"Слуга народу" Тищенко закликав киян об'єднуватися для боротьби з безладом у Києві

"Слуга народу" Микола Тищенко очолив новостворене міжфракційне об’єднання "Київ діє".

Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні разом з командою презентували наше міжфракційне об’єднання "Київ діє", котре я очолив. Нинішня Київська влада плутає самоврядування із самоуправством. Вона не відчуває відповідальності. На відміну від усіх областей України, Київ зараз не підконтрольний нікому. Від того й усі наші проблеми. Як киянин, я всім серцем вболіваю за столицю. Саме тому ми й вирішили об’єднатися, щоб зупинити цей безлад. "Київ діє" починає діяти", - заявив Тищенко.

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У повідомленні він відмітив нардепів Тараса Тарасенко ("СН), Євгена Пивоварова ("СН"), Дмитра Нальотова ("СН"), Михайла Лабу ("СН"), Ігора Негулевського ("СН"), Олексія Кузнецова ("СН").

"Колю, все буде Закарпаття! Вражає як легко у Зеленського приживаються карні злочинці. Адекватним людям в оточенні Зеленського не місце, це тепер правило. І особливий привіт усім, кого Коля очолив: спочатку буде смішно, а потім дуже соромно, але нікого не шкода", - прокоментував створення об'єднання нардеп Гео Лерос.



