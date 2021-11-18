Саакашвілі впав у кімнаті для побачень, і його виносили на ношах, - адвокат

Експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі, який голодує вже понад 40 днів, знадобилася медична допомога після падіння.

Про це повідомив адвокат Саакашвілі Бека Басілая, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли Міхеіл Саакашвілі залишав сьогоднішню зустріч з адвокатами, він упав, і медпрацівники на ношах забрали його", - сказав Басилая журналістам.

За його словами, зараз у тюремній лікарні знаходиться інший адвокат Ніка Гварамія, і він пізніше повідомить подробиці.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.