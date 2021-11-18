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За ресурсний законопроєкт немає голосів, а мене "слуги народу" звинувачували, що я не виносив його в зал, - Разумков

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За ресурсний законопроєкт немає голосів, а мене

За ресурсний законопроєкт 5600 немає голосів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сьогодні сказав народний депутат Дмитро Разумков.

Він нагадав, що із ініціативою про розгляд законопроєкту виступила фракція "Слуга народу".

"Цей закон є однією з причин і підстав для моєї відставки, про що багато говорили і Корнієнко, і Мотовиловець, й інші колеги, розповідаючи, що я не пускав його в зал. Я уже більше місяця не є головою Верховної Ради, і сьогодні саме "Слуга народу" знімає питання з розгляду. То давайте визначатися, хто на яких олігархів працює, хто з ними домовляється або намагається це робити", - наголосив політик.

Нардеп вважає, що в законопроєкті 5600 "дуже багато неправильних речей", які вплинуть не на великих бізнесменів, а на середній та малий бізнес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" ініціювала виключення ресурсного законопроєкту з сьогоднішнього порядку денного Ради

Автор: Ірина Дашківська
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Я щось не розумію? А хіба на голосування в Україні ставлять ті законопроєкти під які заздалегідь є голоси?
Вам не здається що це пряме свідчення про повну корумпованість парламенту? панове.
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18.11.2021 15:00 Відповісти
Корумповані й підконтрольні.
Немає ніякого парламенту у НОРМАЛЬНОМУ РОЗУМІННІ.
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18.11.2021 15:03 Відповісти
Неужели ещё есть у нас люди ,которые об этом не знают...)
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18.11.2021 16:43 Відповісти
Вони такі недолугі що навіть не розуміють що кажуть у інтерв'ю.
Один (янєлохМінє42 Вова) зізнаєтся у державній зраді.
Іньший (Арахімія) каже що аби Вова розповів то він би порушив Закон!!! Так Вова вже зіхнався що він РОЗПОВІВ, ідіот!
Розумков визнав у цьому інтерв'ю що на спикера здійснюють тиск "слуги "народу"" ..... кодла - йо#ла..... наобирали....
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18.11.2021 15:02 Відповісти
це взагалі цікава заява... Якщо є голоса задлегідь - ставимо на голосування, немає - шукаємо голоси в кулуарах? Кіно.
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18.11.2021 15:26 Відповісти
Ахметівська шавка відробляє гроші
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18.11.2021 15:31 Відповісти
))))зескот уже не может собрать голоса -это клёво
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18.11.2021 16:41 Відповісти
Это плохо. Скорее всего, дали отмашку, пока прокатить, чтобы не нагнетать и без того, почти, революционную ситуацию. Весной, если станет полегче, вернуться к этому закону, кстати вместе с ценами на энергоносители.
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18.11.2021 16:51 Відповісти
Нормально ,просто более практичные зекретины перебегают к разумкову,чтоб ещё пожить в политике ,т к с зекрысой вот вот это будет не реально -поэтому и голоса уплывают
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18.11.2021 17:01 Відповісти
Разумков!!Хватит скулить по поводу и без повода!!Это уже даже не смешно!!! Просрал должность !!Так тебе и надо !! Ты такая же гнида как и все слуги народа!!теперь иди к ним , мыть полы и не хнычь!!
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18.11.2021 18:37 Відповісти
 
 