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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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голодування (420) Грузія (1418) Саакашвілі Міхеіл (2104)

Саакашвілі впав у кімнаті для побачень, і його виносили на ношах, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саакашвілі впав у кімнаті для побачень, і його виносили на ношах, - адвокат

Експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі, який голодує вже понад 40 днів, знадобилася медична допомога після падіння.

Про це повідомив адвокат Саакашвілі Бека Басілая, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли Міхеіл Саакашвілі залишав сьогоднішню зустріч з адвокатами, він упав, і медпрацівники на ношах забрали його", - сказав Басилая журналістам.

За його словами, зараз у тюремній лікарні знаходиться інший адвокат Ніка Гварамія, і він пізніше повідомить подробиці.

Також читайте: Саакашвілі перебуває в критичному стані та може впасти в кому, - лікарі

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Скажем так: актер с Михуила так себе
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18.11.2021 16:56
+18
Коли вже цей довбаний цирк закінчиться?..
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18.11.2021 16:57
+15
Та "да"... Де фотка з ковдрою в клітинку? Без ковдри "не заходить". Ну ніяк...
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18.11.2021 17:02
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Скажем так: актер с Михуила так себе
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18.11.2021 16:56 Відповісти
Та "да"... Де фотка з ковдрою в клітинку? Без ковдри "не заходить". Ну ніяк...
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18.11.2021 17:02 Відповісти
актер с Михуила так себе - так само як і руфер! ЧЕ Гевара вже не той!
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18.11.2021 20:25 Відповісти
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18.11.2021 21:49 Відповісти
Са-а-ака.....учится летать!
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18.11.2021 23:04 Відповісти
Коли вже цей довбаний цирк закінчиться?..
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18.11.2021 16:57 Відповісти
То фізкультура - "упал-отжался"! 😊
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18.11.2021 22:08 Відповісти
Представляю себе это землетрясение …
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18.11.2021 16:58 Відповісти
Сбитый Карлсон
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18.11.2021 17:01 Відповісти
Вірю всім адвокатам. До колік. Такі кумедні історії вигадують.
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18.11.2021 17:00 Відповісти
Ничего страшного. Ломка пройдет, зато потом сможет с наркоты слезть
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18.11.2021 17:01 Відповісти
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18.11.2021 17:01 Відповісти
Передайте Мише плед Насировский, тогда можно будет среди 73% населения организовать сбор средств на лечение!
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18.11.2021 17:02 Відповісти
Яке лікування! Профессор обіцяв омолодження шляхом пересадки "яєчок обізяни"...
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18.11.2021 17:05 Відповісти
Проблема заключается в том, коллега, что у обезьянки на банковой нет яичек.... Она их пытается имитировать!
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18.11.2021 17:20 Відповісти
Але ж доктор ***** обіцяв...
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18.11.2021 17:29 Відповісти
Клетчатый плед хочет выпросить такой многоходовочкой
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18.11.2021 17:03 Відповісти
На жаль,Саакашвілі перетнув ту межу,до якої ще є жорсткий,розумний реформатор а після якої починається звиклий паяц з дешевими трюками...Розумію,що це на нього так Зєля вплинув...Побачив,як в Україні прийшли до влади паяци і подумав,що і в Грузіі таке можна повторити...А грузини ще не готові,ще не вкінець здебілізувались...
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18.11.2021 17:04 Відповісти
Держись Михо, поправляйся. Там лиза нетраханная ждет
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18.11.2021 17:04 Відповісти
Як Ви можете навіть подумати що ліза "нєтраханая"! - кожний правий має право на те що зліва і те що справа.
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18.11.2021 17:08 Відповісти
меня терзают смутные сомнения на этот счет...
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18.11.2021 17:17 Відповісти
Так, як Юльку на візку вивозили
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18.11.2021 17:07 Відповісти
Я дажу себе уже предтавил звук с каким шелепнулось на пол это жирное, старое и обрюзглое тело.
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18.11.2021 17:16 Відповісти
Наверное, адвокаты принесли ему письмо от Ясько - "Михо, я полюбила другого! Его зовут АраХамия - он почти из ваших!"
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18.11.2021 17:18 Відповісти
не тягне пропелер - тре ще схуднути...
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18.11.2021 17:19 Відповісти
На 48 день голодування упав, його вже мали рази зо три відспіватити. Не вірю, хоть гопки скачіть - не вірю. Аферист та популіст Міша Карлсон ніколи собі шкоди не завдасть, тільки дешеве шоу, жалкує, бідолашний, що не має змоги знімати відосики, як бубочка.
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18.11.2021 17:33 Відповісти
клоун
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18.11.2021 17:52 Відповісти
Мог и один человек на руках вынести, Михо же на 100 кг похудел.
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18.11.2021 17:52 Відповісти
Я так поняв, баба Йуля так візка і не передала Мишку...От же не думав шо вона така жмотяра. Чи береже на слідуючий раз? Хер її поймеш.
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18.11.2021 17:53 Відповісти
в след раз носилки ставьте сзади Михуила, чтоб он сразу падал на них, выносить так удобнее
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18.11.2021 18:06 Відповісти
А ковдра в клітинку була присутня?
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18.11.2021 18:11 Відповісти
В мене голова болить
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18.11.2021 20:04 Відповісти
******* негайно потрібно рятувати !!!!!!!!!! Від ожиріння і наркозалежності!
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18.11.2021 20:29 Відповісти
Какой актер пропадает, вот прям упал уходя от адвокатов. Цирк голимый.
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18.11.2021 21:46 Відповісти
Интересно получится если экспрезидент Грузии возьмёт да и умрёт в тюрьме...вот тогда будет смеху..правда?
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18.11.2021 21:48 Відповісти
Мне уже жалко тюремщиков, что ни день так они Михуила на себе по тюрьме таскают, а там вес немаленький.))
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18.11.2021 21:49 Відповісти
Злые вы. Человек столько для вас сделал.
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18.11.2021 21:50 Відповісти
Засмічують інформаційне поле цим ********. Навмисне відволікають увагу від серйозних проблем. Закопали і забули. Амінь.
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18.11.2021 21:51 Відповісти
Ну що ж, напевно на волі йому було настільки погано, що добровільно!!! поїхав у єдине місце на планеті, де його чекала тюрма. 🤔 Невже це Ясько так йому життя на волі псувала? Ну тоді зрозуміло, чому у КІМНАТІ ДЛЯ ПОБАЧЕНЬ!!! чолов'яга знепритомнів! 😊 Це лірика, звичайно, але Саакашвілі реально треба було не в тюрму, а до психіатра.
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18.11.2021 21:53 Відповісти
Каждый судит по себе - относительно авторов предыдущих комментариев.

Михеилу - здоровья и исполнений его благих желаний помочь народу Грузии жить в достойном государстве.

Дай Бог и нашим детям-внукам жить в достойном государстве…
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18.11.2021 22:03 Відповісти
 
 