Казати на Єрмака бруд - це державна зрада, - "слуга народу" Тищенко про розслідування Bellingcat. ВIДЕО

Нардеп "СН" Микола Тищенко наполягає, що в питанні рослідування зриву спецоперації із затримки "вагнерівців" можна зважати лише на висновки ТСК під керівництвом його соратниці Мар’яни Безуглої.

Про це він сказав журналістам телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Слідство ТСК чітко встановило, що наказів не було. Тому треба довіряти саме професійній інформації з джерел, які надходять від народних депутатів. ... Держава свою оцінку дала. ... На підставі рішення ТСК треба і далі рухатись", - сказав Тищенко.

Він зазначив, що знайомий з головою ОП Андрієм Єрмаком, за пропозицією якого, як свідчить розслідування Bellingcat, було відкладено проведення спецоперації, вже понад 30 років.

"Він патріот, він людина - на 300% українець. Я знаю, як він думає, про що він мріє, і казати про нього бруд - я вважаю, що це вже є державна зрада", - заявив Тищенко.

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"Це не блискуча, це не спецоперація, і вона не сталася", - додав він.

Результатам розслідування Bellingcat Тищенко не довіряє.

"Якщо все в суді буде з’ясовано - що вони бойовики, що вони "вагнерівці", тоді взагалі можна буде класифікувати їх як найманців. Але їх затримали в Білорусі, що ви від нас хочете?" - додав він.

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