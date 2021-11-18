Пєсков про можливість вторгнення РФ в Україну: "Росія ні для кого не становить загрози"

В Кремлі відповіли на перестороги США щодо можливості прямої агресії Росії проти України вже цієї зими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Росія "не становить ні для кого загрози, розвивається своїм власним шляхом і займається своїми власними справами".

"У разі потреби ми вживаємо заходів щодо забезпечення своєї безпеки, якщо поблизу наших кордонів якісь зухвалі дії наших опонентів відбуваються. Ну, говорячи про опонентів, я (маю на увазі. - Ред.), насамперед, НАТО і сили НАТО, які дуже і дуже активно і наполегливо діють у безпосередній близькості від наших кордонів, чи то повітря, чи то вода, чи то суша. Подібні заголовки – не що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", - зазначив Пєсков.

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