За ресурсний законопроєкт немає голосів, а мене "слуги народу" звинувачували, що я не виносив його в зал, - Разумков

За ресурсний законопроєкт 5600 немає голосів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сьогодні сказав народний депутат Дмитро Разумков.

Він нагадав, що із ініціативою про розгляд законопроєкту виступила фракція "Слуга народу".

"Цей закон є однією з причин і підстав для моєї відставки, про що багато говорили і Корнієнко, і Мотовиловець, й інші колеги, розповідаючи, що я не пускав його в зал. Я уже більше місяця не є головою Верховної Ради, і сьогодні саме "Слуга народу" знімає питання з розгляду. То давайте визначатися, хто на яких олігархів працює, хто з ними домовляється або намагається це робити", - наголосив політик.

Нардеп вважає, що в законопроєкті 5600 "дуже багато неправильних речей", які вплинуть не на великих бізнесменів, а на середній та малий бізнес.

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