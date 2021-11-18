Масштабні навчання з кіберзахисту критичної інфраструктури Grid NetWars вперше відбудуться в Україні, - РНБО

2 грудня 2021 року Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно з проєктом USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" за підтримки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації проведуть Grid NetWars - навчальний турнір із кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сценарії навчань Grid NetWars створені SANS Institute — провідною світовою організацією, яка навчає, розвиває та сертифікує фахівців з кібербезпеки від початкового до найвищих рівнів.

"Формат Grid NetWars передбачає командну роботу з відбиття імітованих кібератак - під час навчань представники державних органів та приватних компаній відпрацюють на практиці вміння захищати об’єкти критичної інфраструктури від хакерів. Українські спеціалісти вперше отримають престижну сертифікацію від SANS Institute", - сказано в повідомленні.

"Застосування Російською Федерацією новітніх кібертехнологій, спрямованих на знищення критичної інформаційної інфраструктури України, вже сьогодні вимагає невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності національної системи кібербезпеки, насамперед зміцнення кадрового потенціалу експертів, які відповідають за кібербезпеку держави, що передбачено і оновленою Стратегією кібербезпеки України. Одним з таких заходів є навчання Grid NetWars, яке в режимі реального часу дозволить отримати передовий досвід у сфері ідентифікації та протидії кібератакам на критичну інфраструктуру України і підвищить готовність українських фахівців до реагування на кіберінциденти будь-якої складності", - зазначив керівник управління забезпечення діяльності НКЦК профільної служби Апарату РНБО Сергій Прокопенко.