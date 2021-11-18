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Пєсков про можливість вторгнення РФ в Україну: "Росія ні для кого не становить загрози"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пєсков про можливість вторгнення РФ в Україну:

В Кремлі відповіли на перестороги США щодо можливості прямої агресії Росії проти України вже цієї зими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Росія "не становить ні для кого загрози, розвивається своїм власним шляхом і займається своїми власними справами".

"У разі потреби ми вживаємо заходів щодо забезпечення своєї безпеки, якщо поблизу наших кордонів якісь зухвалі дії наших опонентів відбуваються. Ну, говорячи про опонентів, я (маю на увазі. - Ред.), насамперед, НАТО і сили НАТО, які дуже і дуже активно і наполегливо діють у безпосередній близькості від наших кордонів, чи то повітря, чи то вода, чи то суша. Подібні заголовки – не що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", - зазначив Пєсков.

Також читайте: Покладати всю провину за міграційну кризу на Лукашенка неправильно, а Росія тут ні до чого, - Пєсков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
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18.11.2021 14:05
+39
Та канєшна-канєшна, ми вам вєрім, курви...
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18.11.2021 14:05
+30
И для Крыма не представляла и для Донбасса ..и для Грузии . Да и сейчас с « беженцами» полякам проблемы создаёт. А так миролюбивая ж рашка..
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18.11.2021 14:19
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18.11.2021 14:05 Відповісти
И для Крыма не представляла и для Донбасса ..и для Грузии . Да и сейчас с « беженцами» полякам проблемы создаёт. А так миролюбивая ж рашка..
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18.11.2021 14:19 Відповісти
Он неправильно выразился, он хотел сказать «не составляет пользы»
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18.11.2021 14:30 Відповісти
Та канєшна-канєшна, ми вам вєрім, курви...
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18.11.2021 14:05 Відповісти
Можу собі лише уявити, що зараз відбувається у MCC ISS, у департаменті балістики Г'юстоні

...Я зазвичай стриманий і спокійний, але те, що утнуло російське керівництво і зокрема командуючий космічними військами РФ генерал-полковник Александр Головко, родом з Дніпра, це, ну я не знаю, як увірватись у бібліотеку і насрати посередині читальної зали.

Ніби космос, розвинені технології, але методи старі - ****** чимось так, щоб розлетілось.

На цьому фоні заява Лаврова виглядає цинічно, але дуже по-російські: «Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, - это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет».

«Фактов нікакіх нєт».

«Ударіть, жахнуть, ******* і *********! Главноє, штоби без фактов». - Дорж Бату
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18.11.2021 14:54 Відповісти
кацапо-ординський вепс пуйло та хАхол-манкурт з Днiпра
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18.11.2021 18:17 Відповісти
кацапо-ординський тувинець шойгУ та хАхол-манкурт з Днiпра
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18.11.2021 18:18 Відповісти
космогопнікі...
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18.11.2021 18:39 Відповісти
Что Головко, что его предшественник Остапенко, ещё при Союзе понимали, что ловить вна некуй
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18.11.2021 20:56 Відповісти


