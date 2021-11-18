АРМА провело найдорожчий за свою історію аукціон - 3 тис. тонн арештованої олії продали за 93,7 млн грн, - нардеп Янченко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Вчора, 17 листопада, АРМА продала 3 тис. тонн арештованої соняшникової олії за 93,7 млн грн.
Про це в фейсбуці повідомила нардеп "Слуги народу" Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора АРМА провела найдорожчий аукціон в своїй історії. А тепер найцікавіше: Відносно невелику "банку" арештованої олії продали за 93,7 млн грн. А ще 2 роки тому, ДО ТОГО, як наша ТСК взялася за вичистку корупції з АРМА, агентство умудрялось за копійки зливати чуже майно: продати 27 га землі в м. Одеса за 9 млн грн", - зазначає вона.
Янченко пропонує порівняти: 3,5 млн євро за "банку" олії і 300 тис. євро за 27 га в місті-міліоннику.
За її словами, участь в аукціоні взяли 4 учасники і це була справжня боротьба - ціна виросла на 11 млн грн від початкової.
"Офіційно компанію-переможця оголосять після завершення всіх формальностей. Переможцем стала компанія ТОВ "СОЛЕО", яка на наступний же день після торгів перерахувала кошти за олію та стала її новим власником. Тепер кошти надійдуть на депозитний рахунок АРМА, а вже після вироку суду потерпіла сторона зможе отримати їх та нараховані відсотки, як компенсацію своїх збитків", - зазначила Янченко в телеграм-каналі.
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В 2009 році уряд Тимошенко проводив аукціон на "Припортовий" й тоді переміг Коломойский за 1 лядрд баксів . Але Юля проаналізувавши аукціон скасувала його як такий який відпусався по трастовій домовленності . Тоді ВОНА рахувала , що $1 млрд . за цей комбінат це дуже заниженна й штучна ціна .
А сьогодня рахують 100 лімонів гривен - перемогою ...
-Де?
-Там! (і помирає)