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До кінця року офіційна кількість жертв COVID-19 в Україні може сягнути 100 тис., - НАН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До кінця року офіційна кількість жертв COVID-19 в Україні може сягнути 100 тис., - НАН

Останні три-чотири дні смертність від COVID-19 в Україні не зростає, проте однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, не можна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Національної академії наук.

"Голова Робочої групи НАН України з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, член-кореспондент НАН України Ігор Бровченко зазначає, що до кінця року офіційне число жертв COVID-19 в Україні може сягнути 100 тисяч, а реальні цифри смертності щонайменше вдвічі вищі", - йдеться в повідомленні.

За його словами, щонайменше останні три-чотири дні смертність від COVID-19 в Україні не зростає, проте однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад не можна.

"Але ми можемо сказати, що вона вже припинила зростання. Якщо пік щодо захворюваності вже пройдено близько двох тижнів тому, то ми можемо очікувати, що зараз ми проходимо піковий період за смертністю, днями ми маємо зафіксувати досить впевнене падіння смертності", - зазначив Бровченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пік захворюваності на коронавірус в Україні, ймовірно, пройдено, - НАН

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Сеньор Ковідомор.....

майстри спорту з ковіду:
Велике Крадівництво як Заполярна ж/д Сталіна де клали трупи замість шпал
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18.11.2021 16:26
+3
Пенсійний фонд оголосить новорічне святкування, бо кількість пенсіонерів суттєво зменшиться. Для цієї цинічної структури, проклятої Богом і людьми, нічого святого не існує.
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18.11.2021 16:36
+3
хм.. я смотрю других болезней у них в меню для народа нет !?.. токА - ковидомор...пздц
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18.11.2021 23:48
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seo-шник статью писал?
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18.11.2021 16:24 Відповісти
Сеньор Ковідомор.....

майстри спорту з ковіду:
Велике Крадівництво як Заполярна ж/д Сталіна де клали трупи замість шпал
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18.11.2021 16:26 Відповісти
с куміров прімєр бєрут, аж лопаются

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ общее количество заражений в стране увеличилось до 9 219 912.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 37 374. Число летальных возросло за сутки на 1251 - до 260 335.

В Москве выявили 4 062 заболевших, Санкт-Петербурге - 2 645, Самарской области - 1 781, Московской области - 1 407, оккупированном Крыму - 878, Краснодарском крае - 819, Нижегородской области - 781, Воронежской области - 746, Свердловской области - 739, Красноярском крае - 701, Пермском крае - 697, Республике Башкортостан - 681, Ростовской области - 643, Саратовской области - 635. В прочих регионах заболело менее 600 человек в каждом.
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18.11.2021 16:42 Відповісти
А ще були луддити.
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18.11.2021 16:53 Відповісти
Пенсійний фонд оголосить новорічне святкування, бо кількість пенсіонерів суттєво зменшиться. Для цієї цинічної структури, проклятої Богом і людьми, нічого святого не існує.
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18.11.2021 16:36 Відповісти
А от сигарет как мы сёдня выяснили каждый год стоко. И чо?
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18.11.2021 16:40 Відповісти
Якщо активно писати, як зараз і жертв ДТП і потопельників то і 300 тисяч на папері буде
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18.11.2021 18:38 Відповісти
хм.. я смотрю других болезней у них в меню для народа нет !?.. токА - ковидомор...пздц
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18.11.2021 23:48 Відповісти
Они посмотрели на выручку после введения этой ххерни,
и поняли, что не катит, особенно перед Новым Годом.
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19.11.2021 00:56 Відповісти
статистика - это всё что государство предложило народу в борьбе с ковид ...ах да , вовина 1ооо , но то другое
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19.11.2021 11:29 Відповісти
 
 