********* йохан, срань лапотная, пшла вон.
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18.11.2021 21:24 Відповісти
А шо у вас на мордовии уже и газ провели?
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18.11.2021 23:37 Відповісти
ага. какие ваши доказательства?
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18.11.2021 22:14 Відповісти
Лапоть ********* ,кто-ж тебе поверит ...
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18.11.2021 14:06 Відповісти
голуби мира..
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18.11.2021 14:06 Відповісти
Это да. Где не сядут - везде всё обосрут.
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18.11.2021 21:11 Відповісти
ТОЛЬКО ГАДЯТ ВЕЗДЕ ...ГАДЮТ И ГАДЮТ....
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18.11.2021 14:07 Відповісти
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18.11.2021 14:07 Відповісти
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18.11.2021 14:08 Відповісти
Встроміть цій йоршик знову в унітаз!
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18.11.2021 16:39 Відповісти
пробывали,
но сначала нуно
яго ачистить...
от двух ух
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18.11.2021 22:53 Відповісти
Как их послушать,так прямо агнецы -а в поведении типичные кАзлы.
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18.11.2021 14:08 Відповісти
Ага, белые и пушистые, мля!
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18.11.2021 14:10 Відповісти
Вже вченні...
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18.11.2021 14:10 Відповісти
Як після того, що натворили кацапи по всьому світу, можна так брехати?
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18.11.2021 14:13 Відповісти
Это врожденное..
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18.11.2021 14:23 Відповісти
Перед крымнашем, когда уже летали их вертолеты, знакомый москвич клялся удивлялся, что расея никогда не нападет на Крым, потом уже с пафосом говорил вот КРЫМНАШ!
И если вникнуть в историю, то брешет письков бессовестно.
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18.11.2021 14:13 Відповісти
Мы верим
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18.11.2021 14:17 Відповісти
Вірити в Бога треба!
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02.12.2021 22:56 Відповісти
На польской границе нужно установить огнемёты с водомётами, а поляки пусть больше дадут военной и людской помощи для удержания границы до Чернобыльской зоны, а потом в случае военных действий пол государства Беларуси отсечь от России, даже большая часть белорусов не хочет жить в московском дерме и образует в западной части своё европейское государство..
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18.11.2021 14:17 Відповісти
Піськов це брат Єрмака-теж з 95 кварталу
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18.11.2021 14:19 Відповісти
кацапы, вы, главное, - обеспечьте каждого из ваших ихтамнетов ндивидуальным пакетом для трупа с обратным адресом для тупорылой мамы-давалки..., бо український чорнозем і так найбагатший у світі різноманітними мікроелементами....
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18.11.2021 14:19 Відповісти
Да никто зимой вторгаться не будет. Ваньки,которых ВСУ не пристрелят-перемёрзнут. Весной будут качать.
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18.11.2021 14:19 Відповісти
Я теж про це писав, а мені тут відповідали що наступали і взимку під час 2 Світової.
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18.11.2021 14:30 Відповісти
и что если перемерзнут?
их там кто-то считает или когда-то считал?
расслабляться не нужно
нападают изподтишка - значит, не будет им тишка...
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18.11.2021 14:49 Відповісти
ну, перемерзнуть, ну і що? Це - не аргумент. Касапські баби ще нарожають.
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18.11.2021 14:51 Відповісти
Вроде и взрослые люди, а верят, что наступать, не дай бог, конечно, будет пехота в шлепках, шортах и футболках.
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18.11.2021 21:44 Відповісти
Нет,блеать. На дровяных печках. Хочешь сказать что они проедутся на танках и БТРах до Киева,не вылазя оттуда? Кобзон уже не придет к копченому буряту.))
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19.11.2021 07:52 Відповісти
Єто какой же бог ка-цапа остановит?
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03.12.2021 19:56 Відповісти
Ага, молдаване ,грузины ,сирийцы и собственно Украина , в курсе что из себя представляет рашистская ********* во главе с ввХ ! Лживое агрессивное и кровожадное -ОПГ словам которого цена -ноль !
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18.11.2021 14:22 Відповісти
И главное что вся рассейская пьянь и дрянь всему этому верит. А потом бежит защищать русскай мир, возвращаясь в мусорных пакетах домой на родину.
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18.11.2021 14:23 Відповісти
Когда захватывали крым Письков с ****** и Лаврушой то же самое говорили, а сами тем временем уже печатали медали *за взятие крыма*
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18.11.2021 14:23 Відповісти
Как сказал в фильме один людоед, не волнуйтесь, я разбужу вас к завтраку.
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18.11.2021 14:28 Відповісти
Х#йло другого мнения ...ершик приниси подай и не более.
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18.11.2021 14:29 Відповісти
такое говно, которое сто лет никому не нужно, почему то атаковать думает даже Эстония. Вот кааак возьмут Питер, а потом Камчатку, а потом японцы - Челябинск - где ******* прятаться будет то? в Ямантау уже занято, доон, там Рамзанкин кишлак, доон, а *******у только в Гаагу, или где там у этого ершика доченька то?
все так хотят напасть на говно, что говном покрыта 1/7 часть суши. и опять все хотят напасть.
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18.11.2021 14:29 Відповісти
срана ерефiя ближче до 1/9.

