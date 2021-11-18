Створили фейкову сторінку в соцмережі і писали непристойності: на Херсонщині школярі цькували однокласницю через те, що вона не місцева

На Херсонщині ювенальні поліцейські виявили факт кібербулінгу щодо учениці 8-го класу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області у фейсбуці.

Подія сталася в одній зі шкіл Скадовського району. Там жертвою кібербулінгу стала учениця 8-го класу. Двоє її однокласників створили фейкову сторінку дівчинки в інстаграм. Діти потай фотографували неповнолітню, викладали її фото на сторінку з різними дописами нецензурного характеру та малювали непристойні речі. Потім все це обговорювали у телеграм-чаті їх класу, доступу до якого потерпіла не мала. Після втручання поліції сторінка була видалена, батьки кривдників притягнуті до адмінвідповідальності за булінг, з булерами та учнями класу проведені виховні бесіди.

Потерпіла сама побачила фейкову сторінку з непристойностями на своїх фото і повідомила матері, яка пішла в школу з’ясовувати ситуацію. В поліцію вже звернулося керівництво навчального закладу. Під час перевірки факт кібербулінгу щодо школярки підтвердився.

"До навчального закладу прибули ювенальні поліцейські, служба у справах дітей для проведення всебічної перевірки. Поспілкувалися з учнями і з’ясували всі обставини події. На той час фейкова сторінка вже була видалена. Попередньо встановлено, що частина класу була вороже налаштована проти однокласниці. Причину такого ставлення учні пояснили тим, що дівчинка не місцева і переїхала в село лише 3 роки тому. Про фейковий акаунт знали учні класу і обговорювали це у телеграм-чаті, до якого потерпіла доступу не мала. З’ясувалося, що діти створили дві фейкові сторінки, які після розголосу інформації одразу ж видалили", - йдеться у повіодмленні.

Інспектори ювенальної превенції провели роз’яснювальну роботу з неповнолітніми кривдниками щодо неприпустимості подібної поведінки і правових наслідків систематичного цькування. Після розгляду матеріалів судом неповнолітні будуть поставлені на облік в поліцію.

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З батьками булерів поліцейські провели бесіди щодо належного виховання дітей та коригування їх поведінки. Відносно батьків двох неповнолітніх було складено адміністративні протоколи за ч.3 ст.173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також з’ясувалося, що дівчинка до останнього замовчувала свої проблеми та ставлення до неї однокласників. Тож працівники поліції закликають не приховувати випадки булінгу, щоб не сприяти порушникам і запобігти наслідкам цькування.

Загалом, з початку року на Херсонщині поліцейські склали 28 адміністративних протоколів щодо булінгу в навчальних закладах. А для aнoнiмниx пoвiдoмлeнь дiтeй пpo фaкти булiнгу в шкoлax, вiднeдaвнa ювенальна пoлiцiя Херсонщини cтвopилa cпeцiaльний чaт-бoт у Telegram. Для цьoгo у пoшуку нeoбxiднo нaбpaти: "Ювeнaльнa пpeвeнцiя Xepcoнщини" https://t.me/ChildpolicekhersonBot i зaлишити cвoє пoвiдoмлeння. Ця iнфopмaцiя нaдxoдить дo пpaцiвникiв ювeнaльнoї пpeвeнцiї i вoни нeгaйнo пoчинaють пpoвoдити пepeвipку.