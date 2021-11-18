Кличко про розділення посад мера Києва та глави КМДА: Те ж саме, якби два водії крутили одне кермо в різні боки

Ухвалення "Закону про столицю" може призвести до колапсу управління, його необхідно направити Венеціанській комісії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Будь ласка, відправте законопроєкт до Венеціанської комісії, до Ради Європи. Переконайтеся у відповідності цього закону європейським принципам самоврядування, - якщо ми говоримо про європейську столицю, європейську Україну. А не так – ми зараз спробуємо, а потім будемо виправляти помилки. Бо ухвалення цього закону може призвести до колапсу управління в столиці і додаткового соціального напруження в місті", - наголосив Кличко.

За його словами, дві господарки на кухні знають, чим може закінчитися таке "господарювання".

"Або два водії, які сидять і крутять одне кермо в різні боки. Ні до чого доброго це не призведе. Тому ми надіслали запит, не чекаючи Верховної Ради, до європейських партнерів і отримали 20 сторінок зауважень", - додав мер столиці.

Кличко повідомив, що звертався до Андреаса Кіфера - генерального секретаря Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.

"До пана Георга Мільбрандта, спецпредставника Німеччини з місцевого самоврядування. До Венеційської комісії, чекаємо відповідь. Тобто в цьому напрямку я… Ні, я не підстрахувався. Я буду боротися, щоб зберегти самоврядування в моєму місті, в моїй країні. Це вкрай важлива річ!" - зазначив очільник Києва.

Докладніше читайте в інтерв'ю з Віталієм Кличком за посиланням.

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