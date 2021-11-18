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Україна відправила на кордон з Білоруссю 8,5 тис. правоохоронців: може бути оголошено надзвичайний стан, - посол України у Німеччині Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна відправила на кордон з Білоруссю 8,5 тис. правоохоронців: може бути оголошено надзвичайний стан, - посол України у Німеччині Мельник

Уряд України прийняв рішення направити до кордону з Білоруссю 8,5 тисяч поліцейських, національних гвардійців та прикордонників. Вони допоможуть оберігати його від мігрантів.

За словами посла України у Німеччині Андрія Мельника, відповідне рішення було прийнято через ризик того, що мігранти можуть бути перенаправлені з білорусько-польського кордону на український, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це лише початок. Також може бути оголошено надзвичайний стан. Ми готові до всього", - відзначив Мельник.

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Посол додав, що кордон між Україною та Білоруссю складається з боліт та лісів, у зв’язку з чим його доволі важко контролювати.

"Ми стурбовані тим, що ця територія може бути використана для можливих провокацій", - заявивМельник.
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треба з гансів злупити баблом, моральними втратами та заморозкою СП-2

одним словом кругом волати: "ганси - ви свині !"
і це буде вірно

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18.11.2021 16:34 Відповісти
В лагере мигрантов на границе произошла вспышка COVID-19.

Белорусские медики диагностировали коронавирус у находящихся на польско-белорусской границе нелегальных мигрантов.

О заражении нелегалов вирусом сообщил заместитель председателя Гродненского областного исполкома Виктор Пранюк. - https://charter97.org/ru/news/2021/11/18/444599/
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18.11.2021 16:36 Відповісти
ну вот зачем у дрочикулы арсенал отобрали - могли бы его бросить на охрану границы...
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18.11.2021 16:36 Відповісти
Ну хоч одне нормальне рішення нашої тіпа влади.
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18.11.2021 16:37 Відповісти
Да-да,и под шумок чрезвычайного положения уже легально урезать права и свободы...
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18.11.2021 16:42 Відповісти
бред, это на границе только.... о б*же, да, да, оттеперва вам не надо выходить кормить кошек и голубых(сами подохнут)
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18.11.2021 16:50 Відповісти
Для начала снимите розовые очки и загуглите «Закон об эвакуации».
Вам выдаст в основном материалы по российскому закону.Вы с ним ознакомьтесь,что нас ждёт,ибо подобный собираются ввести и в Украине
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19.11.2021 02:41 Відповісти
Ну вам,може і якось урізала, а от мені- ні. Хоча це і не ніяка не заслуга нашої тіпа влади.
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18.11.2021 17:00 Відповісти
Кого его?????????? Правительство или ГРАНИЦУ???
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18.11.2021 16:47 Відповісти
несколько костюмов аля-монстры с Чернобыля = все смуглые остановятся только в питере))
А, ну и да, выставить таблички - если дальше пойдешь - на грибника попадешь, грибы кедом - вай-вай-вай, наказание:
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18.11.2021 16:48 Відповісти
Почему никто не подсказал,что война в другой стороне? Почему гетьман промолчал и не подсказал?
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18.11.2021 16:52 Відповісти
А знаете к чему эти все заявы посла в Германии? Это такой намек: Вы же понимаете, что отправить такое кол-во правоохранителей на границу, это очень не дешево. А мы же не столько для себя, сколько для Европы стараемся. Может это, поучаствуете ... финансово.
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18.11.2021 17:01 Відповісти
А как же теперь быть с закупкой ГСМ для войны,
продуктов питания для фронта и
электричества с одного ( КАРЛ) блока Белоруской АЭС для Граждан Украины .
Свое " НЗ" пустили на "0" -
успешные бизнесмены .
Нам теперь третьего фронта только не хватает !
Предлагаем
занять круговую оборону , насколько хватит б/п присланных на 60 млн. из USA?
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18.11.2021 17:05 Відповісти
Бесполезное действие, не зная, что делать, так давайте хоть шо нибудь. Детвора во власти, деньги на ветер, это же не их, это ваши. До нас никто не полезет, это смерти равно. Нагнетают, а потом спасают, дон Кихоты х.............вы. Займитесь, хотя о чем это я, курицы во власти с козлами безмозглыми, Даже нечего комментировать, придется пережить этот бэзлад.
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18.11.2021 17:06 Відповісти
то есть пограничников нету, раз полиция границу охранять будет?

уже и здесь всё разворовали?
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18.11.2021 17:13 Відповісти
перші вже полізли в Україну. Задержание группы нелегалов из Беларуси, которые пытались зайти в Украину через зону отчуждения https://youtu.be/mCB9QqWkGh0
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18.11.2021 18:27 Відповісти
 
 