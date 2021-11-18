За ресурсний законопроєкт немає голосів, а мене "слуги народу" звинувачували, що я не виносив його в зал, - Разумков
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За ресурсний законопроєкт 5600 немає голосів.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сьогодні сказав народний депутат Дмитро Разумков.
Він нагадав, що із ініціативою про розгляд законопроєкту виступила фракція "Слуга народу".
"Цей закон є однією з причин і підстав для моєї відставки, про що багато говорили і Корнієнко, і Мотовиловець, й інші колеги, розповідаючи, що я не пускав його в зал. Я уже більше місяця не є головою Верховної Ради, і сьогодні саме "Слуга народу" знімає питання з розгляду. То давайте визначатися, хто на яких олігархів працює, хто з ними домовляється або намагається це робити", - наголосив політик.
Нардеп вважає, що в законопроєкті 5600 "дуже багато неправильних речей", які вплинуть не на великих бізнесменів, а на середній та малий бізнес.
Будь ласка, зачекайте...
Вам не здається що це пряме свідчення про повну корумпованість парламенту? панове.
Немає ніякого парламенту у НОРМАЛЬНОМУ РОЗУМІННІ.
Один (янєлохМінє42 Вова) зізнаєтся у державній зраді.
Іньший (Арахімія) каже що аби Вова розповів то він би порушив Закон!!! Так Вова вже зіхнався що він РОЗПОВІВ, ідіот!
Розумков визнав у цьому інтерв'ю що на спикера здійснюють тиск "слуги "народу"" ..... кодла - йо#ла..... наобирали....