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Новини Київські новини
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"Спокуса контролювати столицю була у кожного президента - ще за Кучми, за Януковича, зараз теж", - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Законопроєкт про розмежування повноважень мера та глави КМДА суперечить Конституції.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ще в 2003 році Конституційний суд виносив рішення, що обраний киянами київський міський голова повинен бути призначений головою Київської міської державної адміністрації. Якщо виконавча і законодавча влада об’єднані, то мер, якого люди обрали з його програмою, має можливість реалізовувати те, що пообіцяв", - нагадав Кличко.

Також мер столиці озвучив ризики, які несе цей законопроєкт.

"По-перше, він суперечить Конституції. І ми будемо оскаржувати його і звертатися до киян. Звертатись з простим питанням: ви хочете, щоб вам призначали владу згори? Чи хочете мати демократичне право обирати владу в своєму місті? Я переконаний, що кияни хочуть обирати людину, яка відповідатиме перед ними за зміни у їх будинку, мікрорайоні, районі, місті. А не щоб їм спускали згори призначенця Банкової. По-друге. Якщо наміри, які декларують сьогоднішні депутати Верховної Ради чи їх головнокомандувачі щодо продовження реформ - щирі, то в Конституції зрозуміло прописано, що Україна рухається в європейському напрямку розвитку. І нам потрібні європейські закони, нам потрібні європейські стандарти життя. Тоді у мене ключове питання: а куди ви так біжите з такими недолугими "законопроєктами"? Що ж вам так ззаду пече?", - пояснив Кличко.

За його словами, не можна писати і ухвалювати закони, керуючись політичною доцільністю, чиїмись політичними інтересами.

"А в даному випадку йдеться про наступ на місцеве самоврядування, яке у будь-якій європейській сучасній державі є фундаментом демократії. Спокуса контролювати столицю була у кожного президента - ще за Кучми, за Януковича, зараз теж", - підсумував Кличко.

Інтерв'ю з мером Києва Віталієм Кличком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Також читайте: "Закон про столицю – це пілотний проєкт зі згортання місцевого самоврядування в Україні", - Палатний, голова виконкому "УДАРу Віталія Кличка"

Автор: Богдан Гуньковський
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не зря же коля-котлетка активизировался. с паладного хода зеплесень в 2019 с 5% не смогла в Киев зайти так с черного пытается прокрасться...
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18.11.2021 16:35 Відповісти
Зеленая мразь пошли накуй с Киева
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18.11.2021 16:38 Відповісти
Краде Кличко? А хто з можновладців не краде? Виняток звісно минула влада. Винятково чесні люди. Собі -ні копійки. Ні, ні.
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18.11.2021 16:45 Відповісти
Ты, Виталик, прежде чем рассказывать как негодяи хотят отобрать у тебя тепленькое место, задай себе простой вопрос: А встанут ли за тебя горой киевляне?
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18.11.2021 16:57 Відповісти
Встануть Вадимчик, не сци.
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18.11.2021 17:04 Відповісти
Ты, видать, из тех киевлян, чей скверик рядом с домой пока еще не огородили забором под очередную элитку.
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18.11.2021 17:08 Відповісти
 
 