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"Клуб підприємців" написав листа НКРЕКП про наслідки підвищення тарифів на розподіл газу

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Громадська організація "Клуб підприємців" звернулася до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.



Підвищення тарифів на розподіл природного газу у 2,5 рази, яке пропонується до розгляду НКРЕКУ, загрожує підприємствам, які досі не оговталися від коронакризи. Якщо газ подорожчає, вони будуть змушені припиняти роботу та звільняти працівників. Про це йдеться у листі ГО "Клуб підприємців" до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка. 

Клуб підприємців написав листа НКРЕКП про наслідки підвищення тарифів на розподіл газу 01

Як сказано у листі, "АТ Вiнницягаз" пропонує на 2022 рік збiльшити тариф на розподіл до 4,41 грн, що майже в 2,5 раза бiльше нинi чинного. Якщо Комісія погодить цю ініціативу, пiд загрозою опиниться малий i середнiй бiзнес, який i без того вкрай важко переживає карантиннi обмеження через епiдемiю коронавірусу.

"Це негативно вплине на роботy закладiв громадського харчування, виробникiв енергоємної продукції, сфери iнших послуг. Це, у свою чергу, призведе до скорочення працiвникiв та припинення роботи ряду суб'єктiв МСБ, що безпосередньо стосуватиметься i членiв родин пiдприємцiв. А враховуючи змiну системи нарахування субсидiй для населення, внаслiдок чого звужено коло отримувачів, наслідки для цієї категорiї населення можуть бути катастрофічними", – наголошується у листі.

Саме тому ГО звернулася до Тарасюка з проханням втрутитися у ситуацію, та не допустити введення в дiю нового тарифу на розподiл природного газу.

Нагадаємо, нещодавно низка облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу, подала проєкти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їх підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу.

Раніше політолог Світлана Кушнір заявила, що підвищення тарифу на розподіл газу, яке планує Фірташ, спровокує кризу неплатежів населення за комунальні послуги. На її думку, в ситуацію має втрутитись уряд та Антимонопольний комітет.
Політолог Олександр Леонов констатував, що подорожчання газу негативно позначиться на рейтингу президента, який буде продовжувати падати, оскільки виборці будуть дедалі більше розчаровуватися у владі, яка не здатна виконати обіцянки. 
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А йому пох... бо він отримав зарплату 2,2 мільйони гривень. Може собі дозволити за газ заплатити.
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18.11.2021 16:53 Відповісти
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18.11.2021 16:58 Відповісти
Вони не знизятьь-вон спиз###ять.
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18.11.2021 17:36 Відповісти
Так вот какое оно снижение тарифов от Вовы в 2 раза !
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18.11.2021 16:54 Відповісти
Пареньки себе рейтинг подымают, может быстрее попрут из власти. Живут с........ки одним днем, урвал, хорошо, а завтра пое.......................... ть. Называются - безтолковые рвачи. Вовочке респект.
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18.11.2021 17:11 Відповісти
А в якій ще країні світу платять за транспортировку газу та чому транспортировка не являється пропорційною ніж спожитий газ?
Це являеться просто приниженням гідності людей яким при максимальній єкономії газу без ніякого приводу підвищують ціну найого транспортировку вже не керуючись як вони та влада заявляли що керуються минулорічними витратами населення.
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18.11.2021 17:23 Відповісти
Ця сволота зовсім відірвалася від берегів і хоче перетворити українців у жебраків.
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18.11.2021 18:48 Відповісти
Чомусь ну нікого зовсім НЕ ПАРИТЬ ЗВІДКИ взялись труби по селах та містах. Може газмяс їх прокладав за ВЛАСНІ кошти? НІ "наліком". Так само наліком "за точку". Окремо в касу.
Що в залишку? Газмяс отримав кошти за віртуальні роботи, труби. Цих коштів з надлишком хватило на трубу між містами. Тобто мешканці оплатили труби та роботи за власний кошт і окремо в касу.
Потім їх газмяс приватизував. ТЕПЕР вони кажуть платіть за доставку. Рило не репне?
Це не перше їх НАДшахрайство.
Вони не стіснялись, брали масштабно. Наприклад в коли був пільговий період 3,5 то ТРЕТИНА Закарпатської області запалтила по 7 грн. Як тобі ілон Маск такий креатив? Вони можуть
Ось такі гівномути. Ніхто не сидить, ніхто не покараний за МЕГАаферу. Все гуд.
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18.11.2021 18:54 Відповісти
До всіх зауважень коментуючих додам свої 5 копійок. .. Якщо я, скажімо, використовую 50 кубів газу, який коштував десь там у Роттердамі100 $ і плачу певну суму за доставку, то якщо у тому ж Ротердамі вартість газу становитиме 1000 $, а мені доставлять ті ж 50 кубів, з якої такої радості ч маю платити більше . Розумію , Фірташу адвокати підняли тариф на свої послуги, але чого їх маємо утримувати ми з вами. А може дамо його до суду. Він без нашої згоди, без жодної компенсації привласнив наше майно, збагачується. А труби то ж наші...
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18.11.2021 20:43 Відповісти
Хлеб по 100 гривень за буханку, литр масла гривен 150, а что нормально, 73 процента поддержат, главное чтобы Сватов каждый день показывали 😁
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18.11.2021 21:24 Відповісти
НКРЕКП - регулятор хренів. Він хоч раз регульнув щось донизу? Він лише схвалює підвищення комуналки і ніколи не перечить.
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27.12.2021 09:45 Відповісти
 
 