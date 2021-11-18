Казати на Єрмака бруд - це державна зрада, - "слуга народу" Тищенко про розслідування Bellingcat. ВIДЕО
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Нардеп "СН" Микола Тищенко наполягає, що в питанні рослідування зриву спецоперації із затримки "вагнерівців" можна зважати лише на висновки ТСК під керівництвом його соратниці Мар’яни Безуглої.
Про це він сказав журналістам телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Слідство ТСК чітко встановило, що наказів не було. Тому треба довіряти саме професійній інформації з джерел, які надходять від народних депутатів. ... Держава свою оцінку дала. ... На підставі рішення ТСК треба і далі рухатись", - сказав Тищенко.
Він зазначив, що знайомий з головою ОП Андрієм Єрмаком, за пропозицією якого, як свідчить розслідування Bellingcat, було відкладено проведення спецоперації, вже понад 30 років.
"Він патріот, він людина - на 300% українець. Я знаю, як він думає, про що він мріє, і казати про нього бруд - я вважаю, що це вже є державна зрада", - заявив Тищенко.
"Це не блискуча, це не спецоперація, і вона не сталася", - додав він.
Результатам розслідування Bellingcat Тищенко не довіряє.
"Якщо все в суді буде з’ясовано - що вони бойовики, що вони "вагнерівці", тоді взагалі можна буде класифікувати їх як найманців. Але їх затримали в Білорусі, що ви від нас хочете?" - додав він.
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P.s. И не забывайте ограничивать свой рацион, дабы не отъесть огроменную жопу на Колиной говядине по 20 грн. за 1 кг., а то придётся в порядке фитнеса и пилатеса трясти толстой жопой, как Коля на видосике.
К троллям обращаюсь,можете не отвечать мне, вы продаете будущее своих детей. Если мы не объеденимся и не погоним эту сволочь,нас ждет нищета, война ,репресии и болячки, с нынешними ценами выживут далеко не многие.Думайте!
чего не скажешь про Тищенко
Катастрофа, это народный депутат Украины!
Вопрос тогда - каковы функции СБУ, где эта служба безопасности, что она делает для безопасности Украины?