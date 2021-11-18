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Київ (13828) Лерос Гео (381) Тищенко Микола (291)

"Слуга народу" Тищенко закликав киян об'єднуватися для боротьби з безладом у Києві

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Микола Тищенко очолив новостворене міжфракційне об’єднання "Київ діє".

Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні разом з командою презентували наше міжфракційне об’єднання "Київ діє", котре я очолив. Нинішня Київська влада плутає самоврядування із самоуправством. Вона не відчуває відповідальності. На відміну від усіх областей України, Київ зараз не підконтрольний нікому. Від того й усі наші проблеми. Як киянин, я всім серцем вболіваю за столицю. Саме тому ми й вирішили об’єднатися, щоб зупинити цей безлад. "Київ діє" починає діяти", - заявив Тищенко.

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У повідомленні він відмітив нардепів Тараса Тарасенко ("СН), Євгена Пивоварова ("СН"), Дмитра Нальотова ("СН"), Михайла Лабу ("СН"), Ігора Негулевського ("СН"), Олексія Кузнецова ("СН").

"Колю, все буде Закарпаття! Вражає як легко у Зеленського приживаються карні злочинці. Адекватним людям в оточенні Зеленського не місце, це тепер правило. І особливий привіт усім, кого Коля очолив: спочатку буде смішно, а потім дуже соромно, але нікого не шкода", - прокоментував створення об'єднання нардеп Гео Лерос.

Слуга народу Тищенко закликав киян обєднуватися для боротьби з безладом у Києві 01
Слуга народу Тищенко закликав киян обєднуватися для боротьби з безладом у Києві 02
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Топ коментарі
+43
Коля котлета нах пішов...
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18.11.2021 15:52
+38
Пусть задницей потрусит, может кто заинтересуется...
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18.11.2021 15:51
+34
Начать нужно с "безладу" в "Велюре".
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18.11.2021 15:52
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"Нынешняя киевская власть путает самоуправление с самоуправством. Она не чувствует ответственности. В отличие от всех областей Украины, Киев сейчас не подконтролен никому. Из-за этого и все наши проблемы. "

так и не понял - он обвиняет Кличко в управлении, самоуправстве или в отсутствии управления?
ничо не понял.
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18.11.2021 17:18 Відповісти
Це ж Коля-котлета. Він сам нічого не зрозумів.
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18.11.2021 17:23 Відповісти
Безлад в голові.
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18.11.2021 17:31 Відповісти
За что ему заплатили, за то он и призывает.
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18.11.2021 17:35 Відповісти
Какое ДНО!
У зе-слуг даже нет никого НЕ замаранного, НЕ прогнившего, НЕ тыпила, что бы, ходя-бы нормально "торговать лицом" возглавлять рейтинговую компанию!
Был один Разумков и тот сбежал.
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18.11.2021 17:46 Відповісти
Боже, що робити з ціми дурнями!! Таке тупе, що викликає блювоту!!
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18.11.2021 17:50 Відповісти
Треба об'єднатися і зробити з котлети відбивну
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18.11.2021 17:53 Відповісти
Та давно уже пора...
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18.11.2021 18:06 Відповісти
І об'єднання назвати "котлєта по київськи"
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18.11.2021 18:06 Відповісти
пацталом)))...
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18.11.2021 18:19 Відповісти
Ну ты и идиот, беспорядки у вас самих, или это тебе не видно, ну тогда разуй глаза и увидишь, какой бардак в ваших "слугах народа".
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18.11.2021 18:04 Відповісти
Нах пошел, вместе с всей зелёной нечистью
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18.11.2021 18:13 Відповісти
Кіля-бандюган щось взиває. сюр .... Бандити за порядок та ЗАКОН
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18.11.2021 18:39 Відповісти
С бандита Коли котлеты и начнем!
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18.11.2021 18:54 Відповісти
всіх запросили на безкоштовні обіди у "Велюр"
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18.11.2021 19:08 Відповісти
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