"Слуга народу" Тищенко закликав киян об'єднуватися для боротьби з безладом у Києві
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Слуга народу" Микола Тищенко очолив новостворене міжфракційне об’єднання "Київ діє".
Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ
"Сьогодні разом з командою презентували наше міжфракційне об’єднання "Київ діє", котре я очолив. Нинішня Київська влада плутає самоврядування із самоуправством. Вона не відчуває відповідальності. На відміну від усіх областей України, Київ зараз не підконтрольний нікому. Від того й усі наші проблеми. Як киянин, я всім серцем вболіваю за столицю. Саме тому ми й вирішили об’єднатися, щоб зупинити цей безлад. "Київ діє" починає діяти", - заявив Тищенко.
У повідомленні він відмітив нардепів Тараса Тарасенко ("СН), Євгена Пивоварова ("СН"), Дмитра Нальотова ("СН"), Михайла Лабу ("СН"), Ігора Негулевського ("СН"), Олексія Кузнецова ("СН").
"Колю, все буде Закарпаття! Вражає як легко у Зеленського приживаються карні злочинці. Адекватним людям в оточенні Зеленського не місце, це тепер правило. І особливий привіт усім, кого Коля очолив: спочатку буде смішно, а потім дуже соромно, але нікого не шкода", - прокоментував створення об'єднання нардеп Гео Лерос.
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так и не понял - он обвиняет Кличко в управлении, самоуправстве или в отсутствии управления?
ничо не понял.
У зе-слуг даже нет никого НЕ замаранного, НЕ прогнившего, НЕ тыпила, что бы, ходя-бы нормально "торговать лицом" возглавлять рейтинговую компанию!
Был один Разумков и тот сбежал.