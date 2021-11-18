УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12842 відвідувача онлайн
Новини ПодіїСуспільство
2 944 15
діти (4402) Нацполіція (13918) Херсонщина (4240) булінг (52)

Створили фейкову сторінку в соцмережі і писали непристойності: на Херсонщині школярі цькували однокласницю через те, що вона не місцева

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Створили фейкову сторінку в соцмережі і писали непристойності: на Херсонщині школярі цькували однокласницю через те, що вона не місцева

На Херсонщині ювенальні поліцейські виявили факт кібербулінгу щодо учениці 8-го класу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області у фейсбуці.

Подія сталася в одній зі шкіл Скадовського району. Там жертвою кібербулінгу стала учениця 8-го класу. Двоє її однокласників створили фейкову сторінку дівчинки в інстаграм. Діти потай фотографували неповнолітню, викладали її фото на сторінку з різними дописами нецензурного характеру та малювали непристойні речі. Потім все це обговорювали у телеграм-чаті їх класу, доступу до якого потерпіла не мала. Після втручання поліції сторінка була видалена, батьки кривдників притягнуті до адмінвідповідальності за булінг, з булерами та учнями класу проведені виховні бесіди.

Потерпіла сама побачила фейкову сторінку з непристойностями на своїх фото і повідомила матері, яка пішла в школу з’ясовувати ситуацію. В поліцію вже звернулося керівництво навчального закладу. Під час перевірки факт кібербулінгу щодо школярки підтвердився.

"До навчального закладу прибули ювенальні поліцейські, служба у справах дітей для проведення всебічної перевірки. Поспілкувалися з учнями і з’ясували всі обставини події. На той час фейкова сторінка вже була видалена. Попередньо встановлено, що частина класу була вороже налаштована проти однокласниці. Причину такого ставлення учні пояснили тим, що дівчинка не місцева і переїхала в село лише 3 роки тому. Про фейковий акаунт знали учні класу і обговорювали це у телеграм-чаті, до якого потерпіла доступу не мала. З’ясувалося, що діти створили дві фейкові сторінки, які після розголосу інформації одразу ж видалили", - йдеться у повіодмленні.

Інспектори ювенальної превенції провели роз’яснювальну роботу з неповнолітніми кривдниками щодо неприпустимості подібної поведінки і правових наслідків систематичного цькування. Після розгляду матеріалів судом неповнолітні будуть поставлені на облік в поліцію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Школяр підпалив церкву в Одеській області, тому що його ображав син священника. ФОТО

З батьками булерів поліцейські провели бесіди щодо належного виховання дітей та коригування їх поведінки. Відносно батьків двох неповнолітніх було складено адміністративні протоколи за ч.3 ст.173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також з’ясувалося, що дівчинка до останнього замовчувала свої проблеми та ставлення до неї однокласників. Тож працівники поліції закликають не приховувати випадки булінгу, щоб не сприяти порушникам і запобігти наслідкам цькування.

Загалом, з початку року на Херсонщині поліцейські склали 28 адміністративних протоколів щодо булінгу в навчальних закладах. А для aнoнiмниx пoвiдoмлeнь дiтeй пpo фaкти булiнгу в шкoлax, вiднeдaвнa ювенальна пoлiцiя Херсонщини cтвopилa cпeцiaльний чaт-бoт у Telegram. Для цьoгo у пoшуку нeoбxiднo нaбpaти: "Ювeнaльнa пpeвeнцiя Xepcoнщини" https://t.me/ChildpolicekhersonBot i зaлишити cвoє пoвiдoмлeння. Ця iнфopмaцiя нaдxoдить дo пpaцiвникiв ювeнaльнoї пpeвeнцiї i вoни нeгaйнo пoчинaють пpoвoдити пepeвipку.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Знущання в крові деяких малолітніх ідіотів, це вилічується тільки "пі@@юлєй", або ще більш витонченим знущанням над кривдниками. І при тому миттєво, є досвід.
показати весь коментар
18.11.2021 15:35
+4
не місцева... то й що? вона якась не така? в неї роги чи хвіст...звідки ця неприязнь? а якщо, не дай боже, хтось з'явиться нетрадиційної орієнтації, або ж дитина з інвалідністю, її що, камнями можуть забити... звідки це дикунство? якесь середньовіччя..., вчителі мабуть не пояснюють і батьки теж не пояснюють, або і самі такі..., дикуни
показати весь коментар
18.11.2021 16:04
+1
Начинается все с семьи . Во многих семьях такие отношения приветствуются родителями или вообще отсутствует интерес папы и мамы к поведению своих чад. Целыми днями подростки зависают в телефонах, играют в непонятные жестокие игры. Вот и появляется у детей эта жестокость, ненависть и нетерпимость.
показати весь коментар
18.11.2021 15:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От шибеники
показати весь коментар
18.11.2021 15:15 Відповісти
Ату їх, ату
показати весь коментар
18.11.2021 15:25 Відповісти
діти якісь хворі... їх не в поліцію, а психлікарню треба. неприязнь, бо вона новенька... Щось новеньке в підлітковій психіатрії
показати весь коментар
18.11.2021 15:29 Відповісти
Це щось стареньке.
показати весь коментар
18.11.2021 16:02 Відповісти
Знущання в крові деяких малолітніх ідіотів, це вилічується тільки "пі@@юлєй", або ще більш витонченим знущанням над кривдниками. І при тому миттєво, є досвід.
показати весь коментар
18.11.2021 15:35 Відповісти
Начинается все с семьи . Во многих семьях такие отношения приветствуются родителями или вообще отсутствует интерес папы и мамы к поведению своих чад. Целыми днями подростки зависают в телефонах, играют в непонятные жестокие игры. Вот и появляется у детей эта жестокость, ненависть и нетерпимость.
показати весь коментар
18.11.2021 15:45 Відповісти
Телефоны и игры тут не при чем. Новичкам всегда было трудно.
показати весь коментар
18.11.2021 16:01 Відповісти
Де які батьки думають тільки про те щоб накормить і вдіть дітей, а все інше їх не турбує. А ТРЕБА ВСЕ Ж ТАКИ І В ДУШУ ДИТИНІ ЗАГЛЯНУТЬ І ПОДІЛИТИСЯ СВОЇМ ОПИТОМ,. ПІДСКАЗАТЬ СВОЇ СЕКРЕТИ ЖИТТЕВІ!!!
показати весь коментар
18.11.2021 15:55 Відповісти
селюкам нечем заняться?
показати весь коментар
18.11.2021 16:03 Відповісти
зато бλядь містяни сама чемність.
показати весь коментар
18.11.2021 17:34 Відповісти
не місцева... то й що? вона якась не така? в неї роги чи хвіст...звідки ця неприязнь? а якщо, не дай боже, хтось з'явиться нетрадиційної орієнтації, або ж дитина з інвалідністю, її що, камнями можуть забити... звідки це дикунство? якесь середньовіччя..., вчителі мабуть не пояснюють і батьки теж не пояснюють, або і самі такі..., дикуни
показати весь коментар
18.11.2021 16:04 Відповісти
Дурнуваті аборігени, яким до рук потрапили науково-технічні досягнення розвинутої цивілізації.
показати весь коментар
18.11.2021 16:05 Відповісти
детки- цветочки жизни.
показати весь коментар
18.11.2021 16:38 Відповісти
наверное, домбасятина, рассказывала там в классе чтопутин всех победит
показати весь коментар
18.11.2021 18:14 Відповісти
 
 