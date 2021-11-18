"Клуб підприємців" написав листа НКРЕКП про наслідки підвищення тарифів на розподіл газу

Громадська організація "Клуб підприємців" звернулася до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.





Підвищення тарифів на розподіл природного газу у 2,5 рази, яке пропонується до розгляду НКРЕКУ, загрожує підприємствам, які досі не оговталися від коронакризи. Якщо газ подорожчає, вони будуть змушені припиняти роботу та звільняти працівників. Про це йдеться у листі ГО "Клуб підприємців" до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Як сказано у листі, "АТ Вiнницягаз" пропонує на 2022 рік збiльшити тариф на розподіл до 4,41 грн, що майже в 2,5 раза бiльше нинi чинного. Якщо Комісія погодить цю ініціативу, пiд загрозою опиниться малий i середнiй бiзнес, який i без того вкрай важко переживає карантиннi обмеження через епiдемiю коронавірусу.



"Це негативно вплине на роботy закладiв громадського харчування, виробникiв енергоємної продукції, сфери iнших послуг. Це, у свою чергу, призведе до скорочення працiвникiв та припинення роботи ряду суб'єктiв МСБ, що безпосередньо стосуватиметься i членiв родин пiдприємцiв. А враховуючи змiну системи нарахування субсидiй для населення, внаслiдок чого звужено коло отримувачів, наслідки для цієї категорiї населення можуть бути катастрофічними", – наголошується у листі.



Саме тому ГО звернулася до Тарасюка з проханням втрутитися у ситуацію, та не допустити введення в дiю нового тарифу на розподiл природного газу.



Нагадаємо, нещодавно низка облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу, подала проєкти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їх підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу.



Раніше політолог Світлана Кушнір заявила, що підвищення тарифу на розподіл газу, яке планує Фірташ, спровокує кризу неплатежів населення за комунальні послуги. На її думку, в ситуацію має втрутитись уряд та Антимонопольний комітет.

Політолог Олександр Леонов констатував, що подорожчання газу негативно позначиться на рейтингу президента, який буде продовжувати падати, оскільки виборці будуть дедалі більше розчаровуватися у владі, яка не здатна виконати обіцянки.