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КМДА (1461) Київ (13828) Кличко (2811) мер (483)

Кличко про розділення посад мера Києва та глави КМДА: Те ж саме, якби два водії крутили одне кермо в різні боки

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Кличко про розділення посад мера Києва та глави КМДА: Те ж саме, якби два водії крутили одне кермо в різні боки

Ухвалення "Закону про столицю" може призвести до колапсу управління, його необхідно направити Венеціанській комісії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Будь ласка, відправте законопроєкт до Венеціанської комісії, до Ради Європи. Переконайтеся у відповідності цього закону європейським принципам самоврядування, - якщо ми говоримо про європейську столицю, європейську Україну. А не так – ми зараз спробуємо, а потім будемо виправляти помилки. Бо ухвалення цього закону може призвести до колапсу управління в столиці і додаткового соціального напруження в місті", - наголосив Кличко.

За його словами, дві господарки на кухні знають, чим може закінчитися таке "господарювання".

"Або два водії, які сидять і крутять одне кермо в різні боки. Ні до чого доброго це не призведе. Тому ми надіслали запит, не чекаючи Верховної Ради, до європейських партнерів і отримали 20 сторінок зауважень", - додав мер столиці.

Кличко повідомив, що звертався до  Андреаса Кіфера - генерального секретаря Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.

"До пана Георга Мільбрандта, спецпредставника Німеччини з місцевого самоврядування. До Венеційської комісії, чекаємо відповідь. Тобто в цьому напрямку я… Ні, я не підстрахувався. Я буду боротися, щоб зберегти самоврядування в моєму місті, в моїй країні. Це вкрай важлива річ!" - зазначив очільник Києва.

Докладніше читайте в інтерв'ю з Віталієм Кличком за посиланням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Спокуса контролювати столицю була у кожного президента - ще за Кучми, за Януковича, зараз теж", - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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О новая мудрость от Витали))) Но у нас к сожалению в стране так и есть: в одну сторону крутит главзебил, во вторую Андрей Елдак, и оба хотят заглянуть путину в очко...
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18.11.2021 17:03 Відповісти
Це ж вже було ! ( С)
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18.11.2021 17:04 Відповісти
Сподобалось Віталію то порівняння про двох водіів.Він себе зразу уявив на місті одного з них,як він крутить руль,а разом з рулем крутить і того,другого...Але,на жаль,це порівняння шкультигає.Не водієм його хочуть залишити,а звичайнісінькім пасажиром,який навіть гроші не буде збирати...за їзду...
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18.11.2021 17:10 Відповісти
А ви, таваріщь, свой лічний руль з гарадскім не путайте.
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18.11.2021 17:31 Відповісти
 
 