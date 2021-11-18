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Новини Політика України
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Bellingcat (128) ПВК "Вагнер" (1476) Єрмак Андрій (1228) Тищенко Микола (291)

Казати на Єрмака бруд - це державна зрада, - "слуга народу" Тищенко про розслідування Bellingcat. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "СН" Микола Тищенко наполягає, що в питанні рослідування зриву спецоперації із затримки "вагнерівців" можна зважати лише на висновки ТСК під керівництвом його соратниці Мар’яни Безуглої.

Про це він сказав журналістам телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слідство ТСК чітко встановило, що наказів не було. Тому треба довіряти саме професійній інформації з джерел, які надходять від народних депутатів. ... Держава свою оцінку дала. ... На підставі рішення ТСК треба і далі рухатись", - сказав Тищенко.

Він зазначив, що знайомий з головою ОП Андрієм Єрмаком, за пропозицією якого, як свідчить розслідування Bellingcat, було відкладено проведення спецоперації, вже понад 30 років.

"Він патріот, він людина - на 300% українець. Я знаю, як він думає, про що він мріє, і казати про нього бруд - я вважаю, що це вже є державна зрада", - заявив Тищенко.

Читайте: Спецоперацію з "вагнерівцями" відклали за ініціативою Єрмака, - Bellingcat

"Це не блискуча, це не спецоперація, і вона не сталася", - додав він.

Результатам розслідування Bellingcat Тищенко не довіряє.

"Якщо все в суді буде з’ясовано - що вони бойовики, що вони "вагнерівці", тоді взагалі можна буде класифікувати їх як найманців. Але їх затримали в Білорусі, що ви від нас хочете?" - додав він.

Дивіться: Проєкт "Без цензури": Зрада доведена. Все, що треба знати про "Вагнергейт". ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+94
"і казати про нього бруд - я вважаю, що це вже є державна зрада"

