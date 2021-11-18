Смертельна ДТП у Харкові: батьків 16-річного водія Infiniti Харківського можуть судити за двома статтями, які передбачають позбавлення волі до 5 років

У Харкові можуть притягти до кримінальної відповідальності батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, фігуранта смертельної ДТП на проспекті Гагаріна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" 18 листопада повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України за допуск до керування транспортними засобами людей, які не мають права керувати, й по статті 166 — невиконання батьками їх обов'язків, що потягло тяжкі наслідки", — сказав Чубенко.

Стаття 287 передбачає покарання від штрафу до п'яти років позбавлення волі. Ст. 166 — обмеження або позбавлення волі від двох до п'яти років.

На розслідуванні ролі батьків у злочині, що призвів до загибелі 58-річного водія Chevrolet, наполягає сторона потерпілих.

Діти загиблого у ДТП Ігоря Носова та їх адвокат Ігор Черняк 17 листопада зустрічалися з представниками влади та поліції.

"У мене немає сумнівів, що слідство збере необхідну базу, і Микола Харківський понесе покарання. Але... є ще його батьки. І вже стає очевидним, що основна "тактика захисту" родини Миколи буде направлена саме на те, щоб вивести батьків з-під удару. Саме тому важливо, щоб слідство працювало і далі", — написав Черняк у соцмережі 18 листопада.

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.