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Масштабні навчання з кіберзахисту критичної інфраструктури Grid NetWars вперше відбудуться в Україні, - РНБО

Новини Цензор.НЕТ Технології

2 грудня 2021 року Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно з проєктом USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" за підтримки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації проведуть Grid NetWars - навчальний турнір із кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сценарії навчань Grid NetWars створені SANS Institute — провідною світовою організацією, яка навчає, розвиває та сертифікує фахівців з кібербезпеки від початкового до найвищих рівнів.

"Формат Grid NetWars передбачає командну роботу з відбиття імітованих кібератак - під час навчань представники державних органів та приватних компаній відпрацюють на практиці вміння захищати об’єкти критичної інфраструктури від хакерів. Українські спеціалісти вперше отримають престижну сертифікацію від SANS Institute", - сказано в повідомленні.

"Застосування Російською Федерацією новітніх кібертехнологій, спрямованих на знищення критичної інформаційної інфраструктури України, вже сьогодні вимагає невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності національної системи кібербезпеки, насамперед зміцнення кадрового потенціалу експертів, які відповідають за кібербезпеку держави, що передбачено і оновленою Стратегією кібербезпеки України. Одним з таких заходів є навчання Grid NetWars, яке в режимі реального часу дозволить отримати передовий досвід у сфері ідентифікації та протидії кібератакам на критичну інфраструктуру України і підвищить готовність українських фахівців до реагування на кіберінциденти будь-якої складності", - зазначив керівник управління забезпечення діяльності НКЦК профільної служби Апарату РНБО Сергій Прокопенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Для того, что бы понять что такое киберзащита в Украине, достаточно промониторить сайты поиска работы и сотрудников (Work.ua, robota.ua и пр.)
Знаете сколько специалистов по киберзащите ищут гос.органы? НОЛЬ!
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18.11.2021 15:44 Відповісти
В Україні немає фахівців з кіберзахисту, бо щоб отримати відповідний сертифікат Циско потрібно витратити десятки тисяч доларів. Кому це потрібно? Ті хто отримав ці сертифікати за гроші компанії, відразу їдуть за кордон і отримують там по 5-10-20 тис. доларів на місяць. Коли в Україні будуть платити адекватні гроші за кіберзахист, тоді зі всього світу сюди будуть їхати готові фахівці. А поки що у нас фахівців немає ані з кіберзахисту, ані з інших напрямків роботи телекомунікаційних мереж. От в мене є такий прогноз що результатом навчань з кіберзахисту будуть тільки проблеми з доступом до мережі Інтернет користувачів українського сегменту Інтернет.
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18.11.2021 16:02 Відповісти
А для того, чтобы быть специалистом по киберзащите надо обязательно получить сертификат циски? и зачем? сертификатом брешь в системе не заткнешь....

наивные Вы Люди...
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18.11.2021 16:22 Відповісти
Сертифікати Циско з мережевих технологій й сертифікати Циско з мережевої безпеки потрібні для того щоб фахівець отримав базу знань з напрямку мережевої безпеки і базу знань взагалі з напрямку телекомунікацій та передачі даних, щоб можна було розуміти що перед тобою людина яка розмовляє з тобою однією мовою і розуміє тебе коли ти щось говориш. Бо без сертифікатів немає впевненості в тому що фахівець є достатньо кваліфікованим для обговорення специфічних питань.
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18.11.2021 16:51 Відповісти
человек, который в этой структуре работает лет так около двадцати особо и не парится за какие то сертификаты.
Он и так знает как с этим бороться. а самый лучший спец в кибербезопасности - это конечно же хакер....
а хакеру на эти сертификаты - с высокой колокольни.

Да и не всё, ой далеко не всё на цисковом железе працюет....

Циска не панацея.....
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18.11.2021 17:07 Відповісти
Как наш народ к бумажкам то привык.....
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18.11.2021 17:10 Відповісти
Ну спробуйте прийти в західну компанію без сертифікатів і найнятись на роботу фахівцем з кібербезпеки. На розмову з Вами ніхто не буде витрачати навіть свій час.
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18.11.2021 18:58 Відповісти
а зачем в захидну? мы не дезертиры, Украину не покинем.

А вы - как хотите....
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18.11.2021 19:16 Відповісти
Людина якщо не пройшла навчання то й через 20 років не буде мати відповідних знань, або буде мати хибні знання. Питання кібербезпеки занадто серйозне щоб його віддавати на несертифікованих самоучка, занадто великий ризик. Краще мати сертифікованих фахівців з досвідом по 20 років!
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18.11.2021 18:56 Відповісти
И начнут с дии. Дырявей некуда....
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18.11.2021 16:19 Відповісти
я понимаю инновации, только объекты, про которые идёт речь, как по мне, кажется в всемирную сеть не должны иметь выход, По месту да, а чтобы так и можно было подключится из вне,это уж слишком.Кнопочный телефон ломайте скриптами и программами шпионами.))
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18.11.2021 16:37 Відповісти
А мне вот интересно кто им на этом турнире будет предоставлять интернет.
Если BigNet, или Wnet, или еще куча масковских контор, то я улыбаюсь просто.
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18.11.2021 20:19 Відповісти
 
 