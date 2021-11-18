Україна відправила на кордон з Білоруссю 8,5 тис. правоохоронців: може бути оголошено надзвичайний стан, - посол України у Німеччині Мельник
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Уряд України прийняв рішення направити до кордону з Білоруссю 8,5 тисяч поліцейських, національних гвардійців та прикордонників. Вони допоможуть оберігати його від мігрантів.
За словами посла України у Німеччині Андрія Мельника, відповідне рішення було прийнято через ризик того, що мігранти можуть бути перенаправлені з білорусько-польського кордону на український, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це лише початок. Також може бути оголошено надзвичайний стан. Ми готові до всього", - відзначив Мельник.
Посол додав, що кордон між Україною та Білоруссю складається з боліт та лісів, у зв’язку з чим його доволі важко контролювати.
"Ми стурбовані тим, що ця територія може бути використана для можливих провокацій", - заявивМельник.
Будь ласка, зачекайте...
одним словом кругом волати: "ганси - ви свині !"
і це буде вірно
.
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Вам выдаст в основном материалы по российскому закону.Вы с ним ознакомьтесь,что нас ждёт,ибо подобный собираются ввести и в Украине
А, ну и да, выставить таблички - если дальше пойдешь - на грибника попадешь, грибы кедом - вай-вай-вай, наказание:
продуктов питания для фронта и
электричества с одного ( КАРЛ) блока Белоруской АЭС для Граждан Украины .
Свое " НЗ" пустили на "0" -
успешные бизнесмены .
Нам теперь третьего фронта только не хватает !
Предлагаем
занять круговую оборону , насколько хватит б/п присланных на 60 млн. из USA?
уже и здесь всё разворовали?