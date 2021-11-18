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Смертельна ДТП у Харкові: батьків 16-річного водія Infiniti Харківського можуть судити за двома статтями, які передбачають позбавлення волі до 5 років

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Смертельна ДТП у Харкові: батьків 16-річного водія Infiniti Харківського можуть судити за двома статтями, які передбачають позбавлення волі до 5 років

У Харкові можуть притягти до кримінальної відповідальності батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, фігуранта смертельної ДТП на проспекті Гагаріна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" 18 листопада повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України за допуск до керування транспортними засобами людей, які не мають права керувати, й по статті 166 — невиконання батьками їх обов'язків, що потягло тяжкі наслідки", — сказав Чубенко.

Стаття 287 передбачає покарання від штрафу до п'яти років позбавлення волі. Ст. 166 — обмеження або позбавлення волі від двох до п'яти років.

На розслідуванні ролі батьків у злочині, що призвів до загибелі 58-річного водія Chevrolet, наполягає сторона потерпілих.

Діти загиблого у ДТП Ігоря Носова та їх адвокат Ігор Черняк 17 листопада зустрічалися з представниками влади та поліції.

"У мене немає сумнівів, що слідство збере необхідну базу, і Микола Харківський понесе покарання. Але... є ще його батьки. І вже стає очевидним, що основна "тактика захисту" родини Миколи буде направлена саме на те, щоб вивести батьків з-під удару. Саме тому важливо, щоб слідство працювало і далі", — написав Черняк у соцмережі 18 листопада.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Адвокатка Харківського натякнула, що на момент смертельної ДТП за кермом міг бути не він: Микола половини не пам'ятає. ВIДЕО