C такими понятия Тищенко в Беларусь нужно переезжать.
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18.11.2021 16:43
+58
Зеленский - предатель Украины
Ермак - предатель Украины
Это так, чтобы было понятно, что можно говорить, а чего нельзя.
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18.11.2021 16:46
+54
Поясніть дібілу, що розслідування проводили закордонні журналісти, яку їм можна інкримінувати державну зраду? Чистий фрік.
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18.11.2021 16:46
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ресторатор имеет понятия лишь во вкусах овощей и фруктах не лучше агрария. кто ему дает микрофон ? только дебил журналист будет интересоваться мнением этого фрика. . .
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18.11.2021 22:06 Відповісти
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18.11.2021 22:07 Відповісти
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18.11.2021 22:20 Відповісти
Вшивая псина гавкает от имени своего ублюдочного хозяина. Это дерьмак, урод, сорвал блестяще организованную спецоперацию.
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18.11.2021 22:59 Відповісти
Какой поворот! https://www.youtube.com/watch?v=ZbQA-3xsjKY
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18.11.2021 23:02 Відповісти
****, тільки, руками, ногами та залізною трубою
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18.11.2021 23:16 Відповісти
скотлета
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19.11.2021 00:55 Відповісти
А про мh 17 воно довіряє? Шо воно верзе? Коля, повертайся на кухню! Кухарка не може керувати країною!
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19.11.2021 01:00 Відповісти
Искренне надеюсь, что после выборов во всех аэропортах на время на взлетные полосы бросят какие-нибудь бетонные конструкции. Просто чтобы эти упыри не могли сбежать опять в РФ и смогли за всё плодотворно ответить в полном объеме
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19.11.2021 01:15 Відповісти
После выборов будет "Я ваш приговор №2".
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19.11.2021 01:27 Відповісти
Поэтому они и сфальсифицируют выборы! По рецептам друзей: Лукашенко и Путина.
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19.11.2021 09:20 Відповісти
Чорти лукаві обрали чортів лукавих. Тож, у нами обраній владі, дарма істини шукати Проголосували і допустили 73% вигрібати усім.100%
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19.11.2021 03:40 Відповісти
Каклєта (не плутать з котлетою) - уособлення влади. Бачив, як цей півень біга навколо президії, особливо, коли пісюн там сидить... Ето піздєц. У нас Рада, чи маліна?
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19.11.2021 03:44 Відповісти
Чё, на?
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19.11.2021 06:16 Відповісти
коля-каклета или коля-героин... это уже характеристика верховной зРады Украины...
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19.11.2021 07:24 Відповісти
Мнение коли-жопы очень важно для всех.))
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19.11.2021 07:48 Відповісти
Зеленые уже хорошо измазаны дерьмом, что когда они начинают что-то изрекать то вонь из их рта накрывает всю страну
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19.11.2021 08:07 Відповісти
котлета вообще попутал берега )
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19.11.2021 08:40 Відповісти
Держава свою оцінку дала? Так это все меняет!
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19.11.2021 09:00 Відповісти
"Це не блискуча, це не спецоперація" Блискуча, це коли він на бесарабському ринку задешево купляє.
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19.11.2021 09:05 Відповісти
Вы ублюдки еще Конституцию измените, что говорить правду нельзя!!!
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19.11.2021 09:13 Відповісти
Коля ти підар! Тому що на чорне кажеш біле,раз і два ти підар з 90х, стукач мусорський!
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19.11.2021 09:16 Відповісти
Що воно меле? Це повна відсутність розумової здатності.
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19.11.2021 10:24 Відповісти
Коля, кончай гнать пургу. Займись делом!
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19.11.2021 10:27 Відповісти
цьому брехуну вірити - себе не поважати
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19.11.2021 10:34 Відповісти
Краще крутив би фарш на кАтлєти, ніж такі дурниці нести.
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19.11.2021 10:41 Відповісти
"Как жалок шут на троне короля,
Как ГЛУП народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс, 1759-1796)
"Самое дорогое на Земле - это ГЛУПость,
потому что за неё дороже всего приходится платить"©
(Володя Шарапов, к/ф "Место встречи изменить нельзя")
Не, ну ежели избрали ЗЕлёносопельного БлаЗЕня-предводителя ЗЕ-шапито, так уж "извольте откушать"© реприз отдельных клоунов из того самого ЗЕ-шапито.
P.s. И не забывайте ограничивать свой рацион, дабы не отъесть огроменную жопу на Колиной говядине по 20 грн. за 1 кг., а то придётся в порядке фитнеса и пилатеса трясти толстой жопой, как Коля на видосике.
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19.11.2021 10:54 Відповісти
Что не зеленый то мразь....Но почему нас должна волновать брехня этих ублюдков? Понятно же что они боряться за свою жизнь и накраденое ,за свое корыто.Неужели нам,украинцы, не за что бороться против этих мразей? Ведь эти паразиты живут за счет наших жизней , жизней наших детей!Или они нас или мы их. И дело уже не в том ,у кого кто в кумирах,если ты хочешь жить в Украине,если ты вообще хочешь жить надо убирать это шобло.
К троллям обращаюсь,можете не отвечать мне, вы продаете будущее своих детей. Если мы не объеденимся и не погоним эту сволочь,нас ждет нищета, война ,репресии и болячки, с нынешними ценами выживут далеко не многие.Думайте!
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19.11.2021 11:19 Відповісти
для цього підора Ермак і є держава.
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19.11.2021 11:19 Відповісти
"Якщо все в суді буде з'ясовано - що вони бойовики, що вони "вагнерівці", тоді взагалі можна буде класифікувати їх як найманців. Але їх затримали в Білорусі, що ви від нас хочете?" - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3300286 типу, базаром задавив і порішав? Коля-каклєта так і залишився в своєму бандитському минулому...
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19.11.2021 11:20 Відповісти
Бруд - це ведро на плечах цого дегенерата.....
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19.11.2021 11:53 Відповісти
Меня вот интересует, что сделал народный депутат Тищенко для своего избирателя и округа за два года. Предыдущий депутат Третьяков регулярно отчитывался о проделанной работе избирателям,
чего не скажешь про Тищенко
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19.11.2021 12:15 Відповісти
Зрадник зрадника захищає і зрадником поганяє.
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19.11.2021 12:57 Відповісти
это уже за гранью, скорее этих сук в тюрягу! дальше не куда падать!
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19.11.2021 13:21 Відповісти
Интересная у этого уркагана арифметика: жыд "на 300% украинец"
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19.11.2021 20:09 Відповісти
Это деградация человеческого сознания, паспорт Украинца а сам Тищенко костноязычит дабы оправдать предательство Украины Зеленский с Ермаком. Пожалуйста, все в интервью самого Тищенко.
Катастрофа, это народный депутат Украины!
Вопрос тогда - каковы функции СБУ, где эта служба безопасности, что она делает для безопасности Украины?
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19.11.2021 20:54 Відповісти
Собрались два мусора Тищенко и Ермак и защищают третий мусор Зеленского!!
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21.11.2021 13:03 Відповісти
Господи ну и уе##ан...не удивительно что Украина третья страна мира с такими управителями дебилами...
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22.11.2021 18:11 Відповісти
Боже, яке воно дурне...
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23.11.2021 18:02 Відповісти
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