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18.11.2021 21:22 Відповісти
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18.11.2021 14:39 Відповісти
Права-славньіе, начинайте в Боґа верить!
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03.12.2021 20:02 Відповісти
Послухаєш, так хоч до рани прикладай. Бодай би повиздихали, "миролюбці" срані!
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18.11.2021 14:47 Відповісти
У Владимира Путина подтвержден коронавирус, один из вариантов штамма Дельта. Подробности завтра у нас на основном канале.
Сообщил канал Генерал СВР. Вчера якобы у ***** 39 было! Дай Боже)
Так что Песков возможно сиюминутно прав пока ***** с короной, агрессия вряд ли последуеь
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18.11.2021 14:48 Відповісти
ой, вот не надо этих выдумок
после как обнаружится что опять фейк -
*****, лучше б даже не слышал
разочарование хуже похмелья...
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18.11.2021 14:50 Відповісти
Может и фейк конечно, но надо верить в лучшее и держать порох сухим)
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18.11.2021 18:16 Відповісти
Пусть оно здохнет до утра 😡
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19.11.2021 00:09 Відповісти
***
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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18.11.2021 14:54 Відповісти
👍
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18.11.2021 15:09 Відповісти
Вы ни чего общего не замечаете между кукареканьем ершика для унитазов и люськи арестович, пАдолюка и безМозглой, "честнейшие профессионалы".....
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18.11.2021 15:00 Відповісти
Кто главная угроза миру на Земле? Кто основной поджигатель войны в мире? Ответ сейчас один-Россия!
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18.11.2021 15:02 Відповісти

- Мы пришли с миром
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18.11.2021 15:04 Відповісти
Кацапам повірити- себе не поважати.
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18.11.2021 15:04 Відповісти
Так і *****......"святий"
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18.11.2021 15:05 Відповісти
Як визначити що кацап, московит бреше - як що рот відкритий значить кацап бреше.
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18.11.2021 15:07 Відповісти
Тільки - якщо!
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03.12.2021 20:08 Відповісти
Недлякого "не становить" загрози:
Молдова.
Арменія.
Чечня.
Чечня.
Грузія.
Україна.
Сирія.
Можуть підтвердити його слова.
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18.11.2021 15:09 Відповісти
Нет угрозы для кого- Грузии, Молдовы, Украины, Сирии? Наглая ложь - главный инструмент для этой мрази. На лжи правили много веков и ещё продолжают. Чем лучше бандитов? Ничем. Террористическая помойка
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18.11.2021 15:12 Відповісти
Навіть сам Путін визнав, що Піськов може верзти що попало.
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18.11.2021 15:14 Відповісти
По чьему приказу?
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03.12.2021 20:19 Відповісти
По "обоюдному согласию".
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03.12.2021 20:28 Відповісти
Піськин кіздун мацьковський без гідності без совісті без розуму!!! Невже ти думаєш шо хтось тобі вірить?
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18.11.2021 15:15 Відповісти
Українці в Бога вірять - людям треба довіряти!
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03.12.2021 20:27 Відповісти
Хіба то люди? Хоча ти особисто можеш довіряти будь-кому, навіть кацапам, це твоя особиста справа. Пам'ятаєш ми українцівже довіряли кацапам після підписання будапештського меморандуму, шо з того вийшло ти теж знаєш!
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03.12.2021 20:32 Відповісти
Хай розкаже про миролюбність Росії родичам пасажирів малайзійського Боїнгу...
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18.11.2021 15:29 Відповісти
На ютубе была ************* солдат вс рашки , которая отображает всю сущность гнилой политики путлеровского режима , кто не видел посмотрите. Там воины поют - «… мы .бали медведя, мля буду, буду мля…». Лучше о киздиже писькина и не скажешь!
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18.11.2021 15:30 Відповісти
https://youtu.be/cBdIsUp6k7o


убогие вОнюшки даже мелодию сп...или у американцев и наложили на нее свои идиотские стишки. мЭрзость.

