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Апеляційний суд збільшив розмір застави водієві, який під наркотиками збив двох підлітків на переході у Харкові, до 3 млн 178 тис. грн

Новини Цензор.НЕТ Події

Апеляційний суд збільшив розмір застави водієві, який під наркотиками збив двох підлітків на переході у Харкові, до 3 млн 178 тис. грн

Харківський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури на рішення слідчого судді про обрання запобіжного заходу водію автомобіля Toyota Land Cruiser, який у стані наркотичного сп'яніння збив 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході.

Про це повідомили в пресслужбі Харківського апеляційного суду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Апеляційна скарга задоволена частково. Застава визначена у сумі 3 млн 178 тис. грн. В іншій частині ухвала слідчого судді без змін", - повідомили у пресслужбі.

Прокуратура вимагала збільшити заставу, під яку підозрюваний може вийти із СІЗО, до 10 млн грн. Захист заперечував, називаючи цю суму непомірною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій, який під дією наркотиків збив дітей на переході в Харкові, не вносив застави та перебуває в ізоляторі, - речник облпрокуратури Чубенко

Нагадаємо, 11 листопада позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу. За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.

12 листопада суд обрав стосовно водія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ГУ "Харківський слідчий ізолятор" на строк до 9.01.2022 року з можливістю внесення застави в сумі 340,5 тис. грн.

Автор: Ірина Дашківська
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Оці застави в млн, це про яку країну?
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18.11.2021 16:09 Відповісти
Про ту яка майже очолює рейтинг корумпованих країн світу - 136 балів з 150.
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18.11.2021 16:23 Відповісти
125 тис баксюків.
Машина, на якій воно їхало, десь так і коштує.
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18.11.2021 17:40 Відповісти
Общественный резонанс подействовал все таки!
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18.11.2021 16:13 Відповісти
А что, рецидивиста - наркомана можно выпускать под залог? Эта гниль должна сидеть в СИЗО , в общей 20-местной камере, возле параши.... А сейчас пусть оплачивает лечение жертв. Лечение в самой лучшей и дорогой клинике, самыми лучшими лекарствами и самым высококлассным персоналом...
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18.11.2021 16:15 Відповісти
машина из кортежа Порошенко сбила 13-летнего велосипедиста и почему-то все молчат,про пенсионера уже молчу,там подкупили,заявление забрали,получается кому-то можно и нечего ?
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18.11.2021 16:32 Відповісти
Зе-тыпил, а "был ли мальчик"?
Или как с "убитым братом Порошенко" - очередная выдумка ватной пропаганды!
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18.11.2021 17:49 Відповісти
Краще скажіть ЯК там та наволоч ПОКАРАНА, котра ВПЕРШЕ його відпустила за наркотики? Може їх потрібно садити та перевірити ЗВІДКИ кошти в них? Хоче це навряд чи.
Дякуємо свинорилому гецьману паранику та окрема подяка еврейсуій солідарності за успішні "рехформи".
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18.11.2021 18:47 Відповісти
 
 