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.
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Топ коментарі
+15
Могут конечно ,но не будут ,мусора ,судьи ,прокуроры ,ВСЕ мясо любят .
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18.11.2021 14:07
+10
Ключове слово - "можуть". Все залежить від "щедрості" цих самих батьків.
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18.11.2021 14:09
+8
Законы нужно ужесточать. Убил, сел и надолго. Имущество к ногтю. Вот тогда и урок станет меньше. И бюджету будет польза.
И никаких залогов и амнистий.
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18.11.2021 14:40
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Могут, но не будут...
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18.11.2021 14:05 Відповісти
Могут конечно ,но не будут ,мусора ,судьи ,прокуроры ,ВСЕ мясо любят .
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18.11.2021 14:07 Відповісти
Ключове слово - "можуть". Все залежить від "щедрості" цих самих батьків.
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18.11.2021 14:09 Відповісти
а шо, за незаконну реєстрацію того інфініті ніхто не сяде?
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18.11.2021 14:10 Відповісти
А что значит незаконная регистрация?
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18.11.2021 14:19 Відповісти
Він сам не розуміє про що каже.
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18.11.2021 14:46 Відповісти
проскакувала інфа, шо тачка зареєстрована на мамашу в той день, коли її в країні не було
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18.11.2021 14:46 Відповісти
То й що? Нема в цьому нічого протизаконного.
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18.11.2021 14:56 Відповісти
могла сдать документы на регистрацию и уехать хоть в Акртику.
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18.11.2021 16:06 Відповісти
можливо, але адвокати потерпілих чомусь звернули на це увагу.
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18.11.2021 16:37 Відповісти
И что с того? Мы так не раз делали. Это можно сделать по доверенности, да просто сдать документы и зарегистрировать на кого угодно. Это вообще не вопрос.
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19.11.2021 04:31 Відповісти
Фантазёры .
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18.11.2021 14:17 Відповісти
Вангую. Батьки відбудуться штрафом і умовним покаранням, а у дітей судді з'явиться по новому "фініку".
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18.11.2021 14:21 Відповісти
Два года условно максимум получит кто -папа ? Ну вы и суки в мантиях. Шоб у вас руки не болели и деточки ваши не хворали.
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18.11.2021 14:22 Відповісти
Суду ще не було, а невдоволені вироком вже є.
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18.11.2021 14:47 Відповісти
да да да ! стганно неожиданно пгавда?
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18.11.2021 15:01 Відповісти
я считаю - отличное решение завести дела. Менты как раз любят вот такие дела - уголовка, куча доказательств, в суде доказать легко.
Условкой не отделается из-за резонанса.
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18.11.2021 16:07 Відповісти
Тут местные сми вроде раскопали что предки в разводе вроде и мамка вроде давно в Австралии. Будем смеятся дальше конечно---интрига только закручивается по части позвать с Сиднея мамулю гонщика отморозка и прочая комедь.
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18.11.2021 14:25 Відповісти
Ну Цукерберга же позвали. И маму найдут в Австралии. В стране все по Закону. Закон один для всех.
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18.11.2021 14:47 Відповісти
Законы нужно ужесточать. Убил, сел и надолго. Имущество к ногтю. Вот тогда и урок станет меньше. И бюджету будет польза.
И никаких залогов и амнистий.
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18.11.2021 14:40 Відповісти
ну да, только не обижайтесь когда - еду никого не трогаю..... - очнулся - бомж.(ну хоть не посадили)
то же самое с педофилами - елементарно четверть стоимости квартиры отдать "куда надо" и ты - .... ну если повезет, то пахан на зоне поймет что подставили и будешь просто "мужиком" там.
не забывай где "живешь", или как?
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18.11.2021 15:37 Відповісти
А регистратор повесить, неее???
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18.11.2021 17:24 Відповісти
можно и повесить, а можно и так, камнями забросать.
этот, как его, ну, "службовец нарота" ехал - там регистраторов на каждом столбе - ну и шо? не могут понять то ли он был за рулем, то ли Дед Отмороз...
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18.11.2021 17:32 Відповісти
Не можно. А нужно. Будет у тебя видео, а не на столбе. Будет так как c теми бfмбилами из банка. И их шехфом. т
Ферштейн?
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18.11.2021 17:43 Відповісти
Рамштейн.
Я тебе говорю шо там где поймали этого служку шо он не знает - был ли оно за рулем - регистраторов там куча - не обрах*йся, но поче.мудо правоофигители так и не поняли кто был за рулем. я об этом те писал, может ты не местный? (Сышь а ты кто ваще?)
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18.11.2021 17:49 Відповісти
Аналогично. Ты кто ваааще, Юрий Смит ?наверное мимо ушей пролетело видео как журналистам "Схем" руки-ноги ломали. Видео и карту памяти терли. А как видео нашлось, то ... Усе. Приплыли.
Вывод. Доказательства , фото, видео не просто должны где то быть. Они должны быть в нужных руках. А не у *********.
Ферштейн???
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18.11.2021 17:56 Відповісти
Металлика
при чем здесь это, да?
срач начался из-за региков&мусоров, а не то шо журникам повезло видео восстановить(еще немало комментов было в теме этой, я думал что камера передавала в машину съемку).
я тебе культурно сказал шо региков, да "региков" там на каждом столбе есть их у них. и ..... кто там за рулем был?
а ты съехал на Мемзера и говнобанк. абыдна
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18.11.2021 18:06 Відповісти
Та ну нах - око за око і зуб за зуб - вбив і усьо, повісили чи куля в лоб!!! Нахер ті откупи та срок у п'ять років, а людини вже нема, а виродок вже на волі... Твою ж мать... хоч би яйця цим падлюкам відрізали шоб хоч наслєдніків не було!!!
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18.11.2021 17:45 Відповісти
Это называется кровная месть. Хороший был сдерживающий фактор на Кавказе. От разного *********** и расписдяйства.
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18.11.2021 17:49 Відповісти
А взагалі то це з біблії... думаю мабуть так і треба робити "око за око..."
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18.11.2021 18:06 Відповісти
я балдзю від "професійності" цього юридичного бидла...
Як, скажіть, як може експлуатувати ТС член, що не досяг 18-ти з вод. посвідченням, а в даному випадку 16-ти річний без будь-яких прав?
Грішний я, сам їздив і крав авто у батька.... Але, саме крав та без його згоди...
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18.11.2021 14:43 Відповісти
"У Харкові можуть притягти до кримінальної відповідальності батьків 16-річного водія Infiniti "-- не "можуть", а зобов'язані!
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18.11.2021 14:57 Відповісти
кто тебе обязан? прокурор не обязан посадить - он обязан подать дело в суд.
СУД сажает, а не полиция и не следствие.
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18.11.2021 16:09 Відповісти
нічьо, 200 баксів вирішать проблему
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18.11.2021 15:15 Відповісти
Чомусь всі вчипились в "можуть", а не в те, що там 10 років має бути
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18.11.2021 16:06 Відповісти
в законе написано иначе, не морочь людям голову.
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18.11.2021 16:09 Відповісти
Що, за вбивство в "вашима законє" не судять вже 16-річних ?
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18.11.2021 16:15 Відповісти
І ще одне, що до законів - в Україні не судять за одну дію по двом статтям. Обирається та, що передбачає найбільшу відповідальність.
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18.11.2021 16:17 Відповісти
Притягнути це було б непогано.Але приєднуючись до думки більшості тут присутніх скажу ,що це малореально.Кожен суддя на всяк випадок тримає дома по пять порожніх трилітрових банок.
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18.11.2021 16:18 Відповісти
Фартануло пацану:
поки батько буде на зоні чалитись буде ганяти на його тачці!
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18.11.2021 16:48 Відповісти
Почему до 5. Этот урод в свои 14-16 лет готовый бандит на дороге. Выйдет и продолжит убивать. Почему-то такое ощущение, что судебная власть к таким убийцам очень благосклонна
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18.11.2021 17:56 Відповісти
та чому ж до 5! так строго! вже відпускайте
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10.02.2022 15:53 Відповісти
 
 