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18.11.2021 18:23 Відповісти
Яке головне брехливе лайно,так й оточення...
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18.11.2021 15:39 Відповісти
Шо вы хотели от малокультурных гомодрил? Когда Киев в свое время осваивал глухие мокшанские епеня, дык там насмотрелись местных мультиков... дедка с бабкой, как и с внучкой, внучок с мамкой , и с жучкой... КААРОЧИ, отголоски этого - сказка про так назваемую репку, мол жучка мышку, мышка репку... Там же переводняки беспринципные. Ничего не производить , только грабить. Кста , ничего не сеющих, только грабящих местные люди называли и остготов , а в Западной Европе недобитых вестготов, ассимилировавшихся в ворюг викинго-варягов.
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18.11.2021 16:25 Відповісти
А потом нападут. И будут вонять писькин вместе с тУпиным, что мол обстоятельства изменились. Такое уже неоднократно было, кацапу верить нельзя. После Майдана х..йло, что заявило? Что Будапештский меморандум с таким государством мы не подписывали. Они с легкостью все перекрутят. Пройдет например, еще какой-то месяц и оно снова скажет . что все не так. Скоты (в большинстве своем)...
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18.11.2021 15:57 Відповісти
Не совсем понятно, что надо делать после этой фразы:
Истерично ржать?
Грустно плакать?
Покрываться мурашками?
Нет-нет-нет.
Надо:
СМАЗЫВАТЬ ПУЛЕМЕТ и ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ БОЕПРИПАСЫ!
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18.11.2021 16:03 Відповісти
Росія не становить загрози тільки тоді коли в неї вибиті зуби а краще 200.
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18.11.2021 16:15 Відповісти
Лицемеры. Пробы ставить негде. А оккупация Молдавского Приднестровья, а оккупация грузинских Абхазии и Юж. Осетии, а развязывание войны против Грузии, а оккупация и аннексия украинских Крыма и Севастополя, а развязывание войны на востоке Украины и оккупация ОРДЛО, и продолжение военных действий в течении уже скоро 8 лет против Украины, а принуждение Азербайджана к вводу своих военных в Карабах( по сути скрытая оккупация), а ползучая аннексия Беларуси с поддержкой антинародного режима бывшего президента Лукашенко, а по сути перекрытие Азовского и частично Черного морей. А Сирия, Ливия, ЦАР, Мали, Венесуэла, Мьянма, Никарагуа ит.д. где либо поддерживаются диктаторы, либо осуществляется военные действия.А постоянное бряцание оружием у границ соседних государств Европы, а газовый шантаж, а эмиграционный кризис на границах Греции, а потом Польши, Литвы и Латвии, а убийства и отравления по всей Европе..., а вмешательства в выборы в Европе, США и других.. Угрозу говорите " не представляет". Да РАША по сути самая большая угроза мира в Мире. По сути реинкарнация гитлеризма- сталинизма.
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18.11.2021 16:20 Відповісти
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18.11.2021 16:24 Відповісти
Он ведь ничем не отвечает за свои слова? Просто слова. Просто чиновник. Конечно же верить ему нельзя.
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18.11.2021 16:40 Відповісти
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18.11.2021 18:26 Відповісти
Росія "не становить ні для кого загрози" казав подоляк песков
можна погодитись, бо росія таки менша загроза. ніж земерзота!
- перша має прихильниками близько 20%,
- а друге лайно до смаку 73?
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18.11.2021 18:33 Відповісти
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18.11.2021 19:22 Відповісти
Гитлер тоже подписывал о ненападении. А "россия" также выступала гарантом в 90-х. КОЗЛЫ вонючие и балаболы.Вам, *****, верить, себя не уважать.
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18.11.2021 19:24 Відповісти
Малчать! Сдохни, падре п'адла!
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18.11.2021 19:35 Відповісти
россия считает нас украинцев не состоятельных для суверенной государственности. Это на века...
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18.11.2021 20:40 Відповісти
А що йому залишається кавкати. Сказати , що так ми готуємось до нападу і чекаємо слушного часу.
Чекаємо щоби в Україні не було патронів , ракет. Щоби США не лізло у Чорне море і не заважало здійснювати блокаду, Щоби Українці замерзли і вийшли на вулицю громити установи. От тут то вони......ні не погрожуючи - просто займуть територію.
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18.11.2021 20:41 Відповісти
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18.11.2021 21:04 Відповісти
хай піськОфф готується тікати з мацкви! Скоро там буде радіААктівний пЄпЄЛ
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19.11.2021 01:56 Відповісти
хутин..........я сам х.ею какую он пургу несет
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19.11.2021 03:49 Відповісти
руские уродьі так и сознались . они же конченньіе имперские твари. принцип руского - все делать вопреки - говорить вопреки - остальному миру дабьі сохранить особенность дебила
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19.11.2021 04:02 Відповісти
 
 