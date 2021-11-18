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Новини Політика України
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Зеленський (17415) ПВК "Вагнер" (1476) Разумков Дмитро (1449)

Зеленський може дати свідчення у справі "вагнерівців". Якщо хтось "злив" - має понести відповідальність, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський може дати свідчення у справі

Народний депутат Дмитро Разумков вважає, що президент Володимир Зеленський може дати свідчення у справі "вагнерівців".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВР в четвер.

"Якщо немає, чого приховувати, можна прийти і відповісти в рамках чинного законодавства і тих можливостей та обмежень, які накладає державна таємниця. Я впевнений, що можна сказати багато про що та зняти велику кількість питань, які сьогодні існують у зв’язку із розслідуванням Bellingcat та роботою ТСК", - зазначив Разумков.

За його словами, тепер і правоохоронні органи, і ТСК повинні розібратися із інформацією про зрив спецоперації.

"Якщо хтось, вибачте за сленг, "злив" роботу наших спецслужб, ця людина повинна понести відповідальність згідно зі 111 статтею Кримінально-процесуального Кодексу України - державна зрада", - додав нардеп.

Відповідаючи на питання, чи просили його з Офісу Президента під час перебування на посаді спікера ухилятися від теми "вагнерівців", політик зауважив: "Ні, мене ніхто про це не просив. Думаю, багатьом не подобалося, що це питання було в інформаційному порядку денному. Але до мене безпосередньо ніхто не звертався. Однак я і не мав реальної інформації про те, що відбувалося, тому що не був долучений ні до спецоперації, ні до її обговорення".

Читайте також: Нардеп "Голосу" Железняк про розслідування Bellingcat щодо "вагнерівців": Все зрозуміло - багато заяв влади не підтвердилося

