Апеляційний суд збільшив розмір застави водієві, який під наркотиками збив двох підлітків на переході у Харкові, до 3 млн 178 тис. грн
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Харківський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури на рішення слідчого судді про обрання запобіжного заходу водію автомобіля Toyota Land Cruiser, який у стані наркотичного сп'яніння збив 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході.
Про це повідомили в пресслужбі Харківського апеляційного суду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Апеляційна скарга задоволена частково. Застава визначена у сумі 3 млн 178 тис. грн. В іншій частині ухвала слідчого судді без змін", - повідомили у пресслужбі.
Прокуратура вимагала збільшити заставу, під яку підозрюваний може вийти із СІЗО, до 10 млн грн. Захист заперечував, називаючи цю суму непомірною.
Нагадаємо, 11 листопада позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу. За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.
12 листопада суд обрав стосовно водія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ГУ "Харківський слідчий ізолятор" на строк до 9.01.2022 року з можливістю внесення застави в сумі 340,5 тис. грн.
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