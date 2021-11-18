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Новини Економіка
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аукціон (100) АРМА (135) Янченко Галина (62)

АРМА провело найдорожчий за свою історію аукціон - 3 тис. тонн арештованої олії продали за 93,7 млн грн, - нардеп Янченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

АРМА провело найдорожчий за свою історію аукціон - 3 тис. тонн арештованої олії продали за 93,7 млн грн, - нардеп Янченко

Вчора, 17 листопада, АРМА продала 3 тис. тонн арештованої соняшникової олії за 93,7 млн грн.

Про це в фейсбуці повідомила нардеп "Слуги народу" Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора АРМА провела найдорожчий аукціон в своїй історії. А тепер найцікавіше: Відносно невелику "банку" арештованої олії продали за 93,7 млн грн. А ще 2 роки тому, ДО ТОГО, як наша ТСК взялася за вичистку корупції з АРМА, агентство умудрялось за копійки зливати чуже майно: продати 27 га землі в м. Одеса за 9 млн грн", - зазначає вона.

Янченко пропонує порівняти: 3,5 млн євро за "банку" олії і 300 тис. євро за 27 га в місті-міліоннику.

За її словами, участь в аукціоні взяли 4 учасники і це була справжня боротьба - ціна виросла на 11 млн грн від початкової.

"Офіційно компанію-переможця оголосять після завершення всіх формальностей. Переможцем стала компанія ТОВ "СОЛЕО", яка на наступний же день після торгів перерахувала кошти за олію та стала її новим власником. Тепер кошти надійдуть на депозитний рахунок АРМА, а вже після вироку суду потерпіла сторона зможе отримати їх та нараховані відсотки, як компенсацію своїх збитків", - зазначила Янченко в телеграм-каналі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскерівництво АРМА і далі сидітиме під домашнім арештом, поки НАБУ розслідує крадіжку $400 тис., – ВАКС

Автор: Ірина Дашківська
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30 грн це багато ? чи ця курка живе в одній кравтирі з Ті-щенком, і тому оперує цінами 10-ти річної давності
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18.11.2021 15:18 Відповісти
30 грн за літр олії, звісно
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18.11.2021 15:19 Відповісти
Купили по 32 грн за литр , холопам продадут в торговых сетях по 65 грн.
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18.11.2021 15:18 Відповісти
не за літр, а за 830 г, а подекуди вже і мл.
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18.11.2021 15:19 Відповісти
По 32 грн за кг олії..
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18.11.2021 15:19 Відповісти
Так ось чому олія так здорожчала.... Бо 3К тон було "підарештом"
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18.11.2021 15:32 Відповісти
От зеленой помойки люди могут получить только зеленое дерьмо.
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18.11.2021 15:36 Відповісти
Т е нынешняя бутылка 0.87 л примерно 25 грн.( 31,2×0.92×0.87=25).
Ждём в розницу по 50.
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18.11.2021 16:20 Відповісти
Йой , бреше , ЗЕ-балаболка ...

В 2009 році уряд Тимошенко проводив аукціон на "Припортовий" й тоді переміг Коломойский за 1 лядрд баксів . Але Юля проаналізувавши аукціон скасувала його як такий який відпусався по трастовій домовленності . Тоді ВОНА рахувала , що $1 млрд . за цей комбінат це дуже заниженна й штучна ціна .
А сьогодня рахують 100 лімонів гривен - перемогою ...
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18.11.2021 16:32 Відповісти
-Там масла дох**!
-Де?
-Там! (і помирає)
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18.11.2021 16:39 Відповісти
Вже мабудь добре нажралися та вирішили провести один показовий аукціон для піару.
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18.11.2021 18:55 Відповісти
 
 