінекономіки, Мінстратегпром і ФДМУ і не треба забувати про Міністерство оборони та інші зацікавлені органи влади. Незалежні члени Наглядової ради не можуть бути обрані кулуарно, закрито, незрозуміло за якими критеріями, тому що ключове, щоб нова Наглядова рада була компетентною, щоб незалежні члени обирались туди за принципом, власне, доброчесності, щоб члени Наглядової ради мали бездоганну репутацію в суспільстві".

Між тим, корупція та зловживання в "Укроборонпромі тривають. Акціонер ВАТ "Меридіан" Роман Гриб вже звернувся до Президента з проханням створити у Верховній Раді України Тимчасову слідчу комісію з рослідуваннея корупції в Укроборонпромі". На його думку, "системність прийняття важливих управлінських рішень некомпетентними посадовими особами ДК "Укроборонпром", котрі не мають досвіду та розуміння у виробництві озброєнь і військової техніки, а також в сфері корпоративного управління, що призводить до "відкату" реформи. Доказовим підтвердженням цьому слугують факти по кожній зі сфер діяльності Концерну".

Акціонер "Меридіану" просить Президента України Володимира Зеленського розслідувати факти доведення до банкрутства підприємств оборонно-промислового комплексу України, зловживань під час їх приватизації, причин та наслідків ліквідації таких підприємств, перевірити факти щодо можливої бездіяльності, порушення законодавства України правлінням та наглядовою радою Державного концерну "Укроборонпром", що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників. А за результатами розслідувань - ініціювати питання про притягнення винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень осіб до відповідальності.

При цьому Роман Гриб наголосив, що діяльність одного з керівників "Укроборопрому" Романа Забарчука створює загрозу безпеці України - через його родинні зв'язки у вищому керівництві РФ, країни-агресора.