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ОАСК відмовив Горбатюку у поновленні на посаді в Офісі генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ОАСК відмовив Горбатюку у поновленні на посаді в Офісі генпрокурора

Окружний адміністративний суд Києва відмовив колишньому начальнику управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергію Горбатюку у поновленні на посаді в Офісі генпрокурора. У 2019 році він відмовився від переатестації.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це Горбатюк повідомив РБК-Україна.

Колишній начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури був звільнений 23 жовтня 2019 року за рішенням генпрокурора Руслана Рябошапки. Причина в тому, що Горбатюк не був допущений до переатестації, відмовившись підписати відповідну заяву.

Звільнення з прокуратури він оскаржив в Окружному адмінсуді Києва. ОАСК розглядав справу майже два роки. У червні 2021 року суддя Нана Векуа взяла самовідвід і процес було розпочато спочатку під суддівством Наталії Клочкової.

"Сьогодні (18 листопада. - Ред.) було винесено рішення. Відмовила суддя повністю",- повідомив Горбатюк.

Причини відмови поки невідомі, так як суддя оголосила лише резолютивну частину рішення.

Колишній прокурор має намір подати апеляцію на вердикт ОАСК. Втім, Горбатюк звертає увагу, що в ряді аналогічних справ Верховний суд вже відмовив прокурорам у поновленні.

Колишній голова управління спецрозслідувань також повідомив, що має намір брати участь у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідувань, який буде оголошений найближчим часом.

Автор: Ірина Дашківська
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їм там ручний ЗЕцуцик потрібний, а не незалежний прокурор.
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18.11.2021 14:44 Відповісти
Чітко вибіркове рішалово, бо називати це "правосуддям" безпідставно.
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18.11.2021 15:05 Відповісти
Ну ясно же что отказали бы. Есть четкие критерии. Должен быть вор, как судьи и овощу задницу лизал в партии рехионов.
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18.11.2021 15:37 Відповісти
Их выгоняют,их люстрируют,а они не убиваемые,жопами приросли в кресла, хрен выгонишь,ещё и зарплату будут требовать,вот это на реформировались,гидность чувствуете,вот она аж распирает.птьфу
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18.11.2021 16:03 Відповісти
это точ что дела майдана 4 года расследовал?
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18.11.2021 16:06 Відповісти
А підар вовк ще на коні
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18.11.2021 23:06 Відповісти
Горбатюку горбатого слепили.
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18.11.2021 23:15 Відповісти
 
 