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Разумков так само би злив.
Одного поля ягоди.
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18.11.2021 14:41
+10
Єрмак також мав би дати свідчення. Тим більше, він не захищений недоторканністю.
Але сосна Безмозгла заявила, що він "не уповноважений для прийняття рішень у роботі спецслужб".
Яка різниця на що він уповноважений. Його мають заслухати як свідка. Для початку як свідка.
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18.11.2021 14:46
+9
Так воно і має понести відповідальність вже за то що покривало то чмо, хотя вони всі там чмошники!!!!!!!!!
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18.11.2021 14:36
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Так воно і має понести відповідальність вже за то що покривало то чмо, хотя вони всі там чмошники!!!!!!!!!
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18.11.2021 14:36 Відповісти
Такой весь стал ааапппазиционный!
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18.11.2021 14:36 Відповісти
террариум единомышленников зашевелился...
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18.11.2021 14:37 Відповісти
Когда поймаете,рерво наперво на кол посадить,а уж потом!...
кф «Иван Васильевич меняет профессию»
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18.11.2021 14:38 Відповісти
Разумков так само би злив.
Одного поля ягоди.
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18.11.2021 14:41 Відповісти
Зате як тонко дав Зєлєнскому під дих! "Если нечего скрывать, можно прийти и ответить в рамках действующего законодательства и тех возможностей и ограничений, которые накладывает государственная тайна. Источник: https://censor.net/ru/n3300246
😁
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18.11.2021 15:19 Відповісти
Ну это больше похоже на то,что Зелупа бил себя пяткой в грудь,но промахнулся и попал себе под дых.Ну а уж пробежаться по спине упавшего вожака-святое дело в зеленой стае.
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18.11.2021 15:40 Відповісти
Він просто не буде казати нічого, що б Ви не хотіли чути. То є інтелегентний кацап .
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18.11.2021 15:47 Відповісти
Тільки поліграф з незалежними іноземними експертами.
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18.11.2021 14:42 Відповісти
Да какой нафиг полиграф если зеледент не отрицает что сам позвонил бульбанфюреру и рассказал об операции. Сам, лично, своими ручонками и своим ****..вым хлебалом.
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18.11.2021 15:22 Відповісти
вОвремя предать - это предвидеть
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18.11.2021 14:42 Відповісти
до того как ему под зад дали у этого разумкова было другое мнение-
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18.11.2021 14:42 Відповісти
И кто же это наделал?!
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18.11.2021 14:43 Відповісти
Свідчити проти себе? Танунах.
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18.11.2021 14:43 Відповісти
Єрмак також мав би дати свідчення. Тим більше, він не захищений недоторканністю.
Але сосна Безмозгла заявила, що він "не уповноважений для прийняття рішень у роботі спецслужб".
Яка різниця на що він уповноважений. Його мають заслухати як свідка. Для початку як свідка.
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18.11.2021 14:46 Відповісти
Та Вовочка здав 100%
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18.11.2021 14:52 Відповісти
Разумков ти чого виліз зі своїми висєрами? Глаголиш шо чмо може дати свідчення у справі вагнеревців? Ти адвокат того жидівського чмиря - держзрадника, чи ти його папа а воно не дієспособне? За себе навчись відповідати, настав час вже розібратися по дорослому - без жидоклоунади.
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18.11.2021 14:53 Відповісти
Дима красиво делает вид, что не в курсе ситуации))))))
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18.11.2021 15:07 Відповісти
ловлю себя на мысли, что мы (украинцы) как то буднично стали реагировать на госизмену от зеленкиных, на автомате поливая их традиционно помоями в интернете
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18.11.2021 15:10 Відповісти
Без думки ківи з приводу "вагнергейту" , картина буде не повна
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18.11.2021 15:11 Відповісти
Разумков московська консерва.
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18.11.2021 15:12 Відповісти
Зливав інформацію сам Зеленський, він про це і говорив, а радив це зробити і відмінив спецоперацію його начальник Єрмак. Тут все зрозуміло.
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18.11.2021 15:12 Відповісти
НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ ЛОДКУ,БО ПУТИН НАПАДЁТ,А ВОТ И ПЛАН ШАТУН В ДЕЙСТВИИ.ЭТО ВСЁ РУКА КРЕМЛЯ ЗА ДЕНЬГИ КРЕМЛЯ БУГА ГА.
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18.11.2021 15:19 Відповісти
не качайте сцену "95 кварталу", а то Лисий і Юзік можуть блюванути.
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18.11.2021 15:54 Відповісти
может оно, бл...
обязано, курво
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18.11.2021 15:21 Відповісти
не мямли, бубочколюб. разберемся без малороссов
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18.11.2021 15:33 Відповісти
Саме ТАК, падлюка мацкальська. Зараз Україні потрібен Гетьман, що довів свою відданність Україні і здатність керувати нею під час війни, а це - саме ПОРОХ і Є. Чи в тебе Є інші кандидатури?
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18.11.2021 15:36 Відповісти
"Гетьман",этот тот,который отдал приказ не шагу вперёд когда добробаты героически освобождали города, и отдал на растерзание две области оркам ? Ты об этом в мятом сбитом лётчике толдычиш. который жал руку и обнимал В,В))) Ты это серьёзно? Да уж лучше тогда Зеленский
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18.11.2021 15:49 Відповісти
Тобі мацкалю-косабу чи зраднику-хохлу, чи, просто, тупому зільоному 3.14дору, може, "уж лучше тогда Зеленский". А мені, українцю, цей жид-зрадник, ідіот і хапуга вже дістав своїм царюванням по-вінця. Тож запхни сває мнєніє в сра...ку(собі), а нам СВОЄ робить. І зробимо, не сумнівайся.
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18.11.2021 16:13 Відповісти
ты глупый,Зеленский ничего не украл и котлов с тысячами погибшими,как за Порошенко не было,нет и не будет.Он не алчный,у него всё есть,красть ему не зачем.Ты видел по стране театры 95 квартала настроенных за 2.5 года? Нет,потому что их нет.А вот магазинов Рошен по всей стране и на каждом углу.А откуда у чиновкника Порошенко на зарплате такие деньги,да ещё в то время?
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18.11.2021 16:23 Відповісти
Ще раз, в останнє, спробуй читати по- складам(може, ТАК дійде):

"На куй , в радниє іпєня...."
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18.11.2021 16:43 Відповісти
вы мне напоминаете тех,которым доказывать нужно,что в стране война.Всё,что мог гетьман сделать уже сделал,он уже старый,песок сыплется,слабоумием страдает,шапки срывает,на людей кидается,ему бы на дурочку бы лечь,так он распустил её, некуда,только на свалку времени.
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18.11.2021 16:49 Відповісти
От і проговорився, шарійолиз
Може ти та дєфачка, з якої Порошенко шапку скинув ? Таким треба голову скидати. Все одно мізків не має.
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18.11.2021 16:59 Відповісти
а тут другие, не как вы, а по умнее присутствуют? Или только, такие вы, в основном тут околачиваются ? Это что дай обезьяне в лапы гранату,что вам в руки дай гаджет,царапть будет экран пока не вылазит.
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18.11.2021 17:27 Відповісти
Шо ???
Не розумію *********..
Ще раз. Члєнораздєльно.
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18.11.2021 17:31 Відповісти
член проси раздельно у мужа,авось смилуется и даст посмоктати.
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18.11.2021 17:33 Відповісти
Довбику - це натяк тобі коми розставити нормально.
А краще візьми в шарія оту паличку і працюй...смоктуне
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18.11.2021 17:35 Відповісти
Ну так и сделаю,пойду посмотрю,что там этот баламут балумитит.Спасибо за совет.А вам к мужу за смаколиком ,у него гарна конфета надеюсь для вас припасена
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18.11.2021 18:08 Відповісти
Навіть не відає як українською кОнфєта.
Отак завжди. Забіжить сюди рогатий, повставляє в росіски слова замість букви А літеру О і вважає, що воно українською щебечить
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18.11.2021 18:19 Відповісти
Та ти і головою не дуже користуєшся.
Краще піди зі своїм корнішоном побався. Більше користі буде.
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18.11.2021 18:29 Відповісти
наверное за Порошенко мало свечечек стоит? Нужно ещё пару котлов,чтобы понятно вам было,что это за чмо путинское? Вами так обожаемый Порошенко,жму руку обнимаю ВВ,во время Иловайска "здорово."
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18.11.2021 18:29 Відповісти
Довбню. Якщо фуйло піде у наступ, то в нас буде кілька іловайськів. Завдяки старанням зеленського. Страшно уявити скільки людей поляже.
Порошенко армію не обдирав, виплати не затримував і хробаками не годував.
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18.11.2021 18:31 Відповісти
если бы да кабы, во рту вырастут грибы. Ответь, ты дура? Скажи,тебя не удивляет приказ главнокашляющего на то время, не шагу вперёд ? Нет? Добробаты, освобождали города героически и освободили бы, только кто-то даёт приказ, не шагу вперёд, и даёт возможность Гиркину со Славянска уйти по трассе в Донецк и закрепится там, кто бы это мог быть?Ты не знаешь? Не Порошенко случаем,нет? Не Порошенко ли на руку минус два региона электората? Нет? Слово война в стране юридически нигде не закреплено.Понимаешь ты или нет? Если на выборах побеждает тобой ненавистный Шарий или ОПЗЖ то все до единого АТОвца и добровольца становятся вне закона,так как оружие взяли и погибли мирные люди и стой и с этой стороны,и за это нужно отвечать.Вот по этому мразь жирная которая положила в Иловайске пацанов и рвётся к власти,половину порохоботов купив,половину держит за грешки компрмат подсудный, мародёрство,убийство и т.д на Донбассе.
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18.11.2021 20:01 Відповісти
Правду казали, мокшани -тупі. То ж повторюсь :"На куй, за парєбрік".
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18.11.2021 17:57 Відповісти
Вам би спочатку школу скінити, шановний. 10 хоча б класів, як не 12. Тоді, може, ви б зрозуміли, що магазини обслуговують покупців, а не їх власників. І на відміну від приватних осель найбільше благо від них отримує соціум. Що більше суспільно доступної комерційної нерухомості існує, то більш багатим стає суспільство. Не одразу. Поступово. Але будівництво магазинів це витрати. Інвестиція. Дівіденд від якої отримає не лише інвестор, а й користувач.
В цьому сенсі Зеленський і справді нічого не набудував. Але вивів гроші вкладників Приват-банку за межі країни. Щонайменше, уникнув оподаткування. Щонайбільше - тупо вкрав. Натомість зараз Зеленський очолює велике будівництво. Але не за власні гроші, а за гроші платників податків. Які б на перше мали бути використані для подолання епідемії і кризи. А інфраструктура мала б лишитись аж на на друге. Але цього мало. І з цих коштів зелені тупо виводять 30% на фінансування свого політичного проекту. Зокрема, через спонсорування депутатів через "зарплатню" в конвертах. Та не лише.
Мабуть, забагато вам написав і вашої освіти не вистачить, щоби це одразу усвідомити. Але ви напружтесь. Спробуйте. Нагородою стане те, що з часом ви дізнаєтесь щось нове.
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18.11.2021 17:51 Відповісти
Ага,так это получается Зеленский виноват,что доллар подняли с 8 до 28,а пенсии до сих пор не проиндексированны?
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18.11.2021 18:06 Відповісти
Ви все прочитали? Щось зрозуміли з того?
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18.11.2021 18:14 Відповісти
Пан не розуміє нашої мови. Мої речення він ще якось з гуглом переклав, а ваш текст не подужав.
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18.11.2021 18:20 Відповісти
вы уже наделали,что разгребается восьмой год и не как не разгребётся, и с Минском наделал,что выхода нет и с территориями, и с медициной которая уничтожила Супрун, вы ещё хотите пять лет порошеновского мародёрства? Вам указали ваше место 73% граждан страны, на свалку.А точнее на
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18.11.2021 16:28 Відповісти
3,14дормот подоляковский твоя методичка протухла
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18.11.2021 16:36 Відповісти
вы думаете я опущусь до вашего уровня и перейду на оскорбления? ДА нет,не в коем случае.А с чего вы решили,что я за кого-то? По мне Зеленский,- лучшее, за восемь лет после революции гидности. Дороги строит,мосты строит и за своё правление ничего не украл,и некого не сбил на машине, да если и посчитать погибших,то в разы меньше,чем за попередника.
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18.11.2021 16:41 Відповісти
почему вы опускайтесь до уровня за поребриковских на оскорбления? Всё, вы за Порошенко, уже всё сделали,революция гидности прошла, мы уже гидны, гидная зарплата,гидная пенсия,гидная зарплата,гидная коммуналка, реформы прошли,что вы ещё хотите?
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18.11.2021 16:46 Відповісти
У вас немає гідності. Лише термін придатності.
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18.11.2021 17:00 Відповісти
Аваков, Разумков и даже скромный Лерос. Очень хочу посмотреть на рожи Ермака, Арестовича, Подоляка, Лещенко, Безуглой когда власть в стране поменяется. На них пожизненная неприкосновенность уж точно не распространяется
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18.11.2021 15:25 Відповісти
к Лещенко там ноль вопросов - еще будут за моралку платить, если попробуют тягать. он только личное мнение говорит, даже если в чате кто то высрал напр. Ахметка плохой, - то он цитирует и говорит шо это - цитата, так же и по всяким бандитам = "на мою думку" или "не доведено що". так что кого кого, но его просто не за что таскать то. и да.... гыгы, за слова - кто и когда тут за слова сидел или даже арестович, ой, арестован был то?
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18.11.2021 15:30 Відповісти
А Укрзализныця где он "наблюдал"? И разве про посадку речь?
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18.11.2021 15:33 Відповісти
два года готовили, куча человек и даже женщин знали об этом и тут.... "зеляслила"...
ну просто не особо верится. все устояли перед соблазном себе поиметь бабла здесь и сейчас, а не может быть потом премию.... плюс - чуть ли не каждого боевика "вели" гебнявые - так что просто так поехать х.з. куда, х.з. на кого работать и даже не уточнить у кураторов - что ккто и как их нанимает... и так десятки раз. с самого начала не особо верилось просто. военного преступника просто так выпустят сРашки - едь емеля, твоя неделя, а если поймают - говори что мы ниче не знают.(это при условии что они, те кто знает о Боинге, были живы, что как бы само собой уже сомнительно)
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18.11.2021 15:26 Відповісти
Ясно. Кацапская рожа. Посиди пока в спаме. А там и до бана договоришься
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18.11.2021 15:37 Відповісти
вот вот, именно!
то же самое у Антиколорадоса - чуть что против "Пороха" = набрасываются с кукареканьем на людей, читаю не раз, как петухи. Вот как и вижу тут - вместо разумного возражения и таких же аргументов - оскорбление и визг.
Посмотри сбоку как ты щас выглядишь то.
Нет? Не хватает смелости?
А у меня хватает, например я когда то был верунком, "бо батьки так вірили", но смело об этом говорю, а не бросаюсь субстанцией якутского скульптора.
Или я тут не привел достаточно аргументов шоб хобя бы кинуть пару плюсов за то шо выглядит странно - десятки чуваков знали 2 года об этом и аж сама Зеля или ее главарь ермачок "слили" под конец. Удивительно, нет?
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18.11.2021 15:45 Відповісти
Разницу между кретином и критикой знаешь? Главное, что ты не отрицаешь своей мокшанской натуры. Ответь, вы когда с нашего украинского Крыма свалите?
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18.11.2021 16:01 Відповісти
там не был ни разу.
когда свалят - спроси у Байд, ой, у Владимира Владимировича, когда Байден деоккупирует Крыс то.
А вообще, я тебе советую идти на сайт Антиколорадоса, так такими все комменты засраны - чуть чо против ПАП-а = .... ну не буду перечислять эпитеты, без матов уже, так как подох уже лет 2-3 как некий модераст с Англии тамошний, который сам матерился к людям.
и да, чувак, я вот спорю на жизнь шо ты ошибся шо я кацап - а ты?
(звук слива в бачке, но не в бОчке)
Я так и думал. И да - ты щас ся повл как верун - чуть что не то как ты веришь = срач, оскорбление, обвинение, вы... как это на рос. языке - ну, вырок, а потом довольное кряхтение - ыыыы, "кацапа поймал".... не будь посмешищем, мужик. я просто навел логические вопросы.
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18.11.2021 16:13 Відповісти
Что ты как сопля растекаешься? При чем тут Байден? Это он Крым оккупировал? И кто такой "Владимир Владимирович? ***** что ли?
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18.11.2021 16:24 Відповісти
был о те лучшего мнения(думал шо ты хотя бы среднячок по сообразительности, ошибался, извини )
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18.11.2021 16:28 Відповісти
На всі КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, відповідь :"НІ". Висновок, на куй в радниє іпєня, чи то пак, болота.
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18.11.2021 18:05 Відповісти
та шо сперечатись, просто чувак поплутавсІ)

логічно реально я спитав - два роки, десятки мужиків. і ніхто нічо.го. Тоді як кричать шо всюди "кроти". шо аж Зеля і його Єлдак "злили"... ну не знаю, відставити все і почитати сухі факти, то скаже будь-хто .....
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18.11.2021 18:10 Відповісти
Коли цього криворогуля журналісти піймали за порушенням карантиних вимог і суд розглядав позов до нього, ви пам'ятаєте що воно заявило? "Я неподсудний, бо маю президентську недоторканість!". Тому, якщо хтось має надію на свідчення бубочки у суді, скажу прямо - ви неївні люди.
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18.11.2021 15:26 Відповісти
Разумный, а ты значит у нас белый и пушистый и совсем не слуга? А ведь киздиш! всё ты знал и знаешь! Просто тогда неудобно было а сейчас вроде как в оппозиции. Лицемеры..
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18.11.2021 15:34 Відповісти
димасик, ты в курсе, что подозреваемый имеет право не свидетельствовать против себя? хотя да, откуда ему быть в курсе, что там в той Конституции? как, впрочем и ***********.
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18.11.2021 15:44 Відповісти
Разумков бывший член Партии Регионов, его отец да и сам Разумков любитель русского мира который еще 5 минун назад был членом Партии Зе-клоунов! Неужели есть люди готовые наступить в очередной раз на грабли?!
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18.11.2021 16:13 Відповісти
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18.11.2021 16:33 Відповісти
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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18.11.2021 19:49 Відповісти
Может дать, а может и не дать - но так как он никому ничего не должен и не ЛОХ, то 100% не даст.
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18.11.2021 21:51 Відповісти
Буде те саме, що й з аналізами...
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19.11.2021 00:09 Відповісти
 
 