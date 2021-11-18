Пєсков про можливість вторгнення РФ в Україну: "Росія ні для кого не становить загрози"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Кремлі відповіли на перестороги США щодо можливості прямої агресії Росії проти України вже цієї зими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
За його словами, Росія "не становить ні для кого загрози, розвивається своїм власним шляхом і займається своїми власними справами".
"У разі потреби ми вживаємо заходів щодо забезпечення своєї безпеки, якщо поблизу наших кордонів якісь зухвалі дії наших опонентів відбуваються. Ну, говорячи про опонентів, я (маю на увазі. - Ред.), насамперед, НАТО і сили НАТО, які дуже і дуже активно і наполегливо діють у безпосередній близькості від наших кордонів, чи то повітря, чи то вода, чи то суша. Подібні заголовки – не що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", - зазначив Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
...Я зазвичай стриманий і спокійний, але те, що утнуло російське керівництво і зокрема командуючий космічними військами РФ генерал-полковник Александр Головко, родом з Дніпра, це, ну я не знаю, як увірватись у бібліотеку і насрати посередині читальної зали.
Ніби космос, розвинені технології, але методи старі - ****** чимось так, щоб розлетілось.
На цьому фоні заява Лаврова виглядає цинічно, але дуже по-російські: «Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, - это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет».
«Фактов нікакіх нєт».
«Ударіть, жахнуть, ******* і *********! Главноє, штоби без фактов». - Дорж Бату
********* йохан, срань лапотная, пшла вон.
но сначала нуно
яго ачистить...
от двух ух
И если вникнуть в историю, то брешет письков бессовестно.
их там кто-то считает или когда-то считал?
расслабляться не нужно
нападают изподтишка - значит, не будет им тишка...
все так хотят напасть на говно, что говном покрыта 1/7 часть суши. и опять все хотят напасть.
Сообщил канал Генерал СВР. Вчера якобы у ***** 39 было! Дай Боже)
Так что Песков возможно сиюминутно прав пока ***** с короной, агрессия вряд ли последуеь
после как обнаружится что опять фейк -
*****, лучше б даже не слышал
разочарование хуже похмелья...
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
- Мы пришли с миром
Молдова.
Арменія.
Чечня.
Чечня.
Грузія.
Україна.
Сирія.
Можуть підтвердити його слова.
убогие вОнюшки даже мелодию сп...или у американцев и наложили на нее свои идиотские стишки. мЭрзость.
Истерично ржать?
Грустно плакать?
Покрываться мурашками?
Нет-нет-нет.
Надо:
СМАЗЫВАТЬ ПУЛЕМЕТ и ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ БОЕПРИПАСЫ!
подолякпесков
можна погодитись, бо росія таки менша загроза. ніж земерзота!
- перша має прихильниками близько 20%,
- а друге лайно до смаку 73?
падреп'адла!
Чекаємо щоби в Україні не було патронів , ракет. Щоби США не лізло у Чорне море і не заважало здійснювати блокаду, Щоби Українці замерзли і вийшли на вулицю громити установи. От тут то вони......ні не погрожуючи - просто займуть територію.