Зеленський може дати свідчення у справі "вагнерівців". Якщо хтось "злив" - має понести відповідальність, - Разумков
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Народний депутат Дмитро Разумков вважає, що президент Володимир Зеленський може дати свідчення у справі "вагнерівців".
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВР в четвер.
"Якщо немає, чого приховувати, можна прийти і відповісти в рамках чинного законодавства і тих можливостей та обмежень, які накладає державна таємниця. Я впевнений, що можна сказати багато про що та зняти велику кількість питань, які сьогодні існують у зв’язку із розслідуванням Bellingcat та роботою ТСК", - зазначив Разумков.
За його словами, тепер і правоохоронні органи, і ТСК повинні розібратися із інформацією про зрив спецоперації.
"Якщо хтось, вибачте за сленг, "злив" роботу наших спецслужб, ця людина повинна понести відповідальність згідно зі 111 статтею Кримінально-процесуального Кодексу України - державна зрада", - додав нардеп.
Відповідаючи на питання, чи просили його з Офісу Президента під час перебування на посаді спікера ухилятися від теми "вагнерівців", політик зауважив: "Ні, мене ніхто про це не просив. Думаю, багатьом не подобалося, що це питання було в інформаційному порядку денному. Але до мене безпосередньо ніхто не звертався. Однак я і не мав реальної інформації про те, що відбувалося, тому що не був долучений ні до спецоперації, ні до її обговорення".
Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.
15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".
17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.
Будь ласка, зачекайте...
кф «Иван Васильевич меняет профессию»
Одного поля ягоди.
😁
Але сосна Безмозгла заявила, що він "не уповноважений для прийняття рішень у роботі спецслужб".
Яка різниця на що він уповноважений. Його мають заслухати як свідка. Для початку як свідка.
обязано, курво
"На куй , в радниє іпєня...."
Може ти та дєфачка, з якої Порошенко шапку скинув ? Таким треба голову скидати. Все одно мізків не має.
Не розумію *********..
Ще раз. Члєнораздєльно.
А краще візьми в шарія оту паличку і працюй...смоктуне
Отак завжди. Забіжить сюди рогатий, повставляє в росіски слова замість букви А літеру О і вважає, що воно українською щебечить
Краще піди зі своїм корнішоном побався. Більше користі буде.
Порошенко армію не обдирав, виплати не затримував і хробаками не годував.
В цьому сенсі Зеленський і справді нічого не набудував. Але вивів гроші вкладників Приват-банку за межі країни. Щонайменше, уникнув оподаткування. Щонайбільше - тупо вкрав. Натомість зараз Зеленський очолює велике будівництво. Але не за власні гроші, а за гроші платників податків. Які б на перше мали бути використані для подолання епідемії і кризи. А інфраструктура мала б лишитись аж на на друге. Але цього мало. І з цих коштів зелені тупо виводять 30% на фінансування свого політичного проекту. Зокрема, через спонсорування депутатів через "зарплатню" в конвертах. Та не лише.
Мабуть, забагато вам написав і вашої освіти не вистачить, щоби це одразу усвідомити. Але ви напружтесь. Спробуйте. Нагородою стане те, що з часом ви дізнаєтесь щось нове.
ну просто не особо верится. все устояли перед соблазном себе поиметь бабла здесь и сейчас, а не может быть потом премию.... плюс - чуть ли не каждого боевика "вели" гебнявые - так что просто так поехать х.з. куда, х.з. на кого работать и даже не уточнить у кураторов - что ккто и как их нанимает... и так десятки раз. с самого начала не особо верилось просто. военного преступника просто так выпустят сРашки - едь емеля, твоя неделя, а если поймают - говори что мы ниче не знают.(это при условии что они, те кто знает о Боинге, были живы, что как бы само собой уже сомнительно)
то же самое у Антиколорадоса - чуть что против "Пороха" = набрасываются с кукареканьем на людей, читаю не раз, как петухи. Вот как и вижу тут - вместо разумного возражения и таких же аргументов - оскорбление и визг.
Посмотри сбоку как ты щас выглядишь то.
Нет? Не хватает смелости?
А у меня хватает, например я когда то был верунком, "бо батьки так вірили", но смело об этом говорю, а не бросаюсь субстанцией якутского скульптора.
Или я тут не привел достаточно аргументов шоб хобя бы кинуть пару плюсов за то шо выглядит странно - десятки чуваков знали 2 года об этом и аж сама Зеля или ее главарь ермачок "слили" под конец. Удивительно, нет?
когда свалят - спроси у
Байд, ой, у Владимира Владимировича, когда Байден деоккупирует Крыс то.
А вообще, я тебе советую идти на сайт Антиколорадоса, так такими все комменты засраны - чуть чо против ПАП-а = .... ну не буду перечислять эпитеты, без матов уже, так как подох уже лет 2-3 как некий модераст с Англии тамошний, который сам матерился к людям.
и да, чувак, я вот спорю на жизнь шо ты ошибся шо я кацап - а ты?
(звук слива в бачке, но не в бОчке)
Я так и думал. И да - ты щас ся повл как верун - чуть что не то как ты веришь = срач, оскорбление, обвинение, вы... как это на рос. языке - ну, вырок, а потом довольное кряхтение - ыыыы, "кацапа поймал".... не будь посмешищем, мужик. я просто навел логические вопросы.
логічно реально я спитав - два роки, десятки мужиків. і ніхто нічо.го. Тоді як кричать шо всюди "кроти". шо аж Зеля і його Єлдак "злили"... ну не знаю, відставити все і почитати сухі факти, то скаже будь